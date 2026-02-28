Блин, серьезно? Ещё могут быть вообще хоть какие-то претензии к матери ТРОЙНИ? А она ещё и работает.
И да, максимально глупо сплетничать с кем-то в данном случае про свою невестку, потому что тройня - довольно редкая всё-таки история, установить, о ком шла речь, не так уж и сложно будет.
15 историй о свекровях, чьи поступки порой бодрят лучше утреннего кофе
Говорят, что, выходя замуж, мы получаем в придачу целую историю другой семьи со своими правилами и привычками. Путь к взаимопониманию не всегда бывает гладким: иногда он пролегает через совместные поездки на дачу или походы в театр, а иногда — через такие специфические ситуации, что просто диву даешься. Главное, помнить: даже если вы очень разные, всегда есть шанс подружиться и стать опорой друг для друга.
- Первый раз вышла замуж по молодости, за свою первую любовь. Через неделю после свадьбы мирно смотрим сны. И тут раздаются странные звуки: «цык-цык-цык». Меня прям промурашило! Прислушиваюсь. Тихо открываю глаза, а там свекровь стрижет ногти на ногах своему сыну... Обалдела я от нее знатно. © dinara.nasip
- Как-то моя свекровь разбила любимую чашку мужа и кричит из кухни на меня: «Что ты натворила?!» И тут муж заходит и видит, что меня вообще нет в помещении. Так он узнал что-то новое о своей матери. © arhiv_otkrovenii
- Родились тройняшки, но я продолжала работать. А свекровь своим подругам рассказывала, что дома у меня бардак, дети сами по себе, а я себе делаю ногти целыми днями. Приходит ко мне клиентка и рассказывает: "У моей свекрови есть лучшая подруга. И прикинь, у ее сына родились тройняшки, а там такая невестка — это что-то. Я спрашиваю:
— Ее не Ира зовут?
— Да.
— Сын Вадим?
— Да.
— Очень приятно познакомиться, это я.
Она, бедная, была бордового цвета. © nogturier_vitavladi
Блин, серьезно? Ещё могут быть вообще хоть какие-то претензии к матери ТРОЙНИ? А она ещё и работает.
- Когда меня выписали из роддома, свекровь отмыла всю кухню, пока мы спали с малышом, а муж был на работе. Потом поехала в магазин и забила нам все полки и холодильник продуктами. Такого я даже от мамы никогда не видела. © viktoria_roshak
- Ткань на шторы выбирала я, а свекровь их сшила. Везем их, и, чтобы ткань не помялась, она укутала шторы в полотенце. Муж смотрит на него и спрашивает: «Вы из ткани для полотенец шторы сшили?!» Я с серьезным лицом: «Да, это сейчас очень модно». И тут свекровь как ляпнет: «И полотенце в ванную не нужно — вышел и сразу укутался». Муж еще 10 минут думал, что шторы из полотенца. © thisistaissia
- Помню, сильно заболела после первых родов. Есть не могу, пить не могу. Я дико уставшая. Так свекровь приехала: мыла посуду, убиралась дома, помогала с ребенком, развешивала стирку, ухаживала за мной. © sudonya
- Я росла без мамы, поэтому сейчас у нашей с мужем дочери есть только одна бабушка. Свекровь у нас золотая женщина! Очень добрая, прекрасно ладит с детьми, умная и порядочная. Дочь всегда приносит ей рисунки — то из детского сада, то из школы. Даже нам столько не дарит — все любимой бабушке.
Недавно приходили в гости к свекрови. Сидим, разговариваем, а она берет внучку за руку и говорит: «Пошли, покажу комнату — я там все твои рисунки развесила!» Мы с мужем потеряли дар речи! Вся стенка в комнате была в рисунках дочери! Причем каждый — в рамочке! Вот это бабушка по-настоящему любит собственную внучку! © Мамдаринка / VK
- Моя бывшая свекровь, когда приезжала к нам, заставляла меня спать и не готовить еду, не мыть посуду — заставляла отдыхать и тусить с мужем (ее сыном). До сих пор хорошо общаемся с ней. © alya_an2310
- Моя свекровь каждый сезон покупает мне домашние тапочки в цветочек. Они всегда казались мне старомодными, какими-то бабушкиными. Но я с удовольствием носила их, потому что они были очень удобными. За три года я привыкла к таким тапочкам дома. Так вот, последние, которые она мне покупала, порвались, и я решила купить такие же. Увидела их случайно, думаю — как раз захвачу. Спрашиваю у продавца:
— Сколько?
— 1500.
— Что? Почему?
— Потому что польские!
Я испытала шок, услышав цену. Домашние тапочки, которые я себе покупала, максимум стоили 300. Получается, все это время она покупала их за 1500. Как это было мило, я прослезилась. В этой цене я услышала заботу и любовь. Вот такая у меня прекрасная свекровь, которая в мелочах проявляет свою любовь. © shika.o_o
- Будущая свекровь на нашу свадьбу пригласила бывшую девушку моего жениха. Они встречались меньше года, но их мамы дружили и мечтали поженить детей. О приглашенной бывшей он узнал случайно незадолго до свадьбы, рассказал мне. Я решила тоже показать свое отношение и все оставила как есть, но уговорила свекра привести свою новую жену на нашу свадьбу.
В итоге на торжество пришла довольная свекровь под ручку с бывшей, а там сидит ее бывший муж рядом с более молодой, привлекательной и успешной женщиной. Свекор чувствовал себя прекрасно и ничуть не смущался, его жена быстро просекла ситуацию и весь вечер то хвалила нас с мужем, то помогала ведущему, то встречала гостей. Свекровь ушла посреди свадьбы, прихватив свою гостью, мы это заметили уже под конец веселья. © Подслушано / Ideer
- Дружу с женой брата мужа. Со свекровью у обеих отношения были ровные, как мне казалось, образцовые. Пока однажды мы не решили сходить на квест. Да вот незадача: минимальная команда требовала участия трех человек, а подружки по разным причинам отказались. И мне пришло в голову позвать с нами свекровь. Она согласилась.
Квест еле прошли, но повеселились и нахохотались от души. А свекровь вообще была такая счастливая, что после этого мы стали ее постоянно куда-то с собой звать: то по магазинам, то в театр, то просто мини-девичник устроим, пока мужья на даче. И сами в итоге не заметили, как подружились! Свекор говорит, что из-за нас она тоже превратилась в девчонку: то язык ему во время спора покажет, то вприпрыжку убежит. © Подслушано / Ideer
- Со свекровью отношения были ровные, пока мой дедушка не оставил мне наследство, в том числе дачу. Я природу не особо люблю — только отдых. Об этом узнала его мама и предложила поехать посмотреть. И все — как же с тех пор наладилась жизнь! С нашего разрешения она сначала сама туда ездила, потом начала огородничать. Слово за слово — она туда переехала, свою квартиру сдала, живет там постоянно. Развела хозяйство, подружилась с соседями. Мы с мужем тоже помогали — пристройки, ремонты всякие. Теперь я у нее любимый человек, сама она в нашу жизнь вообще не лезет — всегда занята дачей. Ну и вкусняшки собственного производства, конечно, поступают. © Подслушано / Ideer
Если свекровь то вприпрыжку убегает,то язык показывает,то нужно к врачу обратиться.Мало ли что,человек уже немолодой.
- Свекровь — королева двойных стандартов. Было много чего, но последнее добило: когда ее дочь в декрете пошла на курсы вождения, свекровь сидела с внуками. Очень хвасталась, какая у нее молодец, и что скоро зять подарит машину. Но сдать на права она так и не смогла. Сейчас я в декрете, пошла учиться. И я — просто эгоистка: ребенка оставляю на мужа (ее сына, сама посидеть отказывается). И еще переживает, что я сдам и ее сыну придется мне машину дарить. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу готовить, а потом мыть всю посуду и кухню. Помощников нет, хотя свекровь не работает, но желанием помогать с ребенком особо не горит. И вот по совету подруг решила попробовать мультиварку. И, да-да-да! Здорово получается и возни меньше. Но как задолбало вечно скрюченное лицо мужа и свекрови: «Ну это, конечно, не суп, его на плите готовят». Или: «Ну у меня в духовке вкуснее получается».
Ну, пожалуйста, готовьте. Я же не спорю, не претендую на звание лучшего повара. Однако муж хоть и фукает, но съедает все, ребенок доволен, я довольна. Свекровь тоже ест с удовольствием, хоть и пытается скрыть. Дома стало меньше колбасы, сладости неделями лежат. Все стали есть нормальную, сытную пищу. Но свекровь не упустит повода подметить, что раньше хорошие хозяйки готовили сами. © Подслушано / Ideer
- Первые 6–7 месяцев после свадьбы мы должны были жить с родителями мужа, закончить ремонт в купленной квартире и переехать. Со свекровью отношения сразу были нейтральные, но иногда я чувствовала, что я ее раздражаю — или она меня. Я была уверена, что легкая неприязнь у нас взаимная — ну разные мы очень!
Как-то к ней пришла подруга на чай, и я услышала, как та позволила себе не очень уважительно высказаться в мой адрес. Как ее отчихвостила моя свекровь: «Ты чего это себе позволяешь про мою девочку говорить? Да, все мы люди, все ошибаются, но такую еще поискать надо! У моего Данилки отличный вкус, тебе о такой снохе и не мечтать даже!»
Когда подруга ушла, я зашла на кухню — у меня на глазах были слезы. Свекровь молча улыбнулась, обняла меня, а потом шутливо отвесила подзатыльник. Никогда не обсуждали с ней эту ситуацию. Не променяю свою ворчунью ни на одну другую. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборки историй из жизни свекрови и невестки, по которым можно смело сериал снимать.
В нашей деревне фельдшер ушла в отпуск, а свекрови надо ставить уколы. Сына она стесняется, поэтому ставлю я. Мой внутренний пакостник мерзко хихикает, когда я втыкаю иголку в дорогую маму)) (это не потому, что она свекровь, а потому, что в свое время она пыталась мне делать гадости))