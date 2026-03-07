14 историй о посиделках с близкими, которые могли бы стать началом отличной комедии
Иногда самый обычный вечер с близкими внезапно превращается в шоу, на которое можно было бы продавать билеты. Мы собрали истории, когда теплый семейный досуг неожиданно стал комедией положений, и доказали, что чувство юмора спасает даже самые неловкие ситуации.
- Играли с мужем в элиас. Чуть не поругались. Попалось мне слово, а я не знаю, как его объяснить. Говорю: «Фрукт, но как отец». Муж вообще не понимает. А ответ-то «папайя». © amoreete
- Меня весь день не было дома, а вечером ждали друзей. Сообщила об этом мужу, сказала, чтобы он купил какую-то еду или заказал доставку, а я чуть позже подойду. Я уже ехала в такси домой, переписывалась с той подругой, которая как раз гостевала у нас, и получила от нее сообщение: «Я в шоке от твоего мужа. Почему ты никогда не хвасталась им?» Я не поняла, о чем речь, она давным-давно знакома с моим мужем, мы часто парами проводим время. Прихожу домой, а там шикарный стол. Первым же делом спросила у мужа, что это была за доставка. Муж ехидно улыбнулся и сказал, что это он все сделал, а друзья активно кивали головами и говорили, что это правда, они видели, как он готовил. Мы 5 лет вместе, а я только что узнала, что мой любимый такой повар. © Палата № 6 / VK
- Играли в сценки, дочь решила изобразить меня на работе. Надела мои очки, села перед нашим сфинксом и такая: «Скажите, а давно вы себя ощущаете несколько менее пушистым, чем другие коты?» Я психолог. © valenayaspers
- Папа объясняет слово: «Домой приходишь, а там жена с другим! Что это?» Все хором: «Измена, предательство». А загадано было слово «сюрприз». © tanya.kostikova
- На Новый год сыну подарили деревянный конструктор-головоломку, который собирается без клея в виде корабля. Он не очень заинтересовался, а вот муж ушел в это дело с головой. Была в театре, прихожу в районе половины десятого домой, мое 41-летнее счастье сидит на ковре и со всей осторожностью и бережностью запихивает в пазл последние элементы. © Подслушано / Ideer
- Вчера был смешной случай. Играли в квиз, был вопрос: «Какое произведение Куприна называется так же как новогодний салат». Я говорю «Гранатовый браслет». Я не разбираюсь в салатах, но зато разбираюсь в литературе. Мне не поверили и выбрали вариант «Cеледка под шубой». Кринжую. © _mirrka
- Сын перед сном сказал, что нужно было прорастить картофель и фасоль и принести завтра утром, а он забыл. Итог: я в ночи ездила по круглосуточным супермаркетам и искала там картошку, которая проросла, но ее нигде не было. Я даже просила на складе посмотреть, вдруг где-то то завалялась. © honey_mary
- Играли в элиас. Мы все легли от смеха, когда пришла очередь подруги и ее парня. Подруга объясняет очень быстро: «У меня много, у тебя мало». Ее парень в ту же секунду: «Деньги!»
«Правильно!» © _kate.march
- В молодости с мужем случайно наткнулись на мероприятие в местном природном центре под названием «Охота на сов». По сути, гид просто вел группу в лес на закате в поисках сов-сипух. Звучало интересно. Собрались, гид представился и кратко рассказал, чего ожидать. Мы спустимся по лесным тропам, он включит запись совы в надежде услышать ответ, и все мы будем в восторге. Идеально! И вот, мы идем, затем он нажимает кнопку воспроизведения на своем диктофоне, и ужасный, плохого качества звук кричащей совы обрушивается на нас. Никакой реакции. Мы продолжили путь в лес. На третий раз мой муж прикрыл рот рукой, пытаясь заглушить смех. Я помню, как бросила на него сердитый взгляд. На четвертое включение диктофона мой муж разразился невероятно громким истерическим смехом. Это было заразительно и вскоре мы уже оба хохотали, выбегая из леса. Мы вернулись к машине и, наверное, еще минут десять смеялись вовсю. Мы больше никогда не возвращались в этот природный центр. © darjeelingpeach / Reddit
- Легендарная история, как играли компанией друзей, все заядлые автолюбители и водители, кроме меня и еще одной подружки. В карточке, разумеется, именно мне попадается слово «карбюратор». Я в душе не чаю, что это, а тогда просто на панике выкрикнула подруге: «Деталь машины!» и она в ответ так же: «Я не знаю, пусть карбюратор!» Лица людей вокруг надо было видеть. © pplcallmekatrin
- Играли с друзьями музыкантами. Подружка пианистка говорит мне: «Ми-до, ми-до?» (и пальцами показывает, как будто играет). Я: «Чиж!» Она: «Правильно!» Мой парень, не музыкант: «Что происходит?» Дело в том, что песенка детская «Чижик-пыжик, где ты был?» начинается с нот ми и до, и я догадалась. © yulia_vashulia231
- Играли в элиас, девчонки были в паре. Одна читает слово, поворачивается к другой и издает единственный гортанный звук — то ли «ааа», то ли «кря». Другая, моментально: «Какаду!» И это был правильный ответ! До сих пор не понимаем, как они это сделали.
- У нас был гиперактивный бирманский кот по кличке Оскар. Когда он гонялся за мухами, то прыгал высоко по стенам (он мог запрыгнуть на самый верх двери). Однажды мой муж подхватил его на руки, и они вместе отправились на охоту за мухами. Муж поднимал Оскара, в воздух, а Оскар пытался схватить муху, используя передние лапы. В итоге они поймали одну муху, и эта охота вошла в легенду. © phoxphyre / Reddit
- Играли в угадайку. Подошел черед моего парня. А он молчит, уши порозовели. Наконец, шепотом: «Я не смогу объяснить». Мы насели на него, мол, намекни хотя бы! А он все мнется. Подруга не выдержала, прочитала карточку и давай хохотать. Там было слово «хреновина» (которая «огонек»).
Мы как-то играли в компании. Надо было пантомимой изобразить слово, остальные угадывали. Одна участница загадала/изобразила слово "странность". Это было тяжко!
