21 человек, чьи имена и фамилии вносят перчинку в серые будни

Идем вчера с мелким, гуляем. Вдруг, слышу женский голос:

— Симба, мальчик мой, иди сюда!

Ну, думаю, ладно, собаку наверное зовут.

И тут, на моих глазах, к женщине устремляется мальчик.

Начинаю тихо ржать. Женщина поровнялась со мной, и, видя что я веселюсь, извиняющимся тоном говорит:

— Не смейтесь, пожалуйста... Ну как мне его еще называть, если он Лев Львович?