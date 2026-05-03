25 человек, которые просто хотели сыграть в «Крокодила» или собрать пазл, а получили впечатлений на годы вперед

До появления Элиас, у нас была игра- 'контакт' называлась.

Правила схожие. Мне соперники задали описать слово 'пешка'. Мой напарник (будущий муж на тот момент) должен был отгадать слово раньше других соперников.

Я понимала, что чтобы я ни сказала ( традиционное описание) - все сразу отгадают. Говорю ему - 'Нью Васюки'. Там ребята были моложе на десять- пятнадцать лет и я понимала, что выросли мы немного на разных фильмах и книгах. Они вообще не поняли о чем я говорю, муж просил подсказку, но я не смогла придумать, сказала ему так догадываться. Догодался через пару минут)