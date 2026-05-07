19 питомцев, чья трогательная забота и мудрость моментально согревают душу
Мы прекрасно знаем, что наши питомцы — это не просто милые создания, поднимающие настроение. Они становятся настоящими членами семьи: такими родными, добрыми, нежными, еще и с интеллектом, которому иногда можно позавидовать. Кошки, между прочим, не такие уж и эгоистки — они могут предупредить о чем-то важном или прийти на помощь человеку или другому животному. Собаки иногда находят подход даже к тем, кто их недолюбливает. Примеров того, какие же наши четвероногие друзья эмпаты, много. И вот лишь некоторые из них.
- На даче к нам прибился местный Барсик. Обычно он только за едой заходил, а тут начал что-то копать в конце огорода и истошно мяукать. Я побежала его отогнать, чтобы грядки не портил, заглянула в ямку и увидела маленького ежонка. Бедолага попал в яму и не мог вылезти, а кот его пытался вытащить. Достала его, накормила обоих. Теперь Барсик у нас герой.
- Свекровь нашу собаку на дух не переносила. Выходные на даче — одно мучение: то Бим не туда сел, то не туда пошел, то все обслюнявил. И вот жарким летним днем я кабачки на варенье нарезаю, а свекровь в огороде суетится. Глянула в сторону на нее — она стоит с огромными глазами, а перед ней Бим держит бутылку с водой. Он действительно приучен приносить мне воду, но только мне. В общем, растопил мой лохматый сердце свекрови. Она даже не побрезговала попить из этой бутылки.
- Как-то нашей кошки дома не было дня 4. Пошли с сыном ее искать, а она возле леса сидит около чужих новорожденных котят! Забрали мы мелких, кошка тоже сразу домой вернулась.
«Моя кошка стареет, и когда мы отдыхаем, ей обязательно нужно дотронуться до моей ноги»
Моя кошечка Хатшепсут, недавно 30.03
26
Ушла на радугу, но когда мы с ней спали, то ей надо было упереться лапочкой мне в подбородок
. спала со мной 10 лет на левой руке
. очень по ней грущу. И очень скучаю.
- У нас был пес в деревне. Очень общительный, пытался диалоги с нами вести. И вот сильно не любил, когда ругается кто-то. Однажды выхожу во двор и резким тоном говорю дочери, которая в это время играла с псом, чтобы она шла делать домашнее задание. Джою это не понравилось, он начал недовольно тявкать на меня. Я говорю: «Джой, ты хочешь, чтобы она необразованной выросла? Скажи ей, чтобы шла делать домашку!» Пес поворачивается к дочке и начинает недовольно, но тихо тявкать уже на нее. Она говорит: «Все, я поняла, иду домой».
- Моя кошка недолюбливает мужчин. Подобрала ее на улице, жизнь она повидала, конечно. Но сама никогда не задиралась. Когда я вышла замуж, никаких проблем с мужем не было — он не трогает кошку, кошка не трогает его, обходят друг друга по косой дуге, и все счастливы. И тут я родила дочку. Кошка малышку полюбила еще в животике: старалась поближе лечь, мурчала громко-громко, видимо, чтоб малышка слышала, разговаривала с ней (серьезно, сидела и мур-мяукала на живот). И вот впервые приехали, положили дочь в кроватку, а кошка так нежно лапкой до нее дотронулась. После подошла к мужу (а она никогда к нему не подходила), аккуратно потрогала и его за голову, как погладила. И ушла обратно следить за ребенком. Видимо, так она его поблагодарила.
Какая умная кошка. Поняла, кто причастен к появлению нового объекта для наблюдения.
Что-то нам подсказывает, что эти собакены поддержат хозяев в любой ситуации
Вот мой пес тоже всегда готов меня поддержать в любом начинании. Особенно, если дело касается еды) Мне кажется, каждая собака всегда за любой кипиш, кроме голодовки))
- Развелась с мужем, съехали с котом в бабушкину квартиру: там три года квартиранты жили. Я клининг вызвала, мебель кое-какую завезла — можно жить. Через пару дней кот в 5 утра устроил концерт в коридоре! Обычно дрыхнет до будильника. Пошла его угомонить, слышу — за дверью кто-то есть! На автомате звоню бывшему, и тут кот начинает дверь лапками скрести. Слышу знакомый рингтон. Поднимает благоверный трубку и говорит: «Доброе утро. Я тут у двери твоей». Открыла — он там с цветами мнется. Короче, он вдруг решил, что наш развод — ошибка, и надумал перед работой мне цветы оставить, типа это романтично. Но в итоге все не решался и стоял в раздумьях. А кот его чуял, судя по всему, и то ли советовал что, то ли меня будил... Сейчас ходим на свидания и узнаем друг друга заново.
Мои коты тоже всегда нас слышат еще в коридоре, заранее к двери бегут. И сразу когти точат. Недавно я узнала, что они так делают от избытка чувств! Они так рады, что хозяева пришли, а эту энергию им деть некуда, вот они и начинают когти точить. Ну милота же
- Несколько дней назад я встретила соседку в подъезде, мы поздоровались и разошлись по своим квартирам. Я спокойно занималась домашними делами и собиралась ложиться спать, когда из ее квартиры вдруг начал доноситься громкий и непрерывный лай собаки. Сначала я не придала этому значения, но лай не прекращался больше двух часов подряд. Я пошла к ней и постучала, чтобы попросить успокоить пса, но дверь никто не открыл, хотя я была уверена, что соседка дома. Вернулась к себе, но собака продолжала истошно лаять, и тогда я снова пошла к ее двери и начала стучать уже настойчивее. Стало ясно, что что-то не так, потому что раньше этот пес был очень спокойным. Я обратилась к консьержу, мы взяли ключи и осторожно открыли квартиру. Собака сразу же побежала на кухню и буквально потянула нас за собой. Там мы нашли соседку без сознания. Даже врачи оценили поступок преданного питомца.
«Шесть дней назад у меня родился сын. А тем временем кошки согрели его кроватку!»
- У меня кот всю беременность лежал на животе. Когда дочь начала толкаться, он вставал на цыпочки и удивленно смотрел на живот. Кроватку собрали — спал там. Уехала я в роддом — кот всю ночь провел на моей подушке. Стоило вернуться и только положить дочку в кроватку — он к ней. Подкрадывался очень тихо, чтобы не заметили. Всю ночь спал рядом. И с того самого момента был с ней всю свою жизнь — все они делали вместе. Дочке 21 год, нашего ушастого няня уже нет, а мы его до сих пор любим.
- Была у нас собака, жила в будке. Когда я возвращалась затемно из школы или мать шла с работы, собаку спускали, она шла к повороту, где не было фонаря, и ждала нас. И как она только все понимала?
«Мой муж все переживал, что мы возьмем собаку, а она не будет ласковой. Неделю спустя...»
Любить и заботится надо,тогда и самое чёрствое животное оттает. Моего Веньку овчарушку всегда дети угощали вкусненьким, и он их никогда не обижал.
- Перед родами комнату простерилизовали, покрывала простирали, шторы и тюль — тоже. Я лежу и думаю, как же с котом быть, он же везде лезет, а так не хочется его гонять. И он, мой милый и любимый котик, сидел на пороге, спал там, а в комнату даже не заходил.
- Моя дочь только-только стала ходить. Идем с ней мимо соседского дома, а там собака на всех лает и кидается к забору. Я моргнуть не успела, как моя дочь с восторженным визгом уже у того самого забора стоит. У меня за секунду перед глазами все пронеслось, а собака обнюхала ребенка, хвостом завиляла и потрусила восвояси.
Когда маленькая была, жил в одной из квартир нашего подъезда пёс, которого все считали очень грозным. Особенно возмущались, что он часто срывался с поводка или выбегал из квартиры, сразу ор начинался. Как-то стою на лестничной площадке, как вдруг слышу топот и вижу эту "грозную собаку", которая радостно несётся ко мне вверх по лестнице. Не знаю, как бы он отреагировал на движения, но я застыла, как сурок. Пёс лишь обнюхал и убежал по своим делам. Видимо, не заметил во мне угрозы.
- В молодости была большая нагрузка на работе. Ставила два будильника. Часто могла решить «ну еще чуть полежать» и заснуть. Но кошка уже понимала, что хозяйке нужно вставать, и вынимала меня из кровати когтями. Становилась на задние лапы и меня «гладила». Лучше холодного душа!
Читала историю, и вспомнила, что если у меян будльник прозвонил, то старшая кошка уже точно не даст уснуть)) А самое интересное, когда все же на минутку закрыаешь глаза, открываешь, а она сидит с большими глазами и полнятой лапой и прицеливается, мол, по носу или по лбу — как она быстрее встанет и покормит
«Моей кошке уже 12 лет. Пару месяцев назад я начала работать дома, и Фиса не упускает возможности все время быть рядом»
Фиса рада, что любимый человек рядом, а не "выходит за дверь и стоит там целый день". 🤭
- При нашей ветеринарке живут несколько кошек. Их даже здоровенные псы стороной обходят. И вот сидим мы в холле, мой йорк Микки приходит в себя после процедур у меня на коленях. Местная кошка запрыгнула ко мне, улеглась рядом с Микки и ждала, пока он полностью не очухается.
- Была у меня собака, смесь немца с лабрадором. Шикарный пес! Никого ко мне не подпускал, пока я была в положении. Когда родила, он, бедный, так долго искал мой живот! А потом увидел доченьку и сразу успокоился. И каждую прогулку проверял наличие малышки в коляске. И кошки, и собаки — все очень умные.
Как же на душе хорошо от этих фото и историй. Пока мы собирали эту статью, прямо ощутили тепло лохматых лап и нежность влажных носов. Впечатляет, насколько животные могут понимать ситуации и проявлять участие. Ждем в комментариях ваши истории о доброте и мудрости братьев наших меньших.
А вот еще несколько трогательных подборок, которые найдут путь к вашему сердцу:
Комментарии
Только сейчас заметила, как часто забота животных проявляется, когда семья ждет пополнения)) Возможно, у наших читателей тоже есть такие добрые истории)