16 историй с обеденных перерывов, после которых возвращаться к рабочим задачам было максимально сложно
Маленькие радости для себя можно найти даже просто в обеденный перерыв на работе. Работники из нашей статьи уже воспринимают своих коллег как родных, относятся друг к другу с пониманием и чувством юмора. Даже если кто-то решил умыкнуть чужой обед из контейнера. Они делятся не только едой из судочков, но и разными, порой душевными моментами жизни. Начальство с пониманием на маникюр в перерыве отпустит, а бухгалтер сотрудникам даже вторую половинку найдет.
- Устроилась на новую работу. В первый же день в столовой ко мне подсел парень и сказал, что помнит меня. Оказывается, мы с ним в 2014 году были друзьями в интернете, а еще постоянно обменивались подарками в игре. Мальчик, с которым мы каждый день бегали по ежедневным заданиям, вырос в симпатичного, солидного парня. Меня даже растрогало то, что никто, как он, не отправлял мне подарочки ежедневные с такой регулярной активностью. Договорились погулять. Надеюсь, из этого получится что-то большее, чем просто обмен подарками в сети.
- Случился на днях разговор в офисе о свадьбах. Я в него не влезал, так как холост. И тут бухгалтер меня спрашивает: «А ты чего все не женишься? 30-ка же уже скоро». Я: «Да что-то пока не горю желанием, да и на ком жениться-то?» Бухгалтер: «Сейчас я найду тебе несколько кандидаток, айтишнику нашему жену же нашла». Присылает на потенциальных невест ссылки. Ну, я посмотрел — особого впечатления не произвели. В обед решил позвонить маме, узнать, как дела. И тут смотрю — идет бухгалтер с обеда, я сразу вспоминаю утренний разговор. Смеюсь в трубку и говорю: «Мам, мне тут О. В. невест несколько нашла». А мама мне в ответ: «А что ты ржешь? У О.В. рука хорошая: она же летом нам без проблем пристроила трех собачек, и тебя пристроит». Вот так вот меня сватали.
- Коллега заходит в столовую бледный, садится к нам с полным подносом и молчит. Его вызывал начальник за ранние уходы с работы, грозил штрафом. Я спрашиваю: «Ну что, записи с камер смотрели? Сильно влетело?» А он поднимает на меня глаза и выдает: «Да фиг с ними, с деньгами! Я на этих записях увидел какие-то тени странные, дальше уже ничего не слышал!»
Тяжело жить человеку с магическим мышлением всё-таки. Дешёвая камера шумит, а он уже штаны стирает и телефон охотников за привидениями ищет.
«Жена каждый день оставляет мне рисунки в контейнере с обедом, мы вместе уже 20 лет»
«Пора устроить пляски над тарелкой».
- У нас есть коллега Иван Иванов. Я в шутку говорила ему, что его имя и фамилия звучат как фейк в социальных сетях. Понятное дело, что мы всегда называем его Ваней. И вот на днях во время обеда сидим с коллегами, и кто-то обратился к нему: «Иван». Тут новая коллега абсолютно искренне: «Тебя что, зовут Иван?» Мы сначала, подумав, что это шутка, замолчали и наблюдали за их диалогом. Ваня такой растерянно: «Ну да...» После недолгой паузы эта девочка смущенно: «Я думала, ты Ваня...» Мы все посмеялись над этим, и я выпаливаю: «Ваня Ванев!» Так у нас появился коллега Ваня Ванев. Локальный мем из разряда: почему Сеня — Семён, а Женя — не Жемён, почему Аня — Анна, а Ваня — не Ванна.
- Решила завести тетрадку, в которую буду записывать свои финансовые планы на месяц, а также денежные траты. С этим делом мне помог мой младший братик, подарив одну из своих. И вот во время обеденного перерыва сижу я в столовой, уже поела. Достаю тетрадку, чтобы записать свой обед и немного подумать о планах на следующий месяц, и тут вдруг ко мне подходит сотрудник из соседнего отдела и спрашивает, что за тетрадь. Я ему говорю как есть. Он тяжело вздыхает и говорит: «Жалко, Настюха, что у меня уже девушка есть. Ты вон какая классная и ответственная — финансы свои планируешь. А еще черепашек-ниндзя любишь». Тетрадка-то с черепашками была. Девочки, вот что мужикам, оказывается, надо: черепашки-ниндзя и чтобы ответственная была.
- Коллега сегодня всех за обедом очень порадовала. Ей 26 лет, ведущий инженер. За обедом обсуждали своих четвероногих друзей, и она так бодро заявляет: «Когда я вырасту, у меня будет собака!»
Мне ого-го сколько лет. Когда в шутку говорю - Вот наемся сейчас и помру молодой. На меня странно смотрят. Мультик не помнит никто. Так может быть и про "вырасту" просто прикол из детства
«Периодически забираю с обеда стаканчики, чтобы руки чем-то занять, и рисую»
У меня все черновики были изрисованы фигурками, лицами людей и мордочками всяких зверушек. Когда я сочиняла какую-нибудь сложную программу, я на листе бумаги не только чертила схему, но и рисовала всякое. Чем сложнее была программа, тем больше было рисунков.
- Готовилась к отпуску, должна была сделать ноготки на выходных. Тут мне мастер пишет и говорит, что может принять только в обед сегодня. А я на работе. Наплела на работе, что в обед надо по срочным делам и что немного задержусь. Сижу на маникюре довольная, и вдруг меня за плечо трогает кто-то. Поворачиваюсь, а там моя начальница. Я уже успела испугаться, а она улыбается и говорит: «Ты же на море едешь, поэтому понимаю, что дело срочное».
- У меня плохие отношения с девочками на работе. Поэтому не хожу обедать в общую столовую. Нашла отличное место для обедов — под своим рабочим столом. А что? Места много, уютно, можно посмотреть сериальчик, послушать музыку, почитать. В то же время ты и на рабочем месте, и вроде бы как и нет тебя. Сегодня шеф обнаружил меня в моем убежище. Итог: сидим под столом вдвоем, едим, смотрим «Теорию большого взрыва». Сказал, что завтра повторим. Походу, у него тоже не очень отношения с коллегами.
«Когда судочек с обедом на работу собирала бабушка»
- Мой сотрудник на обеде всегда спит. Когда коллеги в час дня идут в столовую или на улицу, он достает плед, ложится на диванчик и засыпает. Только что его менеджер в таком положении застал, давай трясти за плечо, мол, это что такое? А он ворчливо: «Сергей Палыч, отстаньте, у меня тихий час».
- Подруга стала замечать: если идет на обед последней, ее контейнер наполовину пуст. Коллектив новый. За застольем с коллегами она начала специально причитать: «О, Машка моя слопала так много с тарелки утром! Вот Машка, собака!» И тут все сразу спрашивать: а кто такая Машка — сестра, подруга? И она такая: «Я же говорю, Машка — собака. Завтракаю рано утром, иногда разрешаю Машке взять что-то с тарелки. Она у меня чистая, я привыкла, люблю собаку свою очень!» Кто-то стал шутить, кто-то пытался отговорить, мол, это не очень гигиенично. Только одна сотрудница молча сидела с каменным лицом. Больше обеды в объеме не уменьшались.
Ту, что лезет в чужой контейнер с едой, вряд-ли смутит, что туда ещё и собака заглядывает.
«Когда оставил обед, заботливо приготовленный женой, в общем холодильнике на работе»
В следующий раз надо свой обед начинить сильным слабительным. Думаю, желания больше не будет брать чужие обеды.
- Как-то недавно свой обеденный перерыв проводила в кабинете коллеги-экономиста. Она на обед бегает домой, а свой мобильный телефон частенько оставляет. Вот и в этот раз: сижу я себе, рассекаю просторы интернета, и вдруг ее телефон звонит. Смотрю, а на дисплее надпись «Вызывает любимый». Коллеге 66 лет.
А в каком возрасте выключается способность любить? Такое может написать, по-моему, только такой человек, который по-настоящему не любил. Вижу пары за 90, общающихся между собой с большой любовью.
- Приношу обед на работу. Вдруг у меня начала пропадать еда. Пыталась поймать «шалунишку» целую неделю, но все попытки были тщетны. И вот в один из дней обреченно оставила еду в холодильнике, прихожу в обед, а там записка. Разворачиваю, а там написано: «Прости. Признаю свою вину, но ты очень вкусно готовишь. Я все компенсирую. Игорь». Оказалось, что это был коллега из другого отдела. Вечером он подошел ко мне и снова извинился, предложив компенсировать ужином в ресторане. В итоге мы не только поужинали вместе, но теперь я готовлю ему на регулярной основе, ведь мы стали парой. Все-таки у мужчин сердце лежит через желудок.
Ммм. Но первый раз-то он ещё не знал что еда вкусная, так что просто нагло своровал. Осторожнее с ним.
«Обед в бразильской заводской столовой. Еда бесплатная. Да, они едят помидоры зелеными»
Знакомый работал в Африке. Рассказывал, что там едят помидоры зелёными, потому что солнце сжигает всё и нужно торопиться хоть что-то собрать. А вообще-то зелёные помидоры лучше не есть, особенно те должны воздержаться, у кого суставы плохие.
- Во времена студенчества летом со старшим братом подрабатывали в офисе. И вот идем с ним на обед через дорогу в заведение, а он меня резко за локоть хватает, говорит: «Бежим!» Ничего не понимаю, бегу за ним. Сворачиваем куда-то за угол, запыхавшись. Я у него спрашиваю, что случилось. А он как выдаст: «Да там Ира-кадровичка. Я уже не знаю, куда от нее деться!» Ну, я, конечно, начала смеяться. Оказывается, у него появилась назойливая поклонница.
- Принес сегодня на работу голубцы. В обед прихожу — нет моего контейнера. Проверил везде, жене позвонил, уточнил — может, дома забыл? Нет. Нигде нет их. Закрались подозрения, что кто-то сильно соблазнился моими голубцами и не выдержал. А я четко помню, что точно приносил их в синем контейнере. Коллега начал помогать, включился в поиски. Уже весь холодильник перерыл. И тут он задает вопрос: «Что было в собойке?» Я отвечаю, что голубцы. И он тогда спрашивает: «Это твои голубцы в белом контейнере?» Я смотрю — и правда они. Тут еще и жена скидывает фото синего контейнера: он дома и помытый. А я, оказывается, принес в белом. Голубцы, кстати, были хороши.
«Сегодня нас кормили: уха из петуха, макарошки от Антошки, крабовый салат — вот ему я очень рад!»
- Работаю в офисе через дорогу от моего дома. Приболела и неделю была на удаленке. А я привыкла, что обеды провожу с подружками-коллегами. Даже как-то грустно стало. И тут сижу, работаю, и мне коллега звонит: «Пустишь домой пообедать? Я нам шаурму купила. Подумала, что ты мне не простишь, если я такую вкуснятину съем без тебя». Вот и ели у меня на кухне, обсуждали офисные сплетни и хохотали.
- У нас на работе есть мужчина, который ходит на обед с гигантской сумкой, где есть первое, второе, закуски, соусы, консервы, напитки и вообще вся еда мира... Я его называю Георгий Обедоносец.
Если на работе попался колоритный коллектив, то скучно с коллегами не будет даже в обеденный перерыв. Герои нашей статьи явно не скучают, даже когда просто обедают.
Сегодня сижу, работаю, обрабатываю большое количество инфы - наши смежники делают объезд новых дорог и развязок на севере и скидывают в общий чат фото, текстовые описания, координаты и прочее.
Мне это надо сохранить и раскидать по папкам для проектирования (камеры слежения на осветительных столбах или мостах).
Вот с пыхтением дохожу до двадцать второго объекта и читаю последнее сообщение в группе: "А где вы там ели хумус? Скиньте локацию!"