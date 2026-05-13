Воспоминание разблокировано! Знакомая дала племяннице рассаду астр: посади, к школе как раз чудесный букет получится (в то время многие дети носили букеты с дач либо покупали у бабушек у дороги). Цветочные ларьки были, но школьникам на линейку оттуда цветы как-то не покупали).Посадили, поливали...
А потом выяснилось, что это были не астры, а капуста!
17 историй о том, как соседи по даче превратили обычные будни в комедийный сериал
Дача — это скрип калитки и кусты малины у забора, новенький мангал и чай со свежей мятой. У одних мы видим на даче теплицу и грядки, а другие довольствуются газоном и цветами. Герои этой статьи знают, что дачный отдых не был бы таким ярким, если бы не соседи. Ведь даже самый заядлый ворчун может внезапно превратиться в доброго советчика по садовым делам или стать желанным гостем на вечерних посиделках с шашлыком.
- Однажды я случайно захлопнула дверь в дом, оставив ключи внутри, а на плите закипало варенье. Я в панике бегала под окнами, и тут сосед взобрался по стремянке на второй этаж и через форточку проник в дом. Через минуту он вышел через дверь и буркнул: «Дом, конечно, старый, но варенье пахнет божественно». Вечером я позвала его на чай, и мы три часа проболтали, глядя на закат.
- У нашего соседа по даче есть очень симпатичный сын, с которым я все время хотела познакомиться, но никак не могла его поймать. Поэтому на дачу всегда ездила при полном параде. Сегодня выбегаю после бани, которая у нас на даче, на лице маска болотно-зеленого цвета, волосы убраны кое-как, из одежды только дедушкин халат на три размера больше, а на крыльце соседнего дома стоит он и все это видит... Познакомились.
- Сосед по даче, мужик под 50 лет, рост под два метра, вес уверенно за 110. При всей своей брутальной харизме имеет прозвище «Русалочка». Всегда было любопытно, при чем здесь этот сказочный персонаж. Как-то зашел он к нам на огонек, шашлыки жарили, спросили про происхождение данного прозвища.
Отвечает:
— Давно это было. Я жене землю вскопал под грядки, она попросила пройтись по вскопанной земле, грядки наметить. Иду я, ногами семеню по-гусиному, а с соседней дачи девочка кричит: «Мама, смотри, как дядя смешно ходит, как Русалочка, когда у нее ноги появились!» Все, с тех пор я Русалочка, а я даже плавать не умею.
- Рядом с нами на даче поселились богатые соседи. И вот они позвали в гости, захожу в ванную комнату, там дизайнерский ремонт — над раковиной нет крана. Жму на все подряд, ищу датчики — ничего. Пришлось звать хозяйку. Она ухмыльнулась и как хвать за цветок в вазе, и вода сразу полилась. Люди оказались хорошие, дружим, но как прошло знакомство, уже не забыть.
«Год назад соседка дала саженец инжира. Этой осенью будем собирать первый урожай»
- Только что приехал на дачу, зашел к соседу за березовым соком, а у них пес на цепи огромный, чужих не пускает. Сосед — деревенский мужик, курочки-козочки. И тут начинается ливень с градом. Пес молнией бросается по участку собирать цыплят и курочек, всех собрал, утащил к себе в будку, сам лег сверху на будку и терпит... А терпеть было что, первые градины были огромные. Но пес лежал на будке и терпел, спасая пернатых, молодец, уважаю! Соседка потом рассказала, что такое каждый раз в любых стихийных условиях происходит, причем у курочек свой курятник, но они до него не добегают. Принудительная доброта в действии.
- Дача у нас чуть больше двух лет. Место прекрасное, соседи со всех сторон отличные. С соседями через дорогу здоровааемся, но чай с ними не пьем, рыбу вместе не ловим. Я, как добрая соседка, обычно выдаю: «Привет, Женя!» Сегодня утром прикручиваю страховочные колесики к детскому велосипеду. И тут подъезжает сосед. Далее диалог:
— Привет!
— Привет, Женя! Ты можешь колеса на велике подкачать?
— Могу. Только я не Женя, а Антон.
Я иду с великом к его машине.
— А что раньше молчал? Я реально все это время думала, что ты Женя.
— Ну, я хотел сказать, но как-то... — говорит сосед, подкачивая колеса.
— Круто ты терпел. Ну, значит, заново познакомились сегодня!
Девушка своему парню:
- Саша, ну что ты всё время злой и хмурый ходишь?
- Да потому что я - Андрей!
- Живу на даче. На днях смотрю — сосед со стремянкой в проулке что-то мутит. Спрашиваю, не нужна ли помощь. Оказывается, он решил зеркало на орех приладить, чтобы выезжать на дорогу было безопасно (высокий забор закрывает обзор на выезде). Прицепили и разошлись. Слышу, топает местная бабуля, наблюдавшая из-за угла за нашими танцами на стремянке. Оглядела орех, узрела зеркало и пошла домой, бубня под нос: «Что творят, кто ж там в него смотреться будет, вороны, что ли...»
«Привет, соседи!»
- Была у нас дача, но начиналось все с участка. Все соседи активно строились, привозили кирпичи, пеноблок и песок. Рабочие нам говорят: «Ваш песок для раствора плохой, вот у соседей песок хороший!» Папа кричит соседу: «Валера, у тебя можно песок взять, ведер десять?» Тот согласился. Взяли, намесили. Наша куча песка лежит нетронутая. Соседу мастера говорят через неделю, что его песок плохой, для раствора не годится, вот у соседей (то есть у нас) он идеальный. Сосед им отвечает: «Берите из той кучи!» Потом к нам пришел и хохотал. Построили дома и поставили в каждом дворе большие столы, и постоянно то у нас, то у них сидели, шашлыки жарили, ведрами уху варили. Мы, детишки, туда-сюда бегали вперемешку с котами... Нормальные соседские отношения. Мы им ведро слив несем, потому что девать некуда, они нам арбуз из теплицы тащат.
- У нас есть дом в деревне, который мы используем как дачу. На днях соседка спросила меня, во сколько мы уедем обратно в город. Первый раз за десять лет такой вопрос. Я ответил, что вечером, и спросил, почему она интересуется.
Она сказала:
— Мои овечки пугаются вашей машины и не хотят идти домой. Уезжайте пораньше.
- Уезжаем с дачи, остался открытый пакет молока, решили отдать его соседям напротив — у них два кота, пусть допьют. Подходим к соседке, говорим:
— Вот молоко для котиков.
Она на нас смотрит с грустной улыбкой:
— Спасибо, конечно, но я не возьму.
— Почему? Не любят?
— Любят, но они у меня только фермерское пьют, от другого отказываются.
И тут я почувствовал себя невежей, который принес аристократам пакет самого простого молока из супермаркета.
«Сосед по даче сделал для своего сына»
- У нас есть дальняя родственница — столичная жительница. Она постоянно подшучивала над нашей любовью к даче и к сорока годам не знала, как растут картошка и малина. Мама как-то полушутя сказала по телефону, что у нас сосед по даче очень видный и приятный мужчина. Так эта родственница плюнула на свои принципы и приехала к нам на дачу в гости. Верещала на всю округу при виде ящерицы, потом сделала множество фоток смородины, огурцов и морковки. А перед отъездом попросилась приехать еще. И в следующий раз приехала с чемоданом и прожила месяц. С соседом не сложилось, но участочек родственница себе купила и до сих пор грустит, что раньше не открыла для себя такую прелесть.
- Покупали мы дачу. Обходим участок, продавец проходит мимо одного куста красной смородины и говорит: «Куст совсем чахлый, но ягоды очень вкусные, жалко его убирать». Купили мы дачу, стала ухаживать за садом, смотрю — а на смородиновом кусте масса гусениц. Стала обирать куст. Занималась этим минут десять, начала их считать. Насчитала тысячу. Отнесла свой «урожай» курам соседа, те были счастливы. Смородина оправилась, набралась сил и поразила нас щедрым урожаем. Ягоды были очень вкусные.
- Сосед по даче считал, что моя малина лезет к нему через забор. Мы месяц общались только сухими кивками. Но в субботу у него прорвало старую трубу, и он в панике пытался заткнуть фонтан кепкой. Ну что же, выручать соседа надо! Я схватил разводной ключ, перепрыгнул через забор и перекрыл воду. Мы полчаса сидели мокрые на траве, переводили дух, и тут он сказал: «Слушай, а малина у тебя вкусная, я вчера одну через сетку попробовал...» Я дал ему черенки, он посадил у себя. Теперь ходим друг к другу за инструментами, а забор нам больше не мешает.
Ох уж эта малина.
У мамы на даче теплица стояла в 3 метрах от границы с соседкой. А у соседки по границе малина росла. Пока было здоровье, соседка за малиной ухаживала. Но вот сломала ногу... За сезон малина проросла на нашей территории на ближайшей грядке. Зимой соседка умерла, а сын дачу забросил. Год мама с малиной боролась смпеременным успехом. А еще через год малина стала выбираться на свет... в теплице. Считайте, за 1,5 года 3 метра влегкую покорила. Если б она хоть вкусная была, но таки ж нет...
«О, соседи клубнику еще не собрали»
- Два года назад построил дом в СНТ. С одним соседом познакомился поближе на прогулках с собаками. И как-то летом он спрашивает: «А не будет ли у тебя времени сварить навес под машину?» Я согласился, за два дня вдвоем с ним сделали навес. Он и спрашивает: «Сколько должен за работу?» Я ответил, что денег не надо. Он вечером позвал за стол, пригласил всех соседей, с кем общался. Потом я навес строил, попросил помочь — народу пришло столько, что не всем хватило работы. И так постоянно — помочь, разгрузить, перетащить, вскопать, сварить и тому подобное. Вот так мы и живем, иногда собираемся под шашлыки дружною толпой. Думаю, мне очень повезло с соседями. Не все в этом мире решают деньги.
- У соседки по даче был кот Пуня. Вот реально — Пуня, другого слова и не подберешь. В ширину больше, чем в длину. На мое недоумение, мол, а не переживают ли хозяева за здоровье любимца, те лишь вздыхали. И говорили, что кот вообще-то отлучен от излишеств, но в силу «дачности» бегает по другим соседям, потрясая опухшими с голодухи боками, и клянчит еду у них. Воспитательные беседы с котом (и с соседями) не помогают.
- Мамин знакомый посадил 15 саженцев яблони. Понадобилось ему уехать на месяц, он просит соседей: «Приглядите за моими яблоньками, половину урожая вам отсыплю». Вернулся, сосед ему: «Забирай урожай, нам ни к чему». Во двор заходит, а там... бац! Растут себе не яблоньки, а целых пятнадцать каштанов.
Ох, яблони и каштаны? Вообще ничем не похоже. Листья, ветки, форма дерева-все не похоже. Не верю.
- Стали замечать, что сосед по даче каждое утро трется возле нашего забора. Ходит кругами, что-то выглядывает. Муж в итоге окликнул его. Сосед покраснел, замялся, а потом выдал, что приходит послушать, как у нас поет старый радиоприемник на веранде. Сказал, что такие песни когда-то ставила его мама по утрам, и от них у него будто снова начинается лето из детства.
А не проще было спросить, какая это радиостанция, и самому себе радио включать, а не подслушивать под забором?
Дача — это не только труд под солнцем и шашлык. Это в первую очередь люди, которые находятся поблизости и готовы поделиться солью, инструментом или своей историей.
Комментарии
Спасибо за статью, очень хорошие истории, сразу детство вспомнила, правда, у нас была не дача, а дом с двумя садами.
Мне так понравился малыш-инжирчик на фото! Тоже такой захотелось.