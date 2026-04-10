Я вышла замуж за француза и расскажу о мире, где пахнет свежим багетом и Шанель № 5

За десерты в семье Пьера отвечает его сестра Аннабель. Выучившись на кондитера, она долго не могла найти работу: без опыта ее никуда не брали. Тогда Аннабель пошла ва-банк. Она испекла торт и прямо на нем кремом написала свое имя, желаемую должность и контакты. Упаковала и отправила в самую престижную кондитерскую города. Риск был велик: хозяина могло не оказаться на месте, торт мог «не дожить» до нужного момента... Но все прошло как по маслу — патрон позвонил ей в тот же день. С тех пор она там и работает, и оттачивает на близких свое мастерство.