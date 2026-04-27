Украшения помогали делать родственники? Представляю что там. Бусинки на резинке или веревочке...
16 простых историй о поддержке близких, которая помогает свернуть горы
Поддержка — это когда кто-то верит в тебя сильнее, чем ты сам. В моменты, когда земля уходит из-под ног, простая фраза «я рядом» становится тем самым топливом, на котором мы долетаем до своих звезд. В этой статье мы объединили истории о близких, которые стали личными супергероями: о маме, которая спасла выпускной вечер, о муже, который тайно поддерживал жену в ее начинаниях, и о папе, чья любовь выражалась в молчаливой заботе. Эти честные и добрые моменты — лучшее доказательство того, что вместе мы можем преодолеть любые трудности.
- У меня недавно был день рождения. Праздновать я не собиралась. Я делаю украшения, и у меня был большой заказ. Я критически не успевала по срокам, поэтому весь день рождения должна была сидеть и работать. Попросила всех звонить и поздравлять меня через пару дней, чтобы я не отвлекалась от работы. В обед в мою дверь позвонили. Это были мои родители и младший брат. Я сказала, что мне очень приятно, но я правда не могу сейчас их принять. Но они меня не послушали, зашли и сказали: «Мы пришли тебе помогать». Я удивилась, но уже в течение получаса мы распределили обязанности и работали по принципу конвейера. Работа пошла гораздо быстрее. К вечеру мы справились, и после этого родители достали торт, и мы сели отмечать. Как же приятно, что близкие, как Чип и Дейл, всегда придут на помощь!
- Прямо перед выпускным один парень позвал на свидание. Я решила его впечатлить и надела только что купленное выпускное платье. Бегу и, как в каком-то анекдоте, спотыкаюсь и падаю на коленки. Итог — пара дырок в подоле. Но мама сотворила чудо: взяла и за ночь укоротила подол — обрезала и подшила. Так что на выпускном я была в шикарном мини, хоть и с коленками, замазанными тональником. Сколько лет прошло, а я эту историю с теплом вспоминаю. Мамулик, ты моя волшебница!
Недавно я начала помогать мужу на его работе и поняла, насколько тяжело он трудится. И все же он приходит домой и помогает мне готовить или убирать и ухаживает за нашими питомцами. Он готовит мне завтрак и кофе каждое утро еще до того, как я проснусь. Я его обожаю!
- Отдыхали с мужем и сыном в Турции. В предпоследний день иду на ресепшен смотреть, во сколько завтра самолет домой. В распечатке нахожу время — 16.00. Ложимся спокойно спать. И вдруг в 2 часа ночи в дверь номера долбят и вопят, что вылет через 2 часа, автобус до аэропорта уезжает через 5 минут! Оказалось, я не туда посмотрела и вылет в 4 утра! Я думала, что муж рассердится, но он лишь скомандовал: «Быстро пихаем вещи как есть!» Собрались за 5 минут — именно столько был готов ждать автобус до аэропорта: просто покидали все комом в чемоданы, с трудом закрыли и выскочили из номера. Успели. Мы команда!
У мужика хорошая реакция, и правильная установка: какой смысл тратить время на эмоции, если это не задержит автобус?
- Дядя всегда говорил, что не умеет готовить. Готовила тетя. Когда ее не стало, мы начали возить ему еду. Он говорил: «Не надо, справляюсь». Мы не верили. Но однажды я заехала без предупреждения и чуть не растаяла от умиления. Он стоял у плиты, а на холодильнике висели листочки с рецептами. Штук 20 тетиным почерком. Оказалось, она написала их заранее, когда уже все знала. Специально для него. Он учился по ним каждый день. Борщ у него получается теперь почти как у нее!
- Отец у меня дальнобойщик, всю жизнь в рейсах, дома бывал редко. Я в детстве обижался на это — все папы дома, а мой где-то на трассе. Он возвращался и всегда привозил что-нибудь — то магнитик, то конфеты. Мне казалось, что он откупается. Я вырос, сам стал работать, понял, что такое деньги и усталость. Однажды спрашиваю его: «Пап, а ты не хотел другую работу, поспокойнее?» Он говорит: «Хотел». Я: «А почему не поменял?» Он отвечает: «Тут платили больше, вы с мамой ни в чем не нуждались». Вот и все объяснение. Я сейчас смотрю на те магнитики, которые до сих пор на холодильнике висят, и думаю, что ничего тогда не понимал.
- В нашей паре главная — жена. И я не скрываю этого ни от кого. Она карьеристка, занимает солидную должность. Мне до ее уровня никогда не дорасти — я реалист, и это прекрасно понимаю. Я ее знаю со времен нашего студенчества. Она получила должность в серьезной компании и стала больше времени проводить на работе. Почти весь быт веду я, потому что прихожу домой раньше и иногда могу работать из дома. Она же зарабатывает деньги. Ее зарплата выше моей раза в 3. И я не считаю это чем-то зазорным. Каждый должен делать то, что у него лучше всего получается.
Я заболел за пару дней до 35-го дня рождения и вместо встречи с друзьями должен был валяться в постели. До этого я присматривался к одной компьютерной игре, но нашему дому давно нужен ремонт, да и вообще я редко позволяю себе тратить деньги на «развлекушки». В общем, жена мне ее подарила! Мы 18 лет вместе, а она все еще не перестает меня удивлять!
- Когда я уезжала жить к мужу, мама обняла меня и сказала, чтобы я помнила: я у себя и у них одна, а себя всегда надо любить больше всего на свете, и если вдруг что-то пойдет не так, я всегда могу вернуться, а в доме навсегда останется моя детская комната. Звонит редко, всегда спрашивает, удобно ли мне сейчас поболтать. Знакомым о моем муже рассказывает только хорошее. Моя мама — ангел!
- Родители всегда поддерживали наши с братом увлечения, даже если они им не нравились. Родители потратили кучу денег на скейтбординг, который обожал мой брат. Они не только помогли мне купить барабанную установку, но и разрешили моей группе проводить репетиции в нашем доме. Они возили нас на все наши концерты. Они хотели, чтобы я стал юристом, но были готовы к тому, что я выберу профессию сам. Я могу заниматься тем, что мне нравится, и мои родители будут рядом.
Наши родители нам разрешили все комнаты в детской изрисовать, и кто из гостей приходил - тоже рисовали и писали что-нибудь. А потом мы умолили родителей поклеить новые обои, и больше никогда и ничего не писали))
- Мой брат всегда мечтал поступить в вуз за границей, но это было очень дорого. Родители еле насобирали денег на оплату обучение в местном колледже в нашем городе, что уж говорить о Европе. Но брат все-таки смог поступить и сейчас учится там. Как? Он смышленый парень, так что получил грант от университета. Это означало, что половину обучения спонсирует само учебное учреждение, а половину платим мы. Даже при таких условиях семья не могла себе это позволить. Но я уже как год работаю и сумел накопить достаточно денег. Безумно горжусь им и невероятно рад, что смог помочь ему в исполнение мечты!
Осталось убедиться, что младший понимает, на какие жертвы пошла его семья для его образования, а не воспринимает это, как должное.
- Мои дядя и тетя намного старше моих родителей, они для меня как бабушка и дедушка. Я занимаюсь наукой, пишу диссертацию, и как-то раз выступала на крупной конференции, где собрались несколько сотен человек. Это была прекрасная возможность показать себя и завести знакомства. В перерыве я поехала к дяде с тетей на обед. Мы поболтали, я собралась возвращаться на конференцию, и тут тетя выносит несколько сумок продуктов: домашняя пицца, печенье, соки. Отдает мне и говорит: «Это для твоих друзей-ученых! Вы все должны хорошо питаться». Это было так мило!
На научной конференции не организовано питание участников? А участники конференции все сплошь малоимущие? С приличными должностями и научными степенями? Автор рассказика: "Хорошо ли у вас с головой"?!. По -моему писала какая-то графоманка,которая не поступила в прошлом году на журфак энского универа .
- Когда я не сдала экзамены на первом курсе университета и плакала, мама села рядом и обнимала меня, пока я не успокоилась. Она сказала, что ничего страшного не произошло и что она гордится мной и всегда будет гордиться.
В моменте - прекрасно. Но потом лучше сесть и подумать вместе, почему так произошло, и что делать дальше. Учеба в университете это большая финансовая нагрузка, и зачем тратить время и деньги, если учёба не заходит в голову студентке.
- Мои родители окончили только среднюю школу, но очень поддерживали меня в моем стремлении учиться. После рождения двоих детей я вернулась к учебе. Мама планировала свой отпуск с учетом моих экзаменов, оставалась со мной, присматривала за детьми, готовила и т.д. Когда я училась в аспирантуре, папа следил за за моей научной лабораторией в соцсетях: например, я именно от него узнала, что мой руководитель получил награду за свои достижения. Муж тоже собирал для меня обеды и готовил ужин почти каждый вечер. Мне очень повезло.
- Сейчас я учусь на юриста, и за последние 2 года я пользовалась посудомойкой, наверное, раза 3 — это делает муж. Он каждый день готовит ужин и моет посуду. Он также каждый день отправляет меня в университет с упакованным обедом, и это отличный обед. Он понимает, что бывают дни, когда я не могу ничего делать по дому, потому что мне приходится отдавать все силы учебе: полы не всегда подметаются, а белье не убирается. И он взял на себя большую часть работы по дому.
- Мои родители всегда усердно работали. Но даже после ночной смены или трудной недели они находили время, чтобы провести его со мной, играя в футбол. Они приходили на каждую мою тренировку и каждый матч, в любую погоду. Они подарили мне каникулы, которые я никогда не забуду, хотя им наверняка непросто было потратить такие деньги, а последнее, чего бы им хотелось после года напряженной работы — это целую неделю стоять в очередях в тематическом парке. Я искренне считаю их идеальными родителями!
Ой, я один раз документы забыла дома, когда в Турцию летели, это была моя ответственность. Развернули таксиста на полпути, еле успели. Так муж меня еще и утешал)