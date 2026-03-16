20+ жизненных историй, которые могли произойти только на высоте 10 000 метров

«Через минуту возвращается с подносом для второго пилота. А там креветки, красная рыба, пирожное! Я смотрю на свой поднос. У меня в коричневом киселе плавает курица с лапами. Боковым зрением улавливаю взгляд второго пилота-китайца. Он жадно смотрит на мою еду и явно хочет что-то спросить... Затем он не выдержал:

— Капитан, вы будете вот эту коричневую тарелку есть?

— Не хотелось бы...

— А давайте поменяемся, я креветки и красную рыбу не очень люблю!

— Что же ты раньше молчал!? Я уже месяц давлюсь куриными лапами!

Оказалось, что китайские стюардессы подают капитану самое вкусное на их взгляд. Хотя бывает, что на борт грузят привычную нам еду, они считают ее невкусной и оставляют второму пилоту. В итоге капитан ест коричневое желе с куриными головами, а второй ест пельмешки, креветки и давится пирожными»