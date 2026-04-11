14 смельчаков, которые сделали что-то шутки ради, а результат оказался на редкость приятным
В 2005 году блогер Кайл Макдональд шутки ради начал обменивать красную скрепку на разные вещи, решив узнать, куда его это заведет. Вы будете смеяться, но, поэтапно отдавая одну вещь и получая взамен другую, он обзавелся двухэтажным домом. В этой подборке — простые, но трогательные и душевные истории, в которых люди решили что-то сделать ради веселья, а в итоге получили неожиданный результат.
- Устроилась в Праге в отель на ресепшен. В вакансии было написано, что кандидату нужно знать чешский и английский языки, а я не знала никакой! Отправила им резюме из двух строк в ворде, а меня вдруг взяли да и пригласили на собеседование. Потом уже признались: меня позвали лишь из-за того, что любопытно было посмотреть на такого странного персонажа как я. Это, кстати, была международная сеть и первая моя по-настоящему хорошая работа.
- По приколу читала книгу «Подсознание может все» и скептически улыбалась. На 20-й странице закрыла книгу, хлопнула по ней и сказала: «Если ты работаешь — этим летом я поеду бесплатно на море». Ничто не предвещало морского отпуска: на карте денег почти нет. Через день позвонила подруга с классным предложением, через 2 недели я уехала на месяц в Грецию работать. Мне оплатили все перемещения, жилье, ну и дали приличную зарплату. Жилье было в 2-х минутах ходьбы от моря.
- Я зарегистрировалась на пару с подругой на сайте знакомств с довольно сомнительным контингентом. Указала другое имя и поставила фотку «жигулей», а в описании ради смеха написала: «Покатайте на „жигулях“, пожалуйста». На тот момент никого не искала — просто прикольнулась. И через пару минут мне приходит лайк от парня и сообщение: «Привет». На «жигулях» мы в итоге не покатались, но начали общаться и видеться, и в июле у нас свадьба уже.
- Купила очки в турецком салоне, а там разыгрывали путевку. Что-то заполнила и ушла, всерьез не восприняла это и, естественно, забыла. Мне позвонили через месяца 2 или 3 и сказали: «Вы выиграли путевку в 5-звездочный отель».
- Мама работает реаниматологом. Когда ей звонишь на работу, она бывает даже по мобильному отвечает: «Реанимация слушает». И я точно так же, когда она мне звонит, шутки ради, говорю: «Реанимация». Сегодня зазвонил домашний телефон, я, будучи уверена, что это мама, беру трубку, говорю «кодовое слово», а в ответ слышу кучу извинений, что, мол, не туда попали. Как оказалось позже, это была моя классная руководительница. Она хотела родителей в школу вызвать. А я ей своей «реанимацией» не дала это сделать. Вот таким простым способом я спасла себя от недельного запрета гулять.
- Всегда было интересно, можно ли найти свой улетевший гелиевый шарик. Однажды решил запустить такой, примотал ради прикола записку, в которой написал ссылку на свои соцсети и пообещал вернувшему вознаграждение. Написала девушка, я поехал за шариком, вручил ей билет в кино, слово за слово, подружились. Сегодня как год уже встречаемся, а шарик как талисман наших отношений дома держу и больше не отпускаю.
- По приколу на сайте знакомств сказала парню, с которым переписывались 5 минут, что думаю над переездом в столицу. Он купил мне билеты. Я переехала, живу тут почти 4 года, купила квартиру, машину, и исполнила еще пару мечт. С парнем так и не увиделись, он пропал.
- У нас в школе была математичка. Она всегда, когда кто-то говорил «Я все», в шутку спрашивала: «Что, весь учебник перерешал, что ли?» А был у нас мальчишка — ну очень хорош в математике. Он целый месяц пахал над учебником. И когда она в следующий раз ляпнула: «Что, весь учебник перерешал?», то он просто выложил перед ней 3 толстенные тетради, исписанные от корки до корки. Ее лицо было просто бесценно... Она даже не знала, что сказать.
- По приколу решила зарегаться на сайте знакомств сразу после развода. Мне пришла целая куча сообщений от мужиков. Я открыла и ответила лишь на одно — первое. Мы встретились, пошли выпить кофе, потом сразу в кино, после кино — в ресторан, и в этот же день съехались. 4-й год вместе, счастливы до Луны и обратно.
- Уезжали с мужем на неделю в отпуск, дома остался кот, попросили друзей ездить к нему и кормить, играть с ним, лоток чистить. Ради шутки решили поиграть в шпионов и наставили мелких ловушек на все шкафы и ящики, чтобы проверить, шарили они у нас или нет. Какой же неожиданностью было, приехав, увидеть, что абсолютно все пломбы сорваны. Не знаю, как теперь им в глаза смотреть.
- Чистила от нечего делать сообщения в соцсети и свою страницу. И вдруг наткнулась на длинную переписку 5-летней давности с каким-то парнем, которому в конце почему-то перестала отвечать. Его последним сообщением было «Привет, как дела?» Так вот, я, гений, решила ради прикола ответить ему: «Привет, у меня все хорошо, а у тебя?» 5 лет спустя! Скоро будет год, как мы вместе.
- Долго искала работу дизайнером. Кучу заявок отклонили. И вот шлю свое резюме в одну крутую студию. И что-то меня переклинило, так что ради шутки в конце добавила: «А еще у меня есть кот, он лучше меня разбирается в композиции». И приложила его фото. Думала, будь что будет. Как же я смеялась, когда получила ответ: «Ваш кот приглашается на собеседование. Вы можете прийти с ним». В назначенный день посадила своего Мотю в переноску и пошла на встречу. Прихожу — а там сидит главный дизайнер и листает мое портфолио. Посмотрел на меня, на Мотю, засмеялся и сказал: «Вы первая, кто подошел к резюме с юмором. А нам как раз нужен человек, который не боится экспериментов». В итоге меня взяли.
- Друг-иностранец во время разговоров про иммиграцию вкинул фразу: «Тебе нужно найти мужа-иностранца». А я отшутилась: «Ну ты предложил, ты им и будешь». Дошутилась, женаты 3 года.
- Я шел на встречу и решил по дороге заскочить за кофе. Увидел за столиком молодую женщину, сидящую в одиночестве, и, поддавшись внезапному порыву, решил подойти и поговорить с ней. Если что, я так никогда не делал. Мы женаты уже почти 20 лет.
В предыдущей истории мужчина не искал любовь, а она сама случайно нашла его. А бывает в жизни и в точности наоборот — люди ищут вторую половинку, а попадают в ситуацию комичную, как стендап.