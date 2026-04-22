20+ человек, которые на личном опыте узнали, к каким курьезам приводит языковой барьер
Говорят, понять другого можно без слов, но наши герои готовы поспорить. Еще бы, попробуй разобраться, что к чему, когда твоя еда сделана из «дедушки пшеницы», а классика литературы — это «Прохуяло са вихором».
Мы собрали живые истории о том, как языковой барьер подкидывает курьезы, над которыми искренне смеешься еще пару лет. Ведь даже простая ошибка может оставить ну очень приятные впечатления.
- Дело было лет 10 назад. Гуляем с подругой по городу, нарядные такие, погода отличная! Заметили, что два парня на нас пялятся. Думаем: ну точно глаз положили! И вдруг они подходят, и один из них с широченной улыбкой выдает: «Такая урода!» Мы с подругой в шоке переглядываемся. Тут парни замечают наши офигевшие лица и начинают бегло что-то объяснять на ломаном нашем. Оказалось, что это туристы из Польши, и на их родном языке эта фраза переводится как «такая красота». Когда до нас дошло, что это был комплимент, начали все хором ржать. Парни оказались отличными ребятами, потом все вместе пошли пить кофе и гулять по городу!
Зарубежный интернет-сервис доходчиво предупреждает об отсутствии альтернативы
- У меня есть коллега-сербка. В основном общаемся с ней на английском. Иногда можем обменяться словами или фразами на родных языках — оба языка славянские, так что кое-что похоже. И вот однажды она мне что-то рассказывает увлеченно, мол, это как в том фильме или книге (тут она забыла название на английском) и говорит: «Ну... «Прохуяло са вихором». Честно говоря, мне стоило усилий, чтобы не заржать в голос. Как выяснилось минутой позже, это всего лишь роман «Унесенные ветром».
- Лет 15 назад в Испании настолько плохо говорили на иностранных языках, что даже в самых туристических местах объясниться на английском было проблемой. Сели мы как-то с подругой в кафе на главной улице Барселоны с намерением выпить кофе с десертом. И если с кофе проблем не возникло, то с десертом вышли затруденения: «dessert», «something sweet», «тирамису», «брауни», «захер» — не помогало. На «чизкейке» юноша-официант оживился: «Чизкейк? Моменто!» Ну, и принес вот.
Ну в кафе на витрине наверняка что-то стояло. Надо было пальцем показать, раз объяснить не можете. Да и в меню, как правило, фото блюда есть.
- Мой муж-француз очень сильно переживал перед тем, как встретиться с моими родителями. Учил язык, чтобы поздороваться. И вот, мы приехали, мама нам открыла дверь, а он выпалил: «Здрасвидания!» Как мы смеялись! До сих пор используем это слово в нашей семье.
- Мой молодой человек — швейцарец. Владеет парой слов на моем языке. С самого начала отношений он называл меня «картошка». Ласково так, нежно, с чувством. Ну ладно, думаю, картошка, так картошка. Я люблю картошку. И вот только недавно я наконец решила спросить, почему он мне именно это имя дал? А у него вытянулось лицо, и я поняла, что что-то не так. Оказалось, он все это время думал, что это уменьшительно-ласкательное моего имени — Катюша. Трудности перевода объяснила, посмеялись, а имя прижилось. До сих пор так и хожу картошкой.
«Спросил сегодня на кассе в магазине в Таиланде, мол, с чем пирожок. Кассирша затруднилась ответить вербально и просто нарисовала»
- Работала я одно время с иностранцами. И был у нас совершенно чудесный словак лет 25-30 в компании, который шпарил без акцента (вроде как языки схожие, но точно не скажу). Только слов некоторых не знал, в основном угадывал по общему смыслу. Короче, иногда мы забывали, что он иностранец, а переспрашивать он стеснялся. И вот как-то болтали.
— Я б лучше в торговый центр свалила сейчас, — говорю я, глядя на огни ТЦ поблизости.
— Да, мне тоже туда надо, — отвечает чувак. — Тебе зачем? Я вот хочу в электронику зайти.
— Я тоже. Пылесос купить надо.
Чувствую неловкую паузу. Поворачиваюсь и вижу, как он краснеет аж до ушей. И спрашивает так стеснительно:
— А что, у вас прямо в таких магазинах продаются такие... Аппараты?
Пару секунд я зависала. Потом дошло.
— Андрей, — говорю, — vacuum cleaner.
— А-а-а! — с видимым облегчением выдыхает товарищ.
— А ты о чем подумал?
— Да так, ни о чем...
До сих пор гадаю, как будет на его языке «пылесос» и что именно он подумал о моих надобностях.
У брата были друзья из Индии. Один из них просто прекрасно говорил по-русски с лёгким акцентом. Можно было подумать, что он из Узбекистана или Казахстана (это были времена СССР). Очень богатый словарный запас.
В этой китайской гостинице решили проблему с языковым барьером. Когда турист подходит, то просто догадывается — нужно тыкать пальцем по цифрам, показывая из какого он номера
- В середине 2000-х работал в автосервисе. И вот заходит коллега-армянин:
— Привет, дай пожалуйста... цаплю...
Начинаю перебирать в голове, что из инструментов хоть приблизительно похоже на эту птицу. Не вспомнив вообще ни чего, переспрашиваю:
— Чего дать?
— Ну цаплю, бензин залить.
И тут до меня дошло:
— Воронку, что ли?
Он аж засиял:
— Да-да, воронку! — а через секунду насупился. — Как тут разберешь, цапли, вороны...
- Мой муж — мексиканец. И вот однажды мы пошли на ужин с другом и его мамой. Как обычно, мы все весело разговаривали. А после ужина все начали прощаться, и мой муж говорит: «Сеньора, счастливого вам пути и до скорой встречи». Мама моего друга была очень рада, что ее назвали сеньорой, не мадам, не женщина, не еще как-то. И после этой истории она всегда всех поправляет, мол, она сеньора.
Этот водитель явно пытался сделать надпись: «Я перевожу машины», но что-то пошло не так
Слово ’’translate" в английском языке употребляется в контексте перевода слов с одного языка на другой, но никак не перемещения в пространстве — прим. ADME.
- В супермаркете в Таиланде не нашла тампонов. Показываю один тампон на кассе, чтобы было понятно, чего я от них хочу. Сотрудница магазина ведет меня к своей подсобке, вытаскивает корзину, полную всякой всячины (батарейки, жвачки), достает оттуда пальчиковые батарейки и протягивает мне. Тут уже я не выдерживаю и начинаю ржать, параллельно показывая сотруднице магазина более подробно свой последний (в упаковке) тампон. Тут и до нее доходит, она тоже начинает смеяться, а в итоге ведет меня к стенду с гигиеническими принадлежностями и тычет пальцем в памперсы!
- Сижу с собакой. Подходит какой то мальчик лет 6 начинает гладить собаку и чего-то говорит на венгерском. Я говорю, что венгерский не знаю. Он собирает все свои знания английского, показывает на собаку и гордо произносит: «Good cat».
по приезду в Израиль ходил на курсы языка. как-то в парке спросил женщину можно ли погладить ее собаку! она удивилась-"ты что,садист"? оказалось,что "легаэц"-гладить утюгом,а "лелатэв" гладить животное!
«У друга отец — капитан теплохода, а теплоход покупали у китайцев. И, в общем, вот»
- Отдыхали с мужем в отеле в Турции. Лежим на шикарных лежаках, балдеем. Подходит к нам пожилой немец и начинает очень возмущенно говорить, дергая мужа за полотенце: «Майне плаце цап-царап!» Мы не понимаем. Тут к немцу подлетает его жена и такая начинает ругаться, мол, это не наше, и жестами показывает в сторону соседних лежаков. Старик отцепляется от мужниного полотенца, видит, что на соседних двух лежаках лежит его полотенце и по-немецки смущенно извиняется. Все оставшиеся дни отпуска этот немец, встречая нас взглядом на территории отеля, сначала кричал: «Майне плаце цап-царап!», а потом приветственно махал рукой.
- У меня с подругами в студенчестве были друзья-турки: очень красивые парни, тогда это не было мейнстримом. У одной из нас был роман с одним из них, остальным он очень близок как друг, они в целом говорили на нашем языке в совершенстве. И было это давно. Тогда в студенчестве этот друг турок сказал: «В девушке внешность не главное. Главное — внутренности».
И встретились мы все через двадцать лет, и он выдал новый перл, говоря о том, как мы все важны друг другу: «между друзьями самое главное — доверенность».
Если главное доверенность, то оформи её на меня - нужно было сказать.
Когда кто-то (или что-то) переводил как мог, и теперь экран как бы говорит: «Ты видел?! Видел, как мало места у тебя?! Убедился, что недостаточно?»
- Kак-то в ТЦ на фудкорте стоим у прилавка с домашней едой рядом с молодой индийской парой. Там куча блюд, кассир худо-бедно объясняется по-английски, дошли до полбы с грибами, и тут у всех затык. И мне приспичило помочь. А слово «полба», ясен пень, по-английски знать не знаю. Хотела сказать, что полба — предок пшеницы, но слово «предок» тоже вылетело из головы. И вот стоим, все пялятся на меня, я с умным видом объясняю, что полба — это «дедушка пшеницы, тушеный с грибами и луком».
полба — это «дедушка пшеницы,😢а чо,на иврите овес-"шиболет шуаль"/лисья пшеница!
- Подруга — секретарь. Преимущественно работает с иностранцами. Однажды от гостя компании приходит СМС с просьбой вызвать такси. На вопрос: «Где вы находитесь?» — ей пришел ответ: «МОХОВАR». Долго искала, где находится Моксобар в Москве. Не нашла. Позже выяснилось, что имел в виду гость — улица Моховая.
Одна нелепая ошибка и теперь нужно выбирать, чему ты доверяешь больше: латинице или кириллице
- Меня как-то знакомый бариста попросил уточнить у девушки-иностранки, хочет ли она кофе на двойном эспрессо. Я гордо кивнула, повернулась к девушке, и спросила, желает ли она «twins espresso». Дама посмотрела на меня, оторопела и не могла понять, зачем я предлагаю ей двойняшек. Я с тем же гордым видом сказала, что ей нужен одинарный эспрессо и только потом вспомнила замечательное слово «double».
- В 5-м классе проходили вопросительные слова на английском. На контрольной было задание: записать рядом переводом английское вопросительное слово. И мой одноклассник записал их как kto, chto, kogda, kuda просто транслитом. Мы думали, что он не выучил, но он правда не понимал, в чем проблема. Потом мы купили у него эту контрольную за 10 рублей. Всем классом собирали деньги, чтобы ржать, бесплатно не отдал.
Мне кажется,что у всех есть одноклассник,которого еле до 9-го класса дотянули,а потом он бизнесменом стал.
«Меня к такому жизнь не готовила»
«Спойлер: левая кнопка запускает процесс обновления».
- Мой муж-колумбиец в 2012 году приехал ко мне в Питер. Заходим в супермаркет по пути к друзьям, и на кассе он такой с широченной улыбкой выдает: «Сеньорита, пор фавор...» Расторгал уставшую женщину-кассира.
- Сижу в приемной у нотариуса, развлекаюсь разного рода приложениями в телефоне. Подходит мужик и протянув листок с каким-то текстом, велит:
— Переведите
(В конторе, судя по всему, еще и переводом документов занимаются).
— Не могу. Тут на турецком.
— Ну у вас же написано «ПЕРЕВОД».
— С английского и узбекского.
— Так у меня тут тоже буквы латинские. Переведите.
— Но документ-то на турецком.
Девушка из последних сил пытается быть вежливой.
— Но буквы-то латинские.
— А слова, блин, турецкие!
Мужик еще немного постоял, потом заметил, что я тихонько ржу в уголке и ушел.
Ну узбекский и турецкий языки все-таки родственники, хоть и дальние, я думаю, переводчик с узбекского все-таки сможет кое-что понять в турецком, но, конечно, нормально перевести не сможет.
А вас случались подобные «трудности перевода»?
Не мамдаринка и не рэддит. Никакой псевдоредакции левой пяткой. Это прекрасно🥲