15 человек, которых интуиция ведет по жизни точнее любого навигатора

Можно сколько угодно строить рациональные планы и опираться на железную логику, но порой в игру вступает интуиция — и все разумные доводы просто рассыпаются. Мы собрали истории, где люди не побоялись довериться своему внутреннему чутью в критический момент и ни на секунду об этом не пожалели.