18 трогательных историй про пап, чья забота согревает даже спустя много лет

Папа может все, что угодно? Конечно! И вкусных пельменей налепить, и портрет ребенка нарисовать, и проследить, чтобы на дочкином автомобиле стояла резина по погоде. И хоть первым словом у многих из нас было «мама», но это совершенно не означает, что роль папы в нашей жизни была хоть чуточку меньше. Именно его теплая забота и поддержка помогают нам двигаться вперед и чувствовать себя увереннее.