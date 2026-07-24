20+ ярких локаций в любимых городах, которые подарят море впечатлений в отпуске

Если вы всем сердцем любите Петербург, но устали от шумного Невского проспекта и переполненной Новой Голландии, то мы предлагаем заценить эти локации. Особенно актуально будет любителям поглазеть на красивую архитектуру.

Начать предлагаем с особняка Каншина. Он привлекает свой небесно-голубой парадной. Особняк построили для одного из богатейших людей Петербурга, который владел золотыми рудниками в Приамурье и был питейным откупщиком. Позже там были организованы коммунальные квартиры. Сейчас особняк занимают офисы и кафе, поэтому посмотреть на знаменитую парадную можно своими глазами. Кстати, в особняке снимался фильм Алексея Балабанова «Счастливые дни».