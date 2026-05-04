15 историй о бабушкиных домах, стены которых насквозь пропитаны родным теплом и уютом
Бабушкин дом — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Там нас ждут горячие пирожки и горячий сладкий чай, стол, покрытый белоснежной скатертью, старенький сервант с праздничной посудой, мягкая кровать с горой подушек. И теплые бабушкины объятия.
- Родители постоянно были в командировках, и все детство я провел у бабушки. Она пекла вкусности и никогда не ругала. Потом я вырос и сам стал часто разъезжать. Недавно вернулся в пустую квартиру и почувствовал, как не хватает ощущения, что тебя ждут. И вдруг, будто почувствовав это, бабушка позвонила и позвала к себе. Наготовила пирожков, обняла, и я даже не стал спорить, когда она сказала: «Ты для меня всегда будешь маленьким».
- Приехали с братом к бабушке, сели есть, бабуля накладывает. Положила сначала брату. Как обычно, тарелка была наполнена до краев. Я был не голоден и попросил положить мне вдвое меньше. Она недовольно на меня посмотрела, а потом взяла большую тарелку, наложила на нее вдвое больше, отдала ее брату, а его тарелку мне поставила.
«Вот так нас бабушка зовет на чай. Любите и цените бабушек, пока они рядом».
- В детстве гостил у бабушки в деревне. Она готовила что-то вкусное на кухне и попросила меня ей помочь. Отправила на огород, сказала, чтобы принес ей мяту, мол, я точно пойму, где она, потому что пахнет классно. Я пришел туда, вырвал первую попавшуюся зелень, понюхал. Вроде нормально пахнет, нарвал побольше и довольный принес бабушке. Она была в полном шоке, ведь это была не мята, а молоденькая морковь, которая еще и созреть не успела. Плохой из меня помощник был, потому что больше бабушка меня ни о чем не просила.
- Обычно я, если планирую проведать бабулю, звоню ей за пару дней. Заезжаю за продуктами, беру с собой чуток денежек. Приезжаю — полный стол. И мясо в духовке сделала, как я люблю, с сыром, картошкой и луком, и салатик, и соленья, и компотик домашний. Я на все это смотрю, и мне ее жалко становится. Ей 86 лет, а она столько сил на готовку потратила. Теперь вот уже год я звоню ей лишь за час до приезда, чтобы уточнить, что из продуктов требуется, и чтобы не было у нее времени на суету и на готовку. Обижается, что внук голодный от нее уходит. Пытался объяснить, почему так делаю, но она все равно обижается.
Конечно обижается. Не так много радостей у бабушек. А здесь она чувствует себя нужной. Ей только в радость эта канитель в ожидании внука.
«В гостях у бабушки».
- В детстве я часто гостила у бабушки. У нее был незастекленный балкон, а мы с родителями жили на первом этаже, и у нас такого богатства не было. Чаще всего я ходила к бабуле, когда было тепло, и мне так нравилось проводить с ней время на этом балконе. Могли принести пару стульев и чай, болтали обо всем. Больше всего мне нравилось время перед дождем. Сначала заходили тучи, понемногу заполняя небо темно-серым. Потом прилетали ласточки. И я каждый раз при их появлении говорила, что скоро будет дождь. Мы сидели на балконе и смотрели на них, на облака, на деревья. Потом шли смотреть телевизор, пить чай или перебирать гречку. Из-за последнего я не любила гречку в саду, потому что там так не делали. Но это уже другая история.
С бабушкой (маминой тётей, у которой мама воспитывалась после смерти своей матери) перебирала фасоль, рис или гречку всегда с большим удовольствием, потому что эта работа сопровождалась интересными рассказами бабушки о былом. Вспоминаю всегда это счастливое время детства с тихой грустью.
- В бабушкиной квартире было много чего интересного: и старый сервант с разными шкатулочками и чашечками, которые никогда нельзя трогать, и пестрые ковры во всех комнатах. Но больше всего мне нравился стол. Старый, кажется, старше, чем бабушка, он стоял на четырех кривых ножках. Длинная, пожелтевшая от времени скатерть свисала до самого пола, закрывая все, что происходило на полу. А там был мой домик. Я приносила туда подушки из дядиной комнаты. Свет телевизора заменял мне фонарь, а рядом стоящий стул был и столом, и окошком одновременно. Больше всего мне нравилось там спать: ляжешь на подушку, укроешься дырявым пледом и уснешь. А потом встанешь вся в перьях, в каких-то пылинках, но счастливая. А после сна хорошо и покушать. Так я и проводила время, читая там книги.
Не поленилась, отрыла две вилки. У бабушки по папиной линии был набор на 6 персон. И она его разделила между папой и его сестрой. Благо, и там и там по одному ребенку - так что как раз на троих😁 до моего хозяйства дожили только две вилки. А вот ложку, как на фото, бабушка отдала второй внучке, двоюродной сестре. Мне было немного обидно, это то немного, что мне нравилось у бабушки. А сестра её потом сломала...
«Много лет не могла уговорить бабушку сделать ремонт. Она уже в солидном возрасте и боится перемен, неудобств. Но если присмотреться, ее мир чем-то очень красив и тепл. Сделала несколько фото на память».
- Пересматривала фотографии, и нахлынула ностальгия. Помню, как на летней веранде бабушкиного дома никогда не было тихо. Каждое лето дети и внуки собирались у нее дома. Приезд к бабушке — это целый обычай. Мы собирали яблоки, смородину, клубнику и делали варенье. Поливали сад каждый вечер, делали салат из домашних овощей. Самое любимое — это семейный ужин на летней веранде. Бабушка готовила вкусный ужин, сестра готовила пиццу и яблочный пирог. Все садились за стол, ели и разговаривали по душам. А еще там стояло фортепиано, и сестра играла до ночи. Было очень весело, тепло на душе от этих воспоминаний. Скоро лето, а значит, скоро мы снова все соберемся на бабушкиной летней веранде.
Как я любила, да и до сих пор люблю к бабуле на дачу х приходить! У нее там всегда так уютно, живописно. Клумбы в рандомных местах, статуэточки какие-то садовые, финтифлюшки всякие, коты приходят дачные. Но самое мое любимое - вот этот уголок с облепиховым деревом
- После бабушки мне досталась квартира, которую я решил продать. В ней провел все детство, так как часто сбегал сюда от мамы. Так вот, потом мне года два, не меньше, снилось, что я просто иду и захожу в эту квартиру, хотя знаю, что там уже живут другие люди. И каждый раз так везет, что никого нет дома, замки никто не сменил, и даже внутри все как раньше. И даже в холодильнике те же вкусняшки. И вот сижу там, во сне, пару часов, понимаю, что засиделся и пора уходить. Потом просыпаюсь.
«Деревня. На улице дождь. Моя бабушка играет с моим сыном, потом учит его заворачивать пирожки. Я лопаю сырнички из домашнего творога, а вечером катаюсь на велике. Просто счастье».
- После свадьбы навещала бабулю. Она наготовила салатов, напекла пирогов. Выдала мой старый халат. Говорю: «Ба, ему же лет 10!» Смеется: «Все свои». Сижу с дороги, уплетаю за обе щеки, и тут звонок в дверь: пришла ее подруга с сыном. Когда они ушли, я не выдержала, спросила: «Бабуль, а ты чего не сказала, что гости будут? Я бы хоть переоделась, волосы поправила, после дороги же все набекрень!» Она в ответ удивленно: «А зачем? Ты и так красивая». Вот как на нее злиться?
- Мы с сестрой часто ночевали у нашей бабушки Анны Алексеевны. Дом у нее был на небольшой горе, с голубыми ставнями и белыми узорами. Летом вокруг дома много разных цветов росло. Зимой под белой шапкой скрывался уютный, теплый, родной дом. Днем мы катались на санках у соседнего дома, а вечером нужно было делать уроки и собираться в школу. Заходить в дом надо было через длинные сени, при входе там была железная щеколда. Чтобы ее поднять, нужно было потянуть за веревочку, и щеколда издавала такой отрывистый радостный звук. При входе стоял веник, которым нужно было отряхнуть налипший снег. Входишь в дом и сразу чувствуешь тепло печки и запах жареной картошки с луком и со сметаной. Яркий желтый пол был ровно выкрашен, и на нем уютно гнездились цветные дорожки. Занавески белоснежные висели на окнах между комнатами, цветы в два ряда на подоконниках. Стол, печка, обитая жестяным листом и покрашенная серебрянкой. Кровать стояла тут же в кухне, на которой спала бабушка. В середине комнаты висел бирюзовый абажур с кисточками и трюмо, которое стояло на столе. Кровати с большущими подушками, взбитыми поставленные одна на другую. Рядом с кроватями небольшой комодик.
Как красиво и уютно все описано. Чувствуется во всем этом доброта,любовь, забота.
Ох уж эта накидка на диван. У нас такая же была)) И у бабушки. И у тёти. А потому что бабушке кто-то на заводе принёс по дешевкк комплекты и она сразу несколько взяла)
«В деревне у бабушки».
- Мне было лет 6, наверное. Бабушка пекла пироги, а я крутился рядом на кухне, мешал. Она меня отправила в комнату, дала пластилин, чтобы я занялся чем-нибудь. Я слепил ей фигурку — кривую, страшненькую, что-то среднее между человеком и грибом. Подарил ей торжественно. Она поставила на полку в серванте, рядом с фарфоровыми статуэтками. Я забыл про это через день. А на прошлой неделе разбирали вещи после того, как бабушки не стало. Оказалось, что эта фигурка так там и стоит. 30 лет простояла. Я не ожидал, что меня так накроет от куска пластилина.
Разбирала бумаги - что в архив,что сжечь. Приехал внук,увидел свои детские рисунки в отдельной папке. Так удивился,что я из храню. А как иначе,это жизнь,это память.
- Проснулась оттого, что кто-то сгребает с меня одеяло. Первым делом посомтрела на часы — восемь минут третьего. После проверки времени перехожу к выяснению, чего там с моим одеялом, кому оно не угодило. Возле моего дивана стоит бабушка. Замечает, что я проснулась, громко шепчет на всю комнату: «Ты чего удумала-то?» Я продолжаю непонимающе глядеть на одеяло и в темноту над ним. Бабушка чует, что до меня не дошло что-то важное, и продолжает: «Обалдела девка! Ногами-то к двери спать! Переляжь щас же!» До меня, наконец, доходит смысл ее возмущения: я ногами к двери сплю. Вступать в дискуссии с бабушкой вообще дело неблагодарное, а среди глубокой ночи и в темноте уж тем более бесполезно. Так что я молча перекладываю подушку в противоположный угол дивана, перекладываю туда же свою голову и отворачиваюсь к стенке. Бабушка несколько минут стоит надо мной, что-то нашептывает одними губами, потом произносит чуть громче: «Все за ей доглядать надо». И ушаркивает в свою комнату.
«Бабушка ждет тебя».
- Визг бензопилы за окном дачи, квадраты солнца на полу, ты утопаешь в перине. Скрип дерявянной двери — бабушка зовет тебя на веранду завтракать. Уже жарятся блины на старинной чугунной сковороде. Примерно через год после того, как бабушки не стало, я случайно дома нашла ее скатерть, которую забрала себе во время разбора ее квартиры. Беру ее в руки, а она пахнет бабушкой. И все, я, забыв все дела, сижу, уткнувшись в эту скатерть, вдыхаю детство.
У меня до сих пор хранится скатерть, вышитая любимой бабушкой. Скатерти лет 70.
- Родители меня на все лето увозили в деревню. Я всегда очень не хотел ехать, но слушался. Зато потом, в августе, чуть не со слезами уезжал: настолько в деревне было хорошо. Лучшие друзья и замечательные ночи с детскими приключениями. И сейчас эти воспоминания греют сердце, это были лучшие детские годы. А бабулька моя, бабушка Зина, была мягкая и очень-очень добрая. Всегда старалась откормить. У нее были десятки компотов и варений. Даже в 70 лет она одна ходила в лес за ягодами, ведь внук летом приедет. Полный погреб у нее был: грибочки, салатики, лечо, варенье и прочее. Еще и на огороде успевала дела сделать.
- Бабушка очень гордилась своей квартирой, которая не видела ремонта с 80-х, но была украшена статуэтками и картинами. Когда бабули не стало, я вызвала риелтора на оценку. Он зашел, осмотрелся, а потом вдруг побледнел и попросил меня выйти из комнаты. Оказалось, он увидел статуэтку балерины, которая очень уж была похожа на редчайшую и считающуюся утерянной работу Ломоносовского фарфорового завода. Он хотел проверить клеймо и боялся, что если это оригинал, он меня напугает своими восторженными криками. Статуэтка оказалась не Ломоносовской, но тоже какой-то коллекционной. Продавать пока не планирую, оставлю как память о бабушке.
Теплейшая статья! Любите своих бабуленек, если они этого заслуживают, конечно)