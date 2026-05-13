Да, есть такое... Ждёшь, что бывший извинится. Как бывший смотрит на твоё ожидание извинений:
22 живых истории о буднях консьержей и охранников, которые точно не назовешь скучными
Каждый день мы сталкиваемся с ними — людьми, которые по долгу службы должны знать в лицо каждого сотрудника или жильца (а еще их друзей, детей и собак). Их дни редко обходятся без смешных диалогов, а их коллекции душевных и трогательных историй из жизни можно только по-белому позавидовать.
- Иду домой, а консьержка мне лукаво так: «У твоей двери там сюрприз от ухажера!» Иду радостная, гадаю, кто из бывших решил так красиво вернуться. Гляжу — и правда, у двери огромный завязанный мешок. Я давай быстрее его развязывать, а там картошка. Оказалось, это дедуля с дачи передал. Наша баба Валя просто решила поприкалываться и добавить моей жизни немного романтики.
- Болтаю с подругой по телефону, что-то рассказываю. И вдруг вместо моей Лены мне отвечает какая-то тетя. Говорит, что она консьержка, нашла телефон в клумбе и увидела, что звонок идет. Ничего не понимаю — как это возможно? Так оказалось, что подруга говорила со мной через наушники, и в какой-то момент телефон выпал из кармана. В итоге все закончилось хорошо, телефон вернули. Но консьержка, конечно, огонь. У такой и муха не пролетит.
- Когда третий год работала преподавателем, у нас поменялся на работе охранник, мужчина лет 50-60. И так выпало, что работал он в те дни, когда у меня пары начинались с 8:00. И каждый раз он меня останавливал перед турникетом, просил студенческий, я отвечала, что тут работаю, он пропускал и забывал.
В один из дней прихожу, и опять этот охранник на смене. Захожу в техникум, а передо мной прошел студент, который идет ко мне на пару. Прошла через турникет, и тут ко мне этот охранник, приговаривает: «Все! Пошли к администрации, ты надоела ходить без студенческого!»
У меня от такого вообще все слова закончились. Мой студент, который стоял в очереди в гардероб и все это видел, начинает хохотать и кричит: «Вы что, поведете преподавателя к преподавателям?»
Охранник меняет гнев на милость и начинает извиняться. Больше студенческий не спрашивал.
«В подъезде есть окошко в кофейню, которая называется „Теплый кот“, а у консьержки живет вот такой джентльмен с лапками и ошейником. Идиллия!»
- В Китае были в заповеднике. Близилось время к закрытию. Людей уже почти нет, только мы с мужем и детьми. Охранники что-то громко обсудили, один подходит к нам и показывает, что нужно идти за ним. Мы идем, начинаем нервничать. И тут вдруг охранник останавливается у павильона с малюсенькой пандой. Через телефон переводит нам, что «эта малютка панда родилась в 2025 году в этом заповеднике». Это было ну очень мило.
А почему нет фоточки? Упущение ) Предлагаю челлендж: каждый скидывает по классной фотке панды)
- Забирала сына из садика вместе со своей мамой. Начала рассказывать ей в холле, как муж вчера умудрился случайно выкинуть телефон в мусорку со вторсырьем. Пока рассказываю, выходим из сада. И тут нам вдруг кричит охранник садика: «Стойте! Так чем все кончилось в итоге?» Телефон каким-то чудом вернули — нашли в мусоре люди, которые все это вывозят, и оставили на охране.
Я, когда в транспорте иногда слышу начало какой-то истории, потом долго мучаюсь, если не слышу, чем она закончилась! Любопытство - моё второе имя :) причём я не сплетница! Но интересно же! :)))
- Решило наше начальство отследить, вовремя ли работники по утрам приходят. И выложили журнал, где надо время прихода вписать и подпись поставить. Рабочий день с 8:00. Прихожу в полдесятого — охранник ржет. Показывает журнал. Читаю: Иванова — 07:59, Петрова — 07:60, Сидорова — 07:62. В общем, до 07:99 время ставили.
«Мой песик»
- С утра спускаюсь с соседом на лифте, внизу консьержка встречает: «А завтра горячую воду выключат!» Сосед хохмит, мол, мы целую ванну горячей воды набрали, на неделю хватит! А она невозмутимо: «Ну это правильно, молодцы!» И добавляет про себя тихо: «Надо других соседей предупредить...»
- Наша консьержка, когда я утром иду гулять с псом, со мной всегда здоровается. После прогулки я возвращаюсь, привожу себя в порядок, одеваюсь и иду на работу. И консьержка снова со мной здоровается.
И я все время думала: почему она так делает? Зачем дважды с разницей в полтора часа здороваться?
А вот сегодня до меня дошло: просто я с макияжем и я без него — это два разных человека. Она думает, в ее подъезде живут две Юли — приличная симпатичная женщина и лохматая-помятая с собакой.
«Знакомая работает психологом в садике. Один раз оставляла ключ от кабинета охраннику. Он решил сделать доброе дело и подписал ключик, чтобы не забыть, чей»
- Выхожу сейчас из дома. Прямо сказать, настроение такое себе... Консьержка внизу, наоборот, каким-то чудом на позитиве: «С добрым утром и хорошего дня, несмотря ни на что! Дождь смывает все плохое!» Не смогла оставить ее пожелание только себе. Делюсь с вами.
- Живем мы с подругами в отеле, и есть у нас тут милый консьерж, которого мы хотели нагрузить вопросиками.
Алина: «Спросим у Себастиана».
Я: «Вообще-то он Роберто...»
Юля: «А не Алехандро?»
Сошлись на Роберто, в общем. До той поры, пока он к нам не подошел, а на табличке с его именем красовалось «Фернандо».
- Захожу сегодня с собакой в наш новый дом. Здороваюсь с консьержкой, их там трое. Она такая: «Вы Юля? А это Пенни?» Говорю, что да, это мы. И дальше начинается минут 20 беспрерывного потока информации про всех жильцов. Я уже в лифте стою, но она все еще рассказывает что-то. Ну и в конце она говорит: «Вы, если что, звоните мне по любым вопросам. А то у нас одна консьержка — ни о чем, а вторая слишком много болтает».
Можно было остановить этот поток вопросом "зачем мне эта информация?" 🫤
«Знакомьтесь, это Ирина Викторовна. Новый консьерж в моем доме»
Беру свои слова по собакена-консьержа обратно: ВОТ ТУТ мышь не проскочит! :)))
- Работала в полиграфии, офис на тот момент находился внутри завода. Забыла ключ от офиса, ждала приезда начальницы. До ее приезда вахтер завода — 70-летний дедуля на пенсии — напоил меня горячим чаем, угостил печеньями. Была зима, на заводе не было отопления даже. Приехала начальница и заявила, посмотрев на вахтера, что «мы не должны общаться с обслуживающим персоналом, это не уровень нашей фирмы». Сказала ей, что она тоже не мой уровень, и уволилась в тот же день.
- Вахтер тетя Таня за несколько лет превратила мое рабочее место в оранжерею. Она искренне верит, что рядом со мной оживают все увядающие растения. И, что интересно, некоторые из них начинают цвести, даже зимой. Я, конечно, скептически отношусь к ее словам, но, когда вижу, как она уносит «вылечившийся» цветок и вместо него приносит другой «на лечение», начал задумываться. В любом случае — приятно работать, когда вокруг тебя все цветет. Спасибо тебе, добрая женщина!
Действительно, бывают такие люди, рядом с которыми все цветет и колосится. Я, к сожалению, к ним не отношусь. Поэтому мои домашние выжившие несмотря ни на что цветуи лучше всего себя чувствуют, когда я уезжаю недельки на 2...
- Вчера у младшей дочери было собрание в школе. Пришла, прошу список класса. Бабушка-вахтерша уточняет букву. Я говорю: «1В». Не можем найти. Переспрашивает. Я очень уверенно говорю, что «В»! Начинаю сердиться. Бабуля достает листочек, на котором записаны классы, в которых сегодня проходят собрания. Напротив «1В» — «перенесли на следующую неделю».
Отхожу от стола, начинаю перечитывать школьный чат, сержусь еще сильнее... Смотрю по сторонам, родители из нашего класса идут. Возмущаюсь снова. Как так, собрание перенесли и никого не предупредили. Вокруг меня собираются мамочки, тоже начинают ворчать, кто-то пишет в родительский чат. Учитель не понимает, с чего такие вопросы вообще. И тут до меня доходит... Диана учится в 1 «Б»! А в «В» — другая моя дочь. А я взяла и внесла смуту в общество...
«Вахтер»
- Несколько лет назад зашла рано утром в фастфуд возле дома за кофе, была с собакой. Собака у меня на поводке. Зашла, заказала капучино, ожидаю... Тут подходит ко мне охранник и сильно извиняющимся тоном говорит, мол, девушка, с собаками нельзя. Ну что делать, заказ-то мой уже готовится. Объясняю ему это. И тут охранник предлагает мне постоять с моей собакой на улице, пока я жду свой заказ! Что? Вы где-нибудь такое встречали? В итоге он реально забрал у меня поводок с собакеном и пошел на улицу его развлекать, беседовал с ним, а я ждала свой кофе. Вот что значит человеческое отношение!
- Оставил сына дома одного в первый раз. Нужно было сходить в магазин, он под нами. Минут через пять после того, как зашел, начинаю искать сына взглядом. Не могу найти. Паника. Бегаю по всему магазину, ищу его. В какой-то момент со мной уже охранник ходит, ищет. И тут вспоминаю — ребенок же дома. В голове только одна мысль: «Как теперь всем сказать, что он дома, и уйти, будто ничего не было?»
Да легче лёгкого: сделать вид, что сын позвонил и сказал, что ждет на улице.
- Когда-то я ходил в спортзал внутри центрального стадиона. На входе сидел охранник. Каждый раз он спрашивал мою фамилию и записывал ее в журнал. Документы при этом никто не проверял, и меня не отпускала мысль: в чем вообще смысл этого ритуала, если я могу назваться кем угодно? В какой-то момент я начал готовиться заранее — за день до тренировки придумывал себе новую фамилию. Добронравов, Спортзальный, Тренин или Железный. Охранник все это записывал в журнал. И спокойно пропускал меня внутрь.
«Постоянно замечаю, как наш охранник на посту в свободное время решает задачки по высшей математике из сборника задач МГУ»
- Пошла в магазин, погода жесть. Не успела я зайти, как на входе в магазин запищала рамка. Хожу туда-обратно — пищит, зараза. Охранник, взрослый мужчина, говорит: «Проходите, девушка, — это рамка пищит от восторга от вашей красоты». А я вообще-то была в дурацком тулупе. Думаю — здоровья тебе, добрый человек.
- Милая бабуля в будке на первом этаже — это не только цветочки в подъезде и пирожки по праздникам, но и тонны непрошеной заботы. Не так давно стал работать из дома. Консьержка баба Маша заволновалась.
Выхожу как-то на улицу — бежит она:
— Ой, Витенька, я договорилась, можно товары в магазине разгружать!
— Так я работаю, из дома.
— Ой, да что ж это за работа...
— В банке!
Громкое слово сработало. На время. Часов в 7 утра слышу стук в дверь. На пороге консьержка:
— Ой, сынок, а пенсию у тебя можно получить?
- Приехал к своей девушке на несколько дней, она в общаге жила. Проникнуть в эту общагу даже Том Круз со своими всеми миссиями не смог бы. Дело еще осложнялось тем, что девушка очень не хотела, чтобы на вахте знали, что у нее ночует парень. Была разработана целая легенда, что я приехал издалека и мне внезапно негде остановиться, кроме как у своей невесты, так как моя местная тетя внезапно уехала...
Роль невесты на себя взяла одногруппница моей девушки, ей на репутацию было плевать. И вот я захожу в общагу вместе с «невестой», с заготовленной жалобной речью.
Мудрая опытная вахтерша безо всяких эмоций выслушала, после чего коротко резюмировала: «Вранье! К кому ты, мил человек, на самом деле идешь?» И под проницательным взглядом я тут же позорно слил истинную цель своего визита. Ни один мускул не дрогнул на лице бабушки: «Знаю, хорошая, порядочная девочка... Ладно, документы можешь не оставлять, но чтобы тебя никто не видел и не слышал».
До сих пор вспоминаю эту бабушку. У железного человека оказалось доброе сердце.
«Новая вахтерша»
- Послали нас бригадой на наладку производства в филиал нашего завода. Современное предприятие, все сделано по последнему слову науки и техники: электронные пропуска, сканирование отпечатка пальца, камеры слежения по всему заводу.
На проходной завода — куча непонятных журналов.
Вахтерша: «Распишитесь здесь, здесь и здесь».
Мы: «А за что мы расписываемся?»
Вахтерша: «За то что зашли, вышли и бродили по заводу».
Мы: «Так у нас электронные пропуска! Видно же, что мы зашли, вышли и бродили!»
Вахтерша: «Кстати, насчет пропусков. На выходе вы их сдаете, мы их кладем в эту деревянную(!) коробочку и запечатываем. Утром мы коробочку вскрываем, вы берете пропуска и идете работать».
У мамы на работе именно так и было - пропуск выдаваться на входе и сдавался на выходе. Мне в детстве всегда хотелось посмотреть на мамин пропуск, а он оставался на работе.
- Когда иду на работу, всегда общаюсь пару минут с консьержкой. А сегодня я проспала, проснулась от звонка в дверь. А там консьержка, говорит: «Доброе утро! Ты сегодня опаздываешь! У тебя все хорошо?» Как же я была ей благодарна. Ведь тогда у нас было совещание, на которое я успела только благодаря заботе этой милой женщины.
А вот и еще несколько наших подборок с историями из жизни обычных людей:
Комментарии
Как хорошо, что у нас дом без консьержек)
Никто не грузит инфой о соседях, не будит утром в неплановый выходной и не просит выплатить пенсию 😏