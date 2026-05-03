13 простых вариантов маникюра, которые выглядят дорого, даже если их делали в салончике за углом
Хочется, чтобы руки выглядели на все сто, а времени вечно в обрез? Мы собрали идеи маникюра, за которыми не нужно охотиться в элитных студиях — достаточно просто показать скриншот любимому мастеру по соседству. Удивлены, что «бабушкин» перламутр пользуется такой популярностью? Теперь он красуется на руках модниц по всему миру. В нашей подборке — все: от «космических» ногтей до мягкого бархатного финиша, который придает образу лоска.
Перламутр
Тот самый перламутр нашей молодости, который так долго считался «бабушкиным», снова на пике моды. Звездный эксперт и мастер маникюра Лои Льен в статье издания Marie Claire называет этот тренд одной из главных особенностей маникюра 2026 года. Он настоятельно рекомендует присмотреться к нейтральным цветам с легким шиммером или перламутровым финишем. В этом сезоне, как он отмечает, нейтральные оттенки чаще всего встречаются в молочно-розовых, белых и нежных нюдовых тонах.
Микро френч и френч с хромовым покрытием
По словам экспертов из Cosmopolitan, микрофренч — это само определение «тихой роскоши». Он выглядит проще и современнее традиционного французского маникюра, и его можно сделать даже на самых коротких ногтях.
Если вы все-таки любитель классического френча, то у нас есть идея специально для вас. Просто попросите мастера добавьте сиящую втирку или топовое покрытие с жемчужным переливом — и вуаля, трендовый маникюр готов! Такая едва уловимая деталь мгновенно делает классику более современной и интересной.
Глубокий красный
Глубокий красный или насыщенный бордовый — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такие оттенки мгновенно делают маникюр дерзким и статусным. Идеальный выбор, когда хочется привлечь внимание, не прибегая к сложному дизайну.
Короткие ногти
Помните, мы упоминали микрофренч и то, как хорошо он смотрится на коротких ногтях? Так вот, любой маникюр на такой длине будет выглядеть дороже. Классические нюд, френч, красный или свежие бархат, перламутр и текстура — выбор за вами. Звездный нейл-артист Куини Нгьен советует присмотреться к более квадратной форме ногтей.
Разноцветные ногти
«Обожаю смешивать цвета в последнее время»
Суть этого дизайна в том, чтобы выбрать одну палитру, но накрасить каждый ноготь разным оттенком. В итоге получается гармоничный и в то же время динамичный маникюр, который очень просто сделать самой.
Металлические акценты
Эксперты отмечают, что объемные 3D металлические акценты уступают место переводной фольге, втиркам, хлопьям и эффекту «кошачий глаз». Такие детали добавляют ногтям текстуры, движения и глубины.
Финиш с мягким бархатным свечением
Этот тренд — гибрид бархатной текстуры и нашумевших ногтей-ауры. Эксперты подчеркивают, что в этом сезоне акцент смещается с зеркального блеска на мягкое, деликатное мерцание. Такой маникюр будто подсвечивает ногти изнутри, создавая объемный финиш, который ловит свет. Выглядит завораживающе!
Космическая эстетика
Тренд на «космические» ногти и детали в стиле ювелирных украшений до сих пор актуален. Такие яркие детали на спокойном фоне смотрятся дорого и нетривиально. Если вам хочется поэкспериментировать или добавить игривости в свой образ, то такой дизайн — прекрасный выбор.
Монохромные текстурные ногти
«Подводные жемчужины для моей подружки»
Если хотите добавить маникюру изюминку без лишней пестроты, то этот дизайн для вас. Эксперты рассказывают, что легкая текстура на монохромных ногтях выглядит лаконично, изысканно и превращает ногти в изящный акцент образа.
Холодные коричневые оттенки
«Мокко маникюр»
Шоколадная и кофейная палитры продолжают пользоваться популярностью, только теперь эксперты рекомендуют выбирать более холодные оттенки. Это смотрится благородно и по-деловому.
«Мыльные» ногти
«Мыльные» ногти — это минималистичный дизайн, выгодно подчеркивающий естественную красоту. Молочно-белые оттенки придают рукам безупречно чистый вид. Глянцевый финиш придает свежести и лоска.
Принт под кружево
- Винтажное кружево! Эту красоту сделала моя подруга. Я работаю парикмахером.
Кружево добавляет рукам кокетства, имитируя изящные узоры ткани. Такой образ, в отличие от разноцветного маникюра в одной гамме, потребует визита к мастеру, но результат того стоит: нежная, романтичная и при это совершенно не вычурная элегантность. Просто шик!
Принт в горошек
Так полюбившийся многим горошек продолжает оставаться актуальным. Такой принт выглядит изящно и легко. Вы можете использовать любые цвета, миксовать размер точек, добавлять втирку или играть на контрастах.