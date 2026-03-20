Про находки. Дело было в Казахстане. Разбираем старые стеллажи на балконе. Квартира сдаётся. Находим газетные свертки. Разворачиваем, там деньги. Начала 90 х - теньге. Вышли из оборота. Тысяч 30.поржали.хотя на тот момент деньги были хорошие. Все вынесли, подмели. С нами расплачивается снимавшая квартиру. Ну и напарник в шутку, а вот сдача. Даёт ей упаковки денег. Деваха не поймёт, говорим. Нашли. Она, ой какие честные. Спасибо.Спасибо.мы не доуменно посмотрели, ушли.Идем звонит хозяйка, как да чо? Все разобрали. Отлично, завтра маляров вызову. И тут напарник, от нехер делает заявку, нашли деньги, отдали вашей клиентке.Весь вечер эти дуры нам пытались мозг вынести.Одна попутала, думала деньги в ходу, побежала их тратить. Её на кассе тормознули. Пыталась выяснить как их обменять в банке.Вторая посчитала, что квартиросьемщица крысячит, сперла её деньги. Разборок было мама не горюй. Итог хозяйка выгнала сьемщицу, пересролась с нами. Хотя мы ей объясняли, что деньги древние их хрен обменяешь.
15 коммунальщиков пришли что-то починить и получили отборную порцию юмора
Истории
44 минуты назад
От визитов коммунальщиков можно и правда ждать чего угодно, а о некоторых специалистах бабки у подъезда слагают целые легенды. К счастью, в этот раз запланированный ремонт обернулся совершенно незапланированным стендапом, а прорыв трубы превратился в отборную порцию юмора для всего дома. А теперь и для нас тоже!
- Пришел мастер от ЖЭКа проверить плиту. Он копается в шлангах, я стою рядом на кухне. Вдруг из-за духовки он достает какой-то сверток и серьезно на меня смотрит. Я уже приготовилась к какому-то штрафу, а он выдает: «У вас там склад из мыла». И правда, целые упаковки, в пластике, пыльные. Зачем они там? Стали разбираться, оказалось, оно с открытой полки туда все время падало. Ах вот оно что! А я все на барабашку грешила...
ADME
Ответить
- Работаю электриком. Всегда удивляло поведение маленьких детей, проходящих мимо моей стремянки, пока я колдую над каким-нибудь светильником. Они начинают радостно кричать и тыкать в меня пальцем, будто увидели космонавта. Приятно, что хоть кто-то видит во мне героя.
- Ко мне пришел аккуратный и очень ответственный газовщик. Аккуратно и очень ответственно перекрыл газ, очень ответственно и аккуратно раскрутил все гайки, заменил батарейку в газовом счетчике, ответственно и очень аккуратно закрутил все гайки. Включил конфорки, внимательно посмотрел на огонь и сел за стол заполнять бумаги.
Он очень аккуратно и очень ответственно писал, как вдруг... Ба-бах!!! За его спиной лопнул воздушный шарик, висевший на карнизе со дня рождения дочери.
Аккуратно и очень ответственно пригнувшись, не оборачиваясь, глядя исподлобья мне прямо в глаза, спросил:
— Что это было?
— Шарик лопнул.
— Я приду к вам, когда поседею.
— За добавкой? — улыбнулся я.
Ничего не ответив и не оценив шутку, аккуратный и очень ответственный газовщик, внимательно смерив меня взглядом, аккуратно и очень ответственно добавил в квитанцию сто и, почему-то, четыре рубля, взял деньги, молча пересчитал и, не прощаясь, вышел.
- Пришел электрик чинить розетку. Долго смотрел на хаос из проводов, который наворотил мой бывший, а потом выдал: «Знаете, девушка, тут либо все выбрасывать, либо по-старинке клеить изолентой. Я предпочитаю последнее». Через 10 минут все работало. По ходу на изоленте все во многом и держится в этом безумном мире.
ADME
- Я как-то вызвала мастера почистить кондиционер. По ходу чистки он рекламировал мне мастера по эпиляции, победительницу какого-то чемпионата по дерганью нежелательной растительности, а по совместительству его жену. Даже визитку дал, уходя.
- Мастер из газовой службы проверял плиту. Мой кот активно «помогал»: копался в инструментах и запрыгивал на спину. Мастер отнесся ко всему с юмором. После того как закончил, отчитался по форме: «Проверка проведена в присутствии инспектора Рыжика. Нареканий нет. Все работает исправно!»
ADME
- В нашем прекрасном городе в связи с не менее прекрасной погодой и самыми расчудесными коммунальщиками вот уже вторую неделю тротуары покрыты хорошей такой коркой из снега, льда и бог весть чего еще. Люки, соответственно, тоже под коркой.
Бегу я сегодня на работу. Передо мной чинно шагает дедушка лет 70. На повороте дворник долбит ледяную корку над люком. Дедушка остановился и спрашивает:
— Можно пошутить?
Дворник прекращает стучать молотком и кивает. Я замедляю шаг. А дедушка выдает:
— Тут рыбы нет.
И чрезвычайно довольный собой идет дальше.
Ну, Петербург во всей красе — человек разрешения на шутку спросил.
- Студенткой снимала квартиру в самом центре города. На первом этаже дома жила дворничиха с приветом. Однажды я вешала белье на балконе, май, час пик, пробка и много людей на улице. Вдруг у меня улетают мои белые трусики прямо на тротуар. Как назло, внизу была эта дворничиха. Мне было стыдно спускаться за бельем, поэтому я делала вид, что это не мои. Но не тут-то было! Она схватила их и, как флагом, стала размахивать, крича: «Заберите трусы, девушка!»
Вот не понимаю я: зачем трусы вешать на балкон на всеобщее обозрение? В квартире совсем нет места для сушки нижнего белья? Или это своего рода эксгибиционизм?
Ответить
- Работаю изготовителем молочных коктейлей 2/2. Вышла после выходного дня. Принимаю заказ, пытаюсь включить блендер, но к моему удивлению он не включается. Одна насадка работает, а вторая нет. Я в замешательстве. Звоню управляющей, вызывают электрика. Прибегает мужчина, осматривает его. Оказывается, сзади есть еще одна кнопка питания, которую выключила моя сменщица (Интересно, зачем?). Неловко вышло, однако. Почувствовала себя человеком, которому говорят: «А вы пробовали выключить компьютер и включить?»
- Работаю в крупной жилищной управляющей компании уже 8 лет. И самый эпик пришел в письме от довольно молодого человека. На его 5-этажный дом с соседней многоэтажки свисают провода, и зимой, когда они покрыты инеем, на них садятся голуби, соскальзывают и ударяются в окно его кухни на 5 этаже. Директор в ответном письме заверил, что голубям будет выдан четкий инструктаж по посадке на скользкие поверхности. Писем от этого парня больше не было...
- Подобрали котенка. Пошли с подругой искать ему новых хозяев. Стоим, ждем лифт, а он не едет. Слышим, на этаже выше открывается, бегом туда. Не успели. Зачем-то постучали в двери, а там лифтер, уже готовый ругаться. Не нашла ничего лучше, чем сказать: «Котенок не нужен?»
- Собственно, вчера диспетчеру нашему был звонок. Сам звонившего не слышал, так что диалог выйдет половинчатый: «Здравствуйте! (слышны возмущения в трубку) Наш электрик ходил же к вам, что случилось? Как ничего не сделал? Нет, он установил счетчик, акт у нас на руках... Какой ребенок? Электрик бы даже не зашел в квартиру, если бы там был только маленький ребенок... Что значит ребенок плачет, что ему акт не отдавали? Сколько лет ребенку? Двадцать три?!»
Оказалось, что маленький мальчик двадцати с лишним лет плачет, что злой дядя электрик не дал акт установки счетчика ему в руки, а оставил на столе, где и заполнял прямо у него на глазах.
- У моей дочки был праздник в садике, и там была специальная песня для папы, под которую девочки должны были танцевать с папами. Мой муж ушел от нас, когда ей было 2 года, а «нового папу» я как-то еще не нашла. Так дочка позвонила нашему соседу с моего телефона и сказала что-то типа: «Дядя Сережа, вы же электрик, не могли бы вы прийти сейчас к нам в садик, у нас нет света на празднике. Сказали, заплатят». Сереже, видимо, нужны были деньги, и он даже не спросил, почему это она звонит, а не я. В общем, пришел сосед на праздник, дочка попросила его потанцевать с ней, раз свет уже дали. Я еще в жизни не видела более растерянного мужика.
- Я электрик первого курса, перед уходом на практику наш куратор шутила, что мы будем копать траншеи, и все смеялись. Угадайте, что я сегодня делал в первый день практики?!
- Трехлетний сын придумал игру «папа пришел с работы». Вчера играем: я в квартире, а «папа» (он) в дверь стучит.
— Кто там? — открываю.
Сын солидно переступает порог басом:
— Привет! Это я!
Я его целую:
— Привет! Что-то ты долго сегодня. Начальство задержало? Заходи, обедать будем!
Тянусь закрыть дверь и вижу на лестнице совершенно офигевшего мужика в спецовке со стремянкой. Видимо, электрик вышел из лифта и попал на финал нашего спектакля. Я дверь закрыла, смотрю в глазок — а он так и стоит с открытым ртом. Вот она — сила искусства!
А вот еще несколько подборок, в которых развязка наступает так неожиданно, что хоть стой, хоть падай:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 случаев, которые подтверждают, что наша планета держится не на китах, а на добрых людях
16 историй, которые начались фразой: «Встретились мы однажды с друзьями»
19 добрых семейных традиций, от которых становится теплее (и немного смешно)
20+ историй о свекровях и тещах, которые сломали стереотипы своей добротой и адекватностью
15 живых диалогов, которые врезались в память так же сильно, как «дважды два — четыре»
Истории
2 недели назад
18 честных историй от тех, кто знает: в большой семье смеха мало не бывает
14 случаев, когда добро приходило в самый неожиданный момент
Народное творчество
1 месяц назад
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
Истории
1 неделя назад
Я работаю проводницей в поезде и расскажу, почему не собираюсь менять профессию
Авторские колонки
1 месяц назад