15 человек, которых интуиция ведет по жизни точнее любого навигатора
Истории
1 час назад
Можно сколько угодно строить рациональные планы и опираться на железную логику, но порой в игру вступает интуиция — и все разумные доводы просто рассыпаются. Мы собрали истории, где люди не побоялись довериться своему внутреннему чутью в критический момент и ни на секунду об этом не пожалели.
- Искала няню для сына. Пришла девушка: с красным дипломом, рекомендациями, готовит сырники, мило улыбается. Прям Мэри Поппинс во плоти! Но у меня внутри все сжалось от странного предчувствия. Под благовидным предлогом я отказала, а через неделю увидела ее в соцсетях. Оказалось, она вела блог «Золотая ложка», притворялась дочкой богатеньких родителей. Про детей — ничего. Зато снимала рум-туры из хозяйских спален, примеряла чужую одежду и пила дорогой кофе, пока владельцы были на работе!
- Была у мужа на работе одна коллега. Вроде вся из себя такая добренькая-пушистая, вечно ему помогала, но я чуяла подвох. И вот наступает день икс. Мой забывает дома телефон, я беру его и еду к нему в офис. Подхожу к кабинету и вдруг слышу из-за двери ее голос: «Ой, да Леша опять куда-то свалил! Вечно я за него эти отчеты доделываю, ну сколько можно-то?!» И это при том, что в глаза она ему сладко пела: «Да не переживай, я все сама доделаю, у тебя же семья, детки, иди домой!» Я туда врываться и устраивать разборки не стала, но вечером мужу все от и до выложила. Она потом просто в осадок выпала, когда все вскрылось!
- Работала я в одной конторе. Однажды шеф собирает нас всех и объявляет: грядет сокращение штата на 50%, и наш отдел попадает под раздачу. Стою я, понимаю, что только что осталась без работы. У меня дети, ипотека висит, а внутри — вообще ноль тревоги. Абсолютное спокойствие. Сама не поняла: как так-то? Ну, собрала вещи и молча ушла. Проходит ровно неделя. И вдруг звонит этот самый шеф и выдает: «Слушай, ты так спокойно ушла, даже слова не сказала. Тебе что, уже новую работу предложили? Короче, мы тут с другом новый бизнес запускаем, я готов платить тебе в два раза больше, только возвращайся!»
- Уходит кто-то из домочадцев, например, в магазин. Через некоторое время думаю, что пора бы ему уже вернуться. Десять минут не прошло, он уже дома. Иногда выясняется, что погулял немного или встретил кого, все равно является домой максимум через 10 минут, как я о нем подумала. © Амалия Иванова / ADME
- Рассталась с парнем, ну пострадала, как положено, но жить-то надо дальше. А вокруг крутятся какие-то все несерьезные. В общем, года два это тянулось, а потом на каком-то из студенческих сабантуйчиков один сокурсник так мне и сказал: «У вас на лице написано, что вы в поиске», и перечислил присутствующих дам, тех, что по его мнению «в поиске». Притом что подробностей личной жизни девчонок не знал. Из всех свободных на тот момент не указал только одну, но там были свои причины. А из тех, кто в тот момент был в отношениях, не указали ни одной. Спрашиваю, как угадал. По лицу. По движениям и жестам. Конкретнее объяснить не мог. © Кошачья прислуга / ADME
- У меня с дочкой интуитивная связь. Часто бывает что я вдруг начинаю думать о ней и она присылает мне сообщение или звонит. И это не связано с каким-то общими делами или проблемами. Просто появляется ощущение что она хочет со мной общаться. И у нее такое же происходит. © Светлана БМВ / ADME
Амалия Иванова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Ого, какая у Вас интуиция, прямо часы по ней можно сверять.
- Ехали с сыном на море в поезде. Он по традиции улегся на второй полке, обожает спать только на верхних. Я задремала снизу и в 3 ночи резко проснулась. В купе стояла тишина, но изнутри меня разрывало чувство тревоги. Минут 5 пробовала уснуть, а потом увидела, что над головой свисает нога сына. Он стал крутиться во сне и медленно сползать. Я подскочила и поймала его прям за пару секунд до падения вниз. Вот это чуйка мамская сработала. Переложила сонное дите на нижнюю, и дальше мне спалось спокойно. © Мамдаринка / VK
- Однажды, как обычно, с утра собрался, поехал на работу. Сел в автобус. Еду и понимаю, что я должен любой ценой закосить сегодня работу. Причем объективных причин для этого никаких. Я выспался, свеж, бодр, но с желанием вернуться домой просто ничего сделать не могу. Поддаюсь импульсу, выхожу на ближайшей остановке и еду обратно домой. Вхожу в парадную, все в дыму. Поднимаюсь, открываю, дверь: источник дыма найден. Как выяснилось, это был тройник на кухне. Уже было открытое пламя и подгоревший стол. Все потушил. Но если бы я не вернулся домой, то все. Прошло 15 лет, а я до сих пор внятной причины для себя не нашел произошедшему тогда. © CrazySpb3 / Pikabu
- Я люблю своего мужа с семнадцати лет. По молодости я вечно принимала дурацкие решения и позволяла собой манипулировать, из-за чего дважды упускала шанс быть с ним во взрослом возрасте. Мы столкнулись на моем 29-летии. Собирались с подругами уже уходить, когда он вошел в ресторан со своей компанией. Я его увидела и тут же попыталась спрятаться, но он сразу меня заприметил. Подошел, мы поболтали пару секунд, сердце колотилось так, что я его почти не слышала. В общем, он предложил как-нибудь на днях сходить поужинать еще раз, только вдвоем. Через три недели я к нему переехала. Все внутри подсказывало, что он — тот самый. Я бы поставила на него все и не прогадала. Скоро будет 8 лет, как мы вместе. Я знала это, когда мы были подростками, знала в 23 года и дала себе слово: если получу еще один шанс, нырну в эти отношения без оглядки. Его эмоциональный интеллект, обаяние, то, как он понимает меня без слов. Это просто не описать. Я всегда знала, что мы будем вместе. Не спрашивайте как. Просто знала. © Louisianimal09 / Reddit
- Недавно поняла, что у меня всю жизнь была интуиция наоборот. Ну вот, например, какая-то встреча, и мне ну дико не хочется на неё идти, значит, она важная, и туда надо бежать сломя голову, потому что все будет хорошо. Или человек не понравился, отталкивает и ничего не поделаешь, в итоге выясняется, что он потрясающая личность. А если тянет куда-то или к человеку, все, будет плохо. © Подслушано / Ideer
- Моя интуиция меня спасала не один раз в жизни. Но последний случай до сих пор мурашки вызывает. У нас ремонт, и я сплю на матрасе. Той ночью кто-то поставил тяжеленную плиту между стеной и матрасом в районе моей головы. И посреди ночи я проснулась, поймала плиту, которая начала на меня падать, и снова заснула. Что произошло, поняла только утром. © Подслушано / Ideer
- Заманили мы к себе в группу басиста, поглядывал он на нашу ударницу, уж больно она ему понравилась, поэтому он и согласился поиграть с нами сначала временно, потом постоянно. Так вот, ударница эта черный пояс имеет по каратэ или чему-то такому, и как-то этот самый басист, дядя ростом 197 см, на радостях подошел к ней сзади и похлопал ее по плечу, и она от неожиданности его через плечо швырнула. В общем, лежа на полу, басист на своем родном грузинском сказал, что теперь точно на ней женится. И женился — двое детей у них уже. © Екатерина Иванова / ADME
Екатерина Иванова - поздравляю Вас💐 Вашу историю опубликовали. История о басисте и ударнице - 🔥
- Коллега посоветовал подать заявку на одну вакансию. Должность крутая, но интуиция подсказывала мне, чтобы я сидел ровно и не высовывался. Ну я, собственно, так и сделал. А через пару недель на работе случилось массовое увольнение сотрудников, и эту вакансию закрыли совсем. Очень рад, что я на нее не согласился. © Scott Walker / Quora
- Немного о женской интуиции. Поехала поздравлять подругу с Новым годом. Собираюсь: ключи, телефон, купальник, подарок. Черт, зачем мне зимой купальник? Ну, ладно, пускай будет. Приезжаю в гости, сидим, празднуем. Вдруг звонит наш общий друг и приглашает нас к себе в коттедж на шашлык. Там еще и сауна есть. Вот и купальник пригодился! © Не все поймут / VK
- Однажды ехал на работу, загорелся зеленый, и я уже хотел было тронуться, но что-то подсказало мне подождать. Поэтому я сбавил скорость, и прямо в этот момент передо мной пронеслась на красный другая машина. © bananasareappealing / Reddit
А здесь истории о совпадениях, которые будто сама Вселенная подстроила.
Самое обидное - это когда интуиция работает, но в какой-то момент затыкается и молчит. А очень нужен совет. А молчит.
