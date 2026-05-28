Век натурального жемчуга не долог и его нужно "выгуливать" так что пропадет украшение зря...
17 жизненных историй о свекровях, чьи выходки будут покруче комедийного сериала
Добрые отношения в семье — залог душевного спокойствия. У невесток и свекровей такое случается далеко не всегда: сталкиваются характеры, искры летят. Но иногда случаются чудеса, и даже самые суровые свекрови смягчаются и становятся по-настоящему родными, буквально — вторыми мамами. А над былыми спорами остается лишь посмеяться!
- На третий год после свадьбы свекровь достала из закромов бусы из натурального японского жемчуга — мол, подарок тебе. Примеряю — красивые, длиннющие! И тут свекровь выдала такое, что бусики я сразу вернула: «Но есть одно условие. Когда мой сын (брат мужа) женится, отдай их — поделю пополам между тобой и другой невесткой». В общем, я поблагодарила, положила бусы в коробочку, вернула ей и сказала, мол, давайте, вы мне этот подарок сделаете попозже, когда он уже будет разделен на две части, чтобы мне не пришлось ничего возвращать. И вот уже 12 лет прошло, думаю — надо было брать бусы. Брат моего мужа оказался закоренелым холостяком.
- Рассказала моя клиентка. На юбилей ей свекровь подарила конверт. Клиентка пошла, вскрыла его в туалете — а там 100 тысяч! И тут же сообщение от свекрови прилетает — и даже не знаешь, радоваться такому или нет. Пишет она: «Купи себе что-нибудь, а то на твоей работе только на кофе хватает».
- В самом начале моего замужества я гладила одежду мужа. Свекровь-француженка спросила: «А тебе надо?» И я такая с гордостью: «У нас говорят, что за своим мужем надо ухаживать. То, как он выглядит и насколько опрятен — это заслуга жены». Моя свекровь все это выслушала и фыркнула мне в ответ: «Ну, если твой муж реально сам не может это делать, то еще можно понять. С какой стати жены должны быть ответственны за то, как выглядит их муж? Вот еще вздор». Тогда я подумала: «Дикари». А через пару лет поняла, что она права.
А можно завести мужа-админа. И гладить три пары одинаковых джинсов и 5 одинаковых футболок совсем не надо.
Максимум - к зиме купить новый свитер)
«Сделала торт на день рождения свекрови. Третий или четвертый мой тортик по счету, кривоват, но я старалась»
Это прямо не торт, а настоящее произведение искусства! (Меня, особо, впечатлили тончайший платок с кружевом и брошь-малинка в центре платка!)
- Свекровь подарила мне кольцо золотое при знакомстве — она очень состоятельная женщина. Кольцо довольно старое, там даже некоторые камни с него отвалились. А позже, когда я не стала бегать по ее указаниям и делать все, что она захочет, попросила кольцо обратно. Я очень удивилась, но отдала.
- Когда играли свадьбу с первым мужем, на празднике при всех гостях бывшая свекровь вручила нам ключи от своей квартиры, где мы тогда жили с мужем. А наутро она мне позвонила и сказала: «Ну я вам квартиру не дарю, можете просто жить. И прописывать мы тебя не будем, будешь прописана у своих родителей». Короче, крутой подарок вышел.
"Я почтальон Печкин, я вам посылку принес, только я вам ее не отдам!"😁
- Попросила греческую свекровь сделать ее фирменный тирамису на день рождения сына. На 20 человек. Она задумалась на минуту: «Такой большой размер... Сложно». Попросила дать ей немного времени. Через 15 минут перезванивает: «Я все решила, все нашла — торт будет. И вообще, закуски и кексики тоже беру на себя». А сегодня еще и прислала разные мелочи для оформления праздника. Говорят, греческие свекрови вредные... Ну не знаю. Моя — просто золото.
Если у женщины адекватный нрав и хоть немного мудрости, то она будет доброй свекровью. Ведь касается благополучия и семейной жизни её сына. Конечно, при условии, что и невестка - не мегера. 😅
«Свекры обустроили детскую для моей малышки»
- На праздниках детям надарили денег, набралась приличная сумма. Свекровь спрашивает: «Родителям, наверное, надо отдать?» Подросток мой, не раздумывая: «У нас такого нет». Я порадовалась такой уверенности своего ребенка. Мне для такой внутренней свободы пришлось долго трудиться, и я еще в процессе.
Было бы лучше, если ребенок сам предложил план , как использовать эти средства и взасимости от предложенного плана гордился за него или растроился.
А так, может это не уверенность, а подросковый инфантелизм.
- Моя свекровь очень продуманная женщина! Она заранее всегда напоминает про свой день рождения и сразу оговаривает свои ожидания — говорит напрямую, что она хочет получить от нас в подарок. Мне казалось, что это немного чересчур, поначалу. А сейчас я думаю, что мне надо поучиться у нее. А то я вечно туплю, считаю, что просить подарки нельзя, и получаю какую-то ерунду.
- У меня последняя свекровь была золотая женщина. Всегда на мою сторону вставала. И мне так приятно было, что в чужой стране у меня есть родная душа. Мои подруги говорили, что она грымза, что я буду от нее плакать. Но у нас были идеальные отношения. Я даже ей говорила: «Я не поняла, вы его мама или моя?»
Я ее как-то спросила: «За какие заслуги ко мне такое хорошее отношение?» А она: «Я смотрю и вижу, как моему сыну хорошо с тобой. И почему я должна вам мешать?»
«Всегда была мечта завести много растений в доме. Мне кажется, именно они создают тот самый неповторимый уют. Первые цветы мне подарила свекровь»
«Мне повезло с ней. Очень мягко и аккуратно она научила меня многому: готовить, ухаживать за растениями, наводить порядок в доме и в голове. И, главное, не сомневаться в себе»
- Вспомнила сегодня, как свекровь один раз поздравила меня с днем рождения. Мы тогда жили вместе в большом доме. С утра уже пару раз виделись, но от нее ни слова. После обеда она приходит в комнату и выдает: «Ой, я же забыла про твой ДР. Как-то и подарка нет. Вот подумала, может испечь тебе торт, но поняла, что лень. Поэтому дарю тебе цветок с моего подоконника. Я, правда, его из хорошего горшка достала и поставила в пластиковый, потому что тот горшок мне самой нравится».
"Простота хуже воровства". "Иногда лучше жевать, чем говорить" (с) - к этой истории эти выражения подходят как нельзя лучше.
- Мне в начале семейной жизни свекровь на день рождения подарила сервиз. Достаточно красивый, тонкий и легкий фарфор. Мы им пользовались, естественно, как и любой другой посудой. Через пару лет она как-то о нем спросила. Ну, а что могло остаться от сервиза, если им регулярно пользоваться, да еще и с постоянными переездами? Очень она расстроилась, что я его не поставила в сервант, которого никогда не было и не будет. Надо было доставать его только по праздникам, видимо.
- Нужно было мне после работы задержаться допоздна. Супруг в командировке, и забрать ребенка из сада вызвалась свекровь: в подобных делах она всегда приходит на выручку. Я подробно объяснила, как и чем накормить вечером отпрыска: мол, в холодильнике все найдете — и гречневую кашу, и мясо, и овощи для салата.
Пришла поздно, уставшая, голодная и злая. Свекровь, на удивление, была мила, только поругала мою кошку за поведение — суп не ест, ноги царапает, кусок сыра стащила! Я размеренно киваю, поглядывая то на свекровь, то на горку чисто вымытой посуды возле раковины. Спрашиваю:
— А вот эта кастрюлька...
— Прости, доела кашу, — свекровь внезапно заливается румянцем. — Гречку же не ем, а тут — овсянка...
— Доели?
— Да! Очень вкусная была... На удивление.
— На здоровье!
Выпроводив гостью, я повернулась к ошарашенной котяре и развела руками:
— Ничего, милая! Сварю тебе новую кашу...
Наверное, я в действительности отвратительный кулинар, если кошачья овсянка с консервой вызвала у свекрови неподдельный восторг!
Это была собачья каша. Кошки такое не едят, если что, да и нельзя им это. Максимум - кунину кашку.
«Моя мама (королева шитья) и моя свекровь (королева вязания крючком) создали мое свадебное платье!»
- Однажды моя свекровь долго рассказывала, как я должна заготовить на зиму чеснок, мелко натерев его на терке и перемешав с солью. Я уже знала, что муж такую заготовку терпеть не может, а потому простодушно брякнула, что делать так вряд ли буду. Последствия не заставили себя ждать. Через некоторое время она со вздохом заявила: «Ты, конечно, большая умница, и я тебя люблю, но жаль, что ты — не жена, не мать и не хозяйка».
Мы с мужем просто не нашлись, что и сказать. Тем более, что я действительно очень много работаю. И почти всю нашу семейную жизнь зарабатываю больше мужа. Вот только на выходных и в отпуске я очень много готовлю, причем такого, что готовится несколько часов, а съедается за минуты — четыре мужика, как-никак. И каждый раз, уплетая что-то жареное и вредное (свекровь такого вообще не приемлет), муж со смехом говорит: «Бедный, я бедный! Как же мне с тобой не повезло! Не жена, не мать, не хозяйка».
Интересно, что тогда в понимании свекрови "жена, мать и хозяйка"? Женщина работает, в доме всё в порядке, муж и сыновья сыты, все довольны, но этого "мало". Чеснока не хватает для идиллии? 🤔
- Апофеозом моих отношений со свекровью стала история с именем будущего наследника. Пришли с мужем сообщить радостную весть. Свекровь: «Если будет мальчик — Вовочкой назовем!» Я малость офигела, так как свекр — Владимир и внук от старшего сына — Вовочка, в честь деда. Говорю: «У нас уже два Вовочки». Ответ свекрови: «Чего ты выеживаешься, хорошее ведь имя!»
- Я на 9-м месяце беременности, и сегодня к нам домой прилетела моя свекровь. Она подарила мне золотое кольцо, купленное почти 20 лет назад — специально для будущей невестки на рождение первенца. Я не ношу особо золото, но сам факт того, что это кольцо хранилось 20 лет, специально для меня, делает его таким особенным! Хочу тоже передать его своей невестке в будущем. Пусть будет семейная реликвия.
«Эту вышивку свекровь сделала своими руками и подарила нам на свадьбу»
- Пока ждала ребенка после секции, разговорилась с двумя милыми и очень жизнерадостными пожилыми дамами, которые ждали внучку. Думала, сестры или подруги. Оказалось — свекровь и теща. Так сдружились, что решили жить вместе, а вторую квартиру отдали детям. Говорят: «Вместе нам и весело, и заболеть не страшно, и детям не мешаем — всем хорошо». Вместе путешествуют, ходят по музеям, растят внучку, живут душа в душу. Никакого старческого брюзжания, один задорный оптимизм. Очаровалась ими.
Хорошо, когда в семье все ладят между собой. Тогда и атмосфера спокойная.
- 18 лет назад еще с будущим тогда мужем зашли к свекрам на клубнику. Я родителей мужа тогда видела второй раз в жизни. В центре стола стояло большое блюдо с клубникой и сахарница, а перед каждым — следующий комплект посуды: блюдечко для клубники, которую следовало откладывать с общего блюда, блюдечко для хвостиков и блюдечко, куда надлежало отсыпать сахар из сахарницы. Не то чтобы правила этикета были мне чужды или я не умела вести себя за столом, но я, признаться, была немного ошарашена таким масштабом сервировки. И вот сидим мы так чинно, курсируя между блюдечками, а свекровь ко мне наклоняется и доверительно говорит: «Мы — люди простые, всякие эти церемонии не любим».
