17 историй о том, как таксисты не просто подбросили до дома, но и зарядили позитивом
Меткой и доброй фразой таксисты порой могут подсказать решение проблемы не хуже психолога, успокоить, а порой и прийти на помощь. Если вам еще не встречались такие водители, обязательно прочитайте эту статью — она как бальзам на сердце для тех, кто ищет подтверждение того, что мир полон добрых людей.
- Ехали в такси с подругой Анькой, болтали. Обсуждаем ее нового ухажера, и я говорю: «Слушай, он, конечно, красавчик, но ты у него в машине бардачок разбери — а вдруг он женат? Там найдутся улики!» Тут таксист деликатно кашляет и говорит: «Девушки, вы, если хотите, смотрите лучше в моем бардачке. Правда, там только жвачка и старый чек. Я холост, если что». Мы с Анькой как давай хохотать. Вот что бывает, когда забываешься и начинаешь прилюдно откровенничать с подругой.
- Я всегда прошу таксистов остановить у мусорки возле дома. Однажды водитель решил пошутить: «Только не говорите, что вы тут живете?» А я в ответ, не задумываясь: «Да, в третьем контейнере». Подъезжаем... А третий контейнер лежит перевернутый. Таксист не растерялся: «О, вижу, вы на ключ закрыли! Помочь открыть квартиру?» И мы начинаем в голос ржать. Момент, когда шутка превращается в документалку. © i.m.princess
- Сажусь в такси и очень аккуратно закрываю дверь. Она не закрывается. Я пытаюсь закрыть чуть сильнее. Опять не закрывается. Смотрим с таксистом друг на друга. Я: «Муж научил не хлопать дверью». А он заявляет: «Так себе у вас муж. В моей машине можете хлопать сколько угодно! Вот прямо сейчас!» Я бахнула дверью прямо от души. Едем и улыбаемся всю дорогу. © inna_moskovets777
«Когда я была в Бахрейне, таксист завез нас к себе на участок, чтобы показать, каких котят родила его кошка»
- У нас городок маленький, таксистов немного. Как-то я плакала в такси после расставания с парнем. Водитель, дедушка лет 70, всю дорогу молчал, только в зеркало заднего вида поглядывал. А в конце протянул смятую салфетку и сказал: «Дочка, я 45 лет с одной женой прожил. Знаешь, в чем секрет? Не в том, чтобы не ссориться, а в том, чтобы...». Тут я приехала, а он договорить не успел. Я вышла, не дослушала на эмоциях, а потом так любопытство разобрало: в чем секрет-то? Даже о парне не думала в тот вечер почти. И вот прошел месяц или два, я уже с другим парнем встречаться стала, и тут после работы вызвала такси, а за рулем — тот же дедушка. Я его сразу узнала, а он меня не сразу вспомнил. Но разговорились снова, и я говорю:"Так в чем же секрет?" А он помолчал и сказал: «В том, чтобы вовремя подать салфетку. А не советы раздавать. Вы тогда не советов хотели, а чтобы кто-то рядом побыл молча. Я и побыл. А секрет... каждый сам находит».
- Как-то раз вызываю такси, а разговаривать было вообще в лом, устал на работе так, что язык вообще не поворачивался. Решил притвориться, что говорю только на языке жестов. Таксист понимающе кивнул, и мы отправились в путь. Уже почти подъезжая к дому, я вдруг задумался и попросил его остановиться возле магазина с продуктами. Водитель посмотрел на меня округлившимися глазами и вдруг сказал: «Я, конечно, слышал, про чудесные исцеления. Но в жизни не встречал». © Рабочие истории / VK
- Еду в такси и думаю: «Может, заказать гамбургер? Нет, нужно есть правильную еду... Не буду». Прощаемся с таксистом, и тут он говорит: «Всего вам хорошего! Ни в чем себе не отказывайте!» Мой золотой! Кладу гамбургер в корзину... © artemovna99
- Когда-то я приехал в другой город по работе и взял такси прямо с вокзала. Попался пожилой мужчина лет за 70 на старой «шестерке». Было поздно, зима. Он довез меня, я заселился в квартиру, прошло больше часа — и тут понимаю, что телефона нет. Понял, что в такси выпал, а дедушка, понятно, уже уехал. Выхожу на улицу с последней надеждой и вижу: он стоит у дома, смотрит в окна и ждет меня. До сих пор помню, как он обрадовался, когда я вышел. Телефон отдал с улыбкой. Самые большие чаевые я оставил именно тогда. © vdn4
- Вчера вызвала такси поздно вечером. Устала как собака. Сажусь, вбиваю еще один адрес. Водитель — мужчина лет 50 в аккуратной рубашке — едет молча. А через минут десять вдруг говорит спокойно так: «Держи, на вот, поешь». И протягивает мне... пирожок в пакете, завернутый в салфетку. Еще теплый. Я, естественно, в ступоре: «Что? Нет, спасибо, я не надо». «Да, возьми, пожалуйста — настаивает он, не оборачиваясь. — По твоим глазам видно, что ты сегодня только кофе пила. Это нехорошо». Я согласилась и взяла. Это был пирожок с капустой. Самый обычный, из столовой. Мы ехали молча, а я его ела. И это был самый вкусный пирожок в моей жизни. На прощание он сказал: «Не забывайте вовремя кушать. Это важно». Пожелал удачи и просто уехал. Я стою у подъезда, с крошками на пальто, телефоном в руках и чувствую себя какой-то счастливой. Конечно, у меня дома была еда. Но мой вечер изменился из-за одного пирожка от незнакомого человека. © nhatranglock
- Еду на такси домой и вижу, что муж идет с остановки. Прошу таксиста остановить около того парня. Таксист притормаживает, опускаю окно и кричу: «Красавчик, у меня мужа дома нет, поехали ко мне». Муж улыбается, садится в машину. Едем молча. Таксист явно не ожидал такого поворота. © Убойные переписки / VK
- В 1996 году пригласили нас с коллегой на крупную инвестиционную конференцию. Наша компания отчаянно нуждалась в деньгах. И вот еду на конференцию в такси, репетируем с коллегой свою презентацию. Приезжаем — а таксист вдруг заявляет: «Я всю дорогу слушал вашу презентацию, и ваша компания мне кажется весьма перспективной. Давайте обменяемся номерами телефонов». Ну ладно, обменялись. Поехал на мероприятие, презентация прошла отлично. Но нам не выделили ни копейки! 1000 километров дороги — и все коту под хвост. Но связались с тем таксистом, встретились. И — о чудо! — тот рассказал о своих других предприятиях, об инвестициях, которые уже делал, и реально вложил средства в мою компанию. © Steven Vachani / Quora
- Сажусь в такси. Смотрю — а водитель меня прямо сканирует взглядом. Я в замешательстве: что не так? Приезжаем на место, а он вдруг выдает: «Вот вы вроде приличная женщина. Не пойму: почему у вас рейтинг низкий?» Слово за слово, и тут выясняется: рейтинг-то мой 3.5! Я в замешательстве: «За что?» Водитель листает телефон и говорит: «А вы вспомните, может, часто с большой сумкой ездите? Или большой компанией?» И тут до меня дошло: это ж я несколько раз кота в переноске в ветклинику возила. Он орал так, что водители, наверное, до сих пор под впечатлением и ставят единицы. Теперь нередко посмеиваюсь над своим котом Лео: он, оказывается, гроза таксистов.
- Однажды я села в такси, и водитель оказался на удивление философски настроенным. Он сказал: «Дорогая, жизнь похожа на пробку — иногда нужно сбавить скорость, иногда застреваешь, но, в конце концов, вы найдете дорогу». В итоге мы заговорили о жизни, трудностях и о том, что терпение — ключ ко всему. Это было похоже на мини-сеанс психотерапии. © Abeeha Mughal Princess / Quora
- Отряхнула снег с обуви, когда садилась в такси... Таксист посмотрел оценивающе на меня и вдруг заявил: «Если что, я не женат». © _matieva01
- Вызываю такси, сажусь, таксист летит на полной скорости, за 10 метров до точки уходит во дворы. Я такая: «А мы не доехали». Тут он поворачивается и говорит: «Е-мое, я про вас вообще забыл, просто домой приехал». © staminakachaetsya
- Мы с друзьями устроились стажерами в одну компанию. На следующее утро начался сильный дождь, поэтому мы решили вызвать такси вместо того, чтобы ехать на общественном транспорте. И вот быстро едем, и тут видим на дороге большие ветви дерева, перекрывающие движение. Наш водитель уныло взглянул на них и сказал: «Вы же не торопитесь?» Мы ответили, что не торопимся. Стажеры никогда не спешат. После чего этот парень сделал нечто, что покорило наши сердца. Он вышел из машины и начал убирать все ветки дерева, которые лежали на дороге прямо во время ливня. Мы подумали и вышли ему помогать. После чего он сказал: «Знаете, ребят, все хотят быть теми, кто решает проблемы, а не создает, но действительно что-то решают совсем немногие». © Pranesh Anubhav / Quora
- Сажусь в такси. Водитель говорит: «У вас такой приятный парфюм» и через 2 минуты открывает настежь окно. © joriksazon
- Вызвала такси. Приехала голубенькая малолитражка. За рулем нежная, как первая роса, блондинка. Голос ангельский. Мурчит мне в салоне, мол, можно я поставлю свою музыку? Я думаю, да ладно, включай уже свою классику. А она как врубит метал-группу Slipknot на всю мощь. Я аж подпрыгнула! Ехали и всю дорогу орали в голос песни, на душе аж хорошо стало. Пять звезд, Наталья! Пять звезд! © myth_4e
Не только таксисты, но и обычные прохожие могут хорошо поднимать настроение. А иногда и оставляют о себе яркое воспоминание.
Комментарии
Не, я, в общем, крайне положительно отношусь к творчеству Кори Тейлора, но подпевать ему... непросто
Hе понимаю, с какой целью придумали ставить рейтинг пассажирам?
Села с большой сумкой - получила минус... И что теперь, извиняться за багаж?
Рейтинг мой был 5 долгое время, а тут случайно взглянула 4,88. Чем уж я задела струны таксистской души - не знаю