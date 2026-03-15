14 уютных историй о вечерах, когда дома греет не только батарея, но и смех близких

Сегодня, войдя в одно помещение, я почувствовала запах, знакомый из детства. Я вдруг вспомнила: так пахло в квартире друзей моих родителей, когда мы всей семьей приходили к ним в гости. Запах вкусной еды и домашнего уюта. В такие вечера мы собирались несколькими семьями. Родители общались, а мы, дети, устраивали такие игры! Было потрясающе весело. Мне кажется, для детей слова «скука» просто не существует! Мы смотрели диафильмы в темной комнате, потом играли в фильм ужасов или нападение бандитов, все вместе строили какие-то невероятные башенки из кубиков и игрушек, пока все это не рушилось. А можно было привлечь в игры чьего-нибудь папу. Тогда он таскал всех по очереди на плечах, или мы охотились на него, как на медведя, по всей квартире. Это было потрясающе! Лучшее детство в маленьком северном городке.