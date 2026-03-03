15 историй любви, которые настолько хороши, что их будут пересказывать даже правнукам

Истории
2 часа назад
15 историй любви, которые настолько хороши, что их будут пересказывать даже правнукам

Иногда одна история любви может пережить целую эпоху. Она начинается со случайного взгляда, с подаренной гитары, с сорванных георгинов. А заканчивается тем, что о ней знают все: от соседей до правнуков. Про эти истории не снимут блокбастеры, но зато они становятся частью семейных легенд.

  • Однажды в молодости дяде подарили гитару. На наклейке был портрет молодой девушки. Спустя 10 лет дядя встречает мою тетю. Она была так похожа на ту девушку с гитары, что тот решил: «Это точно судьба!» Так они и прожили вместе в браке 20 лет. И сейчас живут. © Подслушано / Ideer
  • Бабуля была из зажиточной семьи, а дед из простой, хотя и красавец. Звал бабулю гулять, а она все ему какие-нибудь задания придумывала. Однажды сказала — хочу георгины! Самые большие в деревне! Ночью дед залез к ним же в огород и нарезал георгинов — они были самые большие. И положил на окно утром. Потом родители бабушки это увидели и бабин батя начал гоняться за моим дедом по всей деревне. И выкрикнул сгоряча: «Все нервы ты мне вымотал! Раз так сильно любишь — женись». Деду два раза повторять не надо было, так они и поженились. © ya_strandjord
  • Первое свидание с будущим мужем, поход в театр. В гардеробе снимаю пальто, вдруг мой кавалер молча надевает его на меня обратно и говорит «уходим». Я в непонятках, на улице спрашиваю, в чем дело? А он стеснительно так, мол, ты хороша и без юбки, но в таком виде в театр идти все же не стоит. Оказывается, я впопыхах блузку надела, а юбку забыла. Через 2 месяца мы поженились. © galakol4ina
  • Я не хотела отношений вообще, только рассталась с бывшим. От ухажера не скрывала, говорила прямо, что мне приятны ухаживания, но ничего не будет. Он был настроен решительно. Приходил с цветами и сидел в подъезде по 3 часа, когда я пыталась его оттолкнуть. Сидел и писал конспекты по учебе. Через пару месяцев согласилась на отношения, просто попробовать. Мы бесконечно ссорились и расставались, я была провокатором. Я привыкла к драме, а он такой спокойный, заботливый, всегда уступает, поддерживает. Искала подвох. Чувства появились года через 2, и то скорее из привязанности. Через 5 лет я забеременела, и вот с того дня, как мы увидели 2 полоски, жизнь перевернулась. Я стала влюбляться каждый день, а он от новости о малыше окружил еще большей заботой, чуть ли не на руках носил. Сыну уже 1,5 года, мы женаты, люблю безмерно, благодарна, что он ждал и не давил. Он — лучшее, что со мной в жизни случалось. © mari.gvrl
  • Прабабушка из магазина выходила с подружками, прадед с друзьями заходил. Она домой пришла, говорит: «Такого парня видела! Таких нет больше». И он так же сказал. Ее родители узнали, что у него больное сердце, и запрещали ей за него замуж выходить. Прабабушка сказала: «Хоть один день с ним проживу — все равно выйду». 25 лет прожили, семеро детей. На лужайке у дома сидели, он попросил ее принести стакан воды. А пока она ходила, он просто прикрыл глаза и тихо ушел в свой самый долгий и спокойный сон. © sk_buchfuehrung
  • Были в кино, обратно ехали ночью. Я в туалет жутко захотела, он остановился, говорит, мол, иди в лесок сбегай. Темно, я иду-иду и просто проваливаюсь в болото. У меня реакция хорошая, я за ветку дерева зацепилась рукой и вылезла. Вышла к дороге, встала за дерево и зову: «Дима, Дима, подойди». Он подходит и как заорет: «Нифига себе!» Я стояла насквозь сырая и очень красиво опутана болотной тиной. После этого называл он меня исключительно Болотной феей. © marinemarine8686
  • У нас с уже мужем все началось с дружбы без обязательств. Так было месяца 4, и совместный проект для архитекторов сделали. А потом я поняла, что у меня возникли чувства. Честно сказала, и он честно ответил, что у него их нет. Не виделись несколько недель. Я улетела в столицу на выставку, у него должна была быть операция важная на руку. Потеряла дар речи, когда в последний день выставки пришел он с моей чашкой любимой и любимым чаем. Отменил операцию. Прилетел за мной, чтобы меня забрать, потому что не готов потерять. Забрал. Спустя год сделал предложение. Я сказала «да». © vika_fleer
  • Мой дедушка познакомился с бабушкой в магазине, где она работала продавщицей. Они мгновенно влюбились друг в друга. В этот же день бабушка написала про деда стихотворение. У них родились трое сыновей. Дедушка работал в типографии, делал моей бабушке забавные безделушки из обычных предметов и конструировал для мальчиков удивительные научные проекты из пустых кофейных банок и магнитов на холодильник. Их жизнь была прекрасна. Они не были богаты, но всегда были вместе, проводя порознь не более двух ночей. Бабушка заболела примерно в 80 и дедушка был ее главной опорой в течение трех лет. Он ушел из жизни следом за ней в ее день рождения. © casualfrances / Reddit
  • Мы работали в одной компании. Он уволился. Как-то встретились, я говорю, мол, возьми меня на работу, мне тоже уволиться хочется. Он говорит: «Могу устроить в крутую компанию, в бухгалтерию. Я такая: «Ой нет, бухгалтерия — это злючие бабы». А потом спросила, а кто у тебя там? Он: «Мама главбух». Теперь его мама — моя свекровь. © moiseeva_mia
  • Приехала после учебы по распределению девушка в другой город. Там познакомилась с парнем. Через 2 недели гуляли они, значит, и шли мимо ЗАГСа. Парень спросил: «Паспорт с собой?» «С собой». «Ну так пойдем заявление подадим! Мне квартиру должны скоро дать, однушку. А если поженимся, то двушку дадут!» Казалось бы, один расчет и корысть... 64 года вместе, двое детей, четверо внуков, четверо правнуков! Мои бабушка и дед. Квартиру, кстати, в итоге трешку дали, когда дети родились. © Елена М / Dzen
  • В нашу первую встречу я поняла, что это мой будущий муж. Мы познакомились на работе, и все было как в кино. Потому что меня как будто током ударило. 5 месяцев мы просто общались, и у меня аж ноги подкашивались, когда он до меня дотрагивался. Теперь мы вместе уже 4 года, он сделал мне предложение, и сейчас это другое чувство, более зрелое, но я с каждым днем только больше его люблю и до сих пор таю от его прикосновений. © bozz.create
  • Мне 12 лет. Выхожу из школы и вижу, как на мальчика из параллельного класса орет чья-то мамка. Я тут же вступаюсь, высказываю все, что думаю. Это сейчас нормально, а в 1983 году нас уже двоих отчитывать стали. И вот 19 февраля нашему старшему сыну исполнилось 35, внуку 8, лет, а внучке 1 месяц. Ну а я юрист. © Лора / Dzen
  • Дедушка ехал свататься к одной завидной невесте в соседнее село. Ехали на телеге, с песнями, с гармошкой. По дороге увидел девушку, которая пыталась вытащить козу из канавы. Дед выскочил помочь, перепачкал весь выходной костюм в грязи, но козу спас. А когда доехали до места, посмотрела на него невеста да и отказала. Дед не расстроился и пошел сватать девчонку с козой. В деревне потом долго смеялись, что дед сначала влюбился в козу, а потом уже в бабушку.
  • Я вообще с будущим мужем ничего не планировала, он был младше. Думала, найду себе мужика постарше. Нашла. Но у него перед свиданием радикулит случился, в итоге я все-таки пошла с молодым. 15 лет отмечаем в этом году. © anhelika_daad
  • Мои тетя с дядей вместе уже тридцать лет. Через месяц после знакомства он подкараулил ее у подъезда с кольцом. Но так переволновался, что встал на одно колено прямо в лужу. Немая сцена. И тут он весь пунцовый и мокрый вместо заготовленной речи выдает: «Ну вот... в богатстве и в сырости?» Тетя сначала подумала, а потом тоже опустилась рядом и ответила: «С тобой хоть в луже».

Комментарии

Уведомления
Alex Alex
1 день назад

Лет восемь назад парень делал предложение моей знакомой. От волнения он выронил кольцо, а оно неудачно упало - покатилось по улице. И парень, и знакомая бросились догонять его. А кольцо закатилось далеко под машину. Неловко стало обоим. В итоге позвонили они хозяину машины по оставленному номеру, тот отъехал, а парень подобрал потерянное. Он хотел уже было произнести речь, но начал опять волноваться, поэтому знакомая просто сказала "да". Сейчас они до сих пор вместе, безумно любят друг друга.

Ответить

Похожее