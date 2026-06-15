А мне бы больше понравилось, если бы мне показали, как это всё делается, а не делали за меня. Поэтому я и давление могу в шинах поменять, и "омывайку" залить. А то в экстренной ситуации буду только слёзы проливать.
18 трогательных историй про пап, чья забота согревает даже спустя много лет
Папа может все, что угодно? Конечно! И вкусных пельменей налепить, и портрет ребенка нарисовать, и проследить, чтобы на дочкином автомобиле стояла резина по погоде. И хоть первым словом у многих из нас было «мама», но это совершенно не означает, что роль папы в нашей жизни была хоть чуточку меньше. Именно его теплая забота и поддержка помогают нам двигаться вперед и чувствовать себя увереннее.
- Сплю. Время 10:00. Заходит папа, говорит: «Дай ключи от машины». Отдаю сквозь сон. Через два часа приходит и говорит: «Шины поменял, давление в них установил, омывайку залил. Принимайте». Я вообще не знаю, как по-другому может быть. Мой папа лучший на свете!
«Мой папа и я. В детстве и 20 с лишним лет спустя»
- Сегодня у сына в саду было мероприятие. Все лепили пельмени с папами. А мой сын не заходил в группу, потому что был один. Я была на работе. А его отец просто не пожелал присутствовать. И вдруг мне звонит заведующая садиком и сообщает, что папа девочки Василисы помог моему сыну зайти в группу. Был рядом. Лепил пельмени не только со своей дочкой, но и с моим мальчиком.
«Папа написал мой портрет. Фотография не передает всей его красоты, но я буду хранить его вечно!»
- Во времена моего детства мой папа владел магазином. Вскоре ему надоела возня с документами, и он его благополучно прикрыл. После этого осталось несколько коробок с мороженым. На протяжении нескольких месяцев мы с моим младшим братом прибегали из школы и детского сада и ели, ели, ели его. Мама ругалась, что мы уже по четвертому, а папа только говорил: «Пусть едят». Вот такое счастливое детство.
Вот у моей мамы,в ларьке, осталось 17 ящиков пива,вот это был номер!😜Это было в те времена,когда срок годности пива был 7 суток
«Мой папа работал в поле с самого детства, а теперь владеет собственной фермой. Вот его первый урожай в этом сезоне»
- Помню, как я поздравляла своего папу в детстве. Один раз попросила его самому себе купить подарок, чтобы вечером вручить. За ужином поздравила, подарила, папа был очень рад.
«Мы с папой в 2001 и в 2024 году»
- Несколько месяцев назад папа оставил свой бумажник у меня дома, а я приклеила туда стикер, чтобы сделать ему сюрприз, когда он в следующий раз его откроет. Он до сих пор хранит его там и показывает мне каждый раз, когда приходит в гости. Папа очень сентиментальный человек, поэтому я знала, что он это оценит. Я улыбаюсь каждый раз, когда он показывает мне эту записку с широкой озорной улыбкой на лице. Я не ожидала, что он будет хранить мой стикер так долго. Интересно, сколько еще он еще там пролежит.
- Одиннадцатый класс, выпускной скоро, я на медаль иду. А учительница влепила мне двойку за мелкую ошибку в контрольной по алгебре. Так мой папа отпросился с работы и побежал в школу. Зашел в класс после урока, подошел к математичке и просто попросил показать мою работу. Он спокойно разобрал каждую задачу, и учительница оценку исправила. А я снова почувствовала, что за моей спиной стоит человек, который всегда меня поддержит.
Учителя отличникам часто специально ставят двойки, что бы лучше учились. Сам такое видел
«Мой отец держит меня на руках в 1982 году. А на втором фото — он с моей дочкой в 2016 году. Я его третий ребенок, а моя дочь — его пятая внучка»
- Сегодня вспомнил как ходил гулять с сыном, когда ему было от двух до пяти лет. Большую часть дороги Сашка проводил у меня на плечах. Слезал, когда ему надоедало и он хотел побегать, или поиграть. Не знаю кому больше нравились прогулки. Мне, моему сыну или, если мы шли в лес, то и нашему псу по кличке Босс. Я почему об этом вспомнил. Просто все реже вижу детей на плечах у отцов. Куда-то исчезла эта милая традиция. А ведь для ребенка это так круто — вдруг кратно прибавить в росте и увидеть мир с высоты даже не взрослого, а выше. До сих пор помню это чувство приятной тяжести на плечах и щемящей любви в сердце. Сашке уже 35 лет, он гораздо выше меня, а когда обнимает, то кажется, что меня тискает медведь. Но для меня он все тот же малыш, которого я носил на плечах.
«Мой папа 30 минут возился на кухне, чтобы приготовить для меня „особенное“ вареное яйцо»
- Сейчас звонил папа. Пожелал доброго утра и показал, что мама блинчиков напекла с вареньем клубничным. Рассказал, что в этом году малины будут сажать побольше, потому что дети брата очень уж ее любят. Сообщил, что петух у них кукарекает не по графику, а еще сегодня немного теплее, чем вчера. Снова спросил, когда я планирую приехать к ним в этом году и как дела на работе. Сказал, что поедем на речку, когда я приеду, и рыбу ловить будем, он снастей накупит. Он позвонил просто так, чтобы поговорить. Не потому что так надо, а потому что он папа. Потому что он переживает, любит и всегда рядом, хоть и за 2 тысячи километров. У меня его глаза и характер. Надеюсь, что и человеком я стала хоть наполовину таким же хорошим, как он.
«Я люблю шить яркие мужские рубашки, а папа любит их носить. А еще он сделал мне рабочий стол из бывшей швейной машинки»
- Помогла папе в сложной ситуации, а он все мои расходы старательно записывал на бумажку, и переживал, что пока не может отдать мне деньги, хотя ему тысячу раз было сказано, что ничего возвращать не нужно. Так вот что придумал мой самый замечательный на свете папа. Он приготовил 20 кг разных пельменей — с мясом, творогом, картошкой и капустой. Все делал сам — тесто, начинку. И поверьте, пельмени у него самые вкусные на свете. Обратите внимание на фото — каждый мешочек подписан, чтобы я знала, что в нем находится. Папе 75 лет, мне 48. Кому-то это покажется глупостью, но я счастлива, как ребенок.
- У меня в жизни есть очень светлый и добрый человек. Он заботился обо мне, когда я училась в школе, поступала в институт, выходила замуж. Мои дети зовут его дедушкой и просто обожают. Он всегда утешит, поддержит и поймет. Это мой любимый отчим. Для меня он давно самый лучший папа на свете, но я никак не могу сказать ему об этом. Хочется назвать его папой, но что-то внутри не дает. Понимаю, что это нелепо, но все равно не могу. Мне 33 года.
«Сегодня папа подарил мне цветы из своего сада»
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