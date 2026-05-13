17 историй о том, как соседи по даче превратили обычные будни в комедийный сериал

Ох уж эта малина.

У мамы на даче теплица стояла в 3 метрах от границы с соседкой. А у соседки по границе малина росла. Пока было здоровье, соседка за малиной ухаживала. Но вот сломала ногу... За сезон малина проросла на нашей территории на ближайшей грядке. Зимой соседка умерла, а сын дачу забросил. Год мама с малиной боролась смпеременным успехом. А еще через год малина стала выбираться на свет... в теплице. Считайте, за 1,5 года 3 метра влегкую покорила. Если б она хоть вкусная была, но таки ж нет...