Старое фото. На свежих дыма с заводов не видно. Там виден дым с Wildberries
20+ ярких локаций в любимых городах, которые подарят море впечатлений в отпуске
Летом как никогда хочется отправиться в путешествие. Иногда взять отпуск бывает легче, чем определиться с направлением. Мы решили подойти к этому вопросу творчески и собрали несколько занимательных маршрутов. Вылазка одного дня, гастрономическое приключение, отдых на природе или бесконечные прогулки по уголкам любимого города — выбор за вами! В этой статье вас ждет аромат спелого арбуза, шуршание вулканического песка под ногами, сладость карамельного марципана и тот самый чистый лесной запах прямиком из детства. Калининград, Астрахань, Петербург, Байкал и Калуга — давайте посмотрим на всем знакомые красоты свежим взглядом.
Архитектурная прогулка по Петербургу
«Закат в Петербурге. Снято с Литейного моста»
Если вы всем сердцем любите Петербург, но устали от шумного Невского проспекта и переполненной Новой Голландии, то мы предлагаем заценить эти локации. Особенно актуально будет любителям поглазеть на красивую архитектуру.
Начать предлагаем с особняка Каншина. Он привлекает свой небесно-голубой парадной. Особняк построили для одного из богатейших людей Петербурга, который владел золотыми рудниками в Приамурье и был питейным откупщиком. Позже там были организованы коммунальные квартиры. Сейчас особняк занимают офисы и кафе, поэтому посмотреть на знаменитую парадную можно своими глазами. Кстати, в особняке снимался фильм Алексея Балабанова «Счастливые дни».
Отдельного внимания заслуживают доходные дома Петербурга. Постройки такого плана привлекают своим внутренним убранством и деталями, которые можно рассматривать часами. Давайте заглянем в доходный дом страхового общества «Саламандра», над дверью которого красуется барельеф с той самой саламандрой. Потом зайдем в музей «Росфото», где нас ждут переливающиеся всеми цветами радуги витражи и керамические печи с росписями.
Далее по плану особняк Гейденрейх с фамильным гербом с лебедем и дом Блокка с многочисленными лепнинами и арками. Напоследок можно взглянуть на здание коммерческого банка Юнкера, облицованное красным гранитом и украшенное колоннами. Внутри можно увидеть оригинальную шахту лифта, похожую на гигантский прозрачный столб. Он представляет собой конструкцию с витражами, выполненную из прозрачного фацетного стекла, которая красиво переливается на солнце. Кабина, к сожалению, не уцелела, раньше внутри стоял диван, зеркало и телефон. Одно время в этом здании находилось ателье, в которое часто захаживали такие знаменитые певицы и актрисы, как Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Фаина Раневская и Алла Тарасова.
Калининград глазами местного жителя
А ещё есть Верхний пруд, Амалиенау, Ратсхоф, Мариенхоф, Ашман Парк, лучший пляж в Балтийске))))
«Калининград»
Калининград привлекает своей многослойностью, неповторимым колоритом и историей. Мы расспросили местного жителя и составили свой маршрут. Она искренне советует путешествовать по городу летом — в это время он раскрывается во всей красе.
Первым делом давайте отправимся к Закхаймским воротам. Раньше они охраняли въезд в город, а после расширения стали некой триумфальной аркой. Позже к ней пристроились жилые дома. В наше время Закхаймские ворота превратили в арт-пространство, где показывают фильмы и читают лекции по урбанистике. Жители Калининграда ходят сюда на выставки, инсталляции и другие мероприятия. В общем — это идеальное место для культурного отдыха. А еще там можно просто выпить кофе и поработать.
Еще одно местечко с вкусным кофе (и профитролями) — гигантское индустриальное здание мукомольного завода. Главная фишка этого места — вид на порт. Если повезет, то можно увидеть «Крузенштерн» — парусник, который ходил в кругосветки. Он пришвартован на другом берегу реки. Ароматный напиток, корабли, снующие в порту и свежий бриз — лето удалось!
Пока не покидаем промышленный район и идем вдоль реки Преголи к парку Победы. Если проголодались, то по пути есть аутентичное местечко с итальянской кухней. А дальше можно увидеть заброшенный речной вокзал с пришвартованными судами и ремонтными доками. Отсюда же открывается вид на уникальный двухъярусный мост. Его центральная часть поворачивается вокруг своей оси, чтобы пропустить корабли.
Книжные любители очень советуют посетить легендарный Букинистический магазин «Катарсис». Там можно выбрать книжку с двухэтажного стеллажа и даже одолжить ее, как в библиотеке. По вечерам там часто устраивают концерты, читают лекции и проводят другие мероприятия. Летом приятно устроиться с книжкой на веранде.
«Такое чувство, будто трамвай везет нас снова в детство»
В самом центре притаился Ландшафтный парк. Там цветут магнолии, сакуры и другие невероятно красивые растения. Местные жители уточняют, что лучше приезжать осенью. Как оказалось, в парке есть специальный маршрут: от входа пройдите вверх по аллее, затем поверните налево — в увитую виноградом арку, через которую выйдете к пруду, где можно посидеть на лавочке. Растущее там дерево пахнет шоколадом, поэтому захватите что-нибудь перекусить — непременно захочется!
Следующая остановка нашего путешествия — море. Калининград насчитывает десятки маяков. Те, кто посещают маяк Риндерорт, имеют удовольствие полюбоваться на Куршский залив и послушать о теперь уже довольно редкой профессии на экскурсии в домике смотрителя. Зимой тамошние ветра бывают достаточно морозными, а летом — приятно бодрящими.
«Калининград и область. Май»
Если вам хочется почувствовать себя путешественником по времени, то рекомендуем посетить поселок Заливное, Балтийскую косу и руины замка Бальга. Средневековые немецкие постройки, загадочный дух того времени и невероятной красоты природа поражают своей атмосферой. А на Балтийской косе можно увидеть заброшенный немецкий аэродром.
Конечно, не стоит забывать о знаменитых вкусах Калининграда. Строганина из пеламиды, Кенигсбергские клопсы, Балтийская рыба, местные сыры и вишенка на торте — Кенигсбергский марципан. Автор статьи мечтает об этом десерте с тех пор, как узнала о его существовании. Одной из наших коллег посчастливилось попробовать марципан. Вот как это было:
- В первый же день в Калининграде побежала покупать знаменитый марципан. Купила брусок «Кёнигсбергский секрет». В ресторане отеля заказываю чай, разворачиваю крафт, хочу отломить кусочек, но в нос ударяет аромат лаванды и хвои. Читаю этикетку и офигеваю — там внизу мелким шрифтом написано: «Натуральное косметическое мыло с маслом миндаля». Я так и застыла с округлившимися глазами. Мимо проходил официант, тактично прыснул в кулак и говорит: О, вы уже третья за неделю с этим «секретом»! Не переживайте держите нормальный марципановый батончик от шефа к чаю, а мыло оставьте для рук. Хорошее начало отпуска — ничего не скажешь!
Гастрономический тур по Казани
«Казань»
Если любите путешествовать со вкусом, то милости просим! Казань привлекает множество туристов своим колоритом, историей и, что немаловажно, кухней. Подруга автора оттуда родом. Она посоветовала остановиться в Казани хотя бы на пару дней и обязательно посетить «Древнюю Бухару». Пространство там убрано коврами в национальных узорах, а к столу подают самый лучший плов.
Еще она рекомендует забежать в маленький магазинчик на проходной Казанского хлебозавода номер три. Там можно купить еще горячий хлеб, чак-чак в самых разнообразных упаковках, в том числе и подарочных, и знаменитый торт «Кнафе». Он состоит из белково-миндальных коржей, двух кремов: сливочно заварного и сливочного с пралине. И вся эта вкуснятина покрыта шоколадом с глазурью. Еще подруга упомянула перепичи — это открытые мини-пирожки с разными начинками из ржаного теста.
Вкусная поездка на выходные в Смоленск
Проголодались? Мы продолжаем радовать желудок и отправляемся в Смоленск. Если вы живете в Москве или Петербурге, то это идеальный вариант на выходные, даже необязательно брать отпуск. Тут можно попробовать массу вкусностей: малиновый сбитень с корицей, картофляники, гречаники, шнельклопсы — тушеную в бульоне свинину, уху по-гагарински и запеченный десерт — яблоко «Бонапар»". Детям тут тоже будет не скучно. Можно взять обзорную экскурсию, в программу которой иногда входит дегустация смоленских конфет, гнездовского медового хлеба, вяземских пряников, ягодной пастилы — смоленской смоквы.
Познавательная поездка с детьми в Калугу
«Зашла в музей стекла, давно не видела такую красоту. Теперь это заставка моего телефона!»
Если вы едете в путешествие с детьми, то рекомендуем рассмотреть это направление. Калужская область славится ремеслами, Тарусской вышивкой, Хлудневской игрушкой, уникальным Калужским тестом и печатными пряниками. Мы составили очень интересную программу для детей. В Калуге находится парк-музей Этномир. Там можно увидеть национальные жилища разных народов мира. Музей космонавтики, музей стекла, планетарий, зоопарк, парк птиц, разные исторические и культурные постройки — звучит как идеальный план на летние каникулы!
Когда будете покупать калужское тесто в гостинцы друзьям, не забудьте попробовать торт «Калуга» с какао-бисквитом, соленой карамелью, арахисом, меренгой, сливочным сыром, шоколадной глазурью и рисунком Памятника 600-летию города. Детям после экскурсии — самое то!
Рыбалка и отдых на природе в Астрахани
«Астрахань»
Трудно найти человека, который не слышал об астраханских арбузах или рыбе. В этих краях рыбалка и охота очень популярны, так что если вам это близко, захватите с собой любимые удочки и снасти. Еще через Астрахань проходит маршрут речных круизов по Волге. Остановиться будет удобно как в центре, так и в окрестностях — там полно туристических баз для рыбаков и любителей отдыха на природе.
В Астрахани советуют попробовать балык — засоленную и затем провяленную на воздухе спинку крупных рыб ценных пород осетровых, «тройную» уху, копченую стерлядь и икру. Еще один из деликатесов Астрахани — варенье из овощей и грецких орехов. Нам нашептали, что самое вкусное — томатное. В Астрахани можно взять экскурсию в пустыню, полюбоваться на лотосовые поля и отправиться на катерную прогулку. Поэтому делаем выводы: даже если вы равнодушны к осетрине, балыку и икре, то пару дней тут провести все таки стоит! Вот какую историю привезла из Астрахани одна из наших читательниц:
- Взяли отпуск летом. Привезла мужа бельгийца в Астрахань. В первый же день пошли за арбузом. Он долго удивлялся, как я, похлопывая, его выбрала. Порезали, принесли пробовать. Собрались всей семьей, он кладет кусок в рот и сразу кривится! А потом ошалело выдает: «Он соленый!» Нас аж смех пробрал. Конечно, мы же его солим, а потом едим — так вкуснее. Я специально для этого купила крупную морскую соль, видимо, ему попалось многовато. Зато потом он распробовал и долго удивлялся, почему посоленный арбуз кажется слаще обычного. Это он еще с брынзой его не пробовал!
Трекинг и термальные источники на Байкале
«Провели отличные выходные в бухте Аяя на Байкале, побегал по горам местным, поснимал немного»
На Байкал со всех точек мира едут туристы и любители активного отдыха. У него несколько титулов — это самое глубокое озеро на планете, крупнейшее пресноводное озеро в мире, а среди крупных озер он занимает восьмое место. Озеру уже около 25–35 млн лет. По мнению ученых, озера обычно «живут» около 20 тысяч лет. Но у Байкала будто бы и нет признаков старения — озеро не заболочено, не заполнено осадками и все еще увеличивает свои размеры. Байкал — настоящее раздолье для тех, кто любит активный отдых на природе.
Кстати о ней! Она поражает своими красотами: горы, долины, острова, бухты, горячие источники, необычная флора и фауна. Еще тут много ветров, их более 30, у каждого свое название. Если возьмете экскурсию, то обязательно спросите про местные поверья — это очень увлекательно! Летом на Байкале можно даже искупаться.
«Просто очень красиво»
Кстати, Байкал можно посмотреть с трех сторон, но мы отправимся в путешествие по северной. Там находятся озеро Фролиха, Бухта Аяя, термальные источники и река Шумак. Если вы не поленитесь добираться до долины реки Шумак, то можете даже принять минеральную ванну в источнике. В общем на этом маршруте дорогого туриста ждет множество свежих впечатлений. Хотя иногда новое — это хорошо забытое старое, коллега автора убедилась на своем опыте:
Горная река Шумак, хоть и находится в Бурятии, но никак не связана с Байкалом. Ни с северной его частью, ни с какой. Не впадает в Байкал. Больше 100 км от неё до Байкала.
Проверяйте информацию, когда генерируете статьи.
- Коллега из Чехии приехал на Байкал. Взял себе прогулку на катере, объелся морепродуктов. Сказал, что на ужин хочет что-нибудь другое. Заказали буузы. Принесли заказ, он погрузил одну штучку на ложку и вдруг как залопочет на своем, показывая в тарелку. Смотрю, а там из одной буузы течет сок. Коллега радостно так заявляет с гордостью: «Я знаю, это же как дамплинги! Надо сначала сок выпить, чтобы он вот так не стекал, а потом съедать!» Эх, и откуда он такой догадливый взялся? Мы даже не успели всеми хитростями поделиться.
«Отшельническая» тропа по Иртурупу
Испанский стыд... И_р_туруп? Это что ж за остров такой? Новооткрытый? А Уртуруп это что?
«Утро на Уртурупе»
Иртуруп — самый большой из островов Курильской гряды. Добираться долго, но местные виды и умиротворенная обстановка того стоят, особенно если в отпуске вы хотите отдохнуть и от людей в том числе.
Единственная компания, которая тут к месту — гид, с ним будет гораздо интереснее и безопаснее исследовать остров. На котором, кстати, расположено 20 вулканов и 9 из них — действующие, поэтому там много можно увидеть черный лавовый песок. Он красиво выделяется на контрасте с белыми скалами на побережье Охотского моря. А с другой стороны острова — шумный и бойкий Тихий океан. В горах есть горячие источники, где можно расслабиться и снять напряжение. Когда заскучаете по родным, возьмите им в качестве гостинцев икры — она там вкусная, свежая и недорогая.
А какой отдых предпочтете вы: поездка на природу, отель «все включено» или культурный досуг? Мы за любой вариант! Вот несколько подборок о том, как по-разному можем выглядить отпуск у разных людей: