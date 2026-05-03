20+ простых историй из жизни флористов, в которых так много человеческого и смешного

Глядя на изящные цветочные композиции, трудно представить, сколько всего осталось за кадром их создания. Ведь у флористов что ни день, то новый повод для улыбки — за годы работы у всякого мастера набирается целая коллекция забавных заказов и трогательных моментов, от которых на душе становится светлее.

  • Работаю в цветочном. Забегает парень, сует какую-то невзрачную розочку: «Оберните в целлофан!» Я уже хотела отмахнуться: мол, покупайте нормальный букет у нас, упакую. Но присмотрелась, и у меня буквально отпала челюсть — у парня в руках оказалась роза, вырезанная из камня — тончайшая работа. Он сделал ее сам из нефрита, кварца, малахита, оникса. Такой вот мастер! Решил так разыграть свою девушку.
  • У меня цветочный салон. Звонит некий Дмитрий. Говорит, нужен самый офигенный букет, деньги не проблема. Минут 10 душу изливал. Красные розы хочет и доставку в область. И тут я решаю уточнить бюджет, а он гордо так: «5000 рублей». В эту сумму еще и доставку надо уложить, на собственно букет остается 3500 рублей, маловато.
    Он долго со мной спорил и выпрашивал скидку. И просил войти в его плачевное положение — жена уходит!
    Я на тот момент так устала уже, что сделала ему скидку, оформила заказ.
    Звонит курьер. Говорит — не могу найти нужное место. Заказчик не берет трубку, потому что, внимание, он на незнакомые номера не отвечает... В общем, каким-то чудом вручил букет.
    Заказчик был очень доволен. Вернулся через два месяца и попросил на букет еще большую скидку, потому что он постоянный клиент, а мы такие классные и смогли ему в прошлый раз помочь. Но я решила отказать, потому что при таком раскладе цветы выходили в три раза дешевле.
    Но он вернулся снова! Уже на 8 марта. И снова начал давить на жалость. Что, мол, я так долго жену добиваюсь, войдите в мое положение, спасите-помогите, дайте скидку и дайте офигенный букет. И доставку в семь утра. А бюджет — 3000 рублей!

«Это я не смогла уснуть и поехала в 4 утра собирать букеты на 8 марта»

  • Написала нам женщина — нужен букет, бюджет всего 2000. Ломаю голову, как уложить туда и цветы, и доставку. Тут она адрес пишет — а это буквально через дорогу! Давайте, говорю, я сама отнесу. А она вдруг выдает: «Только снимите видео, как букет вручаете!»
    Как оказалось, ее сын-студент учится в другом городе, а тут у него любимая девушка. А у нее сегодня день рождения, и заказчица хочет как-то поздравить и сделать потенциальной невестке приятное. Думаю: «Во что я ввязалась?» Но нечего делать, беру букетик, подписанную открыточку и тащусь по нужному адресу.
    А там здание такое еще, центр Питера, перекрестные дома, парадные, квартиры, перепутанные подъезды... Захожу в первый дом, не нахожу там нужную квартиру, шарюсь по всему дому. Мне уже себя жалко, запарилась. Я звоню девушке, она трубку не берет. В итоге дописалась до нее. Еще минут 15 блуждала в поисках. В итоге она сама меня встретила, худенький воробушек такой.
    Я: «Вот, с днем рождения вас, всего вам хорошего. Разрешите сделать фотографию, потому что так просил ваш юноша». Она светится просто вся. А я после этой истории довольная жизнью и счастливая пошла домой. Устала, как собака, но такая счастливая!
Светлана БМВ
1 день назад

Ради таких моментов и стоит "париться". Усталость пройдёт, а хорошее светлое воспоминание останется.

Ответить
  • Заказали нам свадебный букет. Пионы, розы — просто песня! Жениху очень понравилось. Отправили доставку на такси к 12, отдыхаем. И тут звонит жених и как давай кричать! Цветы не те, свадьба испорчена! Прислал фото букета. А я гляжу — там вообще не наш букет! Другой, из хризантем. И даже не из нашей студии. Посмотрела на часы — без 10 минут двенадцать. Посмотрела в телефон — такси с букетом только-только подъезжает к нужному адресу. То есть, улавливаете, да? У них день свадьбы, и они спутали случайный цветочный подарок от их родственников/друзей/коллег с букетом невесты. Просто потому, что совпало время доставки. В течение 5 минут букет невесты был доставлен.
GEK9803
1 час назад

Надеюсь, он никому по ошибке не нахризантемил по шее тем букетом ?! )

Ответить

«Флорист на работе»

  • Зашел к нам вчера в магазин парень. Собрала ему для девушки красивый большой букет из хризантем, получилось свежо, нежно и воздушно. А сегодня приходит и говорит: «Мы из-за вашего веника поссорились, девушка меня бросила!» Оказалось, что она не любит хризантемы! Смотрю на него, как баран на новые ворота. Честно, растерялась и не смогла подобрать достойных слов. Он ушел.
    Дорогие мужчины! Во-первых, конечно, было бы здорово знать, какие цветы нравятся вашей второй половинке. Во-вторых, если девушка готова с вами расстаться из-за «веника», то, может, не нужна вам такая девушка?
    Ну просто я, например, так сильно люблю своего мужа, что даже если он мне три гвоздички подарит, я буду рада. Ведь понимаю, что он сначала обмозговал, решил проявить внимание, потом пошел, выбрал, подарил! И все это время думал обо мне! Так не это ли главное? Соизмеримо ли количество цветов полноте любви? Сомневаюсь.
Кошачья прислуга
1 день назад

У разных девушек разная планка. Одним достаточно "подарил цветы, проявил внимание, молодец". А другим важно, чтоб "подарил люимые цветы, а не отмахнулся фигнёй, значит проявил внимание к моим пожеланиям, молодец".
Другое дело, что не всегда парни спрашивают, и девушки не всендв сходу озвучивают, какие цветы они любят или не любят.
Все мои знакомые знают, что мне категорически не надо дарить хризантемы и обычные гвоздики. Это детские травмы, и как правило, разговор на эти темы всегда выходил на 2-3 свидании. Не потому, что я дама с претензиями, просто для меня это кладбищенские цветы, ассоциация с рано умершим отцом.
Шабо, кстати, я сама порой покупаю, когда вижу прикольных окрасов.

Ответить
  • В цветочном передо мной парень выбирал цветы и все время в телефон поглядывал. Флорист спросила, что у него за шпаргалка. Тот смущенно выдал, что ему нравится одногруппница, но в прошлый раз она его букет не оценила. А он додумался — взял и сделал скрины букетов, которые она лайкала в соцсетях, и ориентируется на эти подсказки.
talantlivaia_kasha

«Ушел в флористы из общепита. Мой первый сборный букет на 16 тысяч»

  • Работаю в цветочном магазине. Недавно был случай: собираю букет для мужчины и спрашиваю, нужно ли добавлять в букет зелень, или оставить просто цветы. Мужик бедный минуты две молчал, размышлял и такой: «А что, в букеты прям зелень добавляют? Петрушку, лук, укроп? Я даже не знаю, как она с цветами смотрится!» Посмеялись, короче. И так каждый праздник, весело у нас.
GEK9803
49 минут назад

Наверное, в его голове не укладывалась цена за зелень, и он уже обдумывал поход в магазин за своим пучком. )))

Ответить
  • Зашла дама, попросила веточку хризантемы и такая: «Посчитайте, сколько на ней цветочков». Четыре веточки перебрала. Я ей говорю: «Давайте один цветочек обломим, и незаметно будет, если вам важно нечетное количество». А она глаза округлила и такая: «Вы что, как можно цветы ломать? Как я буду обломки дарить? Давайте все же розочку».
  • Однажды моя практикантка, насмотревшись роликов об оживлении цветов, поставила пачку тюльпанов в кипяток, чтобы они быстрее распустились. Со слишком свежими и закрытыми лилиями и альстромериями этот фокус сыграл бы, а вот тюльпаны-бедняжки сварились. Не делайте так, пожалуйста. Их надо просто подрезать ножом, убрать нижние листья, чтобы не кисли в воде, и поставить в чистую холодную воду, менять и доливать по мере необходимости.

«Многие цветы поддаются окрашиванию — даже дома можно окрасить бутоны пищевыми красками. Очень красивые эксперименты для детей»

  • Подрабатывала в юности флористом. По факту, просто стояла на кассе в цветочном и делала вид, что из трех роз могу состряпать шикарный букет. Иногда молодые люди пытались подкатить к нам самым простым способом: купить букет и с разворота на месте его и подарить. Обычно такие букеты выставляются вновь на продажу по более низкой цене. Один такой букет мне как-то возвращался четыре раза. Прибыльный бизнес.
Инесса
1 день назад

Как можно дареные цветы продать? Разве в деньгах дело? Одно бабло на уме!

Ответить
  • Работаю в цветочном магазине, и во время составления букетов клиенты часто делятся своими историями. Одна из них запомнилась мне больше всего. Мужчина оформил у нас годовую подписку, и каждые две недели мы доставляем ему домой свежие цветы. Он всегда сам выбирает, какие цветы хочет получить, иногда даже приносит фотографии, и мы стараемся все сделать так, как он хочет. Однажды он пришел и сказал, что в определенные дни в букете обязательно должны быть лилии. И ни днем раньше, ни днем позже. Мне стало интересно, почему это так важно. Он улыбнулся и объяснил: «Моя жена обожает лилии. А я от них чихаю. В эти дни меня не будет, я уезжаю в командировку. Зато она сможет спокойно насладиться любимыми цветами и не слушать мое постоянное чихание». Вот так просто и красиво. Эта пара вместе 15 лет, бывает же такое.

«Работаю флористом. Что думаете о нестандартной упаковке и о не круглых букетах?»

  • Моя мама — флорист. Как-то раз к ней на 8 марта пришел покупатель и заказал 2 букета. Один для своей жены, а второй для любимой кошки! Сказал: «Она ведь тоже женщина!»
Кошачья прислуга
1 день назад

Для кошки букет надо бвло в другом месте заказывать, она хоть и женщина, но букет из колбас оценила б точно.

Ответить
  • Работаю в цветочном магазине. Заходит мужчина, подходит к холодильнику. Говорит: «Откройте холодильник, хочу пощупать розовые розы!» Говорю, что цветы трогать нельзя. Настаивает. Я убеждаю, что это ему ничего не даст. Есть сорта роз, у которых бутоны мягкие изначально. Даже пока они росли в земле, бутон у них не был плотный! Говорю: «И вообще, вот вам бы понравилось, если бы я сказала, что до вас их много кто щупал? Вы бы их купили?»
    Мужик постоял, посмотрел на розы, потом на меня и спросил:
    — А вы их давали уже кому-то щупать?
    — Ни в коем случае!
    — Тогда я все заберу!
    Мужик ушел радостный, а я почувствовала себя победителем, защитницей цветов!
Светлана БМВ
5 часов назад

Если бы флористы разрешали щупать не только цветы, думаю что продажи у них выросли бы в разы. Акция : "Купи букет- пощупай флориста". 😂

Ответить
  • Поступил заказ на декорирование входной группы кафе. По расчетам получалась огромная арка шириной 4,5 метра и высотой 4 метра. И два венка диаметром больше метра. Представили себе эти махины?
    Приволокли, значит, эту хвойную змеищу и ждем обещанную лестницу для развешивания. А нам выносят хлипкую стремянку, которая до верха не достает, даже если ее на ступеньки поставишь.
    Муж на ней балансирует, как цирковой акробат, пытаясь удержать гирлянду весом со слона. А нам еще входную группу сверлить не разрешили. Кто-то предложил повесить на липучки. На липучки! Тонну хвои. После пары часов нашей борьбы с гравитацией арка гордо повисла над дверями. Еще пара часов — и венки, похожие на гнездо для человека, висели на окнах.
    Мы немного выдохнули и достали из карманов сотню метров гирлянды. Наматывать ее на мокрую холодную хвою то еще приключение оказалось: колется, неудобно, несимметрично.
    Но когда все подключили, получилось невероятно красиво. Я даже на секунду забыла о холоде. Поклялась больше не браться за такое. Соврала. Делаем каждый год. Потому что у нас, видимо, еловые иголки вместо мозгов.
  • Полтора года назад только открыл цветочный. Ночь, 2 часа. Падает заказ на 6 тысяч рублей — для меня тогда это был просто космос. Стою, дрожу, но улыбаюсь как ребенок. Собираю композицию, кайфую. Чувствую, что делаю что-то важное. Клиент заранее предупредил: «Оплата наличкой, либо курьеру отдам». Ну ладно, тогда я доверял всем на 200%. Приезжаю по адресу. Открывается дверь. Заказчик выходит, дает 7 тысяч плюс чаевые. У меня аж колени дрогнули.
    Смотрит на огромный букет и говорит: «Я же жену из аэропорта встречать иду... как я это понесу?» И я стою, думаю: мужчина готов встречать любимую так красиво, что даже готов был бороться с этим огромным букетом посреди ночи. Этот момент я запомнил надолго. С тех пор он стал нашим постоянным клиентом, и я благодарен ему за тот первый большой заказ, за доверие, за эмоции. Сейчас думаю раз в месяц радовать таких постоянников хорошими букетами, просто от души.
kaldanov___

У меня был цветочный магазин, часто сама стояла за прилавком. Выучилась на флориста, мне очень нравилось собирать букеты. И к нам ходил один мальчик очень часто. Покупал по розе для мамы. Розы помню по 50 рублей были. Были и по 100, которые метровые. Мальчишка по карманам наберет мелочи и говорит: «Дайте мне розу, на которую мне хватает».
Ему всегда хватало на самую красивую и свежую, неважно, сколько он мне протягивал денег. Мне очень хотелось всегда увидеть его маму. Что же за прекрасная женщина, которую сын всегда хотел радовать? Наверняка эти деньги ему на карманные расходы давали, а он вместо вкусняшек шел за розами. Интересно, как сложилась его жизнь? Каким он вырос человеком? Я всегда с теплотой его вспоминаю, мысленно желая, чтобы у него все было хорошо. И у его мамы тоже.

pushkinanata5412

«Когда пошла работать флористом, узнала, что тюльпаны растут в воде, увеличивая бутон и высоту стебля»

  • Устроилась на работу в цветочный помощником флориста. По факту и флористом, и продавцом-кассиром, и уборщицей, и менеджером по заказам. Работа сама по себе такая, что нужно все и сразу, и желательно вчера. Так вот, выпало мне в самом начале карьеры смен 8-9 подряд, с 8 утра и до «как получится», домой приползала на автопилоте, ног не чувствуя.
    А тут случился выходной. Время 5 утра, сплю... И снится мне, что я на работе. Какой-то праздник, в магазине толпы клиентов. Всем надо срочно, народ нервничает, я бегаю впопыхах, собираю букеты. И тут вдруг выясняется, что у меня закончились ленты. Пытаюсь сообразить, как же выкрутиться. Вспоминаю, что в запасниках еще должно что-то быть...
    В этот момент, не просыпаясь, соскакиваю с кровати, открываю рядом стоящий комод и начинаю судорожно рыться в вещах, попутно возмущаясь, где же эти ленты. Тут до мозга, наконец, доходит, что тут что-то не то. Разлепляю веки, оглядываюсь на разбросанные кругом шмотки... Фух! Легла обратно спать с таким облегчением...
  • У меня сеть цветочных салонов. Перед первым сентября иногда учителя заходят. Половина из них копается в горшечных растениях, а потом выдает: «Если из NN-ской школы придут выбирать цветы для учителя, намекните, что мне было бы приятнее видеть вместо букета вот этот фикус». А другие вообще просят сразу рассмотреть возможность возврата букетов в магазин с дисконтом. Мол, и так надарят, а мне лучше деньгами. С фикусом стараемся помочь, а дисконтщиков разворачиваем.
Ana.Rok
4 часа назад

Чего-то я недопоняла насчет школы. Как это выглядит? Цветочница должна спрашивать детей, из какой они школы? А если школа совпала, а учитель - нет? Вроде бы, в школе гораздо больше одного учителя работает. В общем, нипанятна

Ответить

«Со стороны мы кажемся такими цветочными феечками, а по факту иногда сил поесть нормально нет. Это я в период с 1 по 8 марта, вся в мыле»

  • История из жизни флориста. Однажды мне прислали букет без записки. Сижу и начинаю перебирать в голове, кто это может быть из моих многочисленных ухажеров. Самое неловкое, что я даже написать никому не могу, потому что не понимаю, кому именно. Сижу, смотрю на букет, они все молчат, и получается полный тупик. И самое смешное в этой ситуации то, что как флорист я прекрасно понимаю, что никто ничего не скажет, потому что тайна клиента — есть тайна клиента. Но как получателю, если честно, все равно очень хочется узнать. Иногда это, между прочим, могло бы даже спасти отношения.
fruto.buket
Purzelbaum
28 минут назад

Надо было каждому из ухажеров написать,мол,мерси за букет и любой;все бы терялись в непонятках,кроме того,одного,единственного не скупердяя😂

Ответить
  • Я флорист, с уже достаточно большим опытом, но то, что произошло сегодня, впервые в моей практике. Сегодня с утра было много людей, но один дедушка запомнился мне ярче остальных. Время около 10 утра, какая-то утренняя суматоха, много заказов, много людей. И тут заходит пожилой мужчина, желает мне доброго утра. В руках держит маленький листок, подходит ко мне и читает по слогам: «Ра-нун-ку-лю-сы... правильно»?
    Я улыбаюсь и говорю: «Да, они у нас есть». После этого он еще спросил про эустому и, несмотря на высокую цену ранункулюсов (сезон уже подходит к концу), мы собрали ему милый букетик, и он был очень рад. Я чуть не расплакалась от умиления. Я не знаю, для кого был этот букет, но я уверена, что получательница будет довольна. Такое вот доброе утро сегодня случилось благодаря такой мелочи.
khrolkaa
Michael Scherb
1 час назад

напомнило про ацетилсалециловую кислоту (название "аспирин" никак не могу запомнить!) Так и тут: вместо "лютика" надо, конечно, сказать"Ранункулюс"!

Ответить
  • Вчера наш флорист вернулась из отпуска. Приводила в порядок витрину и говорит мне:
    — А кто тот букет собирал на витрину? Так плохо собрали!
    А его собирала я... Собственно, поэтому у меня и есть команда, а я в ней дирижер.
alm23b
Ana.Rok
4 часа назад

Ага. И "стрижку кто вам безобразную постриг, и блузку кто вам шил, и кафель косорукий подмастерье клал. Я-то мастер, а все, кто вам до меня услугу оказывал, вот прям все бессовестные непрофессиональные рукожопы". Как один

Ответить

«Заметила, что пришла мода на букеты из сухоцветов. У клиентов мнения разделились. Одним современно, необычно. Другие — фе, сушеные цветы дарить».

Кошачья прислуга
1 день назад

Поколению 2000х это заходит. А у меня сухоцветы наравне с гвоздиками и хризантемами "кладбищенские цветы".
Бабушка на даче выращивала бесммертник, чтобы в родительскую субботу отвезти на кладбище, украсить могилу своей мамы, и так он там доживал до пасхи. Зимой на то старое кладбище не добраться было, а ей было важно, чтоб могила круглый год хорошо выглядела, без поливов и т.п.
Поэтому для меня цветы, не требующие воды, сродни искусственным, с определенной целью сделанным.

Ответить
  • Уже несколько лет работаю в цветочном магазине. 13 мая моя подруга выходила замуж и попросила собрать букет для нее и для подружки невесты. Я конечно же, согласилась, собрала 2 крутых сочетаемых букета. Переживала только за цвет роз. Помимо нежных цветов, там были вставлены фиолетовые и желтые. Вообще, желтый — цвет богатства, но наши люди почему-то считают его цветом разлуки.
    Звоню подруге и спрашиваю: «Ничего страшного, если такие цвета будут в букетах?» Она такая: «Лиль, я замуж выхожу в мае, в пятницу 13-го, ты еще меня спрашиваешь про желтый в букете?» Ну да, что это я... Кстати, живут припеваючи, подруга беременна, и все у них хорошо. Если между людьми любовь, то все приметы — просто предрассудки.
Кошачья прислуга
1 день назад

Мы планировали в пятницу 13 в июне, но не срослось. Самое смешное, эту дату нам посоветовала... бабушка мужа, т.к. ранее лето, как раз между Пасхой, пятидесятницей и началом летнего поста проскакивали, когда самая развеселая пора, и не жарко еще. Ну а то что 13, да пятница - православным какая разница, суеверия - это плохо.

Ответить
  • Простыла, потеряла голос. Нет голоса, работать-то могу. Работаю флористом. Шепотом с клиентами говорю. Женщины такие лапочки, сочувственно желают здоровья. А мужчины на мой шепот в ответ подмигивают и игриво так, расправив крылья, с горящими глазами шепотом мне отвечают: «О-о-о! А мы сегодня с вами шепотом говорим? Хорошо-о-о...»
O_о
28 минут назад

Простыла и вышла на работу, клиентов заражать, молодец какая

Ответить
  • Недавно пришла с ночной смены уставшая. Восьмое марта — самый тяжелый день у флористов. Шесть утра. Моя мама, которая сидела с сыном, еще крепко спит. А сам сыночек на кухне — варит сосиски и старательно мажет хлеб плавленым сыром. На вопрос «Что ты тут делаешь, еще и так рано?» малыш ответил, что готовит мне завтрак. Ведь вчера было восьмое марта, и я, наверное, очень устала на работе. Сыночку шесть лет, а он уже такой понимающий и заботливый. Счастлива, что мы есть друг у друга.

