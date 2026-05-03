20+ простых историй из жизни флористов, в которых так много человеческого и смешного

У меня был цветочный магазин, часто сама стояла за прилавком. Выучилась на флориста, мне очень нравилось собирать букеты. И к нам ходил один мальчик очень часто. Покупал по розе для мамы. Розы помню по 50 рублей были. Были и по 100, которые метровые. Мальчишка по карманам наберет мелочи и говорит: «Дайте мне розу, на которую мне хватает».

Ему всегда хватало на самую красивую и свежую, неважно, сколько он мне протягивал денег. Мне очень хотелось всегда увидеть его маму. Что же за прекрасная женщина, которую сын всегда хотел радовать? Наверняка эти деньги ему на карманные расходы давали, а он вместо вкусняшек шел за розами. Интересно, как сложилась его жизнь? Каким он вырос человеком? Я всегда с теплотой его вспоминаю, мысленно желая, чтобы у него все было хорошо. И у его мамы тоже.