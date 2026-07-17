Внезапно продала все вещи, сдала квартиру и уехала жить в Азию... к своему настоящему отцу 🤣
18 теплых историй о семье, которые покажут, как много в нас от родных людей
Семья
17.07.2026
Наверняка вы и сами уже давно заметили, что семейное сходство может проявляться и во внешности, и в характере. Порой мы понимаем, что наш сын столь же упорный, как и его дедушка, а дочка получилась таким же рыжим солнышком, как ее прабабушка по папиной линии. Такие теплые моменты словно соединяют прошлое и сегодняшние дни невидимой ниточкой. Ну и, конечно, напоминают, что пришла пора уютных посиделок с семейными фотоальбомами.
Иногда семейное сходство проявляется не во внешности
- У моего отца есть дети от прошлых браков, и они все как под копирку: и лицом, и сложением в него. А я пошла в маму, и на их фоне выглядела как подкинутый кукушонок. Его родня годами соревновалась в остроумии на тему ДНК-теста, но все резко прикусили языки, когда я внезапно продала все вещи, сдала квартиру и уехала жить и работать по контракту в Азию на два года. Бабушки причитали, а отец улыбался, он в свои двадцать семь точно так же сорвался на край света за мечтой. Охота к перемене мест — это у нас семейное.
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«Мой дедушка в 17 лет и я в 23 года. Так интересно передается внешность через поколения. Остроконечные эльфийские уши обошли стороной моего отца»
Когда связь между поколениями сильнее, чем кажется
- Мне 40 лет, и я потихоньку начинаю верить в некоторую связь поколений. С каждым годом всё больше замечаю, что становлюсь похожа на свою маму. У меня появляется ее манера поведения и привычки. Это нельзя списать на копирование, мы живем далеко друг от друга, видимся редко. Смотрю на свою дочь и узнаю себя. Свои интересы, характер, привычки, рассуждения...
«Нашла картину, на которой была нарисована моя прапрапрапрабабушка, родившаяся в 1802 году. Я тогда еще подумала, кого же она мне напоминает»
«Своих» можно узнать с первого взгляда
- Давно было. Еще до мобильных телефонов. Звонок в калитку, выхожу — над воротами возвышается парень-красавчик, незнакомый абсолютно, но лицо прям вот «наше», семейное. Очень характерные черты: у нас в роду через раз появляется такое лицо — брюнет, слегка азиатские черты, черные глаза, красивые брови, прямой нос. Короче, точная копия моего деда, которого я видела только на фото, ну и теперь вижу каждый день, когда смотрю на своего сына.
Парень называет свои фамилию, да, это наши родственники. Фамилия редкая. В общем, мы даже не поняли толком, чей именно это внук и кто именно дал наш адрес. Мы к тому времени уже лет 15 как уехали из родных краев, а он оказался в нашем городе проездом. В общем, отлично пообщались, парень привез каких-то гостинцев, рассказал, как там наша малая родина, переночевал, поблагодарил за прием и утром уехал.
«Мы с сыном в одном возрасте»
Когда гены перепрыгнули через несколько поколений
- У нас с мужем в семье две дочери-погодки, им 13 и 14 лет, соответственно. Старшая дочь получилась похожей одновременно на нас с мужем. А вот вторая как будто не наша. Сначала грешным делом мысль промелькнула, что она не родная нам, но, пролистав семейные альбомы, с удивлением обнаружили, что она один в один похожа на мою прабабушку.
Напомнило ту дурацкую историю, где муж сказал жене: "Дорогая, я должен тебе признаться, что наши дети не от тебя".
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«Пять поколений на одном снимке»
Бывает непросто угадать, на кого из родственников будет похож ребенок
- Моя бабушка голубоглазая, светлокожая, светло-русые вьющиеся волосы, а дедушка черноглазый, черноволосый, типичный азиат. У них в семье рождается дочь — копия своего отца. Через год рождается вторая дочь, и она уже вся в маму — светлая, голубоглазая, кучерявая. В детстве им никто не верит, что они сестры, да еще и родные.
Далее у старшей рождается дочь — белокожая блондинка с зелеными глазами. От мамы достался лишь разрез глаз. У младшей тоже есть дочка (это я) — кудрявая, зеленоглазая, не похожая ни на кого из родственников. Поэтому будущего мужа я сразу предупредила, что гены в нашей семье с юмором, и если родится азиат, то все вопросы к деду.
«Мой дедушка и я. Не смотрите на его серьезное лицо, он был милейшим человеком с прекрасным чувством юмора»
Когда гены будто задремали и неожиданно проснулись
- Мне друг рассказал историю про своего знакомого, который после школы переехал в США. Там он закончил универ, познакомился с девушкой, женился. Родился ребенок — явный такой мулат. Отец — европеец в не пойми каком поколении — смотрит круглыми глазами на мать — тоже европейской внешности. Потом на ребенка. Обратно на мать.
Мать ребенка прониклась этим вопросом и задала его уже специалистам — потому что это был первый и единственный мужчина в жизни женщины. Провели тест ДНК — все по-честному. Стали изучать семейное древо, и тут выяснилось, что на уровне прапрапрапрабабушек и дедушек у жены и со стороны мамы, и со стороны папы в роду были темнокожие предки. Правда, их ген в детях был виден слабо, потом вообще не был заметен, но вот в этом поколении решил внезапно проявиться.
«Дочка наткнулась на мою фотографию 40-летней давности и сказала, что мы с ней были похожи в этом возрасте. А мне все твердят, что она — копия ее отца»
Кажется, у кого-то появился отличный повод изучить свою родословную
- Я блондинка. В роду вообще все шатены, отродясь блондинов не было. Все долго смеялись, что я на лицо вылитая папа, и глаза его карие, но со светлыми волосами. А потом родился мой двоюродный брат — тоже блондин. Видать, у нас есть общий предок примерно так из XIX века, чьи гены внезапно всплыли.
«Мой прадед и я»
Кто-то с годами все чаще замечает в себе черты родителей
- Я отправила маме свое фото, сделанное сегодняшним утром. Она ахнула, сказала: «Подожди, я копну свой архив», — и минут через 20 прислала свой снимок. Я в изумлении — мне всегда казалось мы с мамой не очень похожи, да и она говорила неоднократно, что я пошла в деда по отцу. А теперь все знакомые, которым я показала эти фото, говорят, что мы — одно лицо. Видимо с возрастом проявляются семейные черты. На фотографиях мне 47 лет, маме 44 года. Как думаете, мы похожи?
Когда племянница и тетя похожи как две капли воды
- Я не похожа ни на маму, ни на папу. Но я просто копия одной из теть, причем это дальняя родственница. От мамы у меня только рыжие волосы и ямочки на щеках. Я похожа на эту тетю больше, чем ее дети! Мама отмечает, что чем больше я взрослела, тем больше становилась на нее похожей.
«Мой муж и сын в одном возрасте»
Бывает, что чужие люди становятся ближе родственников
- Когда-то давно мама вышла замуж за мужчину, который принял меня и мою сестру как родных. Новых знакомых мы не особо посвящаем в такие тонкости, просто говорим, что мы папа и дочь. И каждый второй тут же рассказывает, что я вылитая копия отца, сразу видно родство. Папа же подливает масла в огонь, заявляя, что в молодости у него были такие же локоны как у меня. Еще и предлагает посмотреть на старые фото и убедиться.
Мама это слушает и закатывает глаза, мол, приколисты, вы же вообще не похожи. Нам почему-то не сразу верят, когда мы признаемся в удочерении. А вот моя младшая сестра пошла еще дальше: она реально на него похожа, хотя мама познакомилась с ним гораздо позже, чем сестра появилась на свет. У этой парочки даже глаза одинакового редкого зеленого цвета. И даже разные фамилия не особо убеждают окружающих, что это не его ребенок. И только мама не похожа ни на кого. Так и живем.
И это не единственная наша статья о семье, родственниках и их отношениях. Вот 19 добрых историй о родительских буднях, про которые хоть комедийный сериал снимай.
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