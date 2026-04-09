Какая "интересная", чтобы не сказать больше, мама. И беспардонная . Что она ожидала увидеть, врываясь без стука? Подростки, делитесь, что такого незаконного вы делаете с капроновыми колготками?
19 искренних историй и фото, показывающих всю палитру жизни с подростком
Истории
21 минута назад
Подростковый возраст — это время, когда человек меняется буквально на глазах: вчера еще ребенок, а сегодня уже спорит, отстаивает границы и принимает свои первые взрослые решения. И порой, глядя на подростков, диву даешься, какое интересное и необычное у них сейчас время и как они не похожи на взрослых.
- Сын утащил мои капроновые колготки к себе в комнату. Я напридумывала лишнего и всерьез заволновалась, поэтому ворвалась к нему без стука и замерла. Он натянул капрон на трубу пылесоса и методично водил ей по ковру: оказалось, он рассыпал коробку мелких деталей конструктора и так спасал их от попадания в мусоросборник. В итоге лего на месте, ковер чист, а я просто иду в магазин за новой парой.
- У меня есть сын, и недавно мы оформили ему банковскую карту. Поскольку ему 13 лет, карта связана с моей. Я клала на нее деньги, но запрещала тратить их на игры на телефоне и компьютере. Однажды, когда я была занята домашними делами, сын подошел ко мне с предложением: «Мама, давай я дам тебе тысячу, а ты переведешь мне тысячу, и я куплю игру». Я согласилась. Он перевел мне деньги, которые я ему положила, а я в ответ перевела ему тысячу, разрешив купить игру. Но потом я поняла, что в этом есть какой-то подвох...
- Моему младшему брату 14, мне 22, гуляли с ним как-то вечером по городу. Он намного выше меня, хоть и на 8 лет младше. Хороший парень, но любит меня «троллить». Речь зашла о жизни, я давай жаловаться ему, мол, в твоем возрасте мне казалось, что я к 22 годам смогу найти офигенную работу, купить квартиру, дорогую машину... Добавляю в конце: «Но, как видишь, ничего этого у меня пока что нет». Брат после моей фразы решил меня окончательно добить: «А ты еще и не вырос».
«Мне 15 лет, и я только что сделал себе штаны из скотча»
- Как-то на дне рождения приятеля ходила за сыном по пятам и ныла: когда уже домой, мне скучно, я что, сюда сидеть пришла? Мне нечего делать!! Помогло надолго. Но вот в последнее время опять начал ныть, кажется, на следующем празднике буду повторять перформанс.
liudatarnapuntago
- Привез сестре ведро клубники с дачи. Говорю племяннице, 14 лет: «Пойди помой нам», сам пошел руки мыть. Гляжу, а она все ведро помыла сразу! Спрашиваю, что теперь делать, клубника-то через полчаса расквасится. А она: «Так давайте ее есть». Ага, ведро.
- Сижу, работаю за компом, выхожу на кухню — а там мой младший брат, 12 лет, что-то черкает в блокноте с таким лицом, будто изобретает телепорт. Спрашиваю, что он рисует. Он, не отрываясь, начинает втирать: «Это кровать, которая как поезд! Типа трясется, шумит, как будто реально в вагоне едешь. Чтобы спать было кайфово, как в поезде!» Я стою с кружкой воды и понимаю, что у меня сейчас мозг перегорит. Ребенок в 12 лет делает симулятор поезда ради сна. Хотелось заорать: «Он гений!» Уже готова скидываться на первый прототип.
«Нашла школьные фотки своего жениха. Он вырос в самого смешного мужчину, которого я вообще когда-то в жизни встречала»
Ох уж этот взгляд 🤦🏼♀️ смешные люди обычно очень самокритичны и с долей иронии, в отличие от тех, что слишком серьёзно к себе относятся
- Был на отдыхе — отель, шведский стол, семьи с детьми. Много капризничающих маленьких (и не очень) детишек. Но одна семья запомнилась особо. Мама, папа, сын-подросток и второй мелкий, года 3. Каждый раз, когда они заходили в ресторан, пацаненок начинал довольно громко пищать: «Мама, хлеб! Мама, хлеб!», что вызывало бурный румянец на щеках мамы и улыбки у окружающих. А вот старшему братику этого, видимо, оказалось мало, и в один из дней он научил мелкого бонусному слову. А теперь представьте: ресторан неплохого отеля, куча народу, шведский стол, заходит это семейство, и ребенок выдает на весь зал: «Мама, хотя бы хлеб!!!»
Орать на весь ресторан в публичном месте при куче народа? Молодец. Неважно, что он там орёт
- Младший, 10 лет, спрашивает у меня, как англичане запомнили ходы коня в шахматах, если у них нет в алфавите буквы «Г», чтобы это объяснить. Подумала о том, что и правда без такой ассоциации запомнить все это не так уж и легко. На вопрос ответила старшая, 13 лет. Сказала, что у них есть буква «L». Вот же блин, а я так сразу и не додумалась.
- Сестра младше меня на 12 лет. У нее как раз сейчас подростковый возраст — 16 лет. В голове любовь, и она стала спрашивать о моих отношениях, в том числе как мы познакомились. Говорю: «Я сидела в кафе, он подошел ко мне познакомиться. Ну вот и познакомились, так что уже 9 лет вместе». Сестра грустно опустила глаза и сказала: «Блин, ну почему со мной никто не знакомится?» — «А когда ты в последний раз вообще в кафе была?» Она задумалась: «Ну, я вчера даже на улицу вышла погулять. Правда, потом я вспомнила, что в игре должно обновление сегодня прийти, и ушла домой играть. Короче, не так уж и нужны мне эти знакомства». Зумеры, конечно, удивительные люди.
«На фотке мне 15 лет, я заканчиваю среднюю школу и думаю, что я стильный, дальше некуда»
- У подруги сын в 8 классе заявил, что после 9-го бросает школу, никуда поступать не будет. На вопрос, как же планирует зарабатывать, ответил, что будет путешествовать по миру, а ему за это будут платить. Видимо, пересмотрел программ про путешествия.
Хорошо хоть к концу 9 класса он решил, что будет крутым поваром, как из телешоу, и поступил учиться на повара.
- Шла через парк, передо мной шли бабушка и внучка лет 11–13. На тротуаре сидел нахохлившийся голубь, и когда они подошли к нему, этот голубь даже с места не сдвинулся. Бабушка сказала: «Больной, наверно». Девочка потянулась к нему, и бабушка крикнула, чтобы она не трогала больную птицу. Ответ девочки умилил: «Почему? А вдруг ему нужно, чтобы его обняли?» Ведь правда, когда нам плохо, так нужно, чтобы нас обняли... Прекрасно, что дети еще сохранили доброту и наивность!
- Сын у меня типичный подросток. Вечно с телефоном, вечно огрызается, вечно недовольный. Все, что я говорю, вызывает либо раздражение, либо закатывание глаз. Но тут заболела наша собака. Ей уже десять лет, и они с сыном реально выросли вместе. Я сначала даже не поняла, что он так переживает. Просто в один момент он перестал тусоваться, забил на комп, сидел рядом с собакой, гладил ее, следил, как она дышит. На каждую поездку к ветеринару ехал со мной, задавал вопросы врачу, запоминал лекарства. Воду ей носил, кормил с рук, спал рядом. Я его таким вообще не видела ни разу. И знаете, мне даже стыдно стало, что я иногда думала, что он у меня какой-то бесчувственный. А он просто не показывает, а внутри все есть. Собака поправилась, и сын опять вернулся в свою обычную версию — бурчит, сидит в телефоне, глаза закатывает. Но я теперь знаю, что под этим всем есть большое, доброе сердце. Просто он пока не спешит это показывать.
«Мне купили леопардовое худи, и я носила его постоянно. Оно есть буквально на каждой фотке того времени»
- У меня дочь подросток, поссорились с ней. Как назло, муж сейчас в длительной командировке, и того, кто будет сглаживать углы в квартире, просто нет. Я искренне была уверена, что это будет продолжаться еще недели полторы точно, но тут... День матери. Я про него совершенно забыла, но мой ребенок — нет. Она ушла в тот день в школу, а мне на работу не нужно было. Так вот, я просыпаюсь, а рядом красивая коробка. Я открываю, а там семейный фотоальбом. Красивые фотографии с отдыха на море, в лесу, фото с дачи, с гостями и у гостей, дома, только с нами втроем. Я просто смотрела и плакала. Они все были красиво рассортированы в альбоме. А на кухне меня ждал завтрак с милой запиской и напоминанием положить все сначала в микроволновку. Я просто не выдержала, взяла телефон и набрала свою малышку. Сказала идти ей домой и плевать на ее учебу. Она в непонятках приходит домой, а там уже ждут ее суши, пицца, сладости и наш любимый с ней сериал «Друзья». Мы впервые за долгое время нормально поговорили и замечательно провели день. Как бы с детьми ни было сложно, но в такие моменты ты видишь, ради чего стараешься, и особенно сильно чувствуешь их любовь. И я уверена, что подростковый период мы переживем. Как и все другое до этого. Вместе.
- Вчера была в гостях у сестры, у нее дочь-подросток, 12 лет. Вчера вернулась с прогулки, закинула куда-то телефон, носится туда-сюда, в ванну, в комнату. Потом начала искать телефон, найти не может, говорит сестре: «Мам, позвони, я телефон найти не могу». Сестра ей звонит, я слышу звук где-то рядом с собой, беру телефон с холодильника, а там вызов от «Та, кого все боятся».
- Дочке 13 лет. Очень любит читать, покупаю для нее книги (чаще беру в библиотеке). У нее купленных уже много скопилось. Неделю назад начала замечать, что томики пропадают. Спрашиваю ее: «Где книги?» Она молчит. Я с ней поговорила спокойно, что от мамы нельзя ничего скрывать. Выяснилось, что эти книги она продавала, причем в два раза дороже их цены. Хотела накопить на планшет, который мы пока не можем ей купить. У меня растет будущий бизнесмен.
