Эта история мне напоминает еще о вечной проблеме вспомнить, не дарила ли тебе подружка вот в этом красивом пакетике подарок в прошлом году. Или это была другая подруга? Мы с одной так пару лет обменивались подарками в одном и том же пакете)) Это уже была традиция)
23 подарка, о которых люди еще долго будут рассказывать уютными семейными вечерами
Подарки — это всегда приятно. Трогательные моменты, когда маленькой девочке вручают первый в ее жизни настоящий букет, или то тепло, с которым ты выбираешь подарок лучшей подруге — вот они, живые эмоции! Иногда, конечно, подарок вызывает не просто улыбку, а веселый смех: действительно бывает так, что друзья, родственники и даже вторые половинки не совсем угадывают с презентом или слишком мудрят. Но именно так рождаются добрые и уютные истории, которые долгие годы вспоминают на каждом празднике.
- Моей коллеге подарили чапан (традиционный длинный стеганый халат — ADME). Она его в шкаф повесила. Потом думала, куда бы спрятать деньги? Решила положить в карман чапана. Да забыла. Потом ее на свадьбу пригласили, она решила подарить чапан, который висел в шкафу. Подарила, приехала домой, вспомнила про деньги, такая: «Блин, там же деньги в кармане!» Ну что уж поделать. Спустя время на другом торжестве ей опять вручают чапан. Она руку в карман засунула, а там ее деньги.
- Звонит мужчина, жена подарила наш сертификат на шопинг со стилистом. Он долго возмущался, что его заставляют, а он таким заниматься не хочет. Я спокойно узнала размер и бюджет. Приходит без энтузиазма, сказала, что если не понравится, за неиспользованные часы деньги вернем. Повеселел. Зашли в магазин, где я уже все подобрала и отложила. После первых же идеально севших по фигуре брюк его было не остановить! Через несколько часов звонит жена: «Тормози его, Катя, хорош тратить уже!» А у клиента горят глаза. Обещал вернуться лет через 10.
Шоппинг со стилистом... Чего только не придумают, лишь бы бабла слупить. И стилист по размеру и бюджету подобрала стиль. Далеко не всякая вещь, даже, если она по размеру, сядет идеально. А уж с восприятием цвета у мужчин всегда трудности. Мой не любит зелёный цвет, поэтому называет зелёный синим и носит как синий.
- Один раз мне подарили 5-килограммовую корзину лисичек. Прям в день рождения прислали курьером! А я принципиально продукты не выбрасываю. Замораживать сырыми лисички нельзя. Каждый гриб нужно было мыть. Мне пришлось несколько часов их обрабатывать и жарить, вместо того чтобы весело и беззаботно гулять. А весь сыр-бор из-за того, что всего-то сказала, как здорово было бы пойти на свидание в лес за грибами.
Я, например, за грибами люблю ходить, а вот есть их (и естественно готовить) нет
«Подруга долго мечтала о конкретной породе собак. Но потом увидела на Авито Волчка — его пристраивали прежние хозяева. Это была любовь с первого взгляда. Ну а я ей разрисовала в подарок шопер»
- Ждала я свой подарок на день рождения — парень собирался в командировку и нагонял интригу. Наконец отпраздновали. В конце вечера он вручает мне коробку. Строго-настрого наказал: «Открой, только когда я уеду». Я, сгорая от любопытства, вскрываю упаковку — ежедневник с замочком. Чувствовала себя пятиклашкой. Через пару дней нужно было срочно записать что-то. Схватила я подарок, открыла и чуть со смеха не рухнула. Там к первой странице была скотчем приклеена его прядь волос и надпись: «Теперь я всегда с тобой».
Это хорошо ещё, что прядь. Одной моей подруге молодой человек свои волосы (длинные) прямо с расчёски вытащил и вручил.
- Когда-то муж, договорившись с моей подругой, сделал сюрприз. Подарил мне на день рождения путешествие в Прагу. На празднике мне были вручены билеты, со словами: «Съезди с подругой, повеселитесь. Мы с сыном неделю справимся». С тех пор каждый год у нас есть своя неделя путешествий. Уже лет 15 только такой подарок, как итог — куча фотографий и потрясающие воспоминания.
- Мне было 5 лет. Мы жили на Камчатке, 8 марта, кругом снег, морозы, а у меня в руках букет обычных красных тюльпанов. И его подарили лично мне! Это были мои первые цветы. Уже прошло много лет, но то первое ощущение я помню до сих пор.
- Свекровь и свекор подарили большой ковер из чистой шерсти с вытканной на нем своей фотографией, где они сидят рука об руку.
«Сын решил сделать своему папе на день рождения оригинальный подарок. Сам заработал на него деньги, сам нашел и купил. Не все поймут, но папа у нас — фанат „Назад в будущее“»
- Полгода встречалась с парнем. И вот на мой день рождения он гордо перед гостями вручает мне здоровенный казан. Говорит, сам о таком мечтал. А я готовить не люблю. Передала это чудовище бабуле в деревню. Она потом звонит и хохочет. Парень-то в казан еще вложил книгу с рецептами «Как удивить гостей на летней кухне» и две прихватки. Бабушка еще год шутила, что это он так мне на совместную жизнь намекал.
- Одни мои друзья серьезно считают, что классный подарок — это прилететь ко мне на день рождения, пожить две недели у меня бесплатно в центре Питера на всем готовом и уехать. В последний раз, правда, очень хорошо получилось. Они проспали самолет и не приехали.
В последний раз?? Да уже в первый надо было чётко донести до "поздравляюших" свой "бурный восторг"😑
- Жена подарила книгу главного философа в истории. Мудрость на каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Называйте страницу от 6 до 221, и я пришлю вам мудрость Джейсона Стейтема на предстоящие выходные.
Давно заметил в большинстве историй авторы обязательно себя выставляют в лучшем свете...
Для поднятия настроения не всегда нужны дорогие подарки. Такой магнитик точно поднимет настроение
- На мое 35-летие свекровь подарила швейный набор. Я улыбнулась, но намек просекла — я же шить не умею вообще! Даже носки заштопать не могу. Ладно, думаю, я запомнила, Светлана Николаевна. Кинула набор в шкаф и забыла. Потом дочка попросила нитки в школу, отдала ей набор. Она вдруг прибегает с огромными глазами: «Мама, тут же бумажки какие-то! Смотри!» Оказалось, там лежал сертификат в крутую мастерскую на пошив платья. Эх, вот же свекровь! Она мне давно отрез ткани хороший презентовала, и вот... Чтобы не лежал.
- Лет 10 назад решил соригинальничать — подарил сыну на 15 лет футболку с его именем и цифрой 15. Ну как у настоящих футболистов! Носил он ее только дома.
Ладно, фамилия и число - это ещё не худший выбор.
Мог бы подарить футболку со своей или его фотографией - такую даже дома не наденешь с комфортом, ничего глупее не придумать.
- Подружка предложила на мой день рождения поехать на йогу на другой конец города, нужно было проснуться в 7 утра. Мол, потом в ресторан пойдем, вот такой подарок она мне сделает. Я проснулась, позвонила ей, а она сказала, что ей лень ехать и она хочет спать: «Езжай сама, начни этот день классно». Мое лицо представили? Сходила, но я бы с удовольствием поспала до 12.
«Сегодня нам в офисе подарили разные виды растений. Мне досталось вот это. Говорят, оно приносит удачу»
- На первое июня в кофейне мы дарили каждому ребенку воздушный шарик. Где-то к обеду заходит мама с мальчиком лет пяти. Он держится за ее джинсы, немного стесняется. Ему подарили зеленый шарик с блестками, похожий на светлячка. Он сначала посмотрел на маму, та кивнула. Малыш схватил шарик и как прижал к груди! И засмеялся так звонко, что даже посетители за столиками обернулись и заулыбались. Он бегал по кофейне, показывал шарик каждому: «Смотрите, это мне!»
- На какой-то мой день рождения родственники подарили мне люксовую косметику. Ну как... Там были маленькие пробники (примерно на 5 использований) трех кремов, шампуня, тоника и спф. Со словами: «Ну мы же не знали, подойдет ли тебе, а так, если понравится, купишь себе потом». И мне действительно понравилось. Особенно, шампунь и спф. Вот только, когда я увидела цену, то пришлось умерить свои запросы. Что ж, неделю я побыла счастливым человеком.
«На день рождения сделала маме такую лоскутную сумку в подарок»
По крайней мере мама порадуется тому, что дочь не пьяная под кустом валяется, а рукодельничает.
- Мне как-то молодой человек подарил на день рождения чудо-светильник в виде пиона. И нет, это не миниатюрный бутон, а махина буквально метр высотой (при моих 160 см). До сих пор не понимаю, почему он решил, что мне такое понравится. Да, я люблю пионы, но настоящие! Этот гигант еще долго потом стоял у нас на балконе, и в итоге был торжественно сослан к родственникам.
- У подруги завтра день рождения. Она уверена, что проведет этот день одна, потому что я до вечера буду на работе. Ее план — позавтракать в кафе и гулять по городу. Но она еще не знает, что я взяла выходной и утром буду ждать ее с букетом роз и подарками. А потом мы поедем на набережную и будем есть торт ложками прямо из коробки. Все, как она хотела, но не верила, что это возможно.
«Дочка попросила сделать что-то особенное в подарок ее другу. Мы долго кумекали, что именно. Выяснилось, что он как раз научился кататься на сноуборде. Вот такой сувенир из эпоксидки получился»
Что же, подарки, даже не всегда подходящие, могут вызвать уйму эмоций. В любом случае, главное отнестись ко всему с юмором.
Для поднятия настроения и вдохновения можно почитать еще несколько «подарочных» статей:
Комментарии
Для поднятия настроения и в честь завершения большого проекта сделала мужу бутылек под оливковое масло)