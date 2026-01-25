10 идей свежего маникюра, от которых на душе становится светлее

Нюд уже давно стал универсальной базой, которая выигрышно сочетается с совершенно любым образом. Но если вы хотите добавить немного разнообразия своему стилю, используйте мягкие, молочные, полупрозрачные оттенки, которые создают эффект чистоты и легкости.

Главный плюс такого дизайна в его универсальности: он не привязан к сезонам и одинаково стильно смотрится как в офисе, так и на праздничных мероприятиях. Это тот случай, когда руки выглядят ухоженно и благородно без особых усилий.