У Даррелла помимо этой книги , есть и другие хорошие, например, Зоопарк в моем багаже и тд, очень смешно местами и читается легко, я в детстве обожала.
10 книг с живым сюжетом, которые попались под руку в нужное время и вмиг прогнали хандру
Иногда определенная книга появляется в настолько нужный момент, что становится частью личной или семейной истории. Она может вдохновить, помочь разобраться в себе, подарить уйму смеха и улыбок. Благодаря таким произведениям наши бытовые неурядицы кажутся не такими уж и грозными. В этой подборке книги, которые или уже уютно умостились в сердце автора, или ждут своего часа. Какие-то вещи даже порекомендовали наши читатели. Так что, скорее всего, здесь вы найдете что-то по душе.
«С первой леди так не поступают», Кристофер Бакли
Эту книгу нам душевно рекомендовали читатели в одной из статей. И здесь есть все! И юмор, и адвокаты, и желание восстановить справедливость. Не будем вдаваться в детали сюжета, что же там произошло с самого начала, чтобы не рассказать лишнего. Все, что вам нужно знать, — в жизни первой леди вдруг появилось столько приключений, что Индиане Джонсу и не снилось. Если вы фанат сериалов «Хорошая жена» или «Мэтлока», то вам эта книга должна понравиться.
«Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл
Сама я не поклонница этого писателя, но вот подруга прям рекомендует к прочтению все его произведения. А ведь сама она тоже познакомилась с творчеством известного зоолога по настоянию свекрови. Вот ее история: «Дочь без сказки спать не уложишь. Лежим, читаем. Вдруг заходит свекровь и заявляет: „Что еще за глупости ты ребенку читаешь?“ Нормально так, да? Выпроводила ее, мол, потом поговорим. Уложила дочку, выхожу из детской, а свекровь меня там поджидает. В руках у нее была книга „Моя семья и другие звери“ Даррелла! Оказывается, это любимая книга мужа в детстве, хотя он вообще чтение не жаловал. Свекровь ее сохранила, теперь вот решила внучке вручить. Хотела возмутиться, что она опять лезет не в свое дело, но решила попробовать. Ксюше зашло! Да я и сама остановиться не могла, такие там перипетии жизненные».
Рассказ ведется от имени 10-летнего Даррела, и если вам интересны семейные истории, мир животных и просто жизненная литература, то смело вносите это произведение в свой список к прочтению.
«Космоолухи», Ольга Громыко
Из всей серии прочитала я пока только две книги. И хотя фантастика и космические приключения не совсем мой жанр, тут это все отошло на второй план. Хочется сказать отдельное спасибо нашим читателям, которые посоветовали этого автора и даже сравнивали его с Хмелевской: собрав весь свой профессионализм, я пошла к папе за томиком Ольги Громыко. И мне вручили, что было — парочку книг из «Космоолухов». Всем, у кого ноутбуки периодически страдают от крошек и пролитого чая, читать обязательно. Там на корабле была клавиатура, которая ела хлебушек и перерабатывала его в электричество. В остальном — отличные космические путешествия, от которых вы будете смеяться в голос и забудете о том, что начальник сегодня отругал вас за отчет.
Космоолухов обожаю!!! 45 книг???? Прочитала только 3. Надо срочно наверстать!!!!!
Сдается мне, автор статьи ошиблась. Пока нашла только 14 книг в этой серии.
«Детство Темы», Николай Гарин-Михайловский
Как сейчас помню эту серую библиотечную книгу, которую, казалось, никто не открывал десятилетиями. Сама бы в жизни ее не выбрала, но в универе она входила в список к экзамену по детской литературе. Читала, дыхание затаив. Потом позвонила маме и впервые рассказала о детских обидах. Она сразу не поняла, мол, чего это я. Поговорили, решили, что я к ней приеду на пару дней. Конечно, привезла ей почитать то самое «Детство Темы» Гарина-Михайловского. Вот так вот и прошли каникулы между семестрами. История мальчика Темы на самом деле трогает за живое и помогает родителям и их детям понять друг друга. Если возьметесь читать, носовые платочки на всякий случай приготовьте.
«Как пингвины спасли Веронику», Хейзел Прайор
Отзывы на этот роман весьма противоречивы. Кто-то всплакнул, кто-то посчитал его слишком простым и полным жизненных штампов. Но история пожилой миллионерши все же интригует и захватывает. Там есть и семейные тайны, и приключения, немного юмора и сентиментальных моментов. А еще — пингвины!
Не могу сказать, что буду эту книгу перечитывать. Скорее всего, для меня она на один раз. Но много уютных и вдохновляющих моментов определенно отвлекли от личных проблем и грустных мыслей.
«Не позвать ли нам Дживса?», Пелам Гренвилл Вудхаус
Лет в 13 я часто ходила в школьную библиотеку. Выбор там был не особо разнообразным, в основном что-то в рамках школьной программы. И вот увидела на обложке знакомое имя. Строгая тетя-библиотекарь в очках сказала, что мне рановато такое читать, но книгу все-таки выписала. И очень кстати все получилось! Нашей семье как раз был нужен добрый искрометный юмор. В общем, читали мы ее вслух.
Сюжет «Не позвать ли нам Дживса?» немного отличается от привычной истории Вудхауса. Вустер отправился в какую-то модную школу, в которой должен был даже научиться сам штопать носки. А Дживс помогал с неурядицами другу своего хозяина. Там столько всего накручено, да так смешно! Теперь в нашей семье даже есть шутка, что в любой жизненной ситуации нужно танцевать чарльстон. Прочитаете — поймете.
«Парадизо», Франческа Сканакапра
В последнее время я редко читаю серьезную литературу. Но один отзыв о «Парадизо» все-таки убедил меня поставить эту книгу в очередь: «Казалось, автор замахнулась на огромный пласт истории и не вытянула. А на самом деле я упустила, что „Парадизо“ — первый том трилогии. Даже когда казалось, что все очень плохо, я не могла отделаться от неоправданной легкости, которой пропитана книга».
Произведение действительно одновременно тяжелое и легкое. В центре внимания — 7-летняя девочка, которой довелось жить в нелегкое время. За продолжение серии еще не бралась. Но роман «Парадизо» и сам по себе оставил свой след в моем сердце.
«Дневник Бриджит Джонс», Хелен Филдинг
Ну а почему бы и нет, собственно говоря? Я трепетно отношусь к одноименному фильму, так что прочесть книгу — было дело времени. Сюжет не особо отличается от экранизации, разве что он больше похож на дневник самой героини. И от этого получилось больше проникнуться именно внутренним миром чудесной Бриджит. Каждая девушка узнает себя в этих строках. Думаю, если на душе немного грустно, то стоит почитать это произведение. Кстати, остановиться можно в любом месте и вернуться к нему через парочку месяцев. А вот если кто-то не смотрел кино и вовсе, то вот вам отзыв от моей 15-летней племянницы: «Тетя Катя, эта же книга прям про меня!»
Отличная книга! Более смешная и проникновенная, чем фильм. Более переживательная что ли.
«Манюня», Наринэ Абгарян
Сестра развелась с мужем и переехала с дочкой ко мне. Ходили обе понурые, ничем их нельзя было развеселить. Тут племяшка книгу просит почитать. Выбирай, говорю, у меня их два книжных шкафа. Прихожу с работы, они хохочут, все в муке, печеньем пахнет. Кто ж знал, что из всех книг ребенок возьмет с полки «Манюню». Отличный выбор, считаю. Вот они читали ее вслух и даже решили покулинарить немного. А главное — наконец улыбались. А кого, собственно, проделки Манюни, ее подружек и семьи оставляли равнодушными? Разве что тех, кто не читал эти книги.
«Непокорные», Эмилия Харт
По-настоящему женская книга! Но при этом вы там не увидите и толики романтики. Роман расскажет вам о судьбах трех женщин, которые жили в разные эпохи. Каждая история откликается даже современной даме. Произведение свежее, увлекающее. Мне оно помогло отвлечься от одиночества и проблем. Рассказывать сюжет не хочется, я бы даже рекомендовала не заглядывать вам в аннотацию, а сразу открывать первую страницу. Кстати, это дебютная книга Эмилии Харт тут же стала настоящим бестселлером.
Если вы читали что-то из этого списка, то обязательно пишите в комментариях, совпало ли ваше мнение с мнением автора. А еще мы ждем от наших читателей новых рекомендаций.
