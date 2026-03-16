Т.е. у пассажиров они спрашивают (иногда еще при покупке билетов), что те хотят поесть, а у экипажа - нет?
20+ жизненных историй, которые могли произойти только на высоте 10 000 метров
Кажется, что на десять тысяч метров над землей замирает все, кроме авиационных приборов. Но именно здесь, в этом замкнутом пространстве, оторванном от привычной реальности, порой случаются удивительные вещи. За иллюминатором — холод и минус пятьдесят, а внутри кипят нешуточные страсти, случаются неожиданные признания и происходят забавные казусы, которые запоминаются ярче любого заката над облаками.
- Мама летела со мной, мне был годик. Уселась, а рядом — Валерий Леонтьев! И его пассия с собачкой. В полете я потянула ручонки к песику. Мадам давай скандалить: «Уберите ребенка!» Мама извинилась, а Леонтьев внезапно снял очки, выразительно посмотрел на свою мадам и сказал: «А ну быстро убери собаку, раз она у тебя нервничает». А перед мамой за нее извинился. Ну и финал. Папа встречал маму на полосе, тогда можно было. Видит трап, вокруг куча журналистов, и... первая выходит моя мама. Журналисты начинают щелкать, а следом идет Леонтьев и тащит мамины сумки. Папа так и встал, разинув рот. Так вот. Это я к тому, что хороший мужик-то в итоге оказался. Воспитанный. Он еще и весь полет меня развлекал и дал-таки собачку погладить.
- Летела в Мюнхен. Опаздываю, бегу прямиком в самолет, машу билетом. Влетаю, падаю на свое 8D. Почти сразу подходит мужчина, показывает свой билет — и у него 8D! Я к стюарду, а он мне: «Это рейс на Франкфурт!» Хватаюсь за голову, и тут вдруг стюард говорит: «Вон твой самолет, еще не взлетел!» Подкатили трап и прямо на нем меня довезли к соседнему самолету. Говорят: «Это ваше». Повезло, приняли меня без проблем, до Мюнхена долетела.
- Летела с двумя малышами. На посадке троица молодых парней мне очень помогла — и вещи донесли до салона, и детей. Долетели. Снова спрашивать их неловко, прошу мужчину рядом. Он в отказ. И тут моя троица как давай кричать на весь самолет: «Эй, это наши дети! Руки прочь всем! Сейчас возьмем». И опять забрали и донесли и мой багаж, и детей.
«Выполнял рейс из Харбина в Шанхай. В кабину заходит стюардесса, дает мне поднос с коричневой жижей и желает на плохом английском: „Приятного аппетита, капитан!“»
«Через минуту возвращается с подносом для второго пилота. А там креветки, красная рыба, пирожное! Я смотрю на свой поднос. У меня в коричневом киселе плавает курица с лапами. Боковым зрением улавливаю взгляд второго пилота-китайца. Он жадно смотрит на мою еду и явно хочет что-то спросить... Затем он не выдержал:
— Капитан, вы будете вот эту коричневую тарелку есть?
— Не хотелось бы...
— А давайте поменяемся, я креветки и красную рыбу не очень люблю!
— Что же ты раньше молчал!? Я уже месяц давлюсь куриными лапами!
Оказалось, что китайские стюардессы подают капитану самое вкусное на их взгляд. Хотя бывает, что на борт грузят привычную нам еду, они считают ее невкусной и оставляют второму пилоту. В итоге капитан ест коричневое желе с куриными головами, а второй ест пельмешки, креветки и давится пирожными»
- Идет посадка на самолет Уфа — Нижневартовск. Все расселись. Пилот вещает на весь салон: «Уважаемые пассажиры, рады приветствовать вас на рейсе Уфа — Новый Уренгой...» Ропот по салону, пассажиры галдят. И тут стюардесса успокаивает их одним словом — взяла и напомнила, что сегодня 1-ое апреля.
- Папа летел в отпуск. Уже середина полета, и тут на мужчину в дорогом костюме из багажного отделения начинает течь какая-то жижа. Тот начинает кричать и возмущаться. И тут бабуля рядом вдруг восклицает: «О нет, это же мои креветки!» Ей каким-то образом удалось протащить замороженные креветки на борт самолета...
- В рейс поставили проверяющего — грозного дядьку по фамилии Чикиридзе. И вот пассажиры на местах, молодая стюардесса читает текст и очень волнуется: «Командир экипажа Чики... Чики... Рики...» И тут командир подключается и на весь салон выдает: «...Тави!»
- Полетели с мамой на юг в канун моего шестилетия. И сидели с Николаем Караченцовым. Я была очень контактным ребенком и весь полет болтала с ним без умолку. А он был открыт к общению и как будто бы даже сам приятно провел время. Жаль, что я этого не помню. А вот маме воспоминание на всю жизнь.
Обалдеть. Караченцев был 🔥 даже в зрелом возрасте. Вашей маме повезло.
- Однажды летала с важной шишкой на частном самолете в его командировку в Челябинск. Приземлились, пора на выход. И он меня, как даму, решил пропустить вперед. А вообще-то по протоколу из самолета первый выходит самый крутой. И вот я выхожу, все рассыпаются передо мной в любезностях, каравай дают. Следом «важная шишка» выходит. Затем мой оператор. И тут толпа начала догадываться, что каравай мне первой зря предложили. Вот такие были мои 5 минут у власти.
- В 2016 летели с сыном, ему полтора года было. Не капризный, не шумный, но очень шустрый. Мы с мужем по очереди за ним ходили. Потом сына привлек ноут мужчины, который сидел перед нами и спокойно смотрел фильм. Я пару раз ребенка забирала, но тот все сбегал обратно. Мужчина сказал: «Оставьте его мне». И так и сидел с ним. Потом уже на выходе спросил: «Это у вас первый ребенок?» Я ответила, что да. А он с улыбкой сказал: «А у меня 4 пацана!» До сих пор вспоминаем его с теплотой и благодарностью.
- Как-то давно летела в самолете с полуторогодовалым сыном. В соседнем кресле сидел солидный мужчина-грузин. Сын начал было капризничать, мужчина снял с руки часы и отдал ребенку со словами: «Только не плачь!» Я знала, что они дорогие, у моего знакомого были такие же. Оставшееся время я бегала за ребенком по салону, переживая, что он потеряет эти часы и я не смогу их вернуть соседу.
- Села в самолет, лететь полтора часа. Впереди сидит девушка. Только самолет оторвался от земли, она достает косметичку с мини-бутыльками и начинает вот это вот все: повязка на волосы, салфетка очищающая, диски с кислотным пилингом, тоник, сыворотка, похлопать по лицу, потом гидрогелевая маска. И так она в маске дальше и ходила. Мужчины, сидящие рядом, держались как могли.
- Наш самолет вылетал рано, и мы не позавтракали, но взяли бутерброды с собой. И вспомнилось: в детстве приносить еду «из дома» было неловко. А теперь я ем свои бутеры в аэропорту, с презрением глядя на сэндвичи по заоблачной цене. Недавно так вообще увидела в сторис девушки из другого, юного поколения, фотку из аэропорта с вареным яйцом и подписью: «Нафига я буду переплачивать за снеки, если могу сварить яйцо дома?!»
- Лечу вчера в самолете, впереди сидит лысый мужчина. Я случайно задеваю своим пальцем его лысину. И говорю: «Извините». Потом я подумала, что он не услышал меня. Не придумала ничего лучше — тюкаю пальцем по его лысине еще раз и говорю погромче: «Извините». Сама не понимаю, и зачем я сделала это второй раз?
- Сижу в самолете, впереди 8-часовой полет. Спрашиваю потихоньку стюардессу, полный ли сегодня самолет. Она говорит, что полупустой. Но тут, как назло, ко мне приходят соседи. Так эта милая девушка посмотрела по программе, где будут пустые места. И еще до взлета подошла, взяла мой рюкзак и переложила на свободный ряд сзади, чтобы занять мне место.
- Работаю стюардессой. Вчера была ситуация — зашел в самолет пассажир. Говорит, купил дорогие туфли для девушки в Европе. Но они расстались, и теперь он не собирается ей их дарить. Спросил, кто из стюардесс хочет стать его Золушкой. Все начали примерять туфли. Я тоже не удержалась и попробовала. И, о чудо, они мне подошли! Не совсем мой стиль, но я решила их взять. Во-первых, пассажир настаивал. А во-вторых, это забавная история и хорошая память об этом рейсе.
- Британские сотрудники аэропортов, видимо, проходят специальное обучение по нестандартным шуткам. Супруга летела из Англии. Купила там в сувенирном медвежонка Паддингтона, в красной шляпе и синем пальто. В чемодан не влез — был посажен в сумку. Голова в той самой яркой шляпе осталась торчать наружу.
При посадке в самолет суровый стюард, проверив посадочный талон жены, спрашивает: «А где посадочный талон на вашего медведя?» Вопрос был задан с такой строгостью, что на пару секунд показалось, что реально надо было этот талон оформлять. А то и билет, наверное, купить стоило, а то теперь в самолет не пустят. Но очень быстро серьезная мина меняется добродушной улыбкой, и стюард приглашает подняться на борт. Как по мне — прекрасная шутка, с долгим приятным послевкусием.
- Я тоже летела однажды в бизнесе. Халявно. Так уж получилось, что, когда одна семья покупала билеты, были только два в экономе и один в бизнесе. Отец семьи очень хотел лететь рядом с остальной своей семьей и попросил через стюардов меня уйти на его место в бизнес-классе, а он бы сел в эконом на мое. Я человек не гордый, помогать люблю, поэтому согласилась.
И меня обслуживали реально по бизнесу, хотя я за него не платила. Подарки, разные закуски, смузи, лосось, ягненок, напитки... Это был самый приятный полет в моей жизни, отлично провела время. Хочу зарабатывать столько, чтобы подобные полеты были обычным делом.
- Я как-то в детстве с отцом летел в бизнесе. Мы сидели в самом первом ряду самолета, перед нами был абстрактный рисунок каких-то домов и деревьев, как на заднем плане финальной сцены «Брат 2». Во время еды я впервые увидел помидор черри. Меня никогда не посещала мысль, что помидор можно целиком засунуть в рот, поэтому я его укусил. Брызнувшим соком обдало всю эту абстракцию целиком. Количества сока, по моим впечатлениям, должно было хватить на пару гигантских розовых помидоров. Боялся, что из-за этого самолет остановят, а нас высадят.
- Так совпало, что мой день рождения выпал на день вылета в командировку. Я немного расстроилась, но решила, что отмечу по приезде. Зарегистрировалась на рейс, прошла все контроли, у входа на борт показала паспорт и села в самолет. Спустя полчаса после взлета пилот объявил, что в салоне есть именинница. Стюардессы подошли ко мне с праздничным сэндвичем, пассажиры хлопали. Было неловко, но дико приятно.
- Мама перевозила кота в самолете. Взяла тряпичную переноску, крепко закрытую на несколько молний и липучек. Полет длился 4 часа. Мама отошла попудрить носик, а когда вернулась, то обнаружила, что кот разорвал дно переноски, перевернул ее и вылез прогуляться. Мама не растерялась и сразу пошла к стюардессам и пояснила ситуацию. Каково же было удивление пассажиров, когда вся команда принялась заглядывать под их сиденья. Нашли кота в бизнес-классе, где его уже приласкали. Эх, Заяц, хитрый же ты кот!
- Недавно летели на самолете, перелет долгий — 10 часов, всем уже не терпится ступить на землю. И вдруг стюардесса по громкоговорителю объявляет: «Мы приземляемся в аэропорт Шереметьево». После чего следует долгая пауза, во время которой мы радостно смотрим друг на друга. И снова раздается голос стюардессы: «Через 3 часа 45 минут».
А вот и еще несколько наших подборок с добрыми и теплыми историями: