18+ женщин, которым есть за что сказать «спасибо» бывшим, ведь именно они открыли им путь к счастью
Бывшие — излюбленная тема для разговоров и сплетен. Но порой предыдущие отношения люди вспоминают в положительном контексте. Кому-то от бывших достались полезные знакомства и подарки, кто-то благодарит за уроки, а кто-то просто счастлив, что этот человек остался позади. Вот несколько разных историй, через которые красной нитью проходит одна мысль: спасибо, что бывшие, но что-то хорошее от вас все-таки осталось.
- Была я замужем за мужиком при деньгах. Случайно спалила его переписку с какой-то девицей. Молча собрала шмотки и свалила. Проходит пара месяцев — вижу СМС от него. Думаю: сейчас начнется нытье из серии «давай поговорим». Ага, щас! Открываю чат — и просто выпадаю в осадок. Там фотка документов на квартиру! И внизу приписочка: «Ключи сама зайдешь заберешь или доставкой отправить?» Я просто в тотальном шоке сижу! Ключи я, естественно, забрала. Где-то через месяц он начал аккуратненько так клинья подбивать, намекать, чтобы сойтись обратно. Я его сразу отбрила — нет и все. И прикиньте, квартиру он обратно требовать не стал! Вот так я на ровном месте обзавелась своей недвижкой. У меня из знакомых вообще никто в это не верит — говорят, так только в кино бывает!
- Узнала, что мой парень мне изменил. С кем? С какой-то коллегой. Естественно, я в ярости. Решила отомстить: нашла эту девушку в соцсетях, думаю, сейчас ей напишу, покажу, что он за человек. И тут вижу, что она выкладывает фото со своим песиком. И у меня что-то внутри екнуло. Потому что мой бывший терпеть не мог собак, и я всегда говорила, что он бесчувственный. Но я все равно ей написала: «Привет, я бывшая твоего парня...» И вместо того чтобы меня послать, она ответила: «Я знаю, он мне все рассказал». Мы разговорились, и она оказалась очень милой. Болтали всю ночь. Я узнала, что он ей наврал про меня и что она вообще не знала, что у него кто-то есть. И я вдруг поняла, что эта месть — глупость. Она, как и я, просто жертва его вранья. Мы встретились вживую, погуляли с ее собакой. И знаете, теперь мы лучшие подруги. А нашему бывшему мы обе написали: «Спасибо, что свел нас вместе». Вот так из-за одного человека я нашла того, кто меня по-настоящему понимает.
- Парень подарил мне билет на концерт моей любимой группы, а незадолго до выступления мы расстались. Я долго думала, идти ли на концерт, ведь другой билет остался у него, но все-таки решила пойти: я ждала этот концерт почти полгода и смогла бы потерпеть бывшего ради любимых исполнителей. А этот чудик продал свой билет прямо перед входом на стадион. И знаете что? Мы уже два года встречаемся с тем парнем, и летом собираемся жениться. Мне кажется, бывший сделал мне самый лучший подарок в жизни!
- Мы заняли второе место в квизе, на один из вопросов которого я ответила только благодаря бывшему анимешнику и знаниям, полученным из-за него.
Хм, возможно это как в анекдоте про смысл существования. Его смысл был в том, чтоб передать эти сакральные знания
- Расставание с первым бывшим буквально вытолкнуло меня из родной Тулы в Москву. Расставание со вторым — из уютной конторки в огромную корпорацию. После расставания с последним я очень удачно вышла замуж. Короче, нормальные чуваки — спасибо им от души.
«Бывший загрузил посудомойку»
- Мой бывший выносил из дома матрасы, ложки, вилки, утюг, подарки, которые сам же дарил, и даже помолвочное кольцо... со словами: «Я хочу забрать у тебя все». Через два месяца после развода я делаю шикарный ремонт, обновляю технику, встречаю прекрасного мужчину.
- Однажды бывший муж подарил мне айпад — б/у, но для работы было отлично. И так как у меня до этого не было ни одного устройства Apple, он подключил свой аккаунт. И в один прекрасный день на айпаде появились фото его одноклассницы в кровати. А в заметках — сравнительная таблица плюсов и минусов у меня и у нее. Вот и все. Полагаю, это была спланированная акция. Что-то из серии «дело не в тебе, дело во мне».
Мужики иногда так палятся, тупо забывают,что доступ есть:))))
- Подруга развелась с мужем из-за его измен. Они продолжали общаться, так как у них четверо детей. Он был женат один раз официально и еще пару раз — без штампа. Она же пашет как лошадь и о замужестве даже не думает, хотя выглядит отлично. И вот недавно, спустя 15 лет, звонит ей бывший и говорит: «Я женюсь. На этот раз все серьезно. Ты, наверное, тоже выходи замуж, не жди меня больше».
«Был женат пару раз официально» - на этом предложение должно заканчиваться)) невозможно быть женатым неофициально)
- Познакомилась с парнем — больше месяца просто дружили. Как-то он зашел ко мне помочь повесить люстру. Помог, сидим, пьем чай. И вдруг — стук в дверь. Бывший. Открываю, а он с порога: «Что ты со мной сделала? Я не могу после тебя ни с кем быть! Верни все как было!» Друг выходит из кухни, пришлось их познакомить. Говорю: «Знакомься, мой бывший». Женаты уже два года. Спасибо бывшему.
Ну, не такой уж и бывший, раз два года женаты 😁
- По традиции время спать, дочка огорошила: у нас конкурс костюмов, хочу быть русалкой. Завтра. Я все перерыла, магазины закрыты, я в панике. Вдруг вспомнила, что бывший муж оставил на балконе коробку, до которой никак руки не доходили. В общем, спасибо за блесны, мы ими украсили фатин.
- Почти два года назад писала в интернете о том, что мой муж хочет переехать в другой город, к морю, и насколько сильно мне не нравится эта идея. До того, что он готов был переехать один, раз я не соглашаюсь. И знаете что... спасибо тем, кто писал про отсутствие партнерских отношений и наплевательское отношение ко мне. Год как я с ним развелась, нашла новую работу, знакомилась с новыми людьми, ходила на свидания, получала удовольствие от жизни. Как будто глоток воздуха после постоянного психологического давления и упреков, что со мной что-то не так. Стало хорошо и комфортно. Я поняла, что я сама хозяйка своей жизни, и никто не может заставить меня делать то, что я делать не хочу! P.S. К слову, бывший муж все еще не переехал. Интересно, что же ему мешает теперь?
Как что? А где та дура, которая обязана была все планы реализовывать? Планировать, организовывать? Вот теперь не получается.
Оказывается, это сложно, когда самому нужно, а не на чужом горбу выезжать... В мыслях только картинка: как он бьёт себя в грудь и пафосно: " МУЖИК сказал- мужик сделал!"
Эх, испортили ему всю Малину!🤪
- Благодаря своему бывшему парню я стала известной. Ради прикола выставляла с ним видео в интернете, в основном чтобы подружки посмотрели. Там было и веселое, и ссоры тоже. Со временем стало подписываться все больше людей, они наблюдали за нашими отношениями. Когда мы расстались спустя год отношений, я, естественно, рассказала об этом. На тот момент у меня уже было 10 тысяч подписчиков. Я стала раскручивать свой аккаунт, писала посты на тему отношений, своего опыта и т.д. Сейчас у меня почти 100к, а все начиналось с видео для подружек, хахаха.
Нет, милый, я подрабатывать пойду проктологом,потому что на тебе потренеруюсь,как быстро засунуть твой же телефон в зад. За такие предложения
- Я стала популярной в своем городе благодаря выпечке тортов на заказ. Я всегда стремилась предоставлять качественный продукт и обеспечивать удовлетворение моих клиентов. Профессия кондитера была для меня не только средством заработка, но и настоящей страстью. Но однажды произошло событие, которое оставило меня пораженной и испуганной. Один из моих клиентов, заказавший торт, обратился ко мне с жалобой, что он нашел волос в выпечке. Я сразу извинилась перед ним и обещала возместить всю сумму. Однако этот инцидент меня очень поразил, ведь я всегда была очень внимательной к деталям и чистоте на кухне. Все производство было приостановлено, пока я не поняла, кто этот клиент на самом деле. Этот клиент был моим бывшим парнем, которому я разбила сердце. Растерянность и возмущение сменились во мне большим спокойствием и внутренним смехом, когда я поняла, что этот инцидент был попыткой отомстить мне за прошлое.
- У меня есть очень заботливый бывший. После расставания остались друзьями, и он сказал, что отдаст меня только в надежные руки. В чем-то наши отношения похожи на отношения брата с сестрой. Поэтому обо всех моих ухажерах он узнает первым. И благодаря своей работе проверяет о моих поклонниках все, что нужно. Проверяет наличие судимости, кредитную историю, штрафы за превышение и т. п. А потом говорит мне, стоит ли дальше идти с кандидатом на свидание. Не знаю, что бы я без него делала, он всегда оберегает.
Специально говорит гадости о потенциальных поклонниках. Вот такая мстя под видом заботы.
«Мы с парнем расстались, но пока не разъехались. Я приготовила два больших пирога и два мелких. А он съел 1,5 большого пирога и 1 маленький. Жесть»
- У меня день рождения, и вдруг — видеозвонок от бывшего. Я с перепугу взяла. Он спросил, дома ли я, сказал, что у него есть подарок и он хотел бы его презентовать. Ну ок. Думаю, что сейчас приедет доставка, но от него пришло сообщение. Открываю — а там фото конверта на шкафу. Оказалось, он еще полгода назад его там спрятал, хотел сделать сюрприз, но потом забыл и вот решил отдать на день рождения. В конверте — деньги. Спасибо, приятно.
- Бывший учил играть в Minecraft жесткими методами. Только самый сложный уровень, хотя я толком не умела джойстиком пользоваться. В итоге сейчас, благодаря ему, я могу играть вместе с сыном.
