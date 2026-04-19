О, только я подумала, что на adme в последнее время уж слишком много приторно-сладких историй... И тут токсичность, как по заказу 🤣
15 согревающих историй о людях, которые всегда готовы встать горой за своих родных
Поддержка родных — это то, что придает нам сил справляться с любыми жизненными трудностями, дарит крылья и позволяет дышать свободно. Тепло родного плеча — душевная опора, которая помогает относиться к жизни проще и с юмором. Эти 15 историй показывают, как приятно, когда мама заступается за тебя в школе, бабушка поддерживает во время развода, а муж всегда готов одолеть любого дракона ради тебя.
- Собрались на юбилей свекрови. Тетка мужа плюхнулась на стул рядом со мной, и началось. «Юлечка, ты нормальную работу так и не нашла? Все сидишь в своих интернетах?» — с сочувствием спросила она. Не успела я рот открыть, как муж взял мой телефон и открывает на нем банковское приложение, тычет тетке в лицо, где отображается крупненькая сумма. «Тетя Валя, Юля „в своих интернетах“ зарабатывает в 5 раз больше, чем вы, гоняя чаи в офисе. Ей не нужно искать „нормальную“ работу. А вот на вашем месте я бы об этом задумался». Остаток вечера тетя Валя не проронила ни слова.
- Я с детства заикаюсь. Как-то раз мы сидели в школе на уроке физкультуры. Физручка — дама в возрасте — делала перекличку. Когда очередь дошла до меня, она спросила мое имя. От волнения я стал заикаться и услышал, как за спиной хихикали одноклассники. В отчаянии я выбежал из зала и вообще из школы. Прибежал домой, а там мама. Все ей рассказал, она бережно меня успокоила. Позвонила папе и попросила приехать посидеть со мной. А сама решительно отправилась в школу. Там мама устроила такой разнос, что мало не показалось никому. Она не оставила от учительницы камня на камне за то, что та безучастно стояла и смотрела, как дети смеются надо мной. В тот день мама стала для меня главной защитницей. Я очень ее люблю!
Лучше б наняла логопеда. Или всю жизнь собирается его от всех защищать.
Рыцарь готов встать на защиту
- Сын-подросток пришел домой как в воду опущенный. Оказалось, тренер исключил его из футбольной команды. Я тут же стала собираться в школу, хотя сын просил и отговаривал. Когда я залетела в кабинет тренера разъяренной фурией и увидела, кто это, аж зависла. Это оказался мой одноклассник, двоечник, которого когда-то исключили из школы. С вальяжным видом он объяснил мне, что это у него метод воспитания такой. Но я быстро ему объяснила, что моего сына воспитывать не надо, я справлюсь с этим сама. Он стушевался, и потом разговор пошел более в конструктивном русле. Договорились, что сына он восстановит, а я с ним поговорю и убежу поработать над слабыми сторонами.
- Когда мне было 10 лет, мы с подругой возвращались из школы, и за нами увязались двое мальчишек. Они шли за нами до самого дома, обзывались и кидались чем-то. Я пожаловалась маме. На следующий день мальчишки опять увязались, а мы с подружкой рванули и бежали до самого дома. И тут — сюрприз! — возле почтового ящика нас ждала моя мама, а в руках у нее были шарики с водой. Все вместе мы начали бросать в мальчишек эти шарики, пока хулиганы насквозь не промокли и не убрались восвояси.
- Моя мама — лучшая в мире женщина. Она никогда и никому не давала ущемлять своих детей. Нас не заставляли ютиться вдвоём на полу на матрасе, чтобы гости могли разместиться. Нас не заставляли убирать квартиру после посиделок друзей родителей. Хотя отец и бабушка предпринимали попытки привить «гостеприимство», но двигаться при этом должны были дети. Мама всегда вставала за нас горой, говоря, что их гости — их ответственность. И так во всём. Наша мама дала нам возможность насладиться детством. Благодарны ей.
- Мама передала жене рецепт своего знаменитого борща. Жена сварила. Мама пришла пробовать. Попробовала, поморщилась и сказала: «Что-то не то. Ты, наверное, свеклу не так пожарила». Жена чуть не плачет. Я вмешался: «Мам, борщ отличный. А если тебе не нравится, свари свой и принеси». Она обиделась и ушла.
Папа всегда готов защищать свою семью, пусть даже водяной игрушкой и с полным ртом зубной пасты
- Во втором классе нам нужно было написать сочинение о том, кем работают наши родители. Мама в то время была домохозяйкой, поэтому я решила написать про папу — летчика-испытателя. За это сочинение я получила двойку и замечание от учителя для родителей: «У вашего ребенка отличная фантазия, но задание было написать, кем работают родители, а не кем бы они хотели работать». Стоит ли и говорить, что мой папа был вне себя. На следующий день он отпросился с базы, надел полную летную экипировку (противоперегрузочный костюм, шлем, огнеупорные перчатки) и с гордостью привел меня в класс. У учительницы отвисла челюсть, а папа устроил для детей наглядную презентацию снаряжения и даже дал парочке ребят примерить запасные летные костюмы и шлемы. После этого учительница извинилась передо мной при всем классе.
- Золовка повадилась приезжать на выходные, а оставаться на пару недель. Разбрасывала вещи, посуду за собой не мыла, съедала все самое вкусное из холодильника. Я злилась и молчала — любимая сестренка мужа же. Однажды я мою посуду, а они сидят фильм смотрят. И тут муж потягивается и выдает: «Эх, сестренка, а мы завтра рано утром уезжаем. Твоя электричка через два часа уходит. Такси я уже вызвал заранее, приедет через полтора часа, как раз успеешь собраться. Маме привет».
- А у меня мама герой. Я перешла в новую школу, и меня там почему-то не приняли сразу девочки. На одном из родительских собраний кто-то поднял этот вопрос, моя мама была в шоке, так как я молчала. В итоге я помню, как мы вышли с урока, и в коридоре стояла моя мама очень грозного вида. Я не знаю, что она там им сказала, но эффект был моментальный, а эти девочки стали моими подружками потом.
Сейчас родителям пробраться (господи прости) в школу да еще и пообщаться напрямую с детьми без других взрослых сродни фантастике, граничащей с чем-то противозаконным
Главный защитник
- В детстве мы с братом как-то заигрались на улице и ушли за несколько кварталов от дома. Маленький брат не дотерпел до туалета, и случилась неприятная оказия. Мы медленно побрели обратно. Уже недалеко от дома мы встретили ребят постарше. «Эй, а чего это он так странно ходит?» — с подозрением спросили они. Я отвел их в сторону и тихо сказал: «Я заплатил ему, чтобы он в шутку так ходил». Ответ их устроил, любопытство было удовлетворило. Брат этого не слышал, а я рассказал ему об этом, только когда нам было уже за двадцать. Он посмеялся и от души поблагодарил меня, вспомнив тот эпизод.
- Однажды мой 7-летний младший брат прыгнул с вышки в бассейн и случайно приземлился около малыша, который нечаянно оказался у него на пути. Мамаша того устроила скандал и начала орать на моего братишку. Мне тогда было всего 13, я вмешался и твердо заявил этой даме, что вообще-то малышам нельзя находиться в зоне для прыжков, и ей надо было за ним лучше смотреть. Затем добавил, что дети есть дети, с ними случается всякое, а вот ей не мешало бы вести себя по-взрослому. Ее муж тоже попробовал вмешаться в конфликт, а потом они пошли к администратору бассейна и потребовали забрать у меня абонемент. Из этого ничего не вышло. Остаток лета этот мужик злобно сверлил меня взглядом, а я просто подмигивал ему, проходя мимо.
Такой друг точно не даст в обиду
- Была уже почти ночь, муж сидела за компьютером, а я уже легла. Вдруг слышим — кто-то ломится в дверь и ручку дергает. У меня сердце ушло в пятки, подрываюсь на кровати, быстро натягиваю халат и напряженно смотрю на дверь. Муж, естественно, тоже подскочил и сразу пошел на кухню. Выходит, а у него в руках...кастрюлька! Почему-то именно кастрюлька показалась ему самым ловким и подходящим инструментом для защиты своей семьи. И вот, муж на цыпочках подходит к двери, медленно поворачивает ключ и резко распахивает дверь. В этот самый момент в квартиру напротив заходит сосед. «Это вы ломились? Что вам надо?!» — резко окликает его муж, держа за спиной руку с кастрюлькой. «Нет, — испуганно выдает сосед, — это кошка». Муж опускает глаза, а на площадке действительно сидит соседкая кошка. Видимо, выбежала нечаянно, а потом в страхе перепутала этажи (ее квартира находится под нами). Мы посмеялись, а потом пошли возвращать кошку соседке — та даже не заметила, что ее любимица выскользнула за дверь, и очень благодарила. Ну а мужа я с тех пор называю «мой защитник с кастрюлькой».
У меня на прошлой квартире кошка тоже так, выходила из квартиры, шла по коридору, потом доходила до лифта пролет вверх, и если он вдруг начинал движение - стремглав неслась "домой", порой путая, что ей надо вниз, а не вверх. В итоге я ее назодила сидчщей под дверью соседей сверху. То же расположение дверей, тот же материал, даже коврики похожие.
Кажется, этот рыжик очень просит своего человека защитить его от ветеринара с иголкой
- В начальной школе мы сдавали тесты для распределения в классы для одаренных детей, и мне не хватило около 10% до нужного проходного балла. Мама добилась личной встречи с директором, чтобы разобраться в ситуации. Директор стоял на своем: правила строгие, исключений не бывает. Тогда мама потребовала показать ей мою работу. Изучив бланк, она указала на длинную цепочку неправильных ответов, которые оказались бы абсолютно верными, если сдвинуть их на одну строчку вниз. Оказалось, я просто случайно пропустил один вопрос, но продолжил механически заполнять кружочки по порядку. Если бы мама за меня не заступилась, я бы застрял в обычной программе и упустил массу возможностей. Одна эта встреча, которой она добилась исключительно благодаря своей вере в меня, пожалуй, изменила всю мою жизнь. Спасибо, мам!
- Я была инициатором развода с мужем, потому что дальше жить было невозможно, чувствовала, как меня обесценивают, и я просто задыхаюсь в этом браке. Рассказала маме, она даже слезу пустила, так ей «жалко» меня стало: «Ая-ай, а кому ты теперь нужна с ребенком, кто же тебя замуж возьмет?» Сказала, что я совершила ошибку, и все так живут и терпят, и ничего. Но тут из комнаты вышла бабушка, резко шикнула на маму, велела не говорить ерунды. Обняла меня и сказала, какая я молодец, и что он еще поймет, кого потерял. А потом добавила: «Хочешь, оладушек нажарю?» И насколько обидно мне было от слов мамы, настолько тепло стало от бабушкиных. Вот кто всегда на моей стороне и в обиду не даст.
Когда я собралась разводиться с первым мужем, меня неожиданно поддержала только ЕГО бабушка
- Учительница вызвала мою маму на беседу из-за моего «неподобающего поведения». Я тогда была готкой и одевалась в соответствующем стиле. Мама сразу смекнула, в чем именно заключалась «проблема», поэтому на встречу она заявилась с ног до головы в черном, в высоких кожаных сапогах и увешанная серебряными кольцами и цепями. После этого вопросов к моему внешнему виду больше не возникало.
Мы очень радуемся за людей, у которых в жизни есть безусловная поддержка близких. Надеемся, что вы тоже входите в их число.
