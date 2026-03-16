17 мужчин, которые не побоялись приложить руку к делу и создали для своих близких нечто особенное

Принято считать, что современный мужчина — это про дедлайны, кофе-брейки и умение настроить компьютер, а не про замену смесителя. Мы привыкли делегировать быт профессионалам, но когда ситуация требует немедленного решения, оказывается, за глянцевым образом офисного сотрудника часто скрывается тот самый «папа», который может быть, кем угодно.

«Связал жене сережки»

Я бы для такого мужа что угодно сделала! © plsbekind2me-_- / Reddit

«Муж соорудил мостик перед домом»

Сие не мостик. Это уже причал скорее. Красивый! © Unknown author / Pikabu

«Муж сегодня подстриг мне волосы»

«30 лет назад отец сделал для меня люльку с помощью пары сосновых досок и ручной пилы. Я попробовал сделать нечто похожее. Два поколения готовы к третьему»

Старое кресло с сюрпризом

Купил муж по объявлению старое кресло. Сиденье было подрано, ножки шатались. Я ворчала: «И так хлама полно, а ты рухлядь в дом тащишь». Муж решил полностью перетянуть обивку. Начал снимать старую ткань и заметил, как что-то блестит, думал — гвоздь, а оказалось маленькое колечко с камнем. Проверили, узнали, что настоящий бриллиант, хоть и маленький. Теперь даже не знаем, что с ним делать. А кресло муж перетянул, ножки заменил, теперь как новенькое.

«Посмотрите, какую теплицу мне сделал муж из старых окон»

«Заляпала рубашку чем-то — не отстирать. И вот, что муж с ней сделал. Ношу и радуюсь!»

«Сделал ремонт ванной комнаты от начала и до конца»

«Мой муж построил нам суперкурятник»

Это просто дворец для кур. © Unknown author / Reddit

Не перевелись еще романтики

Купили с мужем квартиру, деньги выгребли под ноль. Мебели нет, спим почти месяц на матрасе. Суббота. 8 утра. Просыпаюсь от какого-то грохота. Смотрю, а в комнату заходит спиной вперед какой-то мужик, а в руках тащит ящик. От страха аж вскрикнула, я же в белье! И тут он поворачивается, а это... муж. Я его даже не узнала, ведь он в какой-то строительной одежде. Говорит: «Принимай первую мебель» — и начинает затаскивать какие-то полки и доски. Спрашиваю, мол, откуда все это, ведь денег еще не накопили. А он говорит, что почти каждый день в гараже возился, чтобы мне туалетный столик сделать с зеркалом. На работе какие-то остатки материала собирал, а в гараже все доделывал. Иногда чуть раньше с работы уходил, иногда задерживался. Когда собрал столик, я была в шоке, ведь ничуть не хуже покупных вариантов получилось. Так приятно стало, ведь он все это время обо мне думал.

«Прошло почти 4 года с тех пор, как мы с женой переехали жить за город. Первым делом я сделал террасу. Постепенно она обросла скворечником, гирляндами и прочими уютными вещами»

«Недавно не стало моего брата. Несколько лет назад он сделал мне подарок — нарды ручной работы. Делал все сам, у него были золотые руки»

«На этот раз муж нарисовал на моей рубашке очень харизматичного персонажа»

Выглядит восхитительно! Не хватает только немного «Йо-хо-хо» © Rurusanni / Pikabu

«Надоело спать на полу. Квартиру купили 10 лет назад, так всей семьей и спали на матрасе, то денег нет, то времени»

«Я строю каркасные дома, в работе использую строганную калиброванную доску со скругленными фасками. После стройки остается немало обрезков разной длины, так и не пошедших в дело. Накидал эскиз, нарезал доски нужной длины и увез детали домой. И главное — очень хотелось мягкую подсветку».

«А мне муж сделал сушилку для семян»

«Закончил обустраивать чердачное пространство»

«У нас с мужем есть общее хобби — живопись. Я обычно крашу ногти, а он любит раскрашивать миниатюры»

Я бы посоветовала тебе выйти за него замуж, но ты уже это сделала. © SickStrawberries / Reddit

Ну и молодец же муженек! © jewminican / Reddit