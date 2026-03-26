Как человек с голубыми глазами голосую "за". И невинно хлопаю глазками!
15 историй об отношениях свекрови и невестки, которые смешнее любого стендапа — 26.03.2026
Говорят, что лучшие сценарии для комедий пишет сама жизнь, а лучшие реплики в них достаются свекровям. Эти женщины обладают уникальным талантом: превратить обычный семейный ужин в импровизированный спектакль, где они одновременно и главный режиссер, и самый строгий критик. От «полезных» советов, о которых никто не просил, до искреннего недоумения, почему все идет не по их плану — перед вами 15 историй, где перлы свекрови достойны большого экрана.
- Я свою свекровь вспоминаю с нежностью и с улыбкой. Всегда была на моей стороне, старалась, бежала с работы, чтобы помочь с детьми. Так вот, когда косячил мой благоверный, свекровь прибегала и начинала его ругать, на чем свет стоит. Отругав, она заканчивала всегда одними и теми же словами: «Ира, Витька, конечно, редиска, но зато у него глаза голубые!»
- Родители мужа заказали два ковра по индивидуальному эскизу, из чистой шерсти, отличного качества, в подарок нашей семье и семье своей дочери. Вроде все отлично, подарок-то хороший, но мы с золовкой отказались. И все потому, что на ковре были вытканы они: свекр и свекровь. По своей фотографии заказывали этот портрет. Сидят они рядышком, голова к голове. Муж ржал, я чуть не плакала. Сестра мужа отказалась первая от подарка, потом я. Ковры свернули, потом они лет 15 лежали в гараже.
- Разбирали мы как-то со свекровью коробку с игрушками ее уже взрослой дочери. А там, штук 10-15 кукол Барби, самых разных! Я тогда так удивилась, что у нее столько кукол было. Говорю, когда я была ребенком, у меня была всего одна, и та — подделка. У одной только девочки в нашем дворе была настоящая Барби и мы все мечтали с ней поиграть. Приезжаю к ним через несколько недель, их дома нет, а на столе стоит настоящая Барби, новенькая! Мне! И записка: «У каждой девочки должна быть своя кукла Барби!»
- Родители парня помогали нам переехать в новую квартиру. Его мама сложила все его вещи — одежду, книги и прочее — в одной спальне, а все мои — в другой. Затем, искренне недоумевая, она спросила, почему мы привезли в грузовике только одну кровать, и поинтересовалась, может мы купили ему новую, и ее еще не доставили? Никто не нашел в себе смелости дать ей какие-то объяснения.
- Решили перезимовать в теплой стране. За квартирой взялась присматривать свекровь, периодически приходила и поливала цветы. И вот мы возвращаемся, она нас встретила, привезла домой. Захожу на кухню, хочу сделать нам всем кофе или чай, протягиваю руку, а чайника нет. Она и говорит: «Ой, а ваш чайник что-то очень плохо выглядел, я решила его выкинуть». А ведь это был мой великолепный добрачный чайник из отчего дома, большой, со свистком, суперудобный! Я расстроилась, но была настолько уставшая, что просто сказала: «Ясно», поставила кофе, ушла в другую комнату и возмущенно вырубилась спать.
А я бы на следующий день сказала такой свекрови: "Выбросили мой чайник, покупайте новый".
- Свекрови как-то пришло в голову «проверить» наш брак. Она создала в приложении для знакомств анкету от моего имени, тут же сделала скриншот и отправила моему мужу: мол, посмотри, какая подозрительная страница! Только вот она не учла одну деталь: на скриншоте крупными буквами светились кнопки «Моя анкета» и «Редактировать». Мы с мужем потом долго смеялись, объясняя ей, как работают интерфейсы и почему ее интрига провалилась на первой же секунде.
- К нам в гости пришла свекровь и начала жаловаться, что у моей дочери слишком много игрушек. Нашей дочери четыре года, и она говорит, что хочет стать художницей, когда вырастет, и что ее картины будут висеть в музеях. Мы с мужем обычно дарим ей то, что соответствует ее интересам: краски, книги, кисти, пластилин и холсты. А вот семья мужа, наоборот, тащит всякое-разное, то, во что дочь почти и не играет. Итак, я спокойненько так говорю: «Мы не покупаем ей игрушки». Свекровь сразу в обиду и спрашивает: «Что ты имеешь в виду?» Муж пояснил: «То, что это вы все постоянно покупаете ей игрушки, которые ей не нужны, и мы от этого не в восторге». После этого свекровь сердито сказала, что она ничего и не покупает. А я ей такая: «Сегодня». Она переспросила: «Что „сегодня“?» Отвечаю: «Думаю, вы хотите сказать, что ничего не покупали ей сегодня, потому что на прошлой неделе вы купили ей куклу и бутылочку». Тут свекровь возмутилась: «То есть я не могу покупать подарки своей внучке?» А я ей сказала: «Да, конечно, можете. Но тогда не стоит жаловаться, что у нее слишком много игрушек, если вы сами их ей и покупаете».
- Моя любимая свекровь билась в истерике и требовала, чтобы младшего сына мы назвали Василием. В честь ее брата. На наше категоричное «нет» она пускала слезу, типа — «Ну вам что, жалко, что ли? А дядя Вася будет доволен». Тогда муж сказал, что у дядьки свои дети есть, вот пусть они и называют детей в честь деда. Свекровь обиделась.
Cat Fan - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Молодец Ваш муж, не все мужья могут так аргументированно ответить своей матери.
- Мать мужа, Линда, с самого начала давала понять, что считает меня недостойной своего сына. Она цеплялась ко всему: к моей работе, внешности, готовке. Когда мы обручились, стало только хуже: она пыталась вмешиваться в подготовку свадьбы, звонила поставщикам, предлагала свои изменения и даже хотела позвать гостей без нашего согласия. За месяц до свадьбы она устроила истерику из-за платьев подружек невесты, требуя все переделать, а когда я спокойно отказалась, заявила, что тогда, может быть, вообще не придет.
В день свадьбы выяснилось, что Линда все же пришла — в длинном белом платье. Я была в бешенстве, но устраивать сцену не стала. Вместо этого я попросила фотографа как можно чаще снимать ее в течение дня, а когда гости начинали обсуждать ее наряд, я с милой улыбкой говорила: «Не у всех хватит смелости прийти на чужую свадьбу в таком виде» или «Линда сегодня так сияет — почти как невеста». Я пошла еще дальше: при верстке свадебного альбома попросила сделать отдельный раздел под названием «Большой день Линды» со всеми ее фотографиями в белом платье, а потом отправила ей этот альбом как благодарственный подарок.
Странно...платье свекрови имеет какое то отношение к самой свадьбе. Ну пришла и пришла...
- Родители и брат мужа приехали в гости без предупреждения. Конечно, дом не в идеальном состоянии — я в декрете. Муж начал меня отчитывать перед всеми, мол, ты же весь день сидишь дома, бездельничаешь. Свекор и брат сидели такие довольные, брат даже громко шепнул, типа, мужик. Я уже было открыла рот, но тут зашла свекровь и сказала мужу: «Повтори!» Муж начал отнекиваться, что у нас не всегда так, что ей не о чем переживать и в этот момент свекровь прервала его вопросом: «Значит вы 48 лет считали меня бездельницей?» Все в ступоре. А она сказала мне: «Прости, бездельничая, оказывается, забыла воспитать сына» — и ушла.
- Как-то сидим у свекрови, пьем чай, у нее шарлотка, и муж жалуется, что я сказала, что мамины пироги у мамы будет есть, а меня учить не надо. Я не успела начать оправдываться, что уже приготовила тесто и начинку для другого яблочного пирога, когда тот пришел рассказывать, как шарлотку готовить, как свекровь выдала: «Вот и правильно, сказала, умница, критикует он еще».
- Болтали со свекровью и как-то слово за слово заговорили о молодых бабушках. Свекровь заявляет: «Я тоже такая, мне было всего 42 года, когда ты родила старшую». Я смотрю на нее и говорю: «Неа, вам было 52». А она давай спорить, мол, 42 и точка. Ну я давай ей буквально на пальцах доказывать, вычитая из ее года рождения год рождения мужа, рассказывая, что когда ей было 42 мы с мужем даже знакомы не были, я тогда вообще еще в школе училась. А она такая: «Ну, может не 42, а 45». Я уже устала ржать, вычитать и складывать, а она все повторяет: «Ой, ну не знаю, что ты там считаешь, но я была очень молодой бабушкой».
- Купили с мужем квартиру. Свекровь живет в 10 минутах ходьбы. На стадии ремонта она бегала туда каждый день. То мусор надо выбросить, то пыль строительную веником необходимо погонять, в общем поводы находились постоянно. Ближе к завершению ремонта ею были организованы регулярные экскурсии для всех родственников — надо же показать, какую большую и красивую квартиру сынок купил. Ремонт закончился. Я пересчитываю ключи — комплекта нет. Стали искать. Никто не знает куда делись. Я говорю:"Ок, меняем дверь". И ключи сразу нашлись — у свекрови.
- На свадьбу сделали скромный ужин в кафе — только родители, дочь мужа и мой брат. Моя мама говорит свекрови: «Аня, у тебя сын женится, а ты такая серьезная!» Свекровь отвечает: «Да мы уже привыкли...» У мужа это третий брак, к слову. Как ни странно, свекровь замечательная, называю ее мамой, помощь от неё неоценима, всегда поддержит. Но вот этот момент.
А чего ей сиять,если у сына третий брак и она не уверена,что он последний
- Пришла ко мне свекровь, мол, с ребенком помочь. Весь день вместо этого сидела, чаи гоняла, сериалы смотрела. И вдруг в семь вечера ее как подменили: «Давай, говорит, внучку я покачаю, а ты ляг отдохни». Я молодая была, глупая, плюхнулась на диван и только через пять минут, когда муж начал ключ в замке входной двери поворачивать, до меня дошло, какую она картинку для него срежиссировала.
Ну и поскольку тема отношений между невесткой и свекровью — неисчерпаема, то вот еще несколько таких подборок: