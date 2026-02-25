17 историй о том, как таксисты не просто подбросили до дома, но и зарядили позитивом

Меткой и доброй фразой таксисты порой могут подсказать решение проблемы не хуже психолога, успокоить, а порой и прийти на помощь. Если вам еще не встречались такие водители, обязательно прочитайте эту статью — она как бальзам на сердце для тех, кто ищет подтверждение того, что мир полон добрых людей.