18 теплых историй о семье, которые покажут, как много в нас от родных людей

Наверняка вы и сами уже давно заметили, что семейное сходство может проявляться и во внешности, и в характере. Порой мы понимаем, что наш сын столь же упорный, как и его дедушка, а дочка получилась таким же рыжим солнышком, как ее прабабушка по папиной линии. Такие теплые моменты словно соединяют прошлое и сегодняшние дни невидимой ниточкой. Ну и, конечно, напоминают, что пришла пора уютных посиделок с семейными фотоальбомами.