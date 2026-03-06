15 человек вышли с питомцем на прогулку, а вернулись с запасом смешных историй
Каждый хозяин мечтает об идеальной прогулке: свежий воздух, послушный питомец и полное спокойствие. Но у братьев наших меньших обычно свои планы на этот час. Мы собрали 15 историй, которые доказывают: прогулка без приключений — редкий жанр.
- Мой 6-месячный ротвейлер Рики всегда ездит со мной на дачу и при этом занимает именно переднее сиденье в машине. Но вот как-то раз мы вышли на прогулку. Пока я болтал с соседом, моя собака куда-то испарилась. Я кинулся искать ее, как вдруг услышал громкий шум со стоянки. Прибежав туда, я увидел ошарашенных людей, толкавшихся вокруг своей машины. На переднем сиденье гордо сидел мой Рики, высунув язык и мотая хвостом, мол: «Ну что, я готов, поехали». Он перепутал родной ему автомобиль, а мне пришлось извиняться перед хозяевами — ротвейлер-то и в 6 месяцев далеко не щенок по размерам. Хорошо еще, что хозяин машины оказался с юмором: «Ой, ну как хорошо, а я-то думал уже новую машину себе присматривать. У такого рэкетира вряд ли получилось бы ее забрать». © Не все поймут / VK
- Я однажды после институтской вечеринки выгуливала и «потеряла» собаку. Час бегала по морозу, орала, искала. Пришла домой зареванная, замерзшая. Захожу в квартиру, мама говорит:
— Юль, что это было? Зашла, бросила сумку, позвала Фенечку гулять, вышла из квартиры и захлопнула дверь перед носом у офигевшей Фенечки... © shvedova13_julia
«У моего пса есть подружка в двух кварталах от нас. Он ложится и отказывается уходить, когда мы проходим мимо. Сдвинуть его — целая эпопея, но это так мило, что злиться невозможно»
- Выгуливала утром собаку в парке. Отпустила побегать, и минут через пять к ее бессмысленным скачкам между деревьями присоединился ворон. Собака скачет, пытаясь допрыгнуть до него, а тот кружит над ней или присаживается неподалеку. И так — 40 минут! Я думала, что ворон решил вымотать мне собаку, а чуть позже осознала, что они просто играют. Когда мы пошли домой, новый пернатый друг увязался за нами. В общем, угадайте теперь, у кого в квартире живут ротвейлер и ворон вместе? И да, после прогулки собака улеглась спать на свое место, а ворон залез ей под бок. © Не все поймут / VK
- Во время прогулки в парке с моей собакой он решил преследовать белку. Но эта морда не учла, что он на поводке, и начал погоню вместе со мной — что было ужаснейшим решением с его стороны. Он — огромная и упитанная немецкая овчарка, а я — 49-килограммовая девушка. В итоге получилось так, что не я собаку выгуливала, а она меня. Когда белка внезапно остановилась, мой пес, не сумев затормозить, проскользил мимо нее и влетел в кусты. Как вы уже поняли, потащив туда и меня. В итоге белка осталась невредимой, а вот мы с псом вышли из кустов в царапинах, с листвой в шерсти и волосах — выглядело это очень смешно и немного грустно. © Палата № 6 / VK
«Вывел свою кошку на первую прогулку, и выражение ее мордочки говорит само за себя»
- В детстве, как и многим, мне купили собаку с условием, что гулять с ней буду только я. Но я была очень ленивым ребенком, поэтому устроила во дворе кастинг на три дня. Приз — возможность выгуливать мою таксу (в то время породистые собаки были редкостью, не в каждом дворе). В итоге я выбрала самых ответственных и взрослых детей — их было трое. Гуляли утром, днем и вечером. А я еще между прогулками ходила на площадку дрессировать собаку. Все были счастливы, а родители — немного в шоке. © Причал смешных историй / VK
- Гуляю с собакой, подходит парень и восхищенно выдает: «Вы такая красивая и так похожи с вашей собакой!» А у меня, на минуточку, боксер со свирепой зубастой мордой. Я опешила. Он смутился: «Ну, в смысле, окрас у вас одинаковый!» Я молчу, и тут он вконец смутился и ушел. И только потом я осознала, что это он про то, что цвет и фактура моего нового красивого пальто случайно совпали с окрасом моей собаки. © Девочка из прошлого / Dzen
«Наша стесняша»
- Живу на третьем этаже. Выхожу сегодня вынести мусор. Возле двери в мою квартиру на меня прыгает радостная соседская лабрадориха, живущая двумя этажами выше. Говорю: «Ты гулять? Ну, пойдем». Подходим уже к двери на улицу — и тут до меня доходит, что хозяев с ней нет и гулять она собралась сама. Передумала я ее выпускать, и пошли мы с ней наверх. Подходим к ее квартире, звоню. Соседка открывает дверь, видит свою собаку у меня за спиной и понимает, что та незаметно выскочила. Представляю, что у нее в этот момент пронеслось в голове! Так что сегодня я спасла жизнь собаке и нервную систему ее хозяйки. © Не все поймут / VK
- Я как-то решила выгулять сразу троих: своего 36-килограммового лабрадора, 27-килограммового питбуля на передержке и крошечного терьера килограмма на два с половиной. И это была очень глупая идея. Мы прошли ровно четыре дома — и я поняла, что надо разворачиваться. Терьер плелся сзади, изображая вселенскую драму и усталость. Лабрадор слишком разошелся из-за других собак вокруг и тянул нас вперед на всех парах. А питбуль носился вокруг моих ног, запутывая поводок. В общем, хотела сэкономить время — получилось наоборот. Большая ошибка. © hanzahbonanza / Reddit
«Это ее фирменное лицо „прогулка, вообще-то, еще не закончена“»
- Друзья приучили собаку следить за ребенком на прогулке: она аккуратно цапала его за одежду и тянула на себя, если тот шел куда-нибудь не туда, например на дорогу. Собака пастушья, отлично справлялась с обязанностями, пока на переходе не «украла» чужого малыша, который собирался с мамой перейти дорогу. Хозяйка на секунду отвлеклась, а очнулась, когда мама ребенка требовала отдать ее сына. А собака, видимо, просто стадо собирала.
- Часто, гуляя с собакой, встречала соседа — всегда с иголочки. Он здоровался и как-то сочувственно вздыхал. А однажды я выскочила на корпоратив при полном параде и у подъезда буквально врезалась в него. Он помолчал пару секунд и выдал: «О, Светлана? Это вы?!» И тут до меня дошло. Весь этот год мой старый непродуваемый прогулочный наряд, видимо, создавал в его уме мой образ несчастной женщины на грани выживания, которая донашивает вещи из ближайшего секонда. И этот образ вдруг эффектно рассыпался, когда я выплыла вся в стразах и на шпильках.
«Повел пса на прекрасную прогулку. Он выбрал грязь»
- Дело было в маленьком городке. Ждала я мужа на парковке возле магазина. Мимо проходил мужчина с собакой — выгуливал ее. Собака ломанулась к двери магазина. Он ей говорит: «Куда ты пошла? У тебя все равно денег нет». © annanova_florist
- Собака летом на даче с бабушкой. Обычно на утренней прогулке они идут вдоль нашей улицы до леса, где можно собрать немного грибов. Собака очень внимательно наблюдала за бабулей и смотрела, что она делает. Затем подбегала и вынюхивала те места, где бабушка вырезала гриб. Осенью наша собака уже могла отличить подосиновик от подберезовика, а еще у нее был нюх на белые грибы. Жаль, трюфели искать не умеет, ну или их у нас попросту нет. © Палата № 6 / VK
«Кто-то сказал „гулять“?»
- У меня была жесткошерстная такса — такая щетка с заниженным клиренсом и мохнатыми лапками. Гуляю я с ней как-то по снегу. И вдруг собаченька натурально падает передо мной на спину, лапками кверху. Я в панике хватаю животинку, ощупываю на предмет повреждений, проверяю лапки и все остальное. Вроде все в порядке. Опускаю на землю — она как ни в чем не бывало топает дальше. Прихожу домой, рассказываю мужу про свой стресс, а он смеется. Говорит: «Я с ней утром гулял. У нее в лапках снег набился и мешал. Я ее перевернул и почистил». Вот хитрюга. Я чуть от страха не поседела, думала, с собаченькой что-то случилось. © shri_tara
- У нас две собаки. Один пес всегда на поводке, другого иногда отпускаем. Приехали на карьер отдыхать, второго отпустили — он обычно держится рядом и всегда в поле зрения. И вдруг я замечаю, что его нет. Начинаем звать с мужем — тишина. Разошлись искать, нигде нет. Минут десять искали, я уже подумала, что его украли. И тут резко вспоминаю, что он часто подходил к одному кусту, буквально в двух-трех метрах от нас. Заглядываю туда — а он стоит и спокойно ест выброшенный шашлык. Потом наказанный сидел на поводке. © la.any22
«Я просто гуляла и увидела этого песика. Он был очень дружелюбным»
- Недавно проходила мимо бабулечки, которая несла на руках йорка и говорила ему: «Вот я говорила тебе, что надо надеть ботиночки. Ты отказался, а сейчас лапы мерзнут». Я растеклась в лужицу умиления прямо на месте. © juliaa_chi
А у вас прогулка с питомцем когда-нибудь превращалась в мини-комедию? Делитесь своими историями и фото!
