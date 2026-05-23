17 жизненных историй о свекровях, которые могут выдать такой финт, что хоть стой, хоть падай
Встретить действительно родного человека в огромном мире не так-то просто. А если еще и его мама примет тебя с добротой и распростертыми объятиями — то и вовсе можно считать, что вытянула счастливый билетик. Не всем героиням наших историй настолько повезло, но вот что рассказать подружкам за чаем (и посмеяться над этим) — у них точно найдется!
- Свекровь сроду ничего нам не дарила, а тут на годовщину приперла здоровенную коробку со словами: «Теперь мы совсем как семья будем». Когда я распаковала это нечто, у меня просто отвисла челюсть. Передо мной во всей красе предстал огромный портрет свекрови в золотой раме. Она гордо заявила, что этот «шедевр» мы обязаны повесить на самое видное место.
- Подслушала, как соседка в роддоме болтает по телефону со свекровью: «Да, мама, мальчик. Да, спасибо. Да, решили — Марк. Неподходящее имя? Да что вы говорите!» Разговорились с соседкой потом. И она со смехом поведала, что имя ее мужа, которое выбрала ему мама — Галактион! Он же Лактик. Так что родили они бабушке Марка Галактионовича Луценко.
«Расписала свитшот для свекрови — заказчик доволен»
- Мы были женаты с мужем несколько месяцев, гостили у свекрови. Случайно локтем задела статуэтку — та упала, и у нее отвалилась голова. Заходит мой муж: «Ну как ты так? Это была память моей мамы от ее родителей!» И тут входит свекровь и выдает: «Ты зачем ей это сказал? Ей и так неловко, а ты только хуже делаешь!» И мне: «Ничего не случилось, голову приклеим!» В тот момент я подумала, что в жизни прощу ей многое.
- «Ты все неправильно делаешь!» — сказала мне давным-давно свекровь. «Ну еще бы», — думаю я. И тут она продолжает: «Когда муж на работе, ты должна отдыхать. А когда вернулся — начинать убираться, готовить, стирать и все вот это!» Прекрасная, мудрая женщина. Наверное, она меня все-таки полюбила. А я передаю мудрость вам — вдруг пригодится.
Такая глупобабская "мудрость" - для тех, кто всю жизнь притворяется кем-то, а не живет)
И в мужья себе берут дурачков, которые выросли и женились, а все ведутся на мамкины манипуляции 😏
«Подобрали котенка во дворе, вручили свекрови, чтоб ей жить не скучно было. Свекровь у нас теперь Кузькина мать — котика она нарекла Кузьмой. Кот невероятно ласкучий!»
- Подарки от моей итальянской свекрови — это нечто! Первый — шапка ее мамы. Норковая, но уж очень старомодная. Подарила со словами: «Носи на здоровье, мамы больше нет, а мне не нужно». Но второй подарок был еще круче: она вручила мне свою ночную рубашку. Говорит: «Когда я вышла замуж — это был мой комплект. Ты еще худая и можешь ее поносить». Замуж моя свекровь вышла в 1964 году...
Однажды попала в ветку обсуждений нелепых подарков внукам от свекровей. Моя история о меховой шапке новорожденному, пролежавшей 20 лет на даче, померкла рядом с историей о бюстгалтере малышке лет 3 от любящей бабушки )))) и туфлях 38 размера
- Мне свекровь один раз подарила тряпочку — стол вытирать. В другой раз — кусок мыла. А я ей всегда покупала дорогие подарки, которые она сама выбирала. И вот очередной праздник, вручаю ей подарочный пакетик. Она нос сует, а там — ничего! Только обычный пустой пакетик для косметики, его еще обычно в магазинах дают бесплатно.
«Свекровь привезла ползунки, которые лежали запакованные около 36 лет, с рождения мужа. Тогда по цвету не подошли, а теперь наша дочка будет в раритете щеголять»
- Мама моего первого мужа после свадьбы подарила мне «бабушкины» панталоны на 4 размера больше со словами: «Ира, ты теперь замужняя женщина и должна носить нормальное белье, а не вот это вот». Я обхохоталась, муж тоже. Откуда она знала, что я ношу — до сих пор загадка. Но в остальном по всем критериям она чудесная женщина, и сын ее тоже.
- Папа поехал на родину за 6 тысяч километров спустя 10 лет разлуки, мама оставалась со мной. Заехал и к маминым родным. Мамины родственники передали подарок — трехлитровую банку соленых грибов. Для того, чтобы понять ценность подарка, надо знать, что в те годы у нас раздобыть соленые сибирские грибы было попросту невозможно. Да еще по семейному любимому рецепту.
После встречи он вернулся в дом матери, где она собрала родственников и поставила на стол подарочную банку грибов, даже не спросив разрешения. Для них это была совершенно обыденная регулярная закуска, все ходили в лес за грибами, и свои в подполе стояли. А в нашей местности они не растут. В итоге папа привез грибов на донышке трехлитровой банки домой (5 суток в поезде), чтобы хоть так порадовать маму гостинцем.
- Знакомой свекровь сделала подарок на день рождения: заказала из интернет-магазина подвесной плетеный диванчик-качели. Подарила со словами: «Если не найдешь ему место, то я на дачу заберу». Ну да, в двухкомнатной квартире, где еще и дочь-подросток, много же лишнего места для садовой мебели.
«Хвастаюсь талантом! Правда, не своим. В подарок от свекрови получила вот такие кеды. Вообще она по профессии юрист, но недавно завела себе новое хобби»
- Свекровь привезла целую банку жимолости из своего сада. Она не знает, что я вчера заглядывалась в магазине на эти дорогущие ягоды. И понятия не имеет, что я потеряла работу, а у мужа снизилась зарплата из-за проблем в нашей сфере. Она не дает советов и указаний, не превращает подарок в одолжение, а просто помнит, что восемь лет назад я сказала ей, что жимолость для меня — это возвращение в детство. И привозит ее каждый раз, как удается спасти от птиц.
- Живем со свекровью в разных городах. Когда приезжаем к ней в гости, то она специально для меня готовит мегавкусную творожную запеканку с яблочком, и покупает упаковку сгущенки, так как знает, что я это очень люблю. И после свадьбы она всем говорит, что у нее теперь трое детей: два сына и дочка. А когда мы приехали к ним в теплую погоду, но неожиданно выпал снег, она сразу купила мне теплые варежки, носки и шарф. Переживала, что я перед поездкой была простывшая, чтобы еще сильнее не разболелась. Мы с ней можем болтать часами по телефону. А когда только познакомились, она сразу сказала моему супругу что-то вроде: «Какая хорошая девочка, цени и береги ее — а то в бараний рог тебя сверну, если обидишь ее».
- Я работала в банке, стала хорошо зарабатывать. Помню, наступал праздник 8 марта. Клиенты подарили нам сертификаты в косметический, и я решила порадовать свекровь. Купила ей большой набор люксовой косметики — использовала сертификат плюс доплатила наличными. Радостная приехала к ней домой, хотела подарить подарок. А она сказала, что не стоило тратиться, просила вернуть в магазин, а в конце сказала: «Я передарю кому-нибудь».
«Свекровь подарила мне платье сорокалетней выдержки — сама носила в молодости»
- Моя итальянская свекровь ломает систему. Последние недели я много сплю. Каждый день после работы вырубаюсь. Она звонит мужу, спрашивает: «Как там Мария?» Муж отвечает: «Она спит, устала». И так несколько раз. И знаете что? Она нарычала на него, что он до сих пор не отвез меня проверить здоровье! Не на меня наворчала, что я скидываю на мужа ребенка, а сама сплю, а на него! Сказала, что самочувствие жены — это его ответственность. Всех благ синьоре Антониетте!
- Приехала в гости бывшая свекровь, навестить внуков. Я на кухне, слышу — они о чем-то спорят с дочкой. Но контекст не уловила. И тут свекровь говорит ей: «Ну ты, конечно, молодец — тебе хочется, чтобы только тебе хорошо было?» Дочка с очень большим удивлением: «Бабуля, ну ты интересная! А кому еще должно быть хорошо? Конечно же, мне в первую очередь должно быть хорошо». Свекровь: «Так нельзя — только о себе думать!» А ребенок, невозмутимо: «Ну а о ком мне еще думать?»
- На днях муж попросил свекровь записать его к ее знакомому массажисту. А свекровь сразу: «А как же Диана?» Я говорю: «Ему нужнее, надо спину поправить, мы экономим...» Так она мне на днюху подарила основной подарок, да еще и ровно столько денег, сколько нужно на массаж. Я бы не сказала, что у нее деньги льются рекой, тоже тяжело работает. Не устаю удивляться ее доброте — хоть она женщина и непростая, темпераментная.
«Моя свекровь — профессионал высочайшего класса в вязании. Она самостоятельно разработала, рассчитала и связала для меня пальто!»
- Одна моя подруга целую вечность живет на Кипре — вышла замуж за киприота. Молодые поначалу жили в шикарном доме свекрови — Фаины, дамы серьезной и строгой. Приехала я в гости. Утром пошла в парк и обнаружила там ежика. Ну такого миленького! Он был маленький, серый, с длинным носом и невероятными огромными ушами, прекрасными и розовыми, как самый нежный кипрский закат. Это был даже не еж, а уморительная колючая бабочка.
Я схватила игольчатого парня и потащила хвастаться. Баба Фаня стала белее молока и зашептала: «Цханзохерус! Цханзохерус!» Пришли подруга с мужем, тот сразу закричал: «Унеси это немедленно туда, где взяла». Я повиновалась, понимая, что и меня могут попросить в любой момент.
Отнесла ежа обратно в парк. А когда вернулась, то мне рассказали удивительную историю, что в отличие от наших сказок, где ежики умники, дружат с зайчиками и белочками, греческий цханзохерус — лютый зверь, у него огромные зубищи, он ест мышей и лягушек. И в сказках это обычно злой персонаж. А мои греческие хозяева шестидесяти и тридцати пяти лет видели это колючее чудовище впервые в жизни, и потому так сильно испугались.
Не таскайте всеядных животных или падальщиков в дом, они чем только не болеют, обычно тем, чем могут и вас заразить- похожая пища, одинаковые паразиты или бактерии.
- В пору студенчества случилось мне подрабатывать в небольшом магазинчике по типу «1000 мелочей». Была у нас постоянная покупательница — шустрая сухонькая старушка. Ее в связи с почтенным возрастом забрал из деревни сын в городскую квартиру к своей молодой жене.
Бабулька рьяно принялась наводить уют в своем новом жилище, не забывая ворчать на невестку: «Дома ни салфеточки кружевной, ни паласика для красоты, все блеклое, как в больнице. Я ей шторку повесила красивую, в подсолнухах, а она нос воротит, жалюзей своих обратно приколотила, да сказала: „Мама, так сейчас модно“. Вот что за мода, тьфу, а не мода!»
Апогей случился довольно скоро. Придя за очередной порцией миленьких украшений для дома, бабулька поведала, что затеяла ремонт, пока молодые уехали в отпуск: «Мои-то несмышленые пол сделали. Доски положили серые, страшные, что у меня в сараюшке. Но я эмаль купила, красивую, желтенькую и все покрасила, пока их нет. Вот приедут и обрадуются — в комнате так светло стало!»
Я, осознавая, что бабуля покрыла краской только входивший тогда в обиход ламинат, тихонько сползла под прилавок. А деятельная помощница гордо удалилась, прихватив с собой пару подушечек с вышитыми котятами. Больше она к нам не заходила. Вскоре я нашла другую работу, но надеюсь, что у этой бойкой бабульки все хорошо и невестка позволила ей оставить хотя бы подушки с котятами — они были вполне сносные.
Торжественно клянусь, что если к сознательному возрасту моих детей станут актуальны подсолнухи и котята, петухи и даже навесные шкафы на кухне и плитка на фартук - так тому и быть, их жизнь - их правила.
Ко многим историям подходит фраза: "У многих бед одно начало - сидела женщина, скучала" (с) Надеюсь, что я буду адекватной свекровью, и не буду вмешиваться в жизнь молодых - пусть живут как хотят. У меня много своих интересов.