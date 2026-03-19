15 бабушек и дедушек, чья забота о внуках обернулась историей на годы — 19.03.2026

Мы привыкли, что визит к бабушке с дедушкой — это бесконечные пирожки и ворчание о надетой шапке. Но за этими простыми жестами часто скрывается мудрость и любовь, масштаб которых мы осознаем лишь спустя годы. Эти истории доказывают: цветастый халат или колючие носки могут стать самым ценным наследством, в котором зашифрована настоящая забота.

  • Дочке 4. Отправили к бабушке с дедушкой. Она что-то натворила, бабушка поставила в угол. А дед души в ней не чает. Увидел, что его «золотце» слезинки роняет, бросился утешать: «Бабушка обидела? Ух, я ее за уши оттягаю!» И тут внучка, всхлипывая, выдала: «А мне тогда сережки отдай...»
  • На выписку из роддома бабушка вручила мне халатик с дикой расцветкой. Я сунула его в пакет и забыла. И вот спустя год натыкаюсь на халат. Так защемило — с бабушкой давно не виделась, живем в другом городе. Развернула его и обомлела: оказалось, что в кармане лежит пачка денег. Я и не заметила в суматохе, когда получала подарок. Звоню бабушке: «Это что такое?!» А она спокойно: «Халатик я подарила, чтобы ты улыбнулась, а деньги спрятала, чтобы выручили, когда ты далеко и рядом меня нет».
«Всей семьей приехали к бабушке и дедушке в деревню на выходные. После обеда родители собираются обратно в город, а я упросила их оставить меня на пару дней»

Сонный котик
2 часа назад

У бабушки с дедушкой всегда так сладко спалось — как будто в другое сонное измерение попадала 😴😴😴

  • Когда я ходила в детский сад 35 лет назад, мне любящая и любимая бабушка связала теплые и красивые варежки: черные с красными цветами. Правда, бабушка промахнулась с размером, и мне их хватило носить почти всю школу. Варежки я сберегла на память, теперь моя дочь-подросток их с удовольствием носит с 1 класса. Дочь родилась после смерти моей бабушки, и я сказала ей, что ее прабабушка была бы рада, что кто-то носит эти варежки, и так она может позаботиться о младшем поколении семьи. У моей дочери есть разные современные варежки и перчатки, но она предпочитает носить мои варежки. Говорит, что ей нравится чувствовать любовь и заботу прабабушки, которую она никогда не видела.
Ольга Курпякова
2 часа назад

Мне бабушки вязали варежки, носки, пуховые платки из серого и белого козьего пуха. До сих пор в холодную погоду ношу носки, варежки и серый пуховый платок под шею, а белоснежный надеваю тогда, когда иду в театр или ресторан, он очень красивый - ажурная-паутинка.

  • В ранние школьные годы, тогда еще не было «салонов красоты», были только парикмахерские, где я стригся: бокс, полубокс, челочку на бок, ну как всегда. Но меня иногда стригла бабушка, получалось то же самое, плюс бесплатно. Однажды она перестаралась, и получилось что-то новое, похожее на современных певцов корейского кей-попа. Я думал, что в школе будет полный ужас. Утром пошел в школу, а потом думал в обед сгонять в парикмахерскую. Но на перемене стали подваливать одноклассники и выспрашивать, где так и стригут, и сколько стоит. Пришлось врать, что ездил в другой город к родственникам, там так стригут. Признаться, что так подстригла бабушка, было как-то «не очень».

«Моя внучка в свитере и шапочке, которые я ей связала»

  • Самой большой ценностью для дедушки всегда было их первое с бабушкой фото. В детстве я так любил слушать историю их знакомства, а потом дедушка показывал эту фотографию. Для меня это самое первое воспоминание — дедушкины рассказы. А когда дедушка умер, фотография куда-то пропала, а лично мне дедушка завещал любимую книгу. Позже, среди страниц этой книги, я и нашла фотографию. Теперь берегу ее как зеницу ока, ведь это самое ценное, что у меня есть от дедушки с бабушкой.
  • Прекрасно помню свои 17 лет. Я не впервые встречалась с парнем, это был мой третий, но я впервые рассказала о нем своим родственникам... Когда я сообщила бабушке о своем новом кавалере, она не стала меня ругать, а сразу пригласила на кухню и начала обучать кулинарным премудростям. «Это пригодится в любых отношениях. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок!» — сказала она. С тех пор пять лет вместе, вряд ли я покорила его своей стряпней, но готовить я реально подучилась благодаря бабуле.
  • Сегодня бабушка подарила мне статуэтку ангелочка с сердцем в руках и сказала, глядя прямо в глаза: «Желаю в этом году встретить своего единственного любимого человека!». Я никогда еще не видела в ее глазах столько... отчаяния. Как будто это последняя возможность.

«Эту ложку мне давала бабушка, чтобы есть мороженое. Его она растапливала на печке в блюдечке. Ложка гораздо меньше чайной. Мне уже 60, а ложка лежит в столе».

Alena
51 минута назад

Когда я болела, конечно, преимущественно зимой, мне давали мороженое с горячим очень густым какао, чтобы я не хандрила и не плакала, глядя в окно на моих играющих в снежки друзей. Помогало.

  • До недавнего времени деревня для меня была чем-то из рассказов отца, хотя он постоянно твердил, что где-то там меня ждет какая-то бабушка, правда, не совсем родная. И вот мы наконец собрались и поехали. Стоило выйти из машины, как меня тут же начали обнимать, целовать, вокруг слезы, радость, а я стою и вообще не понимаю, кто все эти люди. Дальше отец включился и начал переводить с семейного на человеческий: это двоюродная тетя, это бабушка его двоюродного брата, а это муж сестры моей троюродной племянницы. Я познакомился с кучей совершенно незнакомых людей, немного офигел, но потом меня усадили за стол, накормили до отвала и напихали денег в карманы, и в этот момент я отчетливо понял — вот она, моя семья. Кажется, в деревню стоит ездить почаще, очень уж там душевные люди.
Сонный котик
2 часа назад

Мне прям интересно — это где ж такая деревня, чтоб деньги по карманам напихали, да еще и накормили? Я бы приехала😆

  • Моего папы не стало, когда мне был всего годик. Мы с мамой тогда жили у дедушки и бабушки с ее стороны. В детстве я часто болела, и по всем поликлиникам, стоматологиям и больницам меня всегда водил мой дедушка. После каждого визита он покупал мне мои любимые пончики — легендарные пончики с ливером. Поэтому я так любила ходить по больницам. Только повзрослев, я поняла, какая это тогда была забота.
l.kokshe

«Моя прекрасная бабушка и последнее одеяло, которое она, по ее словам, когда-либо сошьет»

  • Мы завели свои маленькие ритуалы с внучкой: как минимум раз в неделю созваниваемся по видеосвязи, чтобы почитать сказку на ночь и обсудить все новости. Иногда устраиваем совместные обеды по видеосвязи, а на прогулках я «сопровождаю» внучку в телефоне буквально с пеленок. Мое лицо на экране смартфона уже давно стало для нее привычной частью распорядка дня. Конечно, это не заменит живых объятий, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы оставаться рядом. И знаете — это работает.
Хильдур
1 час назад

А, это с этой бабушкой круглосуточно на связи наши гастарбайтеры?

  • В детстве я была весьма болтливым ребенком. Бабушка, очень устававшая от моего постоянного внимания, решила, что если я научусь читать, то переключу свое внимание на книги и оставлю ее в тишине и покое хотя бы на какое-то время. Это оказалось большой ошибкой... Когда я вошла во вкус, я начала поглощать книги одну за одной — но больше всего мне нравилось не читать их, а разыгрывать по ролям! Этакий домашний театр. Помогала мне, разумеется, бабушка. Играла я, конечно же, исключительно главные роли. А бабушке доставались все остальные...

«Деревянные игрушки, которые мой папа сделал для моего сына»

  • Бабушки не стало незадолго до моего 20-летия, я как раз тогда доучивалась и работала на своей первой работе, искала среди коллег, с кем бы начать снимать квартиру совместно, потому что пора было уже съезжать от родителей. Было решено квартиру бабушки мне отдать. И когда мы разбирали ее шкафы, мы нашли все наши подарки ей за последние годы — полотенца, посуда, постельное, всякие моющие и уходовые средства, теплые вещи. Все лежало в том же виде, в каком было подарено. После ремонта в квартире, на который ушли все наши с родителями деньги, эти вещи мне очень пригодились.
  • Мне было лет 12, бабушка связала мне шапку и шарф пуховые, молочного цвета, козий пух. Двоюродная бабушка держала коз, сама стригла и пряла. И я сказала, что шарф и шпка мне не нравятся, а надо бы гольфы. В моем детстве особо обуви хорошей не было, гулять в мороз −20 вообще было сложно. И бабушка распустила свое изделие и связала гольфы. Пару зим я их носила, и до сих пор храню. Спасибо, бабушка.
  • Мой отец на пенсии. У него много свободного времени, которое он с радостью проводит с нашей дочкой, своей внучкой. Доченьке пять лет. Недавно дедушка спросил, может ли он каждый вечер брать с собой внучку на часик, чтобы «погулять по району». Дочь была счастлива, и мы не против. В один из таких вечеров мы с мужем тоже вышли погулять, пошли в парк. И случайно встретили там наших родных: дочь сидела на шее у дедушки и наполняла кормушку для птиц. К ним прилетело много-много птичек, казалось, что доченька как Белоснежка из мультика. И дедушка, и внучка улыбались — это было так мило. Вечером я спросила у них, каждый ли вечер они кормят птичек. Папа засмущался, а дочь ответила: «Мама, мы каждый вечер ходим в четыре парка. Дедушка сам сделал десять скворечников и десять кормушек для птиц!» Горжусь своим отцом и очень счастлива, что он есть в нашей жизни!
alex_khval

«Просто милая фотография: моя 95-летняя бабушка печет булочки с корицей на Рождество»

  • Каждый Новый год бабушка дарила мне толстые шерстяные носки. Я тогда учился в универе, ходил в осенних кроссовках до января, потому что «так модно». Эти носки казались мне символом какой-то дремучей старости. Я дежурно говорил «спасибо» и закидывал их в дальний ящик. Помню, даже психовал один раз: «Ба, ну не ношу я такое! Мне кроссы нужны». Она только вздыхала и кивала. Ее не стало пару лет назад. А зимой я в одни выходные с друзьями уехал на дачу. Дом не успел прогреться, полы ледяные, и я откопал те самые носки из старых запасов, которые перекочевали в одну из коробок «со старым хламом» как раз на дачу. Надел и завис. Всю жизнь я думал, что они колючие и грубые, а они оказались мягкими. Может, она нитки какие-то особые использовала или внутри прошивала дополнительно другими, не знаю. И на пятках и мысках было что-то вроде капроновой лески, видать, чтобы не протирались, когда я буду бегать по общаге без тапок. Она все мои привычки знала. Знала, что я терпеть не могу колючую шерсть, знала, что тапки я не признаю, и вместо того чтобы переучивать упрямого дурака, она просто сделала вещь, которая идеально подходила именно мне. Ждала своего часа пятнадцать лет...
Бегемотик
3 часа назад

Вроде как знала, то знала...а несколько лет внук ими не пользовался. Если бы не случай, вообще могли оказаться в мусорке, так и не узнал бы, что они мягкие и теплые. Вот такая непрошенная забота от бабушки

Алина
2 часа назад

На выходных мой сын слишком баловался, будучи у моих родителей, и толкнул тарелку со стола, она разбилась. Моя мама, его бабушка, сказала ему встать в угол - впервые в жизни😆😆 Далее со слов моей бабушки, его прабабушки: «Сижу на диване, он пошел встал в угол, проходит минута буквально, поворачиваю голову и вижу вот этот взгляд. Тот самый, который не видела уже почти тридцать лет, но тот же самый, твой!»😆😆 Я всегда бабушке на нервы в детстве так действовала, естественно, ни разу больше трех минут в углу не стояла🤣 Внука тоже простили немедленно и отправили к дедушке на второй этаж просить принести пылесос)

Rina RedHead
2 часа назад

А у меня первые воспоминание о бабушке, то что она причитает, зачем мои родители родили 5 детей. Я пятая. Как понимаете, отношения у меня с ней не сложились, хотя старшие сестры ее обожают. Особенно та, которую назвали в честь погибшей тети.

Сонный котик
2 часа назад

Мне так понравилась статья! Просто до слез! Я очень любила своего дедушку по маминой линии, он буквально мне был как второй отец. Как-то в детстве, когда меня определили в садик, нужно было забирать из садика раньше, чем могли бы родители из-за работы. Тогда меня стал забирать дедушка. Воспитали до этого видели только родителей. Но в первый же день, когда дедушка пришел забирать меня из садика, воспитатели с порога поняли — этой мой дедушка! Настолько сильно я была на него похожа. Кстати, всю жизнь я называла его исключительно по имени, и его имя — это было мое первое слово.

