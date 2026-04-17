Ну французы вы и че? Поздоровался с вами на немецком, ответили бы на своем французском. В чем проблема? ….
20 живых историй о знакомстве с родителями, в которых события бежали быстрее молока на плите
Знакомство с родителями — это всегда маленькая комедия, где главная роль достается вам, а сценарий пишется на ходу. Мы собрали 20 живых историй, которые напомнят о том, как встреча с потенциальными родственниками со временем превращается в семейную легенду. Эти честные бытовые зарисовки пропитаны юмором и иронией. Приготовьтесь улыбнуться или посочувствовать героям, возможно, вы узнаете в них себя.
- В школе появилась девочка по обмену, она говорила на немецком. Решил как-то проводить ее, заодно познакомиться с родителями. Встречают они нас на пороге. Здороваюсь: «Guten Tag». А ее папа уставился на меня и выдает: «Мы французы». Вот так я решил блеснуть умом, но сел в лужу. Под первым же предлогом ретировался.
- Приехал на выходные в гости к девушке. В воскресенье она уехала по делам, а я остался дома с котом. Сижу за компьютером, в наушниках, в какой-то момент поворачиваю голову, а в дверях — мужик. Мы оба замерли. Моя первая фраза: «А вы, наверно (имя девушки) папа?» И руку ему тяну. Это был действительно батя моей девушки. Приехал с дачи, решил завести цветы дочери, дверь открыл своим ключом (сам он с супругой живет в другой квартире). Я раз десять, наверное, извинился, пока он в квартире был. Потом девушке рассказал, что с батей ее познакомился. Та ему начала звонить. В общем, папа ее адекватным, понимающим мужиком оказался.
- Приехал мой парень знакомиться с родителями. Папа ему с порога: «Давай выйдем, поговорим по-мужски». Парень глянул на меня, а я улыбнулась и плечами пожала. Вышли они, вдруг слышу: на улице шум, гам. Распахиваю дверь, а там папуля с парнем в снежки играют. Папа начал.
Представляю, если бы мама парня сказала девушке: "Пойдем выйдем, поговорим по-женски" :)
- На первую встречу с мамой жениха я надела синее винтажное платье. Она, как меня увидела, так и замерла. Весь вечер не сводила с платья глаз. Я уж подумала: что такое? А после ужина она со смехом призналась, что сама хотела его купить, да какая-то быстрая лань из интернета уволокла платье у нее из-под носа. Я и мама теперь уже моего мужа обожаем сайты винтажных моделей, но больше не конкурируем.
«Два года я переживал, как меня встретят мои мексиканские родственники со стороны жены. Выражение моего лица говорит само за себя»
«Это самые любящие и гостеприимные люди, которых я когда-либо встречал».
- Познакомился с девушкой, отношения завертелись так быстро, что уже через две недели я был готов знакомиться с ее родителями. Они жили в другом городе и как раз собирались приехать в гости, а я любезно предложил их встретить на машине с автобуса на вокзале. Встретил, пока ехали домой к девушке, они предложили пойти вечером вчетвером в кафе. Пришли, сделали заказ. Я взял роллы. От волнения дважды уронил ролл в мисочку с соевым соусом, да так, что этот соус брызгами окатил нас всех четверых. Пока я салфеткой вытирал стол от соуса, задел стакан с соком ее мамы, и он вылился на ее сумочку, которая лежала рядом с ней на стуле. Я не знаю, как в тот вечер не провалился сквозь землю.
- Как-то пришел я к знакомой помочь с компом. Через некоторое время домой пришел ее отец. Конечно же, девочка сказала: «Знакомьтесь». Ее отец протягивает руку и говорит: «Василий Петрович», а я протягиваю руку и говорю человеку, который старше меня больше, чем вдвое: «Сергей Александрович», и жму руку. Он удивился моей наглости, а я — своей тупости. Мы немного помолчали, а потом я извинился.
- Я встретила его в глухом лесу. Это был шикарный осенний день, светило солнышко, дул небольшой ветер. Мы с родителями поехали по грибы, но разделились, и я потерялась. Решила не терять дух и начала петь «ау-у». Родители были слишком далеко, и мне начало казаться, что я заблудилась. На мое «ау» вышел молодой человек с корзинкой, полной черники, и сказал: «Здравствуй, прекрасная царевна». Мы познакомились, разобщались, а потом он меня вывел из леса прямо к машине родителей. Там и произошла первая встреча мамы и папы с моим будущим мужем.
«Мы с тещей разного роста»
- Мы приехали в дом его родителей. Было около трех часов ночи. Я стояла на кухне в пляжном наряде и шортах (мы до этого плавали с друзьями), ела кусок пиццы, когда вошла его мама. Все, что я подумала — это «Ой!», ха-ха. Мы с мужем вместе уже 11 лет, и его мама — моя лучшая подруга. Она рассказывает историю о том, как вышла и увидела меня там. Вернулась в спальню и сказала мужу: «У сына есть девушка! Красотка! Как он это сделал, он же такой робкий?» У моего мужа большая семья, и я всех их очень люблю.
- Знакомлюсь с родителями Лены. Мама милая и простая, а вот папа — суровый на вид дядька. Рядом сидит брат Лены, первоклассник. Тишина, все едят, и тут он говорит: «Слушай, а ты сильный?» Я, желая впечатлить отца, важно киваю: «Конечно!» Мальчишка радостно вскакивает: «Пап, смотри, он согласен!» И показывает на огромный мешок картошки на балконе: «Раз ты сильный, помоги папе его в подвал отнести». Я ответил, мол, да без проблем! Будущий тесть впервые за вечер улыбнулся и пожал мне руку. Теперь я у них свой человек!
- Моя будущая жена чай особо не пила до нашего знакомства. Поехали к моим родителям. Мой брат ей сказал: «Хочешь понравиться маме — пей с ней больше чая. Она у нас чай любит». Так она и пила, пока мама не сказала: «Да ты чаевница. Почти целый самовар выпили». Тут-то моя девушка братана и сдала. Сейчас смешно вспоминать, но по такому чаю в самоваре на дровах с сосновыми шишками мы скучаем.
«Я женился на итальянке. Мой тесть преподает мне основы итальянского языка»
У свекра, он же тесть, он же итальянец, он же препод чего-то там - галстук повязан наизнанку. Или это мода у них такая.
- Несколько лет назад я собиралась переезжать. Мой парень приехал, чтобы помочь, и мои родители тоже. Они зашли, парень помог отцу занести кое-какие вещи. Через несколько минут мы уже сидели в гостиной и болтали. Мама переводит взгляд с меня на него, улыбается и говорит: «Знаешь, я уже точно готова нянчить внуков!» Мы покатились со смеху, я там чуть под землю не провалилась, но моему парню это показалось забавным. Мне повезло, что мои родители его любят (и он их!), и мы до сих пор вместе. Теперь мы помолвлены.
- Я познакомился с тещей и тестем только через месяц после рождения нашей малышки. Когда мы наконец поехали к ним, я взял дочку и сразу же отдал ее бабушке, а сам убежал в гостиную. Это заняло некоторое время, поэтому у тещи было время переварить возможную обиду. Сейчас мы смеемся над этим случаем — все, кроме моей дочери. Она никогда не забывает напомнить мне, как я использовал ее в качестве «прикрытия».
- Мы познакомились летом и виделись минимум раз в неделю. В течение следующих месяцев я каждый раз пекла что-нибудь вкусненькое, упаковывала угощение, чтобы он мог поделиться с семьей. Это были кексы, печенье, а один раз и яблочный пирог. Он сказал родителям, что пирог испекла девушка, с которой он встречается. К тому времени, когда он решил познакомить меня со своими родителями, они уже мечтали увидеть ту, которая умеет печь пироги и другие сладости. Как сказал будущий муж, я была не похожа ни на одну другую женщину, с которой он встречался. Его родители при встрече оказались добрыми и милыми. Так что мораль истории такова: путь к сердцу мужчины и его семьи лежит через желудок!
В далёкие времена, когда мои родители были молодыми, была у них соседка, которой очень нравился её одноклассник. Как она за ним только не ухлёстывала: и пирожки, и вязала и рубашку ему сшила. Парень к ней относился ровно, а его родителям нравилось, что девушка многое умеет. Уговорили его жениться. В итоге оказалось, что пирожки пекла её сестра, вязала и шила её мать, а девушка совсем неумеха и учиться хозяйственным делам не хотела. В итоге через несколько лет развелись.
«Когда официант случайно проливает вам на спину целый стакан ледяной воды, а у вашего зятя случайно оказывается фотоаппарат»
- Мы встречались тайно два месяца. Его родители приехали из-за границы в гости. Меня сначала представили как «подругу». После восьми месяцев наших отношений он позвонил им и сказал: «Помните мою „подругу“? Она на самом деле моя девушка». Они были в восторге. Восемь лет спустя, этим летом, они в очередной раз приехали к нам в гости. Свекры меня обожают.
- Я познакомилась с будущим мужем и его мамой в молодежной организации. Меня ей представили, и мы немного поговорили. У нас с ним тогда еще не было отношений, но он попросил меня навестить его маму. Поэтому я купила цветы и поехала к ней. В конце концов, мы с парнем стали встречаться, а потом он сделал мне предложение. Я согласилась. Он отвел меня к своей маме и рассказал ей о своей тогдашней просьбе. Его мама тепло обняла меня и сказала: «Я мечтала о дочери, и мой сын подарил мне ее!»
- Было нам лет 14-15. Гуляли по городу и решили к нему домой зайти. Умудрилась я упасть в траву в новых джинсах и разорвать ткань на колене. Прихожу в таком виде к родителям парня, знакомимся. Его мама сразу запричитала, что нужно застирать, а мне взамен шорты парня дала. Стали ждать, пока его мама с моими джинсами что-то сделает. Пришел его папа, я его встретила в шортах сына. Познакомились, объяснили ситуацию. Готовим на стол, я салатик порезала. На обед были еще котлетки и гречка. Сидим, едим, как вдруг у меня вилка из рук вылетает. Основная часть гречки из моей тарелки оказывается на белой скатерти. А его мама еще и приговаривает: «Влад, аккуратнее с гречкой». Короче, за столом толком не поговорили, а после этого случая встречались еще месяца два.
«После целого дня семейной фотосессии с родней жены мы с шурином сделали этот снимок с первого дубля»
- Знакомился с родителями невесты. Будущий тесть весь вечер молчал, только сурово на меня поглядывал. Я уже о чем только не подумал, а в конце ужина он отвел меня в сторонку и спросил: «Дочь говорила, ты в технике хорошо разбираешься? Помоги настройки на телевизоре вернуть, а то я случайно все каналы с рыбалкой удалил». Я провозился где-то полчаса, а когда закончил, отец моей девушки похлопал меня по плечу и уверенно сказал: «Наш человек, берем!»
- Родители моего бывшего пригласили нас на ужин, чтобы познакомиться со мной. Мы пришли в ресторан, сели за стол, и после обмена любезностями его отец посмотрел на меня совершенно серьезно и спросил, какую свадьбу я хочу. Я просто сидела ошеломленная, не зная, как ответить на этот вопрос, пока мой бывший не переключил всеобщее внимание на бейсбольный матч по телевизору.
- Я познакомился с ней во время отпуска в ее родной Колумбии. Спустя время, я вновь туда приехал. Она встретила меня в аэропорту со своей маленькой дочкой, друзьями и родственниками — пришлось взять два такси. Когда я вошел в ее дом, то увидел там приветственную группу из 23 человек: дедушка, тети, дяди, двоюродные братья, сестры и другие родственники. Первые несколько дней были похожи на собеседование, а у меня испанский так себе. Но, видимо, я заслужил одобрение ее дочки, когда подарил ей сумку, полную бантиков и безделушек. И я покорил ее семью, терпеливо слушая, как 90-летний дедушка снова и снова пересказывает одни и те же семейные истории. Сейчас мы женаты.
- Во время знакомства с семьей жениха меня чуть ли не с порога спросили: «Вы любите готовить?» Я выпалила: «Не особенно, хотя и умею». И потом упрекала себя за такой ответ, ведь могла же просто сказать «Да»! Позже по телефону они признались моему жениху, а он передал мне, что им очень понравилась моя искренность. Я могла оставаться собой, а не какой-то версией, которая, по моему мнению, должна была им понравиться.
Как вы считаете, стоит ли на первой встрече с родителями «включать» идеальную демоверсию себя? Ждем ваших размышлений на эту тему!
Познакомился с девушкой, отношения завертелись так быстро, что уже через две недели я был готов знакомиться с ее родителями. ////// как-то прям рановато для знакомства с родителями
А смысл включать лучшую версию себя? Утомительно, да и всю жизнь все равно не продержишься, лучше быть самим собой.
Я, как мама, очень бы хотела, чтобы при мне включали хорошую демо-версию себя.
Пусть мне понравится человек, а то я ж переживать буду, мучиться. Потому что в отношения все равно не полезу, пусть сами разбираются.
Поэтому...
А можете постараться, плиз?
знакомство моих родителей состоялось в Киеве, где они учились в Инженерно-строительном институте. папа только окончил 1 курс, а мама была на 5. хотя родители одногодки. время до каникул встречались. а потом мама вернулась домой, в Макеевку (город недалеко от Донецка). а потом со своей мамой отправилась на море в Ялту. а там их нашел мой папа. познакомился с будущей тещей, отдохнул с ними. а потом в ноябре они поженились. да, папа тоже из Донецкой области, только из города Горловка.
Я старше мужа почти на 12 лет. Мне было 49, ему 37, когда мы решили жить вместе. Его родители жили в деревне, рядом лес, грибы. И вот он меня повёз в деревню, к отцу на день рождения. Мы приехали поздно, около двух часов ночи, разбудили маму и он говорит:"Это женщина, которая любит собирать грибы." Мама кивнула и пошла стелить нам постель. Назавтра собралась вся семья, у него ещё 4 брата. Все пришли с жёнами, с детьми. Я в шоке от такого количества родни, было ощущение, что я никогда не запомню их всех. Ко мне все отнеслись так, как будто знали меня всегда.
После этого мы часто ездили собирать грибы. Моя свекровь старше меня всего на 13 лет, но эту золотую женщину я стала называть мамой, она и не возражала. Потом я как-то задала вопрос, как она относится к тому, что я намного старше. Она ответила, что это не имеет никакого значения, главное, сын счастлив.
Это всё происходило 25 лет назад. К сожалению, родители покинули уже наш мир, ну а мы по-прежнему вместе.