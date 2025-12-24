Зря вы его бродягой назвали, человек в такой тяжёлой жизненной ситуации оказался, но самое главное он остаётся человеком, не то что эта чёрствая кассирша.
18 историй о том, что добро порой приходит внезапно и оттуда, откуда совсем не ждешь
Истории
1 час назад
Признайтесь, в каждом из нас живет маленький ворчун, который бубнит: «Никому нельзя верить». А вот герои наших историй доказывают обратное: спасают, поддерживают и угощают, не требуя ничего взамен. Чтобы делать наш мир чуточку добрее, не нужна волшебная палочка. Достаточно просто проявить человечность.
- Утром легла спать после дежурства, просыпаюсь вечером и пока просто валяюсь, не встаю. Слышу как муж возвращается с работы. Тихо-тихо проворачивает ключ, открывает и закрывает входную дверь. Заходит буквально на цыпочках. Быстро хватает кота, который начинает бегать и мяукать, уносит его в другую комнату. Просто человек сделал все, чтобы не потревожить мой сон. А я валяюсь, слышу все это и в очередной раз понимаю, как люблю и ценю его. Казалось бы мелочи, но это так приятно. © iamirinaartamonova
- Возвращалась с работы, почти ночь уже, успела на предпоследнее метро. Подхожу к кассе, чтобы купить жетон и понимаю, что кошелек забыла в офисе. Нервно роюсь в сумочке, пытаюсь найти хоть какую-то мелочь, но там пусто. Объясняю все произошедшее женщине на кассе, но она неприступна, говорит, чтобы я искала другой путь. Стояла, пыталась ей объяснить, что мне домой можно доехать только с помощью метро, уже предвкушала ночевку в офисе, но тут ко мне подошел бродяга. Он сидел в углу у входа в метро, попрошайничал с табличкой в руках. Молча дал мне на проезд и сел обратно, укутавшись в потертый плед. Я была в полном шоке, всю дорогу домой задумывалась о том, что у нас в голове много стереотипов. Я уж точно не ожидала, что бродяга будет человечнее женщины за кассой метрополитена. © Не все поймут / VK
- Иду к подружке через парковку, там какой-то мужик весь в телефоне. А рядом пара его детей тусуются. Пока мимо проходила, поболтала немножко с одним мальчиком. Уже отошла, как вдруг он кричит мне, что я что-то забыла. Оборачиваюсь, а он протягивает мне одуванчик. Это было очень мило. © Unknown author / Reddit
- Мы с сыном сегодня весь день собирали подарочную коробочку для одного больного мальчика. Выбирали карточки с покемонами, комиксы. Мой сын сам выбирал и очень старался. Было так трогательно, как он хотел быть полезным. © StickleyMan / Reddit
- Гуляли вечером с парнем, зашли в магазин за мороженым, взяли два рожка, забыв посмотреть на цену. На кассе выяснилось, что нам не хватает денег. Кассир позвала менеджера на отмену одного мороженого, и тут женщина сзади протянула нам мелочь со словами: «Возьмите на мороженое». Мы помялись, неудобно как-то... Но она сказала: «Ну на мороженое же, мне не жалко, берите». В итоге взяли. Вроде и мелочь, а так приятно было, и с таким кайфом мы его съели. © Подслушано / Ideer
- Недавно купили дочке новые сережки. Была просто в восторге, сразу начала в них ходить в школу. Но через неделю смотрю, их нет. Спрашиваю: «Потеряла, что ли?», она кивает, но сама не грустит. Ну, думаю, хорошо, хоть не плачет. На следующий день мне звонит классный руководитель. И тут она в шоке рассказывает: «Я, конечно, понимаю, Ниночка у нас добрая. Но на уроке она мне подарила свои сережки, когда я сказала, что свои потеряла. Напрочь отказывается брать обратно». В итоге я забрала, а мы с ней потом купили красивый браслетик, чтобы дочка не расстроилась.
- С недавних пор завела себе привычку покупать пару пакетиков жидкого корма для собак или кошек и таскать с собой в сумке. Так приятно, когда уличные коты или бродячие собаки по одному моему взгляду и кивку понимают, что я хочу дать им еды, и бегут ко мне быстрее, чем я успеваю потянуться к сумке. Дома у меня животных нет, но хотя бы так я могу снять стресс. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем только что зашли кофейню купить торт. После нас пришел мужчина, примерно наш ровесник. И сделал мужу комплимент. Так и сказал, что у него очень крутой образ. И так приятно стало. Мы же привыкли, что комплименты говорят женщинам. А когда мужчинам — это ж так классно! © aid_offi
- Иду вечером домой, уже темно, и вижу, как какой-то мужик пристает к девчонке. Конечно, не смог пройти мимо: подскочил, сказал, что я ее брат, и этот тип сразу же слинял. Проводил ее до дома. Проходит, несколько месяцев. Иду на собеседование, а там сидит тот самый тип! Я уже думал, что — все, крышка, работа пролетела, и собираюсь уходить. Но тут дверь открывается, и заходит та самая девчонка! Она смотрит на меня, улыбается и говорит: «Я прочла ваше резюме, вы приняты. Нам такой специалист и нужен». А потом, поворачиваясь к нему, добавляет: «Антон, с сегодняшнего дня ты будешь его подчиненным!» Оказывается в тот день у них были придирки из-за работы, а я подумал, что он пристает.
Я тоже стараюсь покормить уличных животных. Вот бы в каждой стране были приюты для них и каждый человек помогал бы кошкам, собакам, и птицам.
- Ко мне сегодня в зале подошла незнакомая девушка и говорит: «Здравствуйте. Я не первый раз вижу вас в зале и хочу сказать: по вам очень виден прогресс. Вся форма подтянулась, особенно оформились ягодичные и квадры. Не то, чтобы я специально отслеживала, но вот вас заметила». Мне так приятно стало, аж расцвела. Делайте людям комплименты! © raeosa
- Работала тогда на почте. Как-то раз пришла женщина оплатить какие-то счета. И я в документах вдруг увидела, что она живет там же, где я раньше жила. Ну я и ляпнула: «Ого, в этом доме я жила маленькой!» Через неделю я офигела, когда она пришла и протянула мне моего плюшевого мишку, который у меня был в детстве. Она нашла его на чердаке. Он был грязный, но мы его постирали, и он до сих пор у меня. © BenjieAndLion** / Reddit
- Чтобы успокоить маленькую дочку, мы ходили с ней по салону самолета и увидели зону у аварийного выхода. Там никто не сидел; а расстояние между креслами позволяло сесть на пол там. Стюардесса разрешила нам там побыть. Мы сидели и просто играли в ладошки. Стали подходить другие дети и оставались с нами. В итоге у меня там была мини-игровая: дети менялись, приносили свои игрушки к нам, а я была просто счастлива, что нам позволили там посидеть так на полу. © helen.abrosimova
У меня тоже был в детстве любимый мишка, которого я забрала у мальчишек что его пинали на улице. Он был со мной до 25 лет, пока мой брат не выкинул его с другими моими вещами, без моего ведома и согласия.
- Недавно кошка родила 6 котят, но один был такой слабенький, что все думали, что не выживет, даже кошка его не кормила. Выкармливала его молоком из пипетки. Сейчас им чуть больше месяца, и он вместе с остальными котятами сам ест и играет, хотя и немного меньше размером. И вот вроде такая мелочь, но так приятно это ощущение, что он выжил. Когда берешь его, а он мягкими маленькими лапками топчется по тебе и мурчит, а ведь этого могло бы и не быть. Назвали его Малышок. © Подслушано / Ideer
- У нас огромная немецкая овчарка. Как-то идем с ней и тут она начинает нас сильно куда-то тянуть. Притянула к кустам у зоомагазина. Смотрим, а там крошечный котенок. Мы его себе забрали, выходили. Пытались потом кому-нибудь пристроить, но кошка так и осталась с нами. А потом, когда уже собака стала очень старой, кошку просто невозможно было оттащить. Они постоянно вместе лежали, она сворачивалась рядом, терлась мордочкой. До сих пор вспоминаю, как же мило они друг о друге заботились. © tanukis_parachute / Reddit
- У меня тогда был очень сложный период. Образование так себе, работала официанткой. В общем, самооценка на нуле. И решилась я как-то подать заявление в колледж. Мама меня очень поддерживала. А потом посмотрела, что я все равно не пройду по условиям, так что психанула и решила даже не подаваться. Как-то раз прихожу домой и вижу письмо о моем зачислении. Оказалось, моя мама подала мое заявление. Она всегда в меня верила. © erin74kr / Reddit
- Помню, как в детстве у нас во дворе проводили зимний конкурс на лучшего снеговика. Участвовало много детей, за процессом следили родители, но помогать было запрещено. Судьи как-то пытались смотреть и контролировать нарушения, но родители у всех хитрые, пока те отворачивались, они быстро что-то доделывали и корректировали. Я же все делал сам, потому что папа был на работе, а мама дома с маленькой сестрой сидела. Получилось откровенно так себе. На победу я не рассчитывал, но судьи оказались не глупыми. Они поняли, что из десятка участников только у меня снеговик страшненький, поэтому и вручили мне приз — мягкую игрушку снеговика и большую коробку конфет. Мелочь, но так приятно было! Есть же справедливость в этом мире! © Палата № 6 / VK
- Вышла из магазина и сразу бегу на улицу в такси. Даже не обратила внимания, что кто-то зовет меня и даже следом бежит. В итоге услышала, остановилась, растерянная вся поворачиваюсь. А там какая-то женщина: «Девушка! У вас такие духи невероятные, подскажите название». Я растерянно сообщаю. Ну и дальше тогда побежала. Так приятно на душе стало. © lunolikayasss
- Живем в небольшом городе, муж работает ветеринаром, его знают все владельцы домашних любимцев. Как-то спим, три часа ночи, и тут звонок в дверь. Выходим, а там наша соседка, старенькая бабушка. А в руках морская свинка. Соседка распереживалась, что питомцу совсем плохо. Я еле успокоила ее, пока муж разбирался с животным. Потом лежим в кровати с любимым, он тяжело вздыхает и говорит: «Она просто поперхнулась огурчиком». Да, бывают и такие случаи, но приятно осознавать, что люди настолько сильно беспокоятся о своих животных. © Палата № 6 / VK
