То есть вы что-то продаете, вам вместо денег дают конверт с неясным содержимым, и вы соглашаетесь его не открывать? Точно знаете смысл слова «продавать»?
18 честных историй о записках от руки, в которых искренности больше, чем в сотне мессенджеров
В эпоху мессенджеров обычная бумажная записка стала настоящим реликтом прошлого, но тем интереснее ее получить. Сегодня в программе — официантка, предостерегшая девушку от коварного кавалера, преподаватель с необыкновенным чувством юмора и милая записка от пятилетки, которая спасла маму от аврала на работе.
- Я как-то отдыхал на берегу водохранилища с друзьями. Палатки, костер, все дела. Когда купались, ногой нашарил бутылку. Вытащил ее, чтобы выкинуть, а она целая и полная песка. Только в песке еще что-то виднелось и бутылка была закрыта пробкой. Открыл, песок вытряхнул, а там записка на пергаментной бумаге. Девушка писала, что хочет выйти замуж, хорошую работу и прочее. Мол, все исполнится, если найдут бутылку. Надеюсь, что у нее все получилось и сбылось!
- Продаю ненужные вещи в интернете. Написала девочка, встретились в тот же день. Вручает мне конверт со словами: «Только откройте позже». Щупаю конверт — ну, там явно не деньги, но в середине что-то твердое. Дома открыла и радовалась как ребенок: она положила мне деньги, записку с благодарностью и конфетку.
- Сдаю квартиру. 5 лет жила девчуля и ни с того ни с сего съехала. Я за это время в квартире ни разу не была. Ну, пошла проверять, а заодно прибраться и сделать фото для новых жильцов. Зашла и квартиру не узнала ее. Чуть челюсть не уронила от радости: на столе лежали записка с благодарностями и ключи. Квартиру она сделала еще лучше, чем она была! Новая техника, полы перестелила, плитку классную положила, еще и мебель красивую оставила — ну, просто люкс!
«Дочурка, 1 класс. Случайно сделала задание красной пастой. Ну, и написала записку учителю. А та молодец, не промах»
- На днях сильно проспала, кофе еще сбежал, а на работе сдача проекта. Муж с утра молча сунул мне в сумку контейнер с обедом. Обед задержали. Злющая, голодная, открываю сумку — и сердце екает. В контейнере — записка от нашей пятилетки: «Мамуль, папа сказал, у тебя трудный день, вот тебе мой талисман». Талисманом оказалась шоколадная медалька из ее школьной столовой. И так мне хорошо стало, что ни в сказке сказать.
- Подруга пару лет назад отлично разыграла меня. Отключила будильник — я проспал работу. Вскакиваю, одеваюсь. Пора выходить — ключей нигде нет. Записка лежит на столе: «Открой морозилку». Открываю, а там кастрюля, на дне которой заморожены мои ключи.
- На днюху дочки пригласили всех ее подружек из класса. Стоим у кафе, а тут девочка явилась, с которой дочь не дружит. «Мне мама сказала прийти». Отправили домой. Позже в почтовом ящике нахожу записку от ее мамы. Читаю и глазам не верю. Написано, что у девочки сейчас непростой период в жизни, не клеится с классом — и она думала, что день рождения с одноклассницами может как-то помочь. Вот заранее сказать нельзя было? Двоякая получилась ситуация, и непонятно — кто тут прав, а кто виноват?
Являться без приглашения - фу.
Являться без приглашения туда. где тебе минимум не рады - сто раз фу.
И святоши. которые утверждают, что это плохо обижать бедненького ребенка, скажите: а это хорошо портить СВОЕМУ ребёнку праздник? А тут не только своему но всем приглашенным детям? Нормально так, когда тебя через чувство вины заставляют быть "хорошим" за сет радости и хорошего времени твоего ребёнка и кучи других в придачу?
То, что у ребенка сейчас проблемы с общением с ЦЕЛЫМ классом, не с одним ребенком. не с группой. а со всеми - это просос родителей. А то, что мать той девочки решила не просто нарушить правила приличия, а еще и поставить свою дочь в такую ужасную ситуацию с публичным отвержением, ПЛЮС попытки навалить вину на других родителей и детей - это явно показывает, где там родилась пробуема в общении и детьми у девочки.
«Вышла из класса минуты на полторы, не больше. Прихожу — на столе уже бумажка лежит: „Кто себя плохо вел“»
Порицать тех, кто следить за порядком - типа фу. А вот потом ныть, откуда столько подлости и хулиганов - это типа норм.
- Как-то по ошибке пришло письмо в мой почтовый ящик. Я любопытна от природы, поэтому открыла, а там записка с поздравлениями на день рождения дочери и двадцать долларов. Я взяла красивый конверт, переписала адрес, записку приклеила на нарядную открытку, не забыла и деньги переложить в новое послание и отнесла по правильному адресу. Хотя он был не так чтобы близко.
Да-да, охотно верим, что кто-то будет по почте в конверте отправлять деньги. Даже, если предположить, что это было лет 30-40 назад, когда в Америке не было карт, по почте переводом доступно уже два века
- У меня случай был в техникуме. Искала одного парня. Нужен был очень. Кладовка, где он обычно обитал, была закрыта. Раз прибежала, два прибежала — закрыто. Вырвала клочок бумажки из тетради, написала записку: «Володя, когда тебя найду — покусаю!» И подпись. Воткнула в дверь. В очередной раз прибегаю, записка там же. Беру ее, открываю, а там приписка от препода: «Присоединяюсь», — и его фамилия.
- Уехал учиться в Америку. В день отъезда порвал наушники и последние минуты пребывания дома пытался найти замену, ведь дорога до аэропорта занимает десять часов, поэтому остаться без музыки я просто не мог. Ничего не найдя, я уже собирался уходить, как ко мне подошел семилетний брат и протянул конвертик. Он — творческая натура, и я подумал, что там какой-нибудь рисунок на память. Уже в Америке, разбирая вещи, я решил открыть конверт. Там лежало $ 11 и записка: «На наушники. Тима, маме не говори».
«Есть такая техника, когда создается случайное пятно, а после высыхания дорисовывается. Ребенок долго создавал нужную форму, но оно высушить не успел. Ну, и оставил такую записку уборщице»
- Я увидела во дворе красивую BMW. И там на лобовом записка. Большой соблазн был прочитать, но я с ним справилась. А когда возвращалась из магазина, машины уже не было, а записка валялась на земле. Я ожидала увидеть: «Если ты не женат и не в отношениях, вот мой номер». А там написано: «Научись уже включать поворотники, надоел!» Вот и вся романтика.
Ой да, дурак на дороге - зло, дурак на бэзе - двойное зло. А дурак на бэхе с региональными 3 топорами - это уже даже не тройное зло...
- Во дворе появился новый герой. Ставит свою «шестерку» поперек двух мест, чтобы «никто не поцарапал». Я вышел, увидел, написал записку: «Уважаемый, если ты так боишься за свою ласточку, купи гараж. А здесь люди парковаться хотят». Прилепил на лобовое. Наутро записка висит на моей машине: «Следи за своей тачкой, а мою не трогай». Ну, я и вызвал эвакуатор. Его машину увезли. Я подлец или борец за справедливость?
- Однажды нам подкинули щенка. Несмотря на малый возраст, ростом он уже доставал до колена. Сейчас этот монстр свободно заглядывает человеку в глаза, вставая на задние лапы. В общем, ошейник-то мы на него надели, да воспитать не успели. И мелкий куда-то удрал на весь день. Вечером вернулся домой, а в ошейнике торчит записка: «Можете его не кормить. Он уже съел наши тапки. Ваши соседи».
"ошейник-то мы на него надели, да воспитать не успели". Мерзость какая. Когда песик сожрет не тапки, а ребенка или бабульку, оправдания такими же будут? Когда ты берешь на себя ответственность за животное, ты берешь на себя ответственность полностью. Иначе логика,как у бабок кастрюлечниц
«Работаю промышленным альпинистом. На работе встречаются вот такие записки»
Мишня???
Ай да молодцы, с нормальной фотки слова и то переписать не сумели...
«Хорошего дня и прекрасного настроения! Спасибо за вашу работу!
Может, чаю? Есть с мохито, черничный, с манго, с барбарисом. молочный улун, клубника, мишня и т. д.»
- Был такой случай в моей практике: нужно было поехать в офисное здание и демонтировать щит связи со стены на лестничной клетке, на верхнем этаже. Никому он не мешал, просто некрасиво было. Приезжаем, снимаем, а там на стене под ним надпись маркером: «Ну, и зачем сняли?!»
- Папа некоторое время гостил у моего брата. Когда он уезжал, брат был на работе, а нужно было оставить ему деньги. Папа деньги хорошо спрятал и добросовестно написал записку, оставив ее на самом видном месте — на столе у входа. В записке было три слова: «Деньги под телевизором».
- Сидим в кафе. Официантка на моего мужчину посматривает, да и я уже в мечтах замуж вышла. Наконец, он говорит: «Продолжим вечер?» Тут подходит та девушка и сует салфетку. Я развернула и глазам своим не поверила. Она написала: «Это мой сосед по подъезду. Он женат, у него и дети есть».
«На лестничной площадке дочь соседа оставила лыжи с такой запиской: „Не трогать! Я забыла ключи. Иду к бабушке, скоро вернусь! Пожалуйста, не берите. Настя“»
- Ходил к врачу, а по пути домой заглянул в кафешку. Сижу с кофейком. Мимо проходит парень, кладет мне на стол бумажку и торопливо уходит. На бумажке написано: «Возможно, я лезу не в свое дело, так что если вы не приемлете подобное вторжение в свою жизнь, не разворачивайте эту записку и просто выбросьте ее». Разворачиваю: «У вас на ногах бахилы, которые вы, вероятно, не сняли после посещения некого учреждения. Если же это не ошибка, а сознательная часть одежды, прошу прощения за доставленное беспокойство».
Ну это старая байка, я ее еще лет 15 назад встречала, только там был пожилой мужчина, дело происходило в Санкт-Петербурге, и речь шла о питерской интеллигенции.
- Была недавно история с дочкой (5 лет). Приехали в гости к бабушке. Доча увидела новые игрушки и просит их забрать к себе домой. Я спрашиваю:
— А баба разрешила?
— Да!
— Покажи записку от бабушки, что она разрешила.
Приносит спустя некоторое время записку с разрешением. Само собой, что писала сама.
Я говорю:
— Не похож почерк на бабушкин. Пускай она свою подпись поставит.
Честно говоря, я думал, что она попросит бабушку подписаться, но нет. Спустя пару минут приносит лист, где в углу подписано «бабушка».
- Сидела в кафе. Заказ записывают на листочек, а ты просто ждешь, пока принесут. Я спросила: «Как вы запоминаете, что кому?» — «Секрет!» И вот официантка забыла листок на подносе. Заглядываю, а там ну просто умора! Написано: «Латте с корицей и греческий салат для женщины с гулькой на голове».
