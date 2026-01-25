10 идей свежего маникюра, от которых на душе становится светлее
Мода на маникюр меняется так же стремительно, как и тренды на подиумах. И пока одни по привычке просят мастера сделать как раньше, те, кто держит руку на пульсе, уже вовсю тестируют новые дизайны, которые способны освежить и внести свою изюминку в абсолютно любой образ.
Воздушный нюд
Нюд уже давно стал универсальной базой, которая выигрышно сочетается с совершенно любым образом. Но если вы хотите добавить немного разнообразия своему стилю, используйте мягкие, молочные, полупрозрачные оттенки, которые создают эффект чистоты и легкости.
Главный плюс такого дизайна в его универсальности: он не привязан к сезонам и одинаково стильно смотрится как в офисе, так и на праздничных мероприятиях. Это тот случай, когда руки выглядят ухоженно и благородно без особых усилий.
Масляная пастель
Весной пастельные оттенки традиционно возвращаются в моду, но в 2026 году нас ждет свежее прочтение классики. Забудьте о плотных, «замазочных» цветах. В тренде — мягкие кремовые тона с едва заметным прозрачным финишем.
Секрет этого маникюра в балансе: покрытие должно быть достаточно пигментированным, чтобы передать цвет, но при этом пропускать свет, позволяя кончику ногтя слегка просвечивать. Такой прием создает эффект обновленного французского маникюра. Эти «масляные» оттенки выглядят на руках гораздо современнее обычного лака и идеально подчеркивают весеннюю легкость.
Кошачий глаз
Этот дизайн переживает новую волну популярности, и во многом благодаря таким звездам, как Хейли Бибер и Ванесса Хадженс. Но если раньше мы привыкли к четким полоскам, то в 2026 году на пике моды будут более мягкие, «объемные» текстуры.
Секрет актуального образа — в создании эффекта бархатного нимба или диагональных переливов. Весь фокус здесь в утонченности подобного дизайна. Выбирайте глубокие оттенки, дымчатый нюд или мерцающую пастель — такие ногти будут менять вид при каждом движении рук, создавая завораживающую 3D-глубину.
Деликатный хром
Хром не собирается покидать модные чарты, но в 2026 году он станет гораздо скромнее. На смену дерзкому металлическому эффекту приходит более мягкое свечение. Вместо плотного зеркального слоя теперь модно наносить полупрозрачную жемчужную пыльцу, создавая эффект глазури.
Особенно актуально будут смотреться кончики ногтей в оттенках шампанского, розового золота или молочной лаванды. Этот тренд идеально сочетается с «воздушным» нюдом, о котором мы говорили выше. Если нанести мягкий хром поверх спокойного природного оттенка, вы получите ультрамодный комбо-дизайн. Это отличный способ добавить капельку магии в повседневный образ, не перегружая его лишним блеском.
Смешанный максимализм
В моду триумфально возвращается принцип «больше — значит лучше». И верно, зачем выбирать между французским маникюром со стразами, пирсингом на ногтях и леопардовым принтом, если можно превратить каждый палец в отдельную картину?
Чтобы такой дизайн выглядел гармонично, выберите связующий элемент — например, общую цветовую палитру. Это могут быть только теплые оттенки. Или пусть это будет какой-то повторяющийся элемент — допустим, детали из серебристого хрома на каждом ногте. Вариантов масса!
Пирсинг для ногтей
Мы привыкли, что проколы украшают уши или лицо, но всегда можно пойти немного дальше. Пирсинг на ногтях — это смелый способ заявить о своей индивидуальности. Только чтобы такой дизайн выглядел эстетично и держался долго, лучше довериться профессионалу.
Мастер аккуратно просверлит отверстие в акриловом покрытии или твердом геле (на длинных ногтях это смотрится особенно эффектно). Если же вы не готовы к радикальным мерам, есть хитрость: приклейте по краям ногтя два маленьких серебристых страза-гвоздика — они создадут полную иллюзию настоящего прокола без лишних хлопот.
Сверкающий френч
Этот дизайн выглядит по-настоящему магически, будто вы случайно окунули кончики пальцев в бокал, наполненный стразами и драгоценными камнями. Мастера называют такой маникюр «ювелирным» — он оживает и ловит каждый луч света при любом движении рук.
Чтобы создать такой образ, начните с безупречной нейтральной базы (например, в нежно-розовом оттенке). А дальше — полный простор для фантазии: в любом исполнении такой френч будет выглядеть безупречно!
Полоски
Если 2025 год прошел под знаком горошка, то в 2026-м на авансцену выходит полоска. Этот тренд перекочевал с красных дорожек Met Gala прямиком на кончики наших пальцев. И тут уж люди начали вовсю экспериментировать, не ограничиваясь строгими вертикальными линиями как раньше.
Вариантов исполнения — тысячи. Можно вдохновиться широкими линиями пляжных зонтов, хаотичными штрихами штрих-кода или яркими диагональными полосами. Главное — обзавестись удобной тонкой кистью, твердой рукой и толикой терпения. И вуаля, ваш ультрамодный образ готов!
Магнитный маникюр
Не лучший пример выбрали. На юпупе подписана на канал Полина рисует. Видела там похожие варианты, но сильно аккуратнее. А здесь какие-то жуткие бесформенные гусеницы. Или это реально модно сейчас?
Раньше, чтобы удивить окружающих, люди порой шли на довольно смелые решения. Например, многие могли похвастаться в сети ногтями, светящимися в темноте неоновым цветом. К счастью, теперь магнитные гель-лаки легко помогут добиться эффекта драгоценного камня или глубокого бархата.
Так что если вы хотите по-настоящему удивить окружающих, попросите мастера использовать два разных геля одновременно. Это создаст эффект «кошачьего глаза», который выглядит куда более футуристично и элегантно, чем просто светящийся в темноте лак.
Молочный френч
Это поистине современное прочтение вечной классики! К тому же в отличие от традиционного французского маникюра с его четкой белой полоской, молочный френч выглядит более нежно и непритязательно.
Такой дизайн станет идеальным дополнением к гардеробу в нейтральных тонах: он безупречно сочетается с любым образом даже самого требовательного гардероба. Это идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и хочет, чтобы руки выглядели ухоженно и элегантно в любой ситуации.
Комментарии
Не буду утверждать, но мне кажется, что время от времени картинки этих маникюров перетряхивают и всякие клеймо "прошлый век", "позапрошлый век", "шик-блеск-красота" раскидывают рандомно 😀