15 бабушек и дедушек, чья забота о внуках обернулась историей на годы — 19.03.2026
Мы привыкли, что визит к бабушке с дедушкой — это бесконечные пирожки и ворчание о надетой шапке. Но за этими простыми жестами часто скрывается мудрость и любовь, масштаб которых мы осознаем лишь спустя годы. Эти истории доказывают: цветастый халат или колючие носки могут стать самым ценным наследством, в котором зашифрована настоящая забота.
- Дочке 4. Отправили к бабушке с дедушкой. Она что-то натворила, бабушка поставила в угол. А дед души в ней не чает. Увидел, что его «золотце» слезинки роняет, бросился утешать: «Бабушка обидела? Ух, я ее за уши оттягаю!» И тут внучка, всхлипывая, выдала: «А мне тогда сережки отдай...»
- На выписку из роддома бабушка вручила мне халатик с дикой расцветкой. Я сунула его в пакет и забыла. И вот спустя год натыкаюсь на халат. Так защемило — с бабушкой давно не виделась, живем в другом городе. Развернула его и обомлела: оказалось, что в кармане лежит пачка денег. Я и не заметила в суматохе, когда получала подарок. Звоню бабушке: «Это что такое?!» А она спокойно: «Халатик я подарила, чтобы ты улыбнулась, а деньги спрятала, чтобы выручили, когда ты далеко и рядом меня нет».
«Всей семьей приехали к бабушке и дедушке в деревню на выходные. После обеда родители собираются обратно в город, а я упросила их оставить меня на пару дней»
У бабушки с дедушкой всегда так сладко спалось — как будто в другое сонное измерение попадала 😴😴😴
- Когда я ходила в детский сад 35 лет назад, мне любящая и любимая бабушка связала теплые и красивые варежки: черные с красными цветами. Правда, бабушка промахнулась с размером, и мне их хватило носить почти всю школу. Варежки я сберегла на память, теперь моя дочь-подросток их с удовольствием носит с 1 класса. Дочь родилась после смерти моей бабушки, и я сказала ей, что ее прабабушка была бы рада, что кто-то носит эти варежки, и так она может позаботиться о младшем поколении семьи. У моей дочери есть разные современные варежки и перчатки, но она предпочитает носить мои варежки. Говорит, что ей нравится чувствовать любовь и заботу прабабушки, которую она никогда не видела.
Мне бабушки вязали варежки, носки, пуховые платки из серого и белого козьего пуха. До сих пор в холодную погоду ношу носки, варежки и серый пуховый платок под шею, а белоснежный надеваю тогда, когда иду в театр или ресторан, он очень красивый - ажурная-паутинка.
- В ранние школьные годы, тогда еще не было «салонов красоты», были только парикмахерские, где я стригся: бокс, полубокс, челочку на бок, ну как всегда. Но меня иногда стригла бабушка, получалось то же самое, плюс бесплатно. Однажды она перестаралась, и получилось что-то новое, похожее на современных певцов корейского кей-попа. Я думал, что в школе будет полный ужас. Утром пошел в школу, а потом думал в обед сгонять в парикмахерскую. Но на перемене стали подваливать одноклассники и выспрашивать, где так и стригут, и сколько стоит. Пришлось врать, что ездил в другой город к родственникам, там так стригут. Признаться, что так подстригла бабушка, было как-то «не очень».
«Моя внучка в свитере и шапочке, которые я ей связала»
- Самой большой ценностью для дедушки всегда было их первое с бабушкой фото. В детстве я так любил слушать историю их знакомства, а потом дедушка показывал эту фотографию. Для меня это самое первое воспоминание — дедушкины рассказы. А когда дедушка умер, фотография куда-то пропала, а лично мне дедушка завещал любимую книгу. Позже, среди страниц этой книги, я и нашла фотографию. Теперь берегу ее как зеницу ока, ведь это самое ценное, что у меня есть от дедушки с бабушкой.
- Прекрасно помню свои 17 лет. Я не впервые встречалась с парнем, это был мой третий, но я впервые рассказала о нем своим родственникам... Когда я сообщила бабушке о своем новом кавалере, она не стала меня ругать, а сразу пригласила на кухню и начала обучать кулинарным премудростям. «Это пригодится в любых отношениях. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок!» — сказала она. С тех пор пять лет вместе, вряд ли я покорила его своей стряпней, но готовить я реально подучилась благодаря бабуле.
- Сегодня бабушка подарила мне статуэтку ангелочка с сердцем в руках и сказала, глядя прямо в глаза: «Желаю в этом году встретить своего единственного любимого человека!». Я никогда еще не видела в ее глазах столько... отчаяния. Как будто это последняя возможность.
«Эту ложку мне давала бабушка, чтобы есть мороженое. Его она растапливала на печке в блюдечке. Ложка гораздо меньше чайной. Мне уже 60, а ложка лежит в столе».
Когда я болела, конечно, преимущественно зимой, мне давали мороженое с горячим очень густым какао, чтобы я не хандрила и не плакала, глядя в окно на моих играющих в снежки друзей. Помогало.
- До недавнего времени деревня для меня была чем-то из рассказов отца, хотя он постоянно твердил, что где-то там меня ждет какая-то бабушка, правда, не совсем родная. И вот мы наконец собрались и поехали. Стоило выйти из машины, как меня тут же начали обнимать, целовать, вокруг слезы, радость, а я стою и вообще не понимаю, кто все эти люди. Дальше отец включился и начал переводить с семейного на человеческий: это двоюродная тетя, это бабушка его двоюродного брата, а это муж сестры моей троюродной племянницы. Я познакомился с кучей совершенно незнакомых людей, немного офигел, но потом меня усадили за стол, накормили до отвала и напихали денег в карманы, и в этот момент я отчетливо понял — вот она, моя семья. Кажется, в деревню стоит ездить почаще, очень уж там душевные люди.
Мне прям интересно — это где ж такая деревня, чтоб деньги по карманам напихали, да еще и накормили? Я бы приехала😆
- Моего папы не стало, когда мне был всего годик. Мы с мамой тогда жили у дедушки и бабушки с ее стороны. В детстве я часто болела, и по всем поликлиникам, стоматологиям и больницам меня всегда водил мой дедушка. После каждого визита он покупал мне мои любимые пончики — легендарные пончики с ливером. Поэтому я так любила ходить по больницам. Только повзрослев, я поняла, какая это тогда была забота.
«Моя прекрасная бабушка и последнее одеяло, которое она, по ее словам, когда-либо сошьет»
- Мы завели свои маленькие ритуалы с внучкой: как минимум раз в неделю созваниваемся по видеосвязи, чтобы почитать сказку на ночь и обсудить все новости. Иногда устраиваем совместные обеды по видеосвязи, а на прогулках я «сопровождаю» внучку в телефоне буквально с пеленок. Мое лицо на экране смартфона уже давно стало для нее привычной частью распорядка дня. Конечно, это не заменит живых объятий, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы оставаться рядом. И знаете — это работает.
- В детстве я была весьма болтливым ребенком. Бабушка, очень устававшая от моего постоянного внимания, решила, что если я научусь читать, то переключу свое внимание на книги и оставлю ее в тишине и покое хотя бы на какое-то время. Это оказалось большой ошибкой... Когда я вошла во вкус, я начала поглощать книги одну за одной — но больше всего мне нравилось не читать их, а разыгрывать по ролям! Этакий домашний театр. Помогала мне, разумеется, бабушка. Играла я, конечно же, исключительно главные роли. А бабушке доставались все остальные...
«Деревянные игрушки, которые мой папа сделал для моего сына»
- Бабушки не стало незадолго до моего 20-летия, я как раз тогда доучивалась и работала на своей первой работе, искала среди коллег, с кем бы начать снимать квартиру совместно, потому что пора было уже съезжать от родителей. Было решено квартиру бабушки мне отдать. И когда мы разбирали ее шкафы, мы нашли все наши подарки ей за последние годы — полотенца, посуда, постельное, всякие моющие и уходовые средства, теплые вещи. Все лежало в том же виде, в каком было подарено. После ремонта в квартире, на который ушли все наши с родителями деньги, эти вещи мне очень пригодились.
- Мне было лет 12, бабушка связала мне шапку и шарф пуховые, молочного цвета, козий пух. Двоюродная бабушка держала коз, сама стригла и пряла. И я сказала, что шарф и шпка мне не нравятся, а надо бы гольфы. В моем детстве особо обуви хорошей не было, гулять в мороз −20 вообще было сложно. И бабушка распустила свое изделие и связала гольфы. Пару зим я их носила, и до сих пор храню. Спасибо, бабушка.
- Мой отец на пенсии. У него много свободного времени, которое он с радостью проводит с нашей дочкой, своей внучкой. Доченьке пять лет. Недавно дедушка спросил, может ли он каждый вечер брать с собой внучку на часик, чтобы «погулять по району». Дочь была счастлива, и мы не против. В один из таких вечеров мы с мужем тоже вышли погулять, пошли в парк. И случайно встретили там наших родных: дочь сидела на шее у дедушки и наполняла кормушку для птиц. К ним прилетело много-много птичек, казалось, что доченька как Белоснежка из мультика. И дедушка, и внучка улыбались — это было так мило. Вечером я спросила у них, каждый ли вечер они кормят птичек. Папа засмущался, а дочь ответила: «Мама, мы каждый вечер ходим в четыре парка. Дедушка сам сделал десять скворечников и десять кормушек для птиц!» Горжусь своим отцом и очень счастлива, что он есть в нашей жизни!
«Просто милая фотография: моя 95-летняя бабушка печет булочки с корицей на Рождество»
- Каждый Новый год бабушка дарила мне толстые шерстяные носки. Я тогда учился в универе, ходил в осенних кроссовках до января, потому что «так модно». Эти носки казались мне символом какой-то дремучей старости. Я дежурно говорил «спасибо» и закидывал их в дальний ящик. Помню, даже психовал один раз: «Ба, ну не ношу я такое! Мне кроссы нужны». Она только вздыхала и кивала. Ее не стало пару лет назад. А зимой я в одни выходные с друзьями уехал на дачу. Дом не успел прогреться, полы ледяные, и я откопал те самые носки из старых запасов, которые перекочевали в одну из коробок «со старым хламом» как раз на дачу. Надел и завис. Всю жизнь я думал, что они колючие и грубые, а они оказались мягкими. Может, она нитки какие-то особые использовала или внутри прошивала дополнительно другими, не знаю. И на пятках и мысках было что-то вроде капроновой лески, видать, чтобы не протирались, когда я буду бегать по общаге без тапок. Она все мои привычки знала. Знала, что я терпеть не могу колючую шерсть, знала, что тапки я не признаю, и вместо того чтобы переучивать упрямого дурака, она просто сделала вещь, которая идеально подходила именно мне. Ждала своего часа пятнадцать лет...
Вроде как знала, то знала...а несколько лет внук ими не пользовался. Если бы не случай, вообще могли оказаться в мусорке, так и не узнал бы, что они мягкие и теплые. Вот такая непрошенная забота от бабушки
Какая из этих историй напомнила вам о вашем детстве? Поделитесь своими воспоминаниями — давайте создадим самую добрую ветку обсуждений!
Комментарии
На выходных мой сын слишком баловался, будучи у моих родителей, и толкнул тарелку со стола, она разбилась. Моя мама, его бабушка, сказала ему встать в угол - впервые в жизни😆😆 Далее со слов моей бабушки, его прабабушки: «Сижу на диване, он пошел встал в угол, проходит минута буквально, поворачиваю голову и вижу вот этот взгляд. Тот самый, который не видела уже почти тридцать лет, но тот же самый, твой!»😆😆 Я всегда бабушке на нервы в детстве так действовала, естественно, ни разу больше трех минут в углу не стояла🤣 Внука тоже простили немедленно и отправили к дедушке на второй этаж просить принести пылесос)
А у меня первые воспоминание о бабушке, то что она причитает, зачем мои родители родили 5 детей. Я пятая. Как понимаете, отношения у меня с ней не сложились, хотя старшие сестры ее обожают. Особенно та, которую назвали в честь погибшей тети.
Мне так понравилась статья! Просто до слез! Я очень любила своего дедушку по маминой линии, он буквально мне был как второй отец. Как-то в детстве, когда меня определили в садик, нужно было забирать из садика раньше, чем могли бы родители из-за работы. Тогда меня стал забирать дедушка. Воспитали до этого видели только родителей. Но в первый же день, когда дедушка пришел забирать меня из садика, воспитатели с порога поняли — этой мой дедушка! Настолько сильно я была на него похожа. Кстати, всю жизнь я называла его исключительно по имени, и его имя — это было мое первое слово.