18 незнакомцев, которые внесли в обычный день целую пригоршню перца

Работал водителем автобуса по 76-му маршруту. Один и тот же наряд,время одно и тоже. Третья остановка от кольца к метро. Стою около минуты,дверь открыта. Голос из салона:

Чего стоим,кого ждём?

Я:

А где ваш приятель в кепке?

Н.П:

Он в отпуске с сегодняшнего дня.

Я (обиженно):

Предупреждать нужно!