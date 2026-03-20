16 уморительных комиксов о том, как меняется стиль, когда тебе немножко за 40 — 20.03.2026

Помните, как в юности нам хотелось выделиться, быть самой модной, яркой, заметной? Мы просили маму купить «те самые джинсы», носили капроновые колготки и высокие каблуки зимой, активно выщипывали брови, чтобы приблизиться к заветному образу. Но с возрастом это проходит, вырабатывается свой собственный стиль, да и жертвовать своим комфортом ради моды уже не хочется. И мы решили нарисовать об этом комиксы.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

После долгой зимы так хотелось поскорее сбросить надоевшие пуховики и сапоги! И плевать было, что на улице еще холодно. Сейчас так рисковать совсем не хочется

Помните, когда в моду вошли лосины, и их начали носить буквально все? Сейчас на трендовые вещи мы смотрим с большим скептицизмом, предпочитая оттачивать собственный стиль

Анджей Крашевский 14 часов назад А ещё были зимние лосины. Вязаные, пушистые. Мне они казались очень эротичными. Ответить

Как же легко мы менялись ради кого-то, какие только эксперименты с собственной внешностью не проводили! Сейчас о таком и подумать смешно

Когда-то мы мечтали о пухлых губах и делали для этого все возможное. К счастью, некоторые ошибки юности сейчас можно исправить

оксана анненко 15 часов назад Моя молодость прошла раньше чем началась эта дичь с губами Ответить

С годами начинаешь понимать, какие вещи тебе подходят, а какие нет. Ведь далеко не все модные тренды выглядят красиво



Неважно, какие штаны сейчас все сметают с полок. Если эта модель сидит плохо, пусть остается в магазине

оксана анненко 15 часов назад Джинсы из девяностых, брови и губы из десятых... Кто-то не ориентируется во времени совсем Ответить

Удобные и стильные сапоги — это настоящая находка. Ведь в них приходится ходить целый день



GabrielSolis 15 часов назад Помню, пришла с работы. А этот дурацкий замок не растчгевался. Я прям в коридоре на полу плакала полчаса. А потом взяла ножницы и разрезала... Ответить

Длинный маникюр выглядят шикарно, но если он мешает в повседневных делах, то овчинка не стоит выделки. Да и свои ногти скажут спасибо за естественный маникюр

Анджей Крашевский 14 часов назад У нас в общежития одна сделала себе такие ноготки. Потом просила соседок по комнате: "Девчёооонки, помойте мне ушки!" Ответить

Когда под рукой есть своя машина, и сиденья в ней с подогревом, можно надеть куртку или шубку покороче

ФинтУшами 15 часов назад а ещё термотрусы есть и остальное, подлиннее. там вообще всё равно, какой длины куртка, если поясница закрыта Ответить

Если косметическими продуктами неудобно пользоваться, проще отказаться от них и найти что-нибудь на замену

Оказывается, очки вполне могут выглядеть стильно. И не надо мучиться, стараясь рассмотреть вывеску или номер автобуса

Со временем начинаешь понимать, какие именно мелочи в сумочке тебе нужны, а от чего легко можно избавиться



ФинтУшами 15 часов назад с возрастом понимаешь, что тебе нужна сумка побольше, а не это вот всё Ответить

Пирсинг и татуировки можно делать и во взрослом возрасте. Главное, чтобы это нравилось человеку, и не было просто данью прихотливой моде

Здоровые блестящие волосы выглядят лучше, чем любая модная укладка. К счастью, сейчас есть масса процедур, которые помогают вернуть к жизни пострадавшую шевелюру

Даже самые красивые вещи не слишком-то радуют, если их неудобно носить, и ты постоянно нервничаешь, думая, насколько хорошо они сидят