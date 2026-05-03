20+ простых историй из жизни флористов, в которых так много человеческого и смешного
Глядя на изящные цветочные композиции, трудно представить, сколько всего осталось за кадром их создания. Ведь у флористов что ни день, то новый повод для улыбки — за годы работы у всякого мастера набирается целая коллекция забавных заказов и трогательных моментов, от которых на душе становится светлее.
- Работаю в цветочном. Забегает парень, сует какую-то невзрачную розочку: «Оберните в целлофан!» Я уже хотела отмахнуться: мол, покупайте нормальный букет у нас, упакую. Но присмотрелась, и у меня буквально отпала челюсть — у парня в руках оказалась роза, вырезанная из камня — тончайшая работа. Он сделал ее сам из нефрита, кварца, малахита, оникса. Такой вот мастер! Решил так разыграть свою девушку.
- У меня цветочный салон. Звонит некий Дмитрий. Говорит, нужен самый офигенный букет, деньги не проблема. Минут 10 душу изливал. Красные розы хочет и доставку в область. И тут я решаю уточнить бюджет, а он гордо так: «5000 рублей». В эту сумму еще и доставку надо уложить, на собственно букет остается 3500 рублей, маловато.
Он долго со мной спорил и выпрашивал скидку. И просил войти в его плачевное положение — жена уходит!
Я на тот момент так устала уже, что сделала ему скидку, оформила заказ.
Звонит курьер. Говорит — не могу найти нужное место. Заказчик не берет трубку, потому что, внимание, он на незнакомые номера не отвечает... В общем, каким-то чудом вручил букет.
Заказчик был очень доволен. Вернулся через два месяца и попросил на букет еще большую скидку, потому что он постоянный клиент, а мы такие классные и смогли ему в прошлый раз помочь. Но я решила отказать, потому что при таком раскладе цветы выходили в три раза дешевле.
Но он вернулся снова! Уже на 8 марта. И снова начал давить на жалость. Что, мол, я так долго жену добиваюсь, войдите в мое положение, спасите-помогите, дайте скидку и дайте офигенный букет. И доставку в семь утра. А бюджет — 3000 рублей!
«Это я не смогла уснуть и поехала в 4 утра собирать букеты на 8 марта»
- Написала нам женщина — нужен букет, бюджет всего 2000. Ломаю голову, как уложить туда и цветы, и доставку. Тут она адрес пишет — а это буквально через дорогу! Давайте, говорю, я сама отнесу. А она вдруг выдает: «Только снимите видео, как букет вручаете!»
Как оказалось, ее сын-студент учится в другом городе, а тут у него любимая девушка. А у нее сегодня день рождения, и заказчица хочет как-то поздравить и сделать потенциальной невестке приятное. Думаю: «Во что я ввязалась?» Но нечего делать, беру букетик, подписанную открыточку и тащусь по нужному адресу.
А там здание такое еще, центр Питера, перекрестные дома, парадные, квартиры, перепутанные подъезды... Захожу в первый дом, не нахожу там нужную квартиру, шарюсь по всему дому. Мне уже себя жалко, запарилась. Я звоню девушке, она трубку не берет. В итоге дописалась до нее. Еще минут 15 блуждала в поисках. В итоге она сама меня встретила, худенький воробушек такой.
Я: «Вот, с днем рождения вас, всего вам хорошего. Разрешите сделать фотографию, потому что так просил ваш юноша». Она светится просто вся. А я после этой истории довольная жизнью и счастливая пошла домой. Устала, как собака, но такая счастливая!
Ради таких моментов и стоит "париться". Усталость пройдёт, а хорошее светлое воспоминание останется.
- Заказали нам свадебный букет. Пионы, розы — просто песня! Жениху очень понравилось. Отправили доставку на такси к 12, отдыхаем. И тут звонит жених и как давай кричать! Цветы не те, свадьба испорчена! Прислал фото букета. А я гляжу — там вообще не наш букет! Другой, из хризантем. И даже не из нашей студии. Посмотрела на часы — без 10 минут двенадцать. Посмотрела в телефон — такси с букетом только-только подъезжает к нужному адресу. То есть, улавливаете, да? У них день свадьбы, и они спутали случайный цветочный подарок от их родственников/друзей/коллег с букетом невесты. Просто потому, что совпало время доставки. В течение 5 минут букет невесты был доставлен.
«Флорист на работе»
Миллион, миллион, миллион
Алых роз,
Каждый день, каждый день, каждый день
Видишь ты...
- Зашел к нам вчера в магазин парень. Собрала ему для девушки красивый большой букет из хризантем, получилось свежо, нежно и воздушно. А сегодня приходит и говорит: «Мы из-за вашего веника поссорились, девушка меня бросила!» Оказалось, что она не любит хризантемы! Смотрю на него, как баран на новые ворота. Честно, растерялась и не смогла подобрать достойных слов. Он ушел.
Дорогие мужчины! Во-первых, конечно, было бы здорово знать, какие цветы нравятся вашей второй половинке. Во-вторых, если девушка готова с вами расстаться из-за «веника», то, может, не нужна вам такая девушка?
Ну просто я, например, так сильно люблю своего мужа, что даже если он мне три гвоздички подарит, я буду рада. Ведь понимаю, что он сначала обмозговал, решил проявить внимание, потом пошел, выбрал, подарил! И все это время думал обо мне! Так не это ли главное? Соизмеримо ли количество цветов полноте любви? Сомневаюсь.
У разных девушек разная планка. Одним достаточно "подарил цветы, проявил внимание, молодец". А другим важно, чтоб "подарил люимые цветы, а не отмахнулся фигнёй, значит проявил внимание к моим пожеланиям, молодец".
Другое дело, что не всегда парни спрашивают, и девушки не всендв сходу озвучивают, какие цветы они любят или не любят.
Все мои знакомые знают, что мне категорически не надо дарить хризантемы и обычные гвоздики. Это детские травмы, и как правило, разговор на эти темы всегда выходил на 2-3 свидании. Не потому, что я дама с претензиями, просто для меня это кладбищенские цветы, ассоциация с рано умершим отцом.
Шабо, кстати, я сама порой покупаю, когда вижу прикольных окрасов.
- В цветочном передо мной парень выбирал цветы и все время в телефон поглядывал. Флорист спросила, что у него за шпаргалка. Тот смущенно выдал, что ему нравится одногруппница, но в прошлый раз она его букет не оценила. А он додумался — взял и сделал скрины букетов, которые она лайкала в соцсетях, и ориентируется на эти подсказки.
«Ушел в флористы из общепита. Мой первый сборный букет на 16 тысяч»
- Работаю в цветочном магазине. Недавно был случай: собираю букет для мужчины и спрашиваю, нужно ли добавлять в букет зелень, или оставить просто цветы. Мужик бедный минуты две молчал, размышлял и такой: «А что, в букеты прям зелень добавляют? Петрушку, лук, укроп? Я даже не знаю, как она с цветами смотрится!» Посмеялись, короче. И так каждый праздник, весело у нас.
Наверное, в его голове не укладывалась цена за зелень, и он уже обдумывал поход в магазин за своим пучком. )))
- Зашла дама, попросила веточку хризантемы и такая: «Посчитайте, сколько на ней цветочков». Четыре веточки перебрала. Я ей говорю: «Давайте один цветочек обломим, и незаметно будет, если вам важно нечетное количество». А она глаза округлила и такая: «Вы что, как можно цветы ломать? Как я буду обломки дарить? Давайте все же розочку».
- Однажды моя практикантка, насмотревшись роликов об оживлении цветов, поставила пачку тюльпанов в кипяток, чтобы они быстрее распустились. Со слишком свежими и закрытыми лилиями и альстромериями этот фокус сыграл бы, а вот тюльпаны-бедняжки сварились. Не делайте так, пожалуйста. Их надо просто подрезать ножом, убрать нижние листья, чтобы не кисли в воде, и поставить в чистую холодную воду, менять и доливать по мере необходимости.
«Многие цветы поддаются окрашиванию — даже дома можно окрасить бутоны пищевыми красками. Очень красивые эксперименты для детей»
- Подрабатывала в юности флористом. По факту, просто стояла на кассе в цветочном и делала вид, что из трех роз могу состряпать шикарный букет. Иногда молодые люди пытались подкатить к нам самым простым способом: купить букет и с разворота на месте его и подарить. Обычно такие букеты выставляются вновь на продажу по более низкой цене. Один такой букет мне как-то возвращался четыре раза. Прибыльный бизнес.
- Работаю в цветочном магазине, и во время составления букетов клиенты часто делятся своими историями. Одна из них запомнилась мне больше всего. Мужчина оформил у нас годовую подписку, и каждые две недели мы доставляем ему домой свежие цветы. Он всегда сам выбирает, какие цветы хочет получить, иногда даже приносит фотографии, и мы стараемся все сделать так, как он хочет. Однажды он пришел и сказал, что в определенные дни в букете обязательно должны быть лилии. И ни днем раньше, ни днем позже. Мне стало интересно, почему это так важно. Он улыбнулся и объяснил: «Моя жена обожает лилии. А я от них чихаю. В эти дни меня не будет, я уезжаю в командировку. Зато она сможет спокойно насладиться любимыми цветами и не слушать мое постоянное чихание». Вот так просто и красиво. Эта пара вместе 15 лет, бывает же такое.
«Работаю флористом. Что думаете о нестандартной упаковке и о не круглых букетах?»
- Моя мама — флорист. Как-то раз к ней на 8 марта пришел покупатель и заказал 2 букета. Один для своей жены, а второй для любимой кошки! Сказал: «Она ведь тоже женщина!»
Для кошки букет надо бвло в другом месте заказывать, она хоть и женщина, но букет из колбас оценила б точно.
- Работаю в цветочном магазине. Заходит мужчина, подходит к холодильнику. Говорит: «Откройте холодильник, хочу пощупать розовые розы!» Говорю, что цветы трогать нельзя. Настаивает. Я убеждаю, что это ему ничего не даст. Есть сорта роз, у которых бутоны мягкие изначально. Даже пока они росли в земле, бутон у них не был плотный! Говорю: «И вообще, вот вам бы понравилось, если бы я сказала, что до вас их много кто щупал? Вы бы их купили?»
Мужик постоял, посмотрел на розы, потом на меня и спросил:
— А вы их давали уже кому-то щупать?
— Ни в коем случае!
— Тогда я все заберу!
Мужик ушел радостный, а я почувствовала себя победителем, защитницей цветов!
Если бы флористы разрешали щупать не только цветы, думаю что продажи у них выросли бы в разы. Акция : "Купи букет- пощупай флориста". 😂
- Поступил заказ на декорирование входной группы кафе. По расчетам получалась огромная арка шириной 4,5 метра и высотой 4 метра. И два венка диаметром больше метра. Представили себе эти махины?
Приволокли, значит, эту хвойную змеищу и ждем обещанную лестницу для развешивания. А нам выносят хлипкую стремянку, которая до верха не достает, даже если ее на ступеньки поставишь.
Муж на ней балансирует, как цирковой акробат, пытаясь удержать гирлянду весом со слона. А нам еще входную группу сверлить не разрешили. Кто-то предложил повесить на липучки. На липучки! Тонну хвои. После пары часов нашей борьбы с гравитацией арка гордо повисла над дверями. Еще пара часов — и венки, похожие на гнездо для человека, висели на окнах.
Мы немного выдохнули и достали из карманов сотню метров гирлянды. Наматывать ее на мокрую холодную хвою то еще приключение оказалось: колется, неудобно, несимметрично.
Но когда все подключили, получилось невероятно красиво. Я даже на секунду забыла о холоде. Поклялась больше не браться за такое. Соврала. Делаем каждый год. Потому что у нас, видимо, еловые иголки вместо мозгов.
- Полтора года назад только открыл цветочный. Ночь, 2 часа. Падает заказ на 6 тысяч рублей — для меня тогда это был просто космос. Стою, дрожу, но улыбаюсь как ребенок. Собираю композицию, кайфую. Чувствую, что делаю что-то важное. Клиент заранее предупредил: «Оплата наличкой, либо курьеру отдам». Ну ладно, тогда я доверял всем на 200%. Приезжаю по адресу. Открывается дверь. Заказчик выходит, дает 7 тысяч плюс чаевые. У меня аж колени дрогнули.
Смотрит на огромный букет и говорит: «Я же жену из аэропорта встречать иду... как я это понесу?» И я стою, думаю: мужчина готов встречать любимую так красиво, что даже готов был бороться с этим огромным букетом посреди ночи. Этот момент я запомнил надолго. С тех пор он стал нашим постоянным клиентом, и я благодарен ему за тот первый большой заказ, за доверие, за эмоции. Сейчас думаю раз в месяц радовать таких постоянников хорошими букетами, просто от души.
У меня был цветочный магазин, часто сама стояла за прилавком. Выучилась на флориста, мне очень нравилось собирать букеты. И к нам ходил один мальчик очень часто. Покупал по розе для мамы. Розы помню по 50 рублей были. Были и по 100, которые метровые. Мальчишка по карманам наберет мелочи и говорит: «Дайте мне розу, на которую мне хватает».
Ему всегда хватало на самую красивую и свежую, неважно, сколько он мне протягивал денег. Мне очень хотелось всегда увидеть его маму. Что же за прекрасная женщина, которую сын всегда хотел радовать? Наверняка эти деньги ему на карманные расходы давали, а он вместо вкусняшек шел за розами. Интересно, как сложилась его жизнь? Каким он вырос человеком? Я всегда с теплотой его вспоминаю, мысленно желая, чтобы у него все было хорошо. И у его мамы тоже.
«Когда пошла работать флористом, узнала, что тюльпаны растут в воде, увеличивая бутон и высоту стебля»
- Устроилась на работу в цветочный помощником флориста. По факту и флористом, и продавцом-кассиром, и уборщицей, и менеджером по заказам. Работа сама по себе такая, что нужно все и сразу, и желательно вчера. Так вот, выпало мне в самом начале карьеры смен 8-9 подряд, с 8 утра и до «как получится», домой приползала на автопилоте, ног не чувствуя.
А тут случился выходной. Время 5 утра, сплю... И снится мне, что я на работе. Какой-то праздник, в магазине толпы клиентов. Всем надо срочно, народ нервничает, я бегаю впопыхах, собираю букеты. И тут вдруг выясняется, что у меня закончились ленты. Пытаюсь сообразить, как же выкрутиться. Вспоминаю, что в запасниках еще должно что-то быть...
В этот момент, не просыпаясь, соскакиваю с кровати, открываю рядом стоящий комод и начинаю судорожно рыться в вещах, попутно возмущаясь, где же эти ленты. Тут до мозга, наконец, доходит, что тут что-то не то. Разлепляю веки, оглядываюсь на разбросанные кругом шмотки... Фух! Легла обратно спать с таким облегчением...
- У меня сеть цветочных салонов. Перед первым сентября иногда учителя заходят. Половина из них копается в горшечных растениях, а потом выдает: «Если из NN-ской школы придут выбирать цветы для учителя, намекните, что мне было бы приятнее видеть вместо букета вот этот фикус». А другие вообще просят сразу рассмотреть возможность возврата букетов в магазин с дисконтом. Мол, и так надарят, а мне лучше деньгами. С фикусом стараемся помочь, а дисконтщиков разворачиваем.
Чего-то я недопоняла насчет школы. Как это выглядит? Цветочница должна спрашивать детей, из какой они школы? А если школа совпала, а учитель - нет? Вроде бы, в школе гораздо больше одного учителя работает. В общем, нипанятна
«Со стороны мы кажемся такими цветочными феечками, а по факту иногда сил поесть нормально нет. Это я в период с 1 по 8 марта, вся в мыле»
- История из жизни флориста. Однажды мне прислали букет без записки. Сижу и начинаю перебирать в голове, кто это может быть из моих многочисленных ухажеров. Самое неловкое, что я даже написать никому не могу, потому что не понимаю, кому именно. Сижу, смотрю на букет, они все молчат, и получается полный тупик. И самое смешное в этой ситуации то, что как флорист я прекрасно понимаю, что никто ничего не скажет, потому что тайна клиента — есть тайна клиента. Но как получателю, если честно, все равно очень хочется узнать. Иногда это, между прочим, могло бы даже спасти отношения.
Надо было каждому из ухажеров написать,мол,мерси за букет и любой;все бы терялись в непонятках,кроме того,одного,единственного не скупердяя😂
- Я флорист, с уже достаточно большим опытом, но то, что произошло сегодня, впервые в моей практике. Сегодня с утра было много людей, но один дедушка запомнился мне ярче остальных. Время около 10 утра, какая-то утренняя суматоха, много заказов, много людей. И тут заходит пожилой мужчина, желает мне доброго утра. В руках держит маленький листок, подходит ко мне и читает по слогам: «Ра-нун-ку-лю-сы... правильно»?
Я улыбаюсь и говорю: «Да, они у нас есть». После этого он еще спросил про эустому и, несмотря на высокую цену ранункулюсов (сезон уже подходит к концу), мы собрали ему милый букетик, и он был очень рад. Я чуть не расплакалась от умиления. Я не знаю, для кого был этот букет, но я уверена, что получательница будет довольна. Такое вот доброе утро сегодня случилось благодаря такой мелочи.
напомнило про ацетилсалециловую кислоту (название "аспирин" никак не могу запомнить!) Так и тут: вместо "лютика" надо, конечно, сказать"Ранункулюс"!
- Вчера наш флорист вернулась из отпуска. Приводила в порядок витрину и говорит мне:
— А кто тот букет собирал на витрину? Так плохо собрали!
А его собирала я... Собственно, поэтому у меня и есть команда, а я в ней дирижер.
Ага. И "стрижку кто вам безобразную постриг, и блузку кто вам шил, и кафель косорукий подмастерье клал. Я-то мастер, а все, кто вам до меня услугу оказывал, вот прям все бессовестные непрофессиональные рукожопы". Как один
«Заметила, что пришла мода на букеты из сухоцветов. У клиентов мнения разделились. Одним современно, необычно. Другие — фе, сушеные цветы дарить».
Поколению 2000х это заходит. А у меня сухоцветы наравне с гвоздиками и хризантемами "кладбищенские цветы".
Бабушка на даче выращивала бесммертник, чтобы в родительскую субботу отвезти на кладбище, украсить могилу своей мамы, и так он там доживал до пасхи. Зимой на то старое кладбище не добраться было, а ей было важно, чтоб могила круглый год хорошо выглядела, без поливов и т.п.
Поэтому для меня цветы, не требующие воды, сродни искусственным, с определенной целью сделанным.
- Уже несколько лет работаю в цветочном магазине. 13 мая моя подруга выходила замуж и попросила собрать букет для нее и для подружки невесты. Я конечно же, согласилась, собрала 2 крутых сочетаемых букета. Переживала только за цвет роз. Помимо нежных цветов, там были вставлены фиолетовые и желтые. Вообще, желтый — цвет богатства, но наши люди почему-то считают его цветом разлуки.
Звоню подруге и спрашиваю: «Ничего страшного, если такие цвета будут в букетах?» Она такая: «Лиль, я замуж выхожу в мае, в пятницу 13-го, ты еще меня спрашиваешь про желтый в букете?» Ну да, что это я... Кстати, живут припеваючи, подруга беременна, и все у них хорошо. Если между людьми любовь, то все приметы — просто предрассудки.
Мы планировали в пятницу 13 в июне, но не срослось. Самое смешное, эту дату нам посоветовала... бабушка мужа, т.к. ранее лето, как раз между Пасхой, пятидесятницей и началом летнего поста проскакивали, когда самая развеселая пора, и не жарко еще. Ну а то что 13, да пятница - православным какая разница, суеверия - это плохо.
- Простыла, потеряла голос. Нет голоса, работать-то могу. Работаю флористом. Шепотом с клиентами говорю. Женщины такие лапочки, сочувственно желают здоровья. А мужчины на мой шепот в ответ подмигивают и игриво так, расправив крылья, с горящими глазами шепотом мне отвечают: «О-о-о! А мы сегодня с вами шепотом говорим? Хорошо-о-о...»
- Недавно пришла с ночной смены уставшая. Восьмое марта — самый тяжелый день у флористов. Шесть утра. Моя мама, которая сидела с сыном, еще крепко спит. А сам сыночек на кухне — варит сосиски и старательно мажет хлеб плавленым сыром. На вопрос «Что ты тут делаешь, еще и так рано?» малыш ответил, что готовит мне завтрак. Ведь вчера было восьмое марта, и я, наверное, очень устала на работе. Сыночку шесть лет, а он уже такой понимающий и заботливый. Счастлива, что мы есть друг у друга.
