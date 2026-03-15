Там же написано :"очень любим пюрешку". Стало быть двенадцать соток посадили. Что тут непонятно?
14 уютных историй о вечерах, когда дома греет не только батарея, но и смех близких
Знакомо ли вам то чувство, когда после долгого дня единственное, чего хочется, — это поскорее оказаться в кругу семьи? Стоит только услышать уютное шкворчание масла на сковороде или почувствовать запах жареной картошки «как в детстве», и все заботы отходят на второй план. В такие моменты шум города затихает, уступая место родному смеху и звону посуды на кухне. Мы собрали истории, которые напомнят, что истинный уют создают не интерьерные свечи, а люди рядом.
Два часа ночи, я крадусь на кухню за последней сосиской. Достаю ее из холодоса, разворачиваю — и тут ко мне подлетает маман, выхватывает сосиску и отскакивает на безопасное расстояние с вредным хихиканьем. Тут же за ее спиной появляется папа, тырит сосиску уже у мамы и бежит в комнату со словами: «Худеем, дамочки!» Но спотыкается и роняет сосиску, которую моментально утаскивает наш кот. Люблю свою семью за поразительное единомыслие!
Вчера произошел забавный случай. У нас в семье есть традиция собираться родней и играть в какие-нибудь настольные игры. В данный момент встречаюсь с парнем, с моими родителями он знаком, но на таких родственных посиделках не был. И вот вчера сидим за столом, и пятилетнему сыну моей тети приспичило в туалет. Ну, она, выходя из комнаты, ему кричит: «Заходи, снимай штаны!» Что вы думаете? В этот момент в квартиру заходит мой парень. Видели бы вы его лицо!
Очень люблю блинчики. Когда была совсем маленькая, решила их сама приготовить. Замесила тесто, не зная пропорций. В итоге — целая кастрюля ооочень густого теста. Чтобы мама не ругалась, решила я все это выкинуть. В унитаз побоялась спускать, так как думала, что тесто приклеится там везде и он засорится. Тогда моей гениальной идеей стало все это тесто выкинуть за стенку в зале. Все бы ничего, но потом мы переехали. Когда отодвигали стенку, это засохшее тесто было повсюду! И на стене, и на самом шифоньере. Мама меня тогда, конечно, отругала. А сейчас это наша семейная история, до сих пор вспоминаем и ржем.
Сегодня, войдя в одно помещение, я почувствовала запах, знакомый из детства. Я вдруг вспомнила: так пахло в квартире друзей моих родителей, когда мы всей семьей приходили к ним в гости. Запах вкусной еды и домашнего уюта. В такие вечера мы собирались несколькими семьями. Родители общались, а мы, дети, устраивали такие игры! Было потрясающе весело. Мне кажется, для детей слова «скука» просто не существует! Мы смотрели диафильмы в темной комнате, потом играли в фильм ужасов или нападение бандитов, все вместе строили какие-то невероятные башенки из кубиков и игрушек, пока все это не рушилось. А можно было привлечь в игры чьего-нибудь папу. Тогда он таскал всех по очереди на плечах, или мы охотились на него, как на медведя, по всей квартире. Это было потрясающе! Лучшее детство в маленьком северном городке.
Как-то раз мы приехали сажать картошку всей семьей. Должны были управиться за один день, так как утром следующего дня уже надо было выезжать в город. Весь день трудились, даже когда дождик заморосил, дела своего не бросили — объемы работы большие. Все же к вечеру не успевали: оставалось работы на 30–40 минут, а на улице уже темно. Оставить все как есть и идти домой? Нет, это не про нашу семью — дед принес из гаража налобные фонарики, и мы сажали картошку в потемках с ними. Соседи подумали, что, может, воры влезли, но нет — это наша семья слишком любит пюрешку.
Естественно, как и в любой семье, у каждого из нас есть телефон. И вот приехали мы в деревню отдохнуть от городской суеты. Все уткнулись в гаджеты: кто-то общается, кто-то видосики смотрит — в общем, друг другу никакого внимания. И тут выключают свет. На весь день. Мы достаем фотоальбомы, и волны ностальгии накрывают всех. Это было самое теплое общение, воспоминания так и накатывали одно за другим.
А я люблю ездить в деревню к бабуле. Там не ловит интернет и вообще нет мобильной сети. Ехать туда 200 км на машине. Для меня это такая романтика: собираться туда, вставать рано-рано утром и ехать всей большой семьей, колонной машин. Останавливаться на полпути и завтракать на природе, когда солнышко только еще встает. Как рада бабуля нашему приезду — не передать словами. Там так чисто и красиво. Тепло на душе от воспоминаний. Мне кажется, что это самое хорошее место на всей планете и что там никогда не бывает ничего плохого. С нетерпением жду поездки туда каждый год.
Когда-то у нас была замечательная семейная традиция — каждую пятницу мы собирались всей семьей за ужином: я, муж, наши родители и наши дети. Это был наш способ провести больше времени вместе и обсудить прошедшую неделю. Но как-то летом, в суете и поездках, в работе и воспитании детей, мы перестали придерживаться этой традиции. Однажды вечером, сидя вдвоем с мужем, мы начали вспоминать наши семейные ужины и поняли, как нам не хватает этого общения. Теперь каждую пятницу мы снова собираемся за столом, обсуждаем радости и заботы, и это приносит нам невероятное счастье и связывает нашу семью еще крепче.
У меня пять сестер, и я самая младшая. И знаете, мне совершенно непонятно читать или слышать от знакомых, как в их детстве не складывались отношения со старшими. У меня такого никогда не было. Все воспоминания из детства — самые приятные. Сестры всегда были ласковы и добры ко мне, очень меня любили и любят, а я люблю их. Когда в детстве меня спрашивали, кого я люблю больше, я всегда отвечала, что люблю своих сестричек точно так же, как и родителей. Моя семья — моя опора и поддержка, мои лучшие в мире люди.
У моих родителей кругленькая дата — 30 лет вместе. Я очень хотела, чтобы мы достойно отпраздновали, поэтому созвала всех-всех! Родители так смутились, что мы не забыли, потому что сами и не собирались праздновать. Посидели хорошо, вспоминали много всего. Я очень люблю семейные посиделки, люблю слушать истории родителей об их молодости и о нашем детстве. Мои дети пока еще, видимо, маленькие: они, наоборот, не любят такие сборы. Томятся и спешат поскорее убежать играть в другую комнату. Ну, надеюсь, что, когда повзрослеют, им так же интересно будет это слушать.
Мне каждый год на день рождения напоминают об этом. Когда я была ребенком, нам с двоюродной сестрой дали пакет мармеладок. Она честно раздавала по одной каждому, пока не осталась последняя. Чтобы было по справедливости, я пошла на кухню за ножом, чтобы разрезать ее пополам. Но когда вернулась, проблема уже «решилась» — последняя конфета исчезла. И вот уже много лет на некоторые дни рождения мне дарят пакет мармеладок. Мне 39.
Мы с мужем вместе 25 лет. Отмечали годовщину в кафе, собрали самых близких. Все говорили тосты, вспоминали забавные истории. Сын не очень любит все эти семейные посиделки с родственниками, пришел только из уважения к нам. Но сумел удивить. Под конец вечера встал и решил сказать нам тост. Я расплакалась от услышанного. Он сказал, что мы — лучший пример для него и он мечтает иметь такую же крепкую семью. С улыбкой отметил, что нам очень повезло найти друг друга и это большая редкость. Слышать такое от сына — лучшая похвала для нас.
Уже пять лет как живу отдельно от родителей, в разных городах, видимся сейчас раз в три-четыре месяца. Самым теплым детским воспоминанием для меня остается вечер, когда я, болея ангиной, просыпаюсь и чувствую запах жареной картошки. Рядом со мной на тумбочке стоит чай и конфеты. А совсем близко сидят мама с папой, пьют чай и разговаривают. Уюта в этом моменте было больше, чем во всей моей самостоятельной жизни за эти пять лет. Очень по этому скучаю.
- К нам приехала моя мама. Привезла варенье, соленья. Погостила пару дней и засобиралась домой. Мы все уговаривали ее остаться, она — ни в какую: сложила сумки, поставила будильник. Сидит напряженная. Ужинаем, и тут мой муж заявляет: «Ну что, мама, поехали? Уже, наверное, выходить надо? Вы же на 8 утра билет взяли!» Моя мама как давай хохотать. Она действительно всегда выходила сильно заранее, переживала, что опоздает. Муж и подколол, и обстановку разрядил. Остаток вечера мы провели за разговорами и просмотром старых фотоальбомов, а наутро мама умчалась к себе. Что поделать, деловая мадам, везде нарасхват.
Иногда одна маленькая традиция или случайная шутка за ужином могут стать самым ценным воспоминанием на долгие годы. А какая история из вашей семейной жизни всегда вызывает улыбку?
