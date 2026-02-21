Так надо сразу и обозначить, что ты "каблук", пришёл на свидание к жене. Накормил, напоил, спать уложил. А сам потом пошёл к любовнице, корчить из себя "мачо".
15 историй со свиданий и встреч, о которых молчать нету мочи: когда поступок сказал больше любых признаний
Народное творчество
1 час назад
Свидание, как и знакомства — вещь непредсказуемая. Никогда не знаешь, чем все закончится: романтической историей, которую будут вспоминать годами, или эпизодом, который станет любимым анекдотом в компании друзей. Мы собрали истории, которые запомнились людям из-за трогательных моментов, неожиданных поворотов или забавных деталей.
- Запомнила подкат от парня, с которым сходила лишь на одно свидание. Я надела каблуки и говорю: «У меня такой каблук высокий, 10 см». На что получаю фразу: «Будешь хорошо себя вести, будет каблук 197 см». © devassoul
- Стояла на эскалаторе. В наушниках — подкаст про ювелирку. Вдруг рядом возник какой-то мужик, который показывал мне, чтобы я сняла наушники. Мало ли, вдруг телефон сел, и он хочет спросить, куда ему идти. Так нет! Вместо «Здравствуйте» было: «Я вижу, вам уже за 20. Вы же понимаете, что дальше вы будете конкурировать за мужчин, а не они за вас?» А я про турмалины слушать хотела, а не про это вот! Я думала, они только в интернетах водятся. Эх, опоздал парень, я уже замужем. © vera_razraz
- Пришел на свидание я, значит. Она сразу обозначила, в кафе не пойду, только ресторан и заказываю все сама. Ну лады, согласился. Заказала все, что было в меню самое дорогое. Весь вечер говорила и ела только она, я не успел даже попробовать то, что она мне заказала. Наелась, наболталась и говорит: «Закрывай счет, я ой как устала, спать теперь срочно, вечер удался». А я отвез ее домой, на руках на 3 этаж, зубы ей почистил, переодел, в кровать уложил, одеялком накрыл. А как еще быть, жена все-таки! © bekmuratovabumusya
- Подруга затащила меня в одно местное модное кафе для первых свиданий вслепую. Суть в том, что свидание проходит в темноте, и ты не видишь своего партнера. Через десять минут разговора свет включают, и можно приступать к ужину. Так было и у нас. Я разговорилась с очень милым парнем. Мне было интересно с ним общаться, а когда включили свет, я узнала в этом молодом и прекрасном парне... Своего бывшего одноклассника. Я была влюблена в него в третьем классе, а потом его семья уехала из нашего города. Он, не сразу, но тоже меня вспомнил. С того свидания прошло полгода, мы вместе, и ждем двойню. Никогда бы не подумала, что судьба сведет меня с моей первой любовью. © Карамель / VK
- Он позвал на свидание в парк, я сильно замерзла. Он сказал: «Ну, надо было теплее одеваться». Мы зашли в кафе. Он предложил купить кофе и поделить пополам счет. Я кивнула. Сказал: «Как домой поедешь, наверное, принцесса — пешком не согласишься идти, такси надо заказывать? Сама оплатить сможешь?» Я подождала, пока он допьет кофе и села в свою машину. Сказала ему, мол, спишемся, когда дойдешь до дома. И уехала. © gulibadamik
- Познакомилась с парнем, делюсь свой страничкой. Он подписывается, я захожу к нему в профиль и вижу три закрепленных поста со свадьбы! Конечно, я разозлилась, вскипела. Он там пытался как-то оправдаться. Я слушать не стала, развернулась и ухожу. И тут он хватает меня за руку и говорит: «Да стой, я свадебный фотограф!» Пересмотрела профиль и вправду оказалось, что так и есть. Ох, мне было очень неловко. © kbtvchill
Эффектно уехала со свидания от жлоба. Добрая девушка, даже не съязвила чего-нибудь обидного ему в ответ.
-
-
Ответить
- Я каталась на роликах, а один парень бежал трусцой. Он бежал со мной более 5 километров, просто чтобы поговорить и познакомиться поближе. Я была так впечатлена, что согласилась пойти с ним на свидание. © Unknown author / Reddit
- Мы с моей бывшей девушкой познакомились, когда были на свиданиях с другими людьми. Ей явно не нравился ее парень, а с моей дамой у нас не было особой химии. В какой-то момент наши спутники отлучились, тогда я спросил ее: «Тебе тоже не весело?» Она ответила: «Нет. К слову, я чувствую, что и ты мог бы найти кого-то получше». Мы обменялись соцсетями и встретились в том же месте неделю спустя. Мы встречались четыре года и расстались мирно. Я до сих пор вспоминаю о ней с теплотой, просто у нас не совпали взгляды на будущее. © VikingRodeo9 / Reddit
- Кафе. Она — бариста, глухая, и менеджер передавал ей записки с заказами клиентов. Я заказал черный кофе и передал ей записку с вопросом, не хочет ли она пойти на свидание. Она улыбнулась и сделала взмах рукой, что означало «возможно». Я прошел ускоренный курс языка жестов и вернулся через 2 дня. Мы женаты уже 25 лет. © bloodhounddachie / Reddit
Ничего не имею против глухих. Но зачем идти в такие профессии, где обязательно нужен слух? Если менеджер не знает языка жестов, то пользоваться записками сложно, долго и неудобно для клиентов.
-
-
Ответить
- Моя мама работала продавщицей одежды. Мне тогда было 19 лет. Мама помогала девушке моего возраста подобрать куртку, и после небольшого разговора посоветовала ей найти меня в соцсетях. Мы женаты с 2016 года. © foley23 / Reddit
- Мне 18, пригласил парень на свидание в парк погулять. Зима, красота, но очень холодно. Замерзла. Походили, погуляли, подарил шоколадку. Что сказать, мы бедные студенты, да и еще из разных городов, в средствах сильно ограничены, я и этому была рада. Шоколад был, кстати, очень вкусный. Потом проводил на автобус, посадил, а сам поехал на другом автобусе в другую сторону. Дружили, общались, встречались. Короче, замужем за ним 28 лет, есть сын, ни о чем не жалею. © olgabochkarewa2504
- Меня мужчина просто прогулял по городу в −15 и рассказал, какой он бедолага, а женщины меркантильные. Очень удивился, что отказалась от второго свидания обосновав, холодом собачьим и желанием посидеть в тепле. Через полгода позвонил, сказал, что накопил на кафе. Кирилл, я тебя до старости помнить буду. © gihnaki77
- Моего ухажера тоже звали Кирилл. Тоже водил по парку в −19. Типа показывал город. На мое: «Давай кофе попьем?» ответил: «Да, вот тут можешь купить» и указал на заведение, а сам не зашел. Я взяла кофе с собой и дальше гуляла с ним. © polinashablyuk
- Племяха (16 лет) сходила на свидание. Мальчику 17 лет. Он купил билеты в кино, еду в кино. Я ей отправила денег, чтоб она братику маленькому взяла бургер, он оплатил и всю еду для братика. Купил мне сладости. Купил ей кофе. Она пыталась залатить за кофе, он не дал и настоял, чтобы он все оплатил. Сказал, что родители учили его всегда платить за девочек. Сходил с ней за моими покупками в пункт доставки. Нес мои покупки. Оплатил ей такси в комфорт+, проводил ее. Описание его характера не могу приложить, так как не знакома. Племяшка рассказала о его действиях. И его действия очень громко говорят о том, какой он. © dlyashoppinga.3.14
- Я познакомилась со своим парнем, когда он работал в доставке пиццы. Он привез мой заказ и признался, что его очень заинтересовала моя фамилия (она довольно редкая). Раньше он дружил с парнем с такой же фамилией. Оказалось, речь шла про моего брата! Позже мама нашла кучу фотографий, где мой парень с братом играют в детстве. Мы вместе уже почти 2 года. © WuschelBlep / Reddit
- Познакомились с будущим мужем в очереди к ветеринару, куда мы оба привели своих собачек. Пока ждали, разговорились, познакомились, познакомили наших питомцев, а потом договорились встретиться и погулять. Он пошел на прием первым, за ним пошла я. После он ушел, а я не спросила ни номера, ни страницы в соцсетях. Следующий месяц думала о нем, но не могла найти в интернете по одному только имени. Я чуть ли не каждый день приходила в клинику, надеясь встретить их снова. Встретились на четвертый день, он тоже нас искал. © Мамдаринка / VK
А какие у вас были свидания?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 свекровей и тещ, которые своей добротой сломали все стереотипы об отношениях в семье
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
20+ историй о том, что рабочий день в общепите бывает каким угодно, только не скучным и предсказуемым
17 совпадений, вероятность которых была равна нулю, но они все равно случились
Истории
4 дня назад
«Учись у меня, деточка!»: 16 историй о свекровях, с которыми не соскучишься
15 примеров мужской дружбы и солидарности, где есть место и поддержке, и добрым шуткам
Истории
2 недели назад
15+ семейных историй и фото, которые легко могут стать сюжетом для турецкого сериала
Истории
3 недели назад
20+ совпадений, которые дадут фору любой мыльной опере
23 истории из многоэтажек, где за каждой дверью скрывается готовый сюжет для романа
20+ хитрецов, чьи проделки вызывают лишь одну реакцию: «Ну, артист!»
20 случаев, когда поездка на транспорте обернулась историей для рассказа на семейном ужине
Истории
3 дня назад