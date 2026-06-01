20+ школьных историй, которые полны тепла и доброй иронии
Воспоминания о школе пахнут пирожками из столовой и сопровождаются шуршанием учебников, звуком пишущего на доске мела и учительским: «Достаем двойные листочки!» Наша живая и по-особенному светлая подборка соткана из воспоминаний тех, чье доброе озорство, искреннее упрямство и душевное тепло заставляли содрогаться от хохота целые этажи. Каждая история здесь возвращает чистую школьную радость и доказывает: даже если соседняя парта занята главным прогульщиком, а звонок уже на носу — для хорошей шутки всегда найдется время.
- Дочь перед последней линейкой покрасила волосы в лиловый. Утром за ней пришла подруга, которая «вдруг» постриглась почти под ноль. Что ж, бывает. Линейка проходила странно: для начала директор вызвала «фриков» (по ее мнению) — ребят и девчат с дредами, крашеными волосами и второй дыркой в ухе, комментируя так, что, мол, понятно, почему их успехи в учебе не сильно высоки. Затем вручали аттестаты середнячкам. Потом вызвали «элиту» — активистов всех мастей и детей богатых родителей. И напоследок с придыханием было объявлено: «А теперь наша надежда — отличники и победители олимпиад!» И под звуки аплодисментов директора выплыли на сцену наши красавцы: дочь с лиловыми волосами, ее подруга с лысенькой головушкой и два парня (один с ирокезом, другой с кольцом в носу, которое, как оказалось, было клипсой). Это надо было видеть! Отличники, «надежда школы», взяли золотые медали и встали вместе с «фриками». Дочь у нас умница, но, наверное, в этот день мы гордились ею больше всего!
- У меня вполне обычное отчество, как я думала, — Валерьевна. Начав работать в школе, я поняла, что и его можно исковеркать. Один ученик во втором классе плохо выговаривал буквы и называл меня Форельевна. Я с трудом провела урок до конца, потому что невозможно было сдерживать смех. Форель люблю.
- При зачислении в школу надо было найти лишнюю картинку. У меня был нарисован паровоз, машина, троллейбус и чайник. Я подумала и сказала, что лишний тут троллейбус. Все вокруг напряглись. Но в школу меня взяли, ведь я выдала: «А вы посмотрите: тут паровоз с дымом, машина с дымом и чайник с паром. А троллейбус ездит по проводам, и у него нет выхлопных газов!»
«Кажется, мой брат-первоклассник за первый день в школе познал все тяготы школьной жизни»
- Я посмотрела фильм «Королевство кривых зеркал» и захотела косички, как у девочки из фильма: коротенькие и торчащие в разные стороны. Волосики у меня были тонкие, косички как мышиные хвостики и торчать совсем не хотели. Мама придумала вплести в косички тонкие медные проволочки — они хорошо гнулись, и косички держались в любом положении. Навела красоту, вплела проволочки, завязала большие банты и пошла в школу. А была у нас одна учительница, которую почему-то никто не любил, именно ей я попалась на глаза. Она меня остановила и говорит, мол, что за безобразие! И опускает мои торчащие косички вниз. А я тут же раз — и опять их поднимаю! Она снова опускает, а я поднимаю. Довела я бедную женщину до белого каления и убежала от нее. К счастью, эта учительница не вела уроки в нашем классе.
- Кажется, в восьмом классе всех нас заставили написать письмо себе в будущее и рассказать в нем о своих планах на жизнь. Учительница пообещала разослать нам эти письма через 20 лет. Тогда это казалось мне глупостью, да и сейчас, если честно, кажется. Жизнь почти никогда не идет по плану, а детские прогнозы слишком оптимистичны. Едва ли кто-то мечтает стать скандальной теткой в метро или офисным трудягой, но ведь становятся же! В общем, я решила лишний раз не разочаровываться и написала всякую ерунду — первое, что пришло в голову. И через 20 лет благодаря соцсетям письмо из прошлого меня действительно нашло. Открыла я его и, с трудом разбирая свой отвратительный почерк, прочитала, что обязательно буду жить в большом доме, покрашенном белой краской, посреди вишневого сада. И знаете что? Жизнь никогда не идет по плану. Но именно в таком доме я и живу.
«На выпускной мы создали рисунок во дворе школы. На шариках написаны наши имена, и каждый встал к своему»
- Наша классная вечно боролась с тем, что мы залипаем в телефонах. И вот май, жара, последний урок литературы. Учительница заходит в класс с праздничным пакетом и говорит: «Достаем мобильники. Кто за 10 минут найдет в сети самый смешной мем про поэтов и писателей — получает подарок!» Класс онемел. Следующие полчаса школа содрогалась от нашего хохота. Мы зачитывали приколы, и учительница искренне смеялась вместе с нами. В итоге подарок — в пакете была коробка конфет — разделили на всех. А телефоны на ее уроках мы больше никогда без спроса не доставали — просто из уважения.
- Работала учителем. И один мальчишка лет 12 все время пытался меня пугать: то ящерицу притащит, то ужа, то тарантула в банке. А я никак не хотела пугаться и визжать.
Тем летом ездила на море и специально для Ваньки Тулинцева сфотографировалась на пляже с удавом на плечах. В сентябре говорю: «Ты бы хоть крокодила принес! Что ты все какую-то мелочь тащишь?» После выходных Ваня принес в школу черепаху и сказал: «Извините, крокодила не было!»
- Когда я училась в школе, сменка была обязательной, причем даже в сухую погоду в мае или начале сентября. Мальчики приносили в качестве второй обуви кроссовки (тогдашние, на черной резиновой подошве). Как-то завуча накрыла идея, что от кроссовок остаются черные следы на зеленом линолеуме в коридорах, и нам предложили принести домашние тапочки для сменной обуви. Тогда парни из нашего класса сговорились, купили в ближней галантерее клетчатые стариковские шлепанцы и ходили в них целый учебный день, волоча ноги! После этого никаких претензий к любой сменной обуви уже не было.
«На первой фотке папа ведет меня в первый раз в первый класс в 1997, на втором — я веду в школу сына в 2023»
- Мы с пацанами на физике в футбол играли, пока учителя не было. Ну, сначала все нормально, весело было, а потом разбили окно. Все встали как вкопанные и начали думать, что сказать, чтобы не попасться. Один говорит: «Давайте скажем, что камень кто-то с улицы кинул». Другой такой: «А давайте скажем, что цветок с подоконника упал!» Все такие: «Не, не, это вообще не прокатит!» Я говорю: «А что, если скажем, что ворона в окно влетела?» Все начали смеяться, и тут сзади голос учителя: «О, про ворону прикольно придумали!»
- Я — детский психолог, преподаю в частной школе. Дала задание: нарисовать несуществующего зверя. Обычно рисуют что-то типа котят с заячьими ушками. Но у одной девочки вышла полная несуразица. Вызвала родителей. И тогда выяснилось, что ее старший брат знал об этом тесте и хотел прикольнуться. Но мысль о том, как такое нечто вообще могло родиться в чьей-то голове, мне до сих пор временами не дает покоя.
- В конце 70-х, когда мы учились, в классе была такая структура — учебный сектор. Меня туда загнали с еще двумя одноклассницами. Мы должны были собирать дневники, переносить туда из журнала оценки за неделю, а классная руководитель потом расписывалась. Но полагалось еще положительно влиять на двоечников. К нам прикрепили по разгильдяю, и мы должны были их подтягивать. Мы с подружкой Танькой халтурили, поэтому наши подшефные дотянули до конца восьмого класса и ушли в техникум. А Ленка подошла к делу серьезно, со всей ответственностью. Сейчас у них с подшефным уже внуки.
«Весна 1993 года. Наш физрук Славик и девчули-одиннадцатиклассницы на школьном дворе»
- Субботники обычно все недолюбливали, но только не в нашем классе. Наш географ превращал уборку школьного двора в настоящее шоу! Он делил нас на «пиратские кланы», выдавал пакеты для мусора вместо флагов и объявлял охоту за артефактами. От земли пахло весной, старыми листьями и костром... Тот клан, который находил самый странный предмет вроде ржавой подковы или утерянной кем-то сережки, освобождался от следующей контрольной. Мы рыли землю носами, смеялись до колик и умудрялись убрать всю территорию за полчаса. Лучшие уроки географии проходили с граблями в руках!
- Отчим рассказывал, что в 10 классе на математике учитель задал решить какой-то суперсложный пример со множеством цифр. Ну отчим не стал слишком задумываться и написал, что пример равен 1. Как оказалось, он единственный в классе написал правильный ответ, за что в тетрадке у него красовалась красивая пятерка. На следующий день был разбор примера, отчима вызвали к доске, но он, конечно же, ничего решить не смог. Все посмеялись, но оценку учитель исправлять не стал, оставил — за находчивость.
- Школа. Урок географии, проходим атмосферное давление. Учительница, в попытке замотивировать нас подумать, спрашивает:
— Что бы вы заметили, спускаясь с третьего этажа нашей школы на первый с барометром в руках?
Но мы были непробиваемы. Кто-то из класса:
— Что у школы три этажа и очень много ступенек!
Обед в школьной столовой. Помните запах тех самых пирожков с капустой?
- Когда меня в школу устраивали, то привели на прием к директрисе. Мне было 6 лет, и родители хотели меня вместе со старшей сестрой отдать в один класс. Директриса решила оценить мои умственные способности партией в шахматы. Естественно, она играла несерьезно — ей надо было понять, увижу ли я возможность и воспользуюсь ли ею. Я поставил директрисе мат в три хода! В школу взяли.
- В 40 лет я устроилась уборщицей в школу. Пошла после уроков зал мыть, а там старшеклассники играют.
— Освободите зал, мне убраться нужно.
— Иди, куда шла, не мешай играть!
— Ну, давайте так: если я сейчас с середины зала в кольцо закину — вы уходите, не закину — остаетесь.
На том и порешили.
Беру мяч, выхожу в центр и кидаю... И ведь попала! Пацаны с обалдевшими лицами тихо ушуршали в сторону выхода. Просто они не знали, что в юношестве я играла в баскетбол в составе школьной команды. Хорошо играла!
- Мой сын в 3 классе пришел домой в разной обуви, причем оба кроссовка правые. На вопрос, мол, как он шел, все ли было удобно, сказал, что все удобно, и он вообще не заметил никакой разницы! Это они с другом так переодевались в школьной раздевалке. Второй экземпляр — он же друг — так же припорол домой в разных кроссовках, только левых.
«Сохранил свои школьные дневники. Вот, например, 2 класс»
- У меня дочь учится в частной школе. Так у нее учитель информатики приходит на урок с двумя огромными воспитанными собаками! Дети в восторге, родители тоже. Я видела несколько раз учителя в холле с собаками, и мне тоже захотелось на такую информатику. Дочка говорит, что собаки не мешают, а дети их неназойливо трогают, только если собака сама не против. Считаю, что такие «приёмы» в образовании прекрасно взращивают у детей доброту к братьям нашим меньшим!
- Во втором классе был у нас урок природоведения. На дом задали ответить на вопрос: «Каких животных человек разводит ради молока?» А у меня бабушка была главным технологом городского молокозавода. Я ей позвонила, она мне надиктовала и про верблюдов, и про кумыс, и про брынзу, и про зебувидный скот в Африке. На следующий день мой ответ был перечеркнут, красовался «лебедь», а в дневнике появилось приглашение родителей в школу, потому что я вру и фантазирую, ведь верблюдов никто не доит, а кумыс и брынза — вообще какие-то ругательные слова. Я в рев. Бабушка взяла справочник ГОСТов молочной промышленности и пошла к директору школы спросить, из какой глуши приехала учительница? А директор поржал и говорит, мол, городская она: «В прошлый раз на нее жаловались, потому как утверждала, что у гуся 4 ноги, и тогда дед ученика принес живого гуся в школу....»
- Проходила практику в школе (английский язык). Восьмой класс. Первая неделя — наблюдение, сидим с одногруппницей на задних партах на всех уроках. Химия. Учительница спрашивает по одному, и тут вдруг указывает на меня: «Следующий пример!» Не знаю, от чего я растерялась больше: от ошибки учителя химии или от того, что мозг начал судорожно вспоминать школьную программу...
«Я вспомнил, почему не люблю смотреть фотки с выпускного. Угадайте, где я!»
- Мама рассказывала, что у меня в 6 лет на тесте в школе спрашивали, какое сейчас время года (был август). Я ответила, мол, осень, потому что мне все время говорили: «Осенью пойдешь в школу!» Я в школе? В школе. Значит, осень. Потом выяснилось, что очень много детей так ответили.
- Ученик 2 класса подходит ко мне и говорит:
— Простите, пожалуйста, я не сделал домашнее задание, не успел.
— Ничего страшного, к следующему уроку выполни это упражнение
Он открывает тетрадь и такой:
— О, ничего себе, сделано упражнение! Мама, наверное, сделала...
