20 живых историй о знакомстве с родителями, в которых события бежали быстрее молока на плите

Я старше мужа почти на 12 лет. Мне было 49, ему 37, когда мы решили жить вместе. Его родители жили в деревне, рядом лес, грибы. И вот он меня повёз в деревню, к отцу на день рождения. Мы приехали поздно, около двух часов ночи, разбудили маму и он говорит:"Это женщина, которая любит собирать грибы." Мама кивнула и пошла стелить нам постель. Назавтра собралась вся семья, у него ещё 4 брата. Все пришли с жёнами, с детьми. Я в шоке от такого количества родни, было ощущение, что я никогда не запомню их всех. Ко мне все отнеслись так, как будто знали меня всегда.

После этого мы часто ездили собирать грибы. Моя свекровь старше меня всего на 13 лет, но эту золотую женщину я стала называть мамой, она и не возражала. Потом я как-то задала вопрос, как она относится к тому, что я намного старше. Она ответила, что это не имеет никакого значения, главное, сын счастлив.

Это всё происходило 25 лет назад. К сожалению, родители покинули уже наш мир, ну а мы по-прежнему вместе.