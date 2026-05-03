25 человек, которые просто хотели сыграть в «Крокодила» или собрать пазл, а получили впечатлений на годы вперед
Кто из нас не испытывал маленьких радостей от интеллектуальных игр? Загадаешь какое-нибудь особенно заковыристое слово в «Крокодиле», а потом смеешься, наблюдая, как товарищ его показывает. Или сходу вспомнишь ответ на сложный вопрос в кроссворде. Мы собрали живые воспоминания от людей, которые просто хотели весело провести время с друзьями, а в результате получили историю, которую еще долго будут с улыбкой вспоминать.
- Играли в «Крокодила», и одному игроку выпало показать слово «превращение». Он почему-то решил это сделать через отсылку к Кафке и его «Превращению», после чего упал на пол и начал извиваться. Предполагалось, что мы наблюдаем трансформацию товарища в жука. Мы умирали от смеха, но никто не отгадал.
- Попался мне как-то в кроссворде вроде бы простой вопрос — нужно было отгадать разновидность суши. Перебрал все варианты: остров, материк, континент. Всю голову сломал — ни один ответ не подходит. А потом посмотрел в разгадку и выяснилось, что это роллы.
«Мы с мамой собирали внушительный пазл из 4000 деталей на каркасе старой кровати (хорошо выкинуть не успели). Увы, в процессе сбора одна деталька потерялась»
Эта проклятая единственная потерявшаяся деталька из огромного пазла , скольких нервов ты стоила
- Решили, компанией в «Элиас» сыграть. Меня поставили в пару с лучшей подругой. Подружка мне радостно говорит: «Марианская впадина», а я сразу в ответ: «Пенал!» Лица других игроков в этот момент надо было видеть. Шутка в том, что подружка окрестила мой школьный пенал «Марианской впадиной».
До появления Элиас, у нас была игра- 'контакт' называлась.
Правила схожие. Мне соперники задали описать слово 'пешка'. Мой напарник (будущий муж на тот момент) должен был отгадать слово раньше других соперников.
Я понимала, что чтобы я ни сказала ( традиционное описание) - все сразу отгадают. Говорю ему - 'Нью Васюки'. Там ребята были моложе на десять- пятнадцать лет и я понимала, что выросли мы немного на разных фильмах и книгах. Они вообще не поняли о чем я говорю, муж просил подсказку, но я не смогла придумать, сказала ему так догадываться. Догодался через пару минут)
- Как-то рванули с одноклассницами на дачу, а ехать на электричке 2 часа — скучно. Решили в «Контакт» сыграть. Вода, хитро улыбаясь, загадала слово на букву «К». Подружка тут же выдала: «Это не козинаки в женском роде?» Вода глазами хлопает, а я верещу: «Есть контакт!» Мы переглянулись и хором говорим: «Казанова!» Правила мы, конечно, слегка нарушили и попытку нам не засчитали, зато всю дорогу потом смеялись.
- Играли в «Крокодила», и знакомой было загадано слово «авоська». Про подобную сумку, как потом выяснилось, она никогда даже не слышала и решила, что это странный вариант слова «авось». В общем, игру прервал тот, кто загадывал слово, ибо не выдержал той ерунды, которую она показывала.
У нас так один товарищ долго объяснял одно слово, это говорит, штаны такие, со штрипками. Оказалось, стринги.
- Я даже на квизы по любимым темам побаиваюсь ходить. Как-то была на игре по музыкальным хитам нулевых. Думаю, ну тут-то я неплохо разбираюсь. В результате задали вопрос, в какой песне Рианны используются семплы из песни Майкла Джексона. И всё, и пустота. Потом оказалось, что это песня «Don’t Stop the Music».
Нежно люблю канал на юпупе овощевоз. Так вот, есть у них рубрики " песни которым стыдно подпевать" и "продолжи песню". И это те рубрики где я угадываю больше всего. Стыд и кринж)))
- Угораздило меня в 2003 году учиться в бизнес-школе, и на курсах психологии была игра, что-то вроде «крокодила», только нужно было загадать выражение из трёх слов, и чтобы отсылка находилась в этот момент в аудитории. Я решил блеснуть и загадал: «калькуляция себестоимости изделия». Результат был ожидаемым — соперники не угадали.
- У меня на бывшей работе был коллега — веселый, классный. Как-то играли мы коллективом в «Крокодила», и этому товарищу попалось словосочетание «Летучий голландец». А он, видимо, не расслышал и решил, что надо показать «лучшего голландца». Вы бы видели, как он пыжился и хорохорился, показывая «лучшего»! До «голландца» собственно так и не дошли — мы там просто выпали, ничего не отгадали, и ещё больше смеялись, когда выяснили, какое слово было загадано и что он показывал.
Мог бы голландский штурвал изобразить - там и до "летучего" недалеко угадывать.
- Парень недавно принёс мне пазл. Сказал, что он необычный, и нам надо обязательно вместе его собирать. Полвечера над ним сидели, в итоге получилась картинка с ванной комнатой и надписью: «Марина, я тоже по утрам хочу принимать душ, но не могу вставать на два часа раньше тебя!» Намёк я поняла.
- В восьмидесятых устроился на завод. В бригаде была компания с интеллектуальным уклоном — увлекались шахматами и кроссвордами. А я кроссворды обожал и пареньком был начитанным. Влился в коллектив, и, вооружённый познаниями, давай расщелкивать вопросы, как орехи. Но скоро понял, что помощь моя старшим товарищам была не в радость. Они просто начали прятать кроссворды при моём приближении. Тогда сменил тактику: сидел, пыхтел, разгадывал, вместе со всеми. И только если коллеги совсем не могли ничего придумать, предлагал правильный ответ, но изображая искренние сомнения.
Вспомнилась сразу серия Смешариков, где в эрудит играли))) автор прямо как Лосяш)
- Племяннику подарили книгу, где надо было расшифровывать коды и разгадывать задачки. От корки до корки изучил её, и тут, случайно за корешком, находит секретный кармашек, а там записка: «Если ты нашёл это, напиши нам по адресу». Написали, и вдруг нам пришёл подарок. Хотя нам прислали небольшой магнитик, всё равно было классно.
«Мы с женой собирали пазл с миньонами. За полчаса собрался контур и две линии. Потом за 4 часа — ещё две. И только после этого поняли, что всё время собирали пазл вверх ногами и даже не замечали этого из-за обилия их глаз. Типичная систематизация тоже не помогла, так как везде глазки, комбезы и пуговки»
- В старшей школе подсела на сканворды, которые раз в неделю кидали в ящик в газете с объявлениями. В отличие от всяких попсовых изданий, эти были прямо трудноваты. В отсутствии интернета в те времена, в нелёгком деле отгадывания мне помогал фолиант энциклопедического словаря. И вот один из последних вопросов: физик. Первой буквы нет, дальше КОБИ. Вариантов никаких. Ну и открывала я на каждой букве этот словарь в поисках статьи про физика: Акоби, Бкоби, Вкоби... и в итоге долистала до последней. Оказалось, ЯКОБИ. На всю жизнь запомнила изобретателя гальваники
Эх, моя история про кроссворды осталась на блокнутом акке.
Повторять не буду кроме одного момента:
Кирпич из соломы - адоба)
- Играли в «Крокодила». Мне загадали «крекер», и я решил показать его через два слова: утку, которая говорит «кря», и хрен. Задумка оказалась так себе. Загадочное слово «кряхрен» товарищи ещё успели угадать. Но до крекера, к сожалению, не докрутили. Времени не хватило.
- Купил пазл-головоломку. Интересная штука, но при сборке оказалось, что не хватает одного пазлика. Моему негодованию не было предела. Нашёл почту изготовителя и написал им. Отвечают: «Сфотографируйте картинку, номер партии и напишите, чего не хватает, мы пришлём.» Ну ок, отправил. Мне сказали ждать. Забыл уже про них, и тут мне приходит оповещение, что надо забрать посылку на почте. Оказывается, компания всё-таки прислала недостающий пазл. Ура, наконец смог всё собрать.
- Загадали мне слово «гусеница», и я неожиданно вспомнил историю, которую, кажется, прочитал в «Подслушано». Там девушка от скуки заматывалась в одеяло и ползала по квартире. Отличная мысль, я так же поступил. Угадали мои приятели сразу, но ещё минут 15 успокоиться не могли — смеялись.
- Когда я была маленькой, на день рождения один раз собрала большую компанию друзей, в числе которых был мальчик, который мне нравился, по имени Андрей. Тогда он подарил мне пазл на 1000 деталей, который я за последовавшие годы так ни разу полностью и не смогла собрать. Прошло почти десять лет, с тем мальчиком я давным-давно не общаюсь. И вот впервые с того момента я снова решилась собрать на день рождения большую компанию, и в числе приглашённых также был парень по имени Андрей, но я о таком совпадении даже и не задумывалась... Пока этот совершенно другой Андрей не подарил мне пазл на 1000 деталей.
- Играли большой компанией в «Шляпу». В этой игре слова готовил кто-то один заранее, партнёров ставили максимально незнакомых друг с другом, а на ответ каждой паре — 15 секунд. Так что первые круги зачастую были почти без правильных ответов. И в каком-то из начальных кругов я успевая объяснить одно простое слово, потом хватаю вторую бумажку, а на ней написано: «Маяковский». Говорю: «Известный поэт», понимая, что придётся много уточнять, и тут мой партнёр неожиданно отвечает: «Маяковский!» И все вокруг: «Как?» Совпадение и сразу два балла за 15 сек.
Однажды на даче в компании Саша Титаник предложил поиграть в крокодил. Объяснил правила, мы разбились на команды. И вот в нашей команде решили загадать "Мой дядя самых честных правил". Вышел наш представитель, только открыл рот, как Саша, который был в другой команде, сразу: "Пушкин, Онегин, мой дядя самых честных правил"
Оказалось, что когда люди играли впервые эта фраза чаще всего приходила в голову)))
Сейчас наверное уже что-то другое, но тогда, много лет назад было вот так))
- Невестка у меня обожает кроссворды разгадывать, и как-то давно пыталась меня к этому делу привлечь. Уселись с ней над бумагой, сначала вопросы лёгкие были, быстро половину заполнили. А потом наткнулись на настоящую загадку: «жук, 8 букв». В нашем варианте он начинался на букву «Т», а заканчивался на «Ф». Интернета не было, так мы всю Малую Энциклопедию перерыли. А потом я вспомнила, что у меня какая-то книжка про жуков была. Долго её листала, наконец нашла подходящего — типографа-короеда. Короеда откинули, типографа вписали. Правда, после этого ни один ответ к другим вопросам не подходил. Уже и не помню, какой там жук подразумевался, но жука типографа я теперь точно не забуду.
- Нас с подругой в старших классах попросили провести викторину для второклашек по истории Санкт-Петербурга. Договорились: я вопросы составлю, а она ведущей будет. Интернета тогда не было, зато у нас дома хранилась масса литературы по искомой теме. Составила кучу вопросов: попроще, посложнее и со звездочкой. И вот викторина в разгаре, подружка вытягивает очередную карточку и хорошо поставленным голосом вещает: «В каком историческом здании раньше находилось...» — поворачивается ко мне и шепчет: «Какое красивое слово!» и уже на весь класс: «ЛенэнергО!» Пока я, давясь смехом, объясняла ей, что ударение в названии не так ставится, учительница решила вопрос снять.
- Мы давеча с бабушкой сканворд отгадывали. Ну то есть, я читала вслух вопросы (бабушка очень плохо видит, 87 лет, как-никак), а бабушка отвечала. Итак, вопрос: «Коварные дарители коня», семь букв. Бабушка отвечает: «Троянцы». Я говорю: «Нет, бабушка, это никак не могут быть Троянцы, так как Троянцам подарили коня, чтобы захватить город. Правильный ответ — Данайцы!» И с умным видом я вписываю слово «данайцы» в сканворд. Потом начали разгадывать соседние слова и поняли, что-то у нас не сходится. Начинаю подозревать, что ошиблась. Полезла в ответы и обнаружила, что бабушка была права — создатель сканворда подразумевал троянцев. Мягко говоря, я удивилась.
- Играли в настольную игру «Намёк понял», где несколько человек видят загаданное и пишут подсказку одним словом-ассоциацией. После этого игрок должен прочитать эти подсказки и угадать. Нам выдали слово «Алиса», а угадывала девочка 19 лет. Мы написали подсказки из одного слова-ассоциации: «лиса», «группа», «сказка». В результате она так и не угадала, потом посмотрела на слово и говорит, показывая на колонку: «Это единственная Алиса, которую я знаю!»
Ну подсказки такие себе, не? Слишком широкий спектр. Про лису я бы тоже не догадалась. Вместо группы можно было написать, например, Кинчев, вместо сказки Кэрролл или ещё что-то. Ну в пылу игры , понятно, что пишут первое , что в голову придёт, но это не угадыватель виноват, что не смог разгадать.
- Играли двумя командами: биохим против физмата. И нам загадали слово «синхрофазотрон». Наш «крокодил» показывал язык Эйнштейна, его растрёпанные волосы и синхронное плавание. Хорошо, что я вспомнил, что синхрофазотрон изобрёл как раз Эйнштейн.
Сразу вспомнился номер с алфавитом из Камеди Клаб, У-Уарабей, А-Арёль, С- Синхрофазотрон.
- В детстве любила с семьёй кроссворды разгадывать. Попался нам однажды вопрос: «результат общения с духами». Мы весь мозг сломали, но ничего не придумали. Все варианты: оторопь, испуг и другие производные совершенно не подходили. А оказалось, там было: «с духАми», а ответ — аромат.
Нам как -то в каталоге попалась юбка с запахом. Много у нас версий было о аромате юбки , пока ударение правильно не поставили..а жаль, версии были вполне рекламные, точно бы юбки имели больший успех
Я раньше любил кроссворды. Потом перешёл на сканворды. Потом, долгое время, разгадывал японские сканворды, не мог остановиться) потом перешёл на судоку, тоже не могу остановиться)
Раньше в одной газете публиковали кроссворды из слов, состоящих только из пяти букв. Пустой кроссворд, рядом список готовых слов, которые нужно вставить и только одно слово вписано для подсказки в самом кроссворде. Как я любила подбирать эти слова, как головоломку сидишь решаешь.