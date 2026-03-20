15 коммунальщиков пришли что-то починить и получили отборную порцию юмора

Про находки. Дело было в Казахстане. Разбираем старые стеллажи на балконе. Квартира сдаётся. Находим газетные свертки. Разворачиваем, там деньги. Начала 90 х - теньге. Вышли из оборота. Тысяч 30.поржали.хотя на тот момент деньги были хорошие. Все вынесли, подмели. С нами расплачивается снимавшая квартиру. Ну и напарник в шутку, а вот сдача. Даёт ей упаковки денег. Деваха не поймёт, говорим. Нашли. Она, ой какие честные. Спасибо.Спасибо.мы не доуменно посмотрели, ушли.Идем звонит хозяйка, как да чо? Все разобрали. Отлично, завтра маляров вызову. И тут напарник, от нехер делает заявку, нашли деньги, отдали вашей клиентке.Весь вечер эти дуры нам пытались мозг вынести.Одна попутала, думала деньги в ходу, побежала их тратить. Её на кассе тормознули. Пыталась выяснить как их обменять в банке.Вторая посчитала, что квартиросьемщица крысячит, сперла её деньги. Разборок было мама не горюй. Итог хозяйка выгнала сьемщицу, пересролась с нами. Хотя мы ей объясняли, что деньги древние их хрен обменяешь.