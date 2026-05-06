15 человек, которые пришли в гости и искренне изумились порядкам в чужом доме

Отсутствие дверей, заставленные нежно-зеленой рассадой подоконники, одна тряпка для мытья хозяйских тарелок и мисок любимого котика — это еще не все неожиданности, с которыми мы можем столкнуться, придя в гости. Порой быт наших друзей и добрых знакомых может отличаться от того, что мы привыкли видеть в своем доме. Что делать? Пожалуй, просто улыбнуться и пошутить о том, какие мы все разные.

Гости не всегда могут разделять любовь хозяев к домашним животным и привычку есть с ними чуть ли не из одной посуды

Бух только что А еще бывает, что кошачью посуду моют вместе с хозяйской. Прямо той же губкой. Тоже не особо приятно Ответить

Иногда гостей угощают в основном разговорами

Позвали как-то нас друзья мужа в гости, чтобы вечером посидеть домашней обстановке. Мы пришли, как положено — с пакетом вкусняшек. Так вот мой супруг с хозяином квартиры сразу удалились в гараж, а хозяйка за весь вечер налила мне в кружку чай и положила на блюдце немного печенья. Дальше было интереснее всего: весь вечер она мне показывала, сколько свежего варенья и заготовок с аджикой сделала. bultex_tkani_vinogradova

Точно так же нас может удивлять привычка хозяев не гладить вещи

Бабуся Ягуся только что И как ей всё на голову из шкафа не вываливается...Наверное ногой туда трамбовала. Мое самое ненавистное домашнее дело (после мытья полов) - это складывать вещи в шкафу. Но здесь - это уже перебор 🤣 Ответить

Иногда люди любят пустить посторонним пыль в глаза

Я когда-то работал барменом в богатом районе. Порой меня приглашали на домашние вечеринки к завсегдатаям нашего заведения. Я не раз видел большие дома, почти не обставленные мебелью: многие комнаты были совершенно пустыми, всего в двух-трех из них жили люди. Похоже, они покупали или арендовали такие дома, чтобы создать видимость благополучия. © MagnusJohannes / Reddit Плодожорка только что Люди много работают, купили/арендовали по дешевке большой дом, а напихать в него мебели еще не успели. Зато вечерины можно закатывать, и даже какого-то бармена домой приглашать. Ответить

Бывает, что хозяева считают, что дома все должны быть на виду друг у друга — родные же люди

Бух только что Моя деревенская тетушка, помню, аж затряслась, когда впервые в гости в нашу новую квартиру приехала. Возмущалась, мол, понаставили дверей, от кого закрываетесь! А потом еще спрашивала, почему это у нас нельзя телевизор на полную катушку вечером смотреть - тот, кто спать хочет, все равно уснет. Не уснул, значит, не устал Ответить

Бывает и наоборот — хозяева могут очень трепетно относиться к личным границам

Пришла я в гости к подруге, ее тринадцатилетний сын Саша сидел и играл в компьютере в комнате, а мы болтали на кухне. Она говорит: «Мы кота свозили постричь. Хочешь посмотреть, как получилось? Он у Саши в комнате». Я иду в комнату, вижу кота, начинаю восхищаться. Возвращаюсь на кухню, слышу, Саша говорит маме: «А это... Марина ко мне без стука зашла». И тут я понимаю, что сотворила. Простите, молодежь, нас так не учили.

babkapodozrevaka Плодожорка только что Если дверь закрыта, то так задумано, и в нее надо стучать. Ответить

Порой у хозяев обнаруживаются необычные кулинарные привычки

Я остался на ночь у девушки и встал рано, чтобы приготовить завтрак. Начал копаться в кухонных шкафчиках в поисках соли и перца, чтобы приправить яичницу. И тут выяснилось, что у нее дома нет специй. Вообще никаких. Даже соли. © Chaxum / Reddit Jrmjayay только что Не проблема, в следующий раз возьмет специи с собой Ответить

Мы все по-разному воспитываем своих детей. Но кое-кто из родителей может нас реально удивить

Марта Дро только что Доски разделочные придумали.... Ну очень давно придумали. Несколько тысяч лет как. Ответить

А иногда хочется искренне восхититься, сколько простора и свободы для творчества достается подрастающему поколению

В школе дружила с девочкой, родители которой были весьма богаты. В их доме было множество комнат и одна из них — ее детская. Но не обычная, а с разрешением рисовать на стенах. Обои в этой комнате менялись регулярно, чтобы «обновить холсты». Как же я любила приходить к ней в гости! Подруга, кстати, стала профессиональной художницей. © Подслушано / Ideer

Иногда гости обнаруживают, что квартира хозяев слегка напоминает склад старых вещей

В гостях может быть тепло и уютно. Иногда даже лучше, чем дома

Когда-то я пришла в гости к подруге после школы, и мы засиделись до вечера. Потом пришли ее родители после работы и позвали меня ужинать вместе с ними. Так я узнала, что вечером их семья собирается за одним столом и обсуждает прошедший день. В моей семье такого не было. Все приходили в разное время, ужинали и уж точно за столом ни о чем не говорили. Из общения — максимум папа мог зайти в комнату и сидеть, листать учебник, пока я делала домашку или рисовала. napolskikh_hanny

Огородники-любители порой чересчур трепетно относятся к своим зеленым питомцам

Бух только что Вот они - люди, у которых окна по вечерам светятся! Ответить

Гости нередко замечают разницу в доходах семей — своей и хозяйской

Вспоминаю себя в конце девяностых, когда я начала встречаться с будущим мужем. Наша семья жила туго, а вот у них все было хорошо. До сих пор помню, как его мама меня творожками в шоколаде и соком из упаковок угощала. Для меня тогда это было что-то типа: «Ого, как это так, открываешь холодильник, а там творожки, и их никто не ест!» tanita_15_05 Tanja Demid только что Было в 90- е такое к сожалению. Мою семью такая беда миновала,но вот у родителей и сестры было сложно. Старались помогать. Выжили. Ответить

Иногда хозяева ждут от гостей слишком многого

Tanja Demid только что Да,у Оленьки был незабываемый вечер. Не на меня нарвался. Нет,тарелки бы бить не стала. Просто спокойно бы ушла Ответить

Чужой уклад жизни может порядком надоесть. Особенно если остаешься в доме надолго

Я переехал в новый город по работе и первые несколько месяцев жил у приятеля, пока не нашел себе свой дом. Там было нельзя запускать стиральную машину два раза подряд. Требовалось подождать как минимум 12 часов, потому что «она не предназначена для такого использования». Сыр на завтрак всегда нарезался на 100 000 кусочков, чтобы казалось, что его много. У нас не было отдельных тарелок — вся еда выкладывалась на одно блюдо, и мы просто брали ее оттуда. Я так рад, что теперь живу в собственном доме со своими правилами. © FBrandt / Reddit Jrmjayay только что В собственном доме можно резать сыр на 50 000 кусочков? Ответить

Наверняка и вы не раз в гостях подмечали забавные привычки хозяев. Или даже изумлялись от того, насколько их домашний уклад отличается от вашего. Будет здорово, если вы поделитесь своими наблюдениями в комментариях к этой статье.

