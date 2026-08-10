Как трудно понять русских иностранцам. Даже сами русские понять себя не могут...
20+ жизненных историй про каникулы в деревне, пропитанных теплом и ароматом вишневого компота
Каким же счастьем было приехать летом в деревню к бабушке с дедушкой. Это были те самые светлые времена, когда весь мир казался огромным и удивительным, утреннее солнышко пробивалось сквозь ажурные занавески, а хрустящие огурчики и малина были самым вкусным лакомством на свете. Воспоминания о каникулах у бабушки с дедушкой до сих пор согревают нам душу, дарят маленькие радости, вызывают теплую улыбку и возвращают нас туда, где все было таким простым и любимым.
- В 12 лет приехал к деду в гости за 1000 км. Играю в саду. Он меня зовет в огород. Дает мне в руки конец шланга и говорит:
— Дуй туда.
А сам берет второй конец и что-то делает с ним.
Я дую. Через минуту дед:
— Ты чего делаешь?
— Дую в шланг.
Заржал дед. У нас ведь дома никто не говорил «дуй» в смысле «беги».
- Первая возможность заработать была предоставлена родным дедом. Мы гостили в деревне все лето и были под присмотром бабушки. Перед уходом на работу дед поставил задачу:
— Ловите мух в доме, копейка штука. Вечером приду — рассчитаюсь.
Два класса образования у нас за плечами, количество сбитых насекомых к вечеру будоражило воображение. Но вместе с дедом пришло и первое разочарование в бизнесе.
— Вы что тут наловили? Ясно же сказал — в доме. Со двора — без оплаты...
Тьфу, мог бы и ворон попросить посчитать. Дед ненормальный и шутки дурацкие
Когда приехал на летние каникулы в деревню, а тебя встречает любимая бабуля в платочке. И сразу хочется вернуться в беззаботное детство
- Мне было лет шесть. Было лето, я отдыхал у бабушки в Тульской области. И бабушка как-то говорит мне:
— А хочешь, на поле прокатимся на автобусе, жучков половим?
Я обожал ловить всякую мелочь — жуков, стрекоз, лягушек и ящериц. И тут такое заманчивое предложение! На автобусе покататься, по полю погулять и половить жуков вместе с бабушкой! Ну конечно, я согласился. Итак, жаркий летний день. Мы с бабушкой час с лишним едем на древнем, дребезжащем автобусе. Потом идем по дороге через поле под палящим солнцем. А потом я вижу ее. Картошку...
— Ты начинай отсюда, а я оттуда буду навстречу идти, — с этими словами мне было выдано ведро, и я был отправлен в картошку — собирать колорадских жуков. За время, проведенное там, я перестал любить жуков и картошку. Хотя слово-то бабушка сдержала — мы ловили жуков...
- В детстве часто оставалась с дедушкой. И вот в один прекрасный день решил дед свозить меня на речной вокзал, на прогулочном теплоходе покататься. Купил билеты, погрузились, набрали вкусняшек — плывем! Красиво, людей много, еда вкусная! В детстве ведь все вкуснее было. И вот час плывем, два, три, а теплоход обратно-то не собирается. В итоге плыли мы 8 часов. На улице ночь уже, телефона тогда у дедули не было. Пришвартовались где-то на станции в дачном поселке. Где мы — неизвестно, как до города добраться — непонятно. Добрые люди подсказали, что до трассы идти километров 5, времени уже 11 часов. Ну мы и пошли. На трассе поймали какой-то рейсовый автобус, добрались до города, а там на попутке — домой. Как выяснилось, дед перепутал теплоходы и вместо прогулочного купил билеты на рейсовый, для дачников. Это воспоминание греет мне душу до сих пор!
Привезли деду пятилетнего внука в деревню. Мальчик быстро освоил территорию и полез везде, куда только можно. Дед научил внука рыбачить. С тех пор внука не видно и не слышно
Неправда 😂😂 в первую очередь пятилетний внук полезет куда не можно. Я знаю, я сам был пятилетним внуком.
- В детстве на даче дедушка постоянно включал прибор от комаров. Средство отлично помогало, но бабушка все время возмущалась: мол, запах от него слишком резкий, спать в комнате мешает. В итоге дедушка пообещал его больше не использовать. Бабушка была невероятно счастлива, говорила, как ей хорошо, да и комаров почему-то нет. А дедушка внизу кровати, где-то под изголовьем розетку провел и на ночь туда его вставлял. Комаров не было, бабушка спала спокойно, все были довольны. А я это знал!
- Деревня, сидим на лавочке. Мне семь лет.
— Вот ты думаешь, эта ручка легкая? — дед с веселым прищуром смотрел на меня.
— Конечно, легкая, — я повертел ручку в руках.
— А вот попробуй поднять ее над головой сто раз!
Я даже не поинтересовался, что хочет сказать мне этим дед, и начал упражнение. Мальчиком я был настырным и, хотя последние 10 раз давались мне нелегко, я сдюжил. Лицо деда же по мере выполнения упражнения грустнело, а в конце, глядя в мои счастливые глаза, он сказал: «Молодец». Через пару лет, когда со мной в деревню приехал мой младший брат, я услышал:
— Вот ты думаешь, эта ручка легкая? А подними ее двести раз над головой!
Дед учился на своих ошибках. А я, похоже, упустил какую-то важную мудрость в жизни.
Хорошо в деревне летом. Приехал и сразу столько всего хочется поделать. А самое главное, рядом всегда любимые бабушка и дедушка
- На лето меня часто закидывали на дачу. Дедушку звали Вася. Связист, рыбак, охотник. Я ходил с ним в тайгу и не мог угнаться. Я 15-летний, бегающий 3 км за район, подтягивающийся 20 раз, считающий себя спортсменом, не мог угнаться за 60—летним мужиком. Бабушка. Ее звали Нина. Доярка, до седых волос на дойку ходила. Как она любила меня звать на с завтрак: «Внук, иди есть блины». А ты такой: «Бабуль, я вчера на дискаче так наелся, какие блины». И все равно повторяла, мол, иди есть блины. И ты встаешь и идешь есть. Потому что просит бабуля. Это какая-то другая любовь, это что-то выше любви.
Бабушкины блины на утро после дискотеки... Я маленькая была, а вот мои двоюродные братья бегали на дискотеку у бабушки в деревне в клубе, потом дрыхли долго с утра, а вставали - на столе уже бабушкины блины, правда остывшие, потому что долго спали
- На летние каникулы отправляли меня к бабуле в деревню. Традиционно обустраивались летняя резиденция на берегу речки, наподобие прочного и просторного шалаша из веток и периодически обновляемых листьев. И одна предприимчивая девочка организовала платный клуб вечернего досуга. За небольшую мзду (шоколадка, а то и просто горсть барбарисок) она рассказывала вечером в этом шалаше каждому желающему захватывающую историю собственного сочинения. Условий было немного — оплата вперед, сеансы только вечером, и только индивидуальные. Истории были всегда новые, не повторялись. От желающих не было отбоя, по вечерам у шалаша толпилась очередь, жадно пытавшаяся разобрать зловещий шепот из летней резиденции. И да, истории были неимоверно увлекательные, правда, при пересказе терялся весь колорит.
- Когда-то давно, в начале 2000-х был у меня друг. Жил он в деревне и виделся я с ним когда приезжал на каникулы к бабушке. В то время я любил смотреть сериал «Могучие рейнджеры», прям фанател с него, как и большинство сверстников. Ну и соответственно по приезде в деревню рассказывал про него моему приятелю. Тот, в свою очередь, сильно сокрушался, что не может его посмотреть, так как в деревнях тогда стояли самодельные антенны, которые ловили один-два канала с помехами. В один прекрасный день родители купили видеомагнитофон и через какое-то время я узнал, что на него можно записывать то, что идет по телевизору, тогда я решил исполнить мечту друга и записать ему несколько серий Рейнджеров. Взял ту, на которой был записан юбилей какой-то родственницы и которую никто ни разу не смотрел, и записал туда пяток серий.
В следующий свой приезд в деревню, уговорил родителей взять видик. До сих пор помню, как мой товарищ с упоением, по 10 раз пересматривал этих Рейнджеров, в тот момент он наверно был самым счастливым ребенком. Прошло некоторое время и как-то раз к нам приехала та самая родственница и родители решили показать ей запись ее юбилея, включили видик. Влетело мне знатно, но то счастье в глазах друга того стоило.
Ребят, ну серьёзнл, неужели кто-тотреально пересматривает все эти свадьбы-юбилеи и прочее???
Девушка оставила сына у бабушки. Приезжает на следующий день и видит сие чудо. Бабуля на всю ограду натянула палатку. И ведь детки довольны
Мы в детстве в деревне летом строили шалаши, а зимой снежные крепости, куда тоже можно было войти внутрь и посидеть. Эх, теперь уже таких зим у нас и не бывает, чтоб снега столько было, аж на крепость хватало слепить
- Меня, начиная с 7 лет, отвозили к бабушке с дедушкой за 500 км, в село. И если первый год я не понял, не ощутил всех плюсов, то потом, начиная с середины мая, считал дни до начала летних каникул. Да, меня привлекали ко всем домашним делам, но благодаря этому я многому научился. В один из первых приездов я достал с чердака отцовский велосипед, полностью перебрал его — и у меня уже был свой транспорт. Там все гоняли на велосипедах. Прополоть грядки, потереть кабачки и свеклу животным, отвезти зерно на мельницу. В селе всегда есть куча маленьких и больших дел. Было замечательное озеро с карасями. Но только до 8–9 утра. Поэтому просыпаешься в 3, завтракаешь и едешь на велосипеде, а воздух в степи настолько холодный, что руки мерзнут. В 9 — домой, чистить рыбу. В обед будет уха, а на улице +33 в тени. Именно там я увидел, что и в 60 можно радовать любимого человека, пусть даже обычным мороженым, привезенным из райцентра и завернутым в несколько газет, чтобы не растаяло. До того, как я встретил свою жену, я ни разу не был на море. Каждый свой отпуск я проводил там, рядом с любимыми и любящими людьми. По дороге с моря мы всегда заезжали туда переночевать. В дом, где прошло мое детство.
Даже слезы навернулись. Ну прям один в один мое детство. Катались на "школьниках" ходили в походы с дедушкой, который жарил картошку в золе и сало на костре.
- Когда я был мелким (11–12 лет), родители отправляли меня на лето к дедушке и бабушке во Владимир. Обычно я все лето бегал по двору с соседскими ребятами. Бабушке это очень не нравилось, и она присела деду на уши с идеей меня занять. У нас на тот момент была еще не застекленная веранда, которая выполняла функции склада. На ней лежал пиломатериал. Дед решил запрячь меня, сказав, что если я ровно отпилю торцы у досок, то у нас будет красивая обшивка для дома и мне все будут завидовать. Я два лета отпиливал эти торцы, воодушевленный «перспективами». На следующее лето дом был обшит. А вчера я узнал, что доски для обшивки он купил новые, а те, что отпиливал я, выбросил, потому что они изначально ему не были нужны. Это успех.
Хм, доски, деревня, выбросил. Что-то подозрительно, любое дерево в деревне идет на розжиг печи не зависимо от распила.
- В выходные приехали в гости дети с внуками. Пообедали, все поели, разошлись: кто играть, кто работать. Только пятилетний внук сидит, неторопливо ест. Бабушке тоже надо идти по своим делам. Ворчит на внука, поторапливает. Внук слушал, слушал и говорит, вдумчиво говорит, солидно, по-взрослому:
— Бабушка! Ты перестань на меня ругаться. А то я обижусь и буду еще медленнее кушать.
Когда решил помочь бабушке собрать картошку на огороде, но что-то пошло не так
Не подскажите,что за сорт такой 🤔 хочу такой же 😋одна картофелька - и полное ведро 👍🏼🐶♥️ похоже на *Мопсик скороспелый*🤔😋
- В детстве родители каждое лето вывозили нас с братьями на дачу к бабуле. Бабушка еще работала, мне было лет пять от силы. И вот однажды просыпаемся мы утром: бабы нет, она на работе, а соседские дети сидят на черешне в нашем огороде, едят ее и еще дразнят нас! Я попросила старшего брата их прогнать, но он от меня отмахнулся. Тогда я ничего умнее не придумала, как отвязать собаку от будки и привязать к дереву. Сидели они там до самого прихода бабушки, а под калиткой ее уже ждали родители детишек.
Небось наелись на всю жизнь. Надо чего-то, подойди и попроси. И к взрослым,а не к пятилетней малышке. А если бы собака их проштамповала,кто виноват был бы?
- Когда была маленькой, каждое лето ездила к бабушке на месяц, потому что жила она очень далеко. У нее была кошка Муся. Я безумно ее любила. В один год Муся родила котят — никто не знал, где они. Через неделю я приехала к бабушке, и как же я удивилась, когда Муся сразу позвала меня за собой и отвела на чердак дома. А там лежали три малюсеньких комочка! Боже, какие эмоции я тогда испытала! Она доверилась мне, хотя видела меня всего месяц в году.
- Помню, как-то раз в детстве в деревне у бабушки гуляли мы дружной детской ватагой, человек 10, около огорода. А по нему ходил хозяин соседнего участка. Понурый такой, грустненький. Ну мы поинтересовались у него, что случилось, а он и отвечает, что, мол, закопал в прошлом году от жены на огороде заначку, да вот теперь не может вспомнить, где именно. Сказал, если поможем найти — нам каждому по 100 рублей. В общем, через час был перекопан весь его участок. Заначки, как ни странно, так и не нашлось, но соседа это почему-то не расстроило — наоборот, он знатно повеселел. Теперь вспоминаю этот эпизод и понимаю, что где-то тут крылся подвох.
Деревенская щедрость
- Живем с семьей в небольшом городе, а бабушка и дедушка — в деревне. Папа с мамой частенько вспоминают один случай из моего детства. В детстве меня, как обычно, отправили на каникулы в деревню. Там я увидела маленького козленка и так захотела забрать его себе, что в итоге привезла домой. Козленка потом папа подарил своему другу.
Через несколько лет моя младшая сестра возвращается из деревни и привозит с собой теленка. Сказать, что мы были ошарашены, — значит ничего не сказать. И только папа катался по полу от смеха и кричал:
— Это генетическое!
Ведь мама когда-то тоже привезла из деревни гуся.
А бабушка с дедом куда смотрели, когда ребенок в город живность такую тащил? Не думали же они, что их сын или дочь обрадуются там, в городской квартире такому подарку
- Вспомнилась мне тут моя прабабушка, которая часто присматривала за мной и моими братьями и сестрами, когда нас свозили на лето в деревню. Называли ее баба Маня. Она делала умопомрачительные блины и подавала их с чем-то средним между желе и киселем из ягод. Мне был год-полтора. Родители куда-то уезжали по делам и оставляли меня под присмотром прабабушки. Она в свое время растила внуков, потом моих старших братьев, так что сомнений в ее компетенции няни не возникало. Мама, беспокоясь за меня, составила подробные указания: написала, что делать в разных ситуациях и т.д. Выдала эту инструкцию прабабушке и спросила:
— Вы все поняли?
— Конечно, дорогая, езжай уже, все хорошо!
Только по приезде маме рассказали, что образования у бабули было два класса, а читать она вообще не умела. Покивала головой на инструкции, отложила их и спокойно себе за мной присматривала — так, как умела. В общей сложности она приняла участие в воспитании семерых внуков и девяти правнуков.
А я застала только одну прабабушку, по линии папы. Золотая была женщина и какая-то простая и добрая ❤️
А вот еще несколько светлых историй про каникулы на даче, полных солнца и тепла: