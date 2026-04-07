18 честных историй о записках от руки, в которых искренности больше, чем в сотне мессенджеров

Являться без приглашения - фу.

Являться без приглашения туда. где тебе минимум не рады - сто раз фу.



И святоши. которые утверждают, что это плохо обижать бедненького ребенка, скажите: а это хорошо портить СВОЕМУ ребёнку праздник? А тут не только своему но всем приглашенным детям? Нормально так, когда тебя через чувство вины заставляют быть "хорошим" за сет радости и хорошего времени твоего ребёнка и кучи других в придачу?

То, что у ребенка сейчас проблемы с общением с ЦЕЛЫМ классом, не с одним ребенком. не с группой. а со всеми - это просос родителей. А то, что мать той девочки решила не просто нарушить правила приличия, а еще и поставить свою дочь в такую ужасную ситуацию с публичным отвержением, ПЛЮС попытки навалить вину на других родителей и детей - это явно показывает, где там родилась пробуема в общении и детьми у девочки.