Был у меня коллега, молодой парень Альберт. Летим в отпуск семьей - и Альберт с девушкой с нами в самолете. Через год в другую страну - опять с ним на регистрации пересекаемся! Ну и повелось: уже и работаем в разных местах, но регулярно встречаемся в аэропортах или отелях. Приглядываемся- не мелькнет ли на набережной или за столиком кафе. На несколько лет вдруг прервалась эта «альбертность». И тут дочь уже со своей семьей летит в Испанию и звонит мне с посадки: мам, он вернулся! Привет тебе от Альберта! Летит с женой и сыном вместе с нами!!! 🤗
17 таких крутых совпадений, что аж глаза немного округляются — 28.03.2026
Мир — это очень тесная комната, где все мы постоянно сталкиваемся друг с другом, даже если пытаемся убежать на ПМЖ в другую страну. Сегодняшние герои убедились в этом на личном опыте: кто-то нашел свою судьбу в аэропорту, кто-то — через объявление о продаже велосипеда, а кто-то просто зашел за водой в дом будущего мужа за много лет до свадьбы. Приготовьтесь удивляться: перед вами подборка самых странных, милых и поразительных совпадений, которые могли случиться только в реальной жизни.
- Полетела в отпуск в деревушку в Италии. Зашла в семейную лавочку купить открытку, а на стене среди снимков увидела фото своей бабушки в молодости! Я опешила, хозяйка это заметила и давай кого-то звать. Тут выходит дедок и на ломаном языке объясняет, мол, в 1970-х моя бабушка была там на экскурсии, потеряла кошелек, и он помог ей добраться до города. Она прислала им это фото с благодарностью, и они хранили его 50 лет как символ «красивой гостьи». В итоге мы проплакали весь вечер, а меня кормили лучшей пастой в моей жизни бесплатно.
- Расскажу историю своего троюродного брата. Дело было больше 20 лет назад: отмечали они с друзьями окончание института. В кафе за соседним столиком сидела девушка, очень ему приглянулась. Он пригласил ее на танец, попросил номер телефона (тогда еще домашний — сотовых не было). Она номер не дала, объяснив это тем, что недавно рассталась с парнем и к новым отношениям не готова.
Спустя примерно полгода они увиделись снова — в аэропорту в Москве. В огромном аэропорту: он летел в командировку, она — отдыхать в Турцию с подругой. Номер она тогда дала, но телефон был «абонент не абонент»... Прошел еще примерно год. Он переехал в другую страну на ПМЖ по работе, прилетел домой на несколько часов — забрать какие-то очень нужные вещи и обнять маму. Когда зашел к маме в квартиру, там сидела та самая девушка. Мама была репетитором английского. Как бы ни бежала от него девушка — от судьбы не убежишь. Уже больше 20 лет вместе, двое детей.
- Еще будучи школьницами, моя мама с сестрой самовольно отправились в поход. Они заблудились и, пройдя через огороды, вышли к какому-то дому. Там попросили у женщины воды, и она радушно помогла им. Прошло много лет. Тетя вышла замуж, родила, со временем развелась. Познакомилась с мужчиной, и, когда они поехали к его родителям в деревню, она узнала ту самую женщину, которая когда-то дала ей воды. Оказалось, что много лет назад она случайно зашла в дом своего будущего мужа, даже не догадываясь об этом.
В двух разных квартирах на одном и том же месте стоит одинаковая лампа
- Примерно 8 лет назад мы провожали брата на поезд. К нам подбежала девушка, чтобы спросить, где ее вагон. Оказалось, им предстояло ехать вместе: один город назначения, один вагон, места рядом. Всю дорогу они провели в разговорах. Но тогда у нее были отношения, и связь прервалась — вполне логично. Прошло несколько лет. Брат устроился на работу и там снова встретил ее. На тот момент она уже была свободна. Теперь она его невеста.
- Однажды я побывала на свадьбе у знакомых, и их история знакомства до сих пор меня удивляет. Оба они родились и жили в одном городе, в одном районе, в одном доме, только в разных подъездах. Однако с детства никогда не встречались и не видели друг друга, хотя играли на одних и тех же площадках. Кажется, их родители знали друг друга понаслышке. А познакомились они в Японии, когда работали там. Вот это я понимаю — судьба.
- Я продавала велосипед. Девушка написала с предложением купить. Я взяла старшего брата, чтобы он помог продать, а девушка пришла со своим парнем. Велосипед она купила. Не знаю подробностей, почему и как она рассталась с тем парнем, но брат смог познакомиться с ней через общих знакомых спустя некоторое время. Сейчас они женаты, их дочь — моя крестница. Жизнь порой очень мило сводит людей.
«Во время прогулки я нашел камушек такого же цвета, как мои ботинки»
- Мы познакомились в интернете, и выяснилось, что он из моего родного города, куда я часто ездила к родным. Наконец состоялась долгожданная встреча. Мы всю ночь гуляли, дурачились, фотографировались. Утром пришла домой, рассказала все маме, показала его фото. А он, как оказалось, мой сосед по даче! Даже нашли детские фотографии, где мы вместе. Ни я, ни он этого не помнили. А теперь готовимся к свадьбе.
- Недавно иду по улице и вдруг ни с того ни с сего вспоминаю знакомого, которого не видел уже несколько лет. Даже в соцсетях не попадался. Просто вспомнил смешной момент из зала, подумал: интересно, как он, чем живет. И буквально через минуту реально встречаю его на улице. Ладно, совпадение — бывает. Но дальше еще интереснее. Мы перекинулись парой фраз, и он почти сразу: «Помнишь тогда в зале?..» При том что было много всего, и это был совсем не самый яркий случай. После таких моментов уже сложно не думать про «баги в реальности», параллельные вселенные и прочее.
- Мы с одной девушкой познакомились на отдыхе в Турции — оказались в одном небольшом отеле. А через три года снова встретились в Турции, уже в другом отеле. Да еще и оказалось, что мы обе за это время родили детей — в одном месяце. Им на момент встречи было по полтора года. Детей, кстати, тоже познакомили, но уже через 10 лет.
- Много лет над моим рабочим столом висела картинка со средневековым фахверковым домиком. Он мне очень нравился — такая чистая квинтэссенция старой Европы. Но я даже не пыталась выяснить, где это. А потом мы с мужем поехали в Германию, и во время путешествия по одному из средневековых городков я этот дом нашла. Помню свой искренний восторг и ощущение какого-то волшебства — и понимание, что мечты сбываются. Так что вероятность таких совпадений не такая уж маленькая.
«Мой бифштекс похож на рыбу»
- Работала в другой стране. Письма приходили в почтовый ящик, до почты было пару километров. Пригласила подругу прогуляться и проверить, нет ли писем. И каково же было наше удивление: кроме письма для меня там оказалось письмо на ее имя, хотя адрес был совершенно другой. Ее радости не было предела. Это был настоящий сюрприз!
- Недавно были с отцом на местном рынке. Там какой-то мужчина хватает его за руку:
— Здорово! Ты из Баку?
— Да.
— В 99-й школе учился?
— Да.
— «А» класс, выпуск 68-го года?
— Да.
— Я Женя!
И дальше — долгие объятия и слезы. Оказалось, одноклассники. Восьмой десяток обоим. 60 лет не виделись и встретились за 2500 километров от места учебы, в небольшом поселке. Оказалось, оба тут уже более 30 лет живут. Теперь не разлей вода.
- Две недели назад по финансовым причинам продал машину. Сейчас подхожу к подъезду — на парковке стоит такое же авто. Машинально смотрю на номер — это мое старое! Все то же самое, даже освежитель воздуха мой висит. Я в легком ступоре: в городе больше миллиона жителей, а машина всего за две недели через посредника попала к человеку из моего же дома или соседнего подъезда. Ну, или, как вариант, машинка, как преданный пес, вернулась домой.
- Многие родители, пытаясь выделить своего ребенка, дают необычные и редкие имена. В детской поликлинике наблюдаю картину. Стоит девочка, к ней подходит другая:
— Тебя как зовут?
— Ева!
— И меня Ева.
Рядом — удивленные родители.
«Эта свеча пахнет точно так же, как одеколон, которым я пользуюсь»
- Я сначала думала, что сошла с ума. Пришла к доктору на прием в 312 кабинет. После диагностики он говорит, что надо еще посетить 203. Захожу в 203, а там он же! Оказалось — братья-близнецы с разными специализациями.
- Прихожу домой, сажусь есть, и звонит мама. Самое странное, что звонит она на телефон моего парня. Оказалось, что я даже не заметила пропажу, а маме позвонили и сообщили о находке в виде моего мобильника, предложили встретиться и забрать. Тут же набираю свой номер, благодарю нашедшего и уточняю детали встречи. Решаем, что лучше всего сделать все сейчас. Мужчина на том конце провода называет адрес и номер подъезда, а я, с отвисшей челюстью, спрашиваю этаж, потому что адрес и даже подъезд у нас совпадают. Мужчина смеется, просит подняться на пятый этаж. В общем, оказалось, это был мой сосед через стенку.
- Пошла в торговый центр купить джинсы, примеряю в кабинке. Слышу рядом: «Олег, ну посмотри, не слишком ли они узкие?» И тут кто-то голосом моего мужа отвечает: «Да нормально, бери!» Я выглядываю, а там реально мой муж стоит. Он увидел меня и тихонечко так свой телефон показывает. Я смотрю в свой — там пересланные сообщения от его сестры, которая проездом в нашем городе сегодня и встретиться с ним захотела, ну и пошопиться заодно. А я с ней в ссоре давно и видеться желанием совсем не горю. Выпорхнула тихонько из примерочной, пока она меня не заметила и пошла домой. Некоторым случайным встречам лучше не случаться.
Комментарии
у меня тоже есть совпадение, наверное:
- в детстве у меня была фамилия на букву Ч (например, Черешнева) и я была странным ребенком, мне не нравилось, что я в конце списка и меня спрашивали одной из последних. Ну я и тогда думала, вот выйду замуж и будет у меня новая фамилия и я буду в начале списка. Зачем взрослым списки, конечно, вопрос, но тогда я об этом не задумывалась. Вот я выросла, совершенно забыла о своих тех желаниях и вышла замуж, а у мужа фамилия на букву А (предположим Антонов). И даже об этом не вспомнила, вспомнила чуть позже. В общем сбылась моя детская мечта)))