21 человек, чьи имена и фамилии вносят перчинку в серые будни
Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Но что делать, если твоя фамилия, мягко говоря, необычная, а сочетание имени и отчества заставляет паспортисток дважды протирать очки? Уж кто-кто, а герои нашей статьи знают о таких ситуациях не понаслышке.
Идем вчера с мелким, гуляем. Вдруг, слышу женский голос:
— Симба, мальчик мой, иди сюда!
Ну, думаю, ладно, собаку наверное зовут.
И тут, на моих глазах, к женщине устремляется мальчик.
Начинаю тихо ржать. Женщина поровнялась со мной, и, видя что я веселюсь, извиняющимся тоном говорит:
— Не смейтесь, пожалуйста... Ну как мне его еще называть, если он Лев Львович?
Давно работала в банке и был коллега с фамилией Раскошный. И однажды в разговоре он сказал, что его жена отказалась брать его фамилию. Мы все удивились, мол, как так? Такая фамилия крутая! Почему?! А он сказал одно лишь слово: «Анжела». Она на тот момент занимала какую-то высокую должность в банке.
А по-моему, такая фамилия прекрасно подходит к любому женскому имени.
Мне вот интересно, в Америке вы используете свое имя, или уже выбрали псевдоним? Сегодня случился забавный случай в кофейне под домом. Когда бариста спросил мое имя, я как всегда ответил: «Ярослав». После нескольких попыток повторить, он нервно улыбнулся и начал что-то писать на стаканчике. Забираю, и на нем «Your Love». Ну ладно, пойдет. Зайду завтра.
Бариста мог написать "your's love". Это ближе к имени Ярослав. А вообще, пусть учится произносить и писать любые имена правильно.
«Угадайте, кто лишний?»
У знакомой девушки папа круче. Он — Ярослав. Дочку мечтал назвать Анна Ярославна. Как королева Франции, дочь князя Ярослава Мудрого. Первую дочь назвал, конечно, Анна. Но в ЗАГСе как принято: Анна Ярославовна. Недовольство, попытки жаловаться, подкупить. Но там строго по правилам. Прошло время, 90-е годы, рождается еще дочь. Он и ее называет Анной и в Загсе уже убеждает написать отчество Ярославна. Итак, у него две дочери, обе Анны, одна Анна Ярославовна, вторая Анна Ярославна и закрытый гештальт.
Аж вспомнила присказку, что, кхм, неумных не сеют, не боронят, они сами родятся.
У мамы на работе в банке был парень с фамилией Хомячков. Ирония в том, что он работал в отделе кредитования, и каждый раз, когда он брал трубку, отвечал: «Отдел кредитования, Хомячков, слушаю!»
Да, здесь подобная фамилия сияет, как бриллиант. Воробьёв, Котов, Рыбов.
Я в Чехии учился, у меня было два одногруппника: Долежал и Доседел. Да, в чешском тоже есть эти глаголы, только пишутся иначе. Так вот, на первом курсе на последней паре препод отмечала присутствующих и задумчиво сказала: «До последней пары Долежал не досидел и Доседел не досидел», потом и сама рассмеялась, и нас порвало.
Жить с такой фамилией — сплошная боль
На одной работе была девочка с фамилией Свинина, она упорно ставила ударение на первую букву «и». На другой работе пришла девушка с паспортом, я оформляла ей услугу и вбивала данные паспорта в программу не вдумываясь. А потом поднимаю глаза и вижу фамилию Говядина. Господи, прости, сколько шуток одномоментно родилось в моей голове, чего мне стоило сдержаться. Вот они подружки, одна Говядина, вторая Свинина.
Есть фамилия "Свинин", ударение на первую "и", в женском склонении, ударение такое же. В любом случае, обладательнице фамилии лучше знать, как произносится. Странно, что с ней спорили.
Мама рассказывала историю, как в роддоме с ней в одной палате лежали девушки по фамилии Волк, Лиса и Заяц. Фамилии может не самые необычные, но совпадение прикольное.
Помню прикол: работала в компании и у нас в отделе было два мужика с фамилиями — Сладкий и Ласковый. Мне кажется, их директор чисто по приколу ради фамилий нанял, ибо то количество шуток, которые мы придумывали, когда общались с ними или отправляли сотрудников с других отделов к ним, было бесконечным.
На работе так вышло, что на жилье для сотрудников вместе заселили новых — Волк и Заяц. С утра вижу заявку нового кандидата на ту же работу — Медведь. Пишу своим: «Коллеги, Медведя берем без собеседования!»
Медведь где-нибудь в своем паблике: "... И вот представьте себе, чуваки, взяли меня без собеседования, а тут на работе со мной: Заяц и Волк!"
Когда я выходила замуж и брала фамилию мужа, мне она казалась самой простой и обычной — Кузмичева. Но когда я стала пользоваться ей, всплыл один маленький нюансик, подаренный каким-то грамотеем-паспортистом. Оказалось, что, если ты произнесешь кому-либо просто «Кузмичева», неприятности с документами будут гарантированы на все 100%, потому что в фамилию впишут мягкий знак. В общем, я гордый обладатель фамилии «Кузмичевабезмягкогознака».
«Решил я, значит, заказать продукты»
Это где в приложениях доставки продуктов указывают фамилии курьера? В Деливери, например, указывают только имя курьера.
В юности у меня была подруга с фамилией Кан, и ее мама мечтала ее выдать замуж за корейца, 3 поколения корейской семьи, выходили замуж, женились только на людях свое национальности. А у них в окружении у всех корейцев была фамилия Кан. Я смеялась и предлагала взять двойную фамилию, чтобы стать Валей Кан-Кан.
Если 14 основных фамилий, как у корейцев, то волей - неволей однофамильцев встретишь. Я тоже Канов знаю =)
На одному курсе учились парень по фамилии Гаврик и девушка Бобрик, какое-то время встречались и мы всем курсом делали им пожениться и взять двойную фамилию. А еще в общаге в одну комнату на первом курсе заселили двух парней: один Сметана, другой Вареник. Чуть не подрались пока знакомились, каждый думал, что другой его троллит.
Девочку Любу осмеивали в детстве, когда она косячила, поскольку фамилия была Безрукова, и она постоянно говорила, что выйдет замуж и поменяет фамилию. Ее парень, зная это, скрывал свою фамилию. И только в ЗАГСе она узнала, что меняет фамилию Безрукова на Безногова. Любовь Безногова. Крику было много, но живут они долго и счастливо.
Была у нас в универе одногруппница с фамилией — Половинка. Всю учебу только и мечтала поскорее выскочить замуж, чтобы наконец-то от нее избавиться. Прошло несколько лет, случайно пересекаемся на улице. Спрашиваю: «Ну что, как жизнь? Вышла замуж, как хотела?» А она расплывается в улыбке и выдает: «Вышла! И угадайте, какая у меня теперь фамилия? Кругликова!»
Когда ты вечный школьник
У меня есть дядька, которого зовут Рафаэль, но многие родственники упорно его называют Колей. Оказалось, дело было так: родился он в глухой деревне. Мать всегда хотела сына Рафаэля — очень уж нравилось ей это экзотическое в то время имя. Назвала, значит, Рафаэлем и отправила свою подружку в село, чтобы имя в метрику вписали. Дорога через лес была длинная, и подружка, пока шла, имя-то забыла. Пришла в сельсовет и вписала «Николай». Вот такая история.
У нас в группе была студентка Маляр. Всегда предупреждала — ударение на а. Но так терялась вторая гласная. Ее постоянно записывали как композитора — Малер. И что плохого в маляре? По крайней мере знакомое слово и без ошибок запишется и повторять по сто раз не надо было бы.
А один препод имел фамилию Поснов. Вроде бы ничего, но он был в активе студенческого научного общества (СНО) и на каждом заседании подпрыгивал, когда секретарь объявлял — А теперь по СНО (в смысле переходим к делам общества).
Комментарии
У моей дочери вполне обычное имя - Нина. Но сейчас оно не в моде. И, не поверите, каждый раз проблема. «Как девочку зовут? Ника? Лина?…». Я уже артикуляцию натренировала по полной))