15 бабушек и дедушек, чья забота о внуках обернулась историей на годы — 19.03.2026

На выходных мой сын слишком баловался, будучи у моих родителей, и толкнул тарелку со стола, она разбилась. Моя мама, его бабушка, сказала ему встать в угол - впервые в жизни😆😆 Далее со слов моей бабушки, его прабабушки: «Сижу на диване, он пошел встал в угол, проходит минута буквально, поворачиваю голову и вижу вот этот взгляд. Тот самый, который не видела уже почти тридцать лет, но тот же самый, твой!»😆😆 Я всегда бабушке на нервы в детстве так действовала, естественно, ни разу больше трех минут в углу не стояла🤣 Внука тоже простили немедленно и отправили к дедушке на второй этаж просить принести пылесос)