Лет восемь назад парень делал предложение моей знакомой. От волнения он выронил кольцо, а оно неудачно упало - покатилось по улице. И парень, и знакомая бросились догонять его. А кольцо закатилось далеко под машину. Неловко стало обоим. В итоге позвонили они хозяину машины по оставленному номеру, тот отъехал, а парень подобрал потерянное. Он хотел уже было произнести речь, но начал опять волноваться, поэтому знакомая просто сказала "да". Сейчас они до сих пор вместе, безумно любят друг друга.
15 историй любви, которые настолько хороши, что их будут пересказывать даже правнукам
Истории
2 часа назад
Иногда одна история любви может пережить целую эпоху. Она начинается со случайного взгляда, с подаренной гитары, с сорванных георгинов. А заканчивается тем, что о ней знают все: от соседей до правнуков. Про эти истории не снимут блокбастеры, но зато они становятся частью семейных легенд.
- Однажды в молодости дяде подарили гитару. На наклейке был портрет молодой девушки. Спустя 10 лет дядя встречает мою тетю. Она была так похожа на ту девушку с гитары, что тот решил: «Это точно судьба!» Так они и прожили вместе в браке 20 лет. И сейчас живут. © Подслушано / Ideer
- Бабуля была из зажиточной семьи, а дед из простой, хотя и красавец. Звал бабулю гулять, а она все ему какие-нибудь задания придумывала. Однажды сказала — хочу георгины! Самые большие в деревне! Ночью дед залез к ним же в огород и нарезал георгинов — они были самые большие. И положил на окно утром. Потом родители бабушки это увидели и бабин батя начал гоняться за моим дедом по всей деревне. И выкрикнул сгоряча: «Все нервы ты мне вымотал! Раз так сильно любишь — женись». Деду два раза повторять не надо было, так они и поженились. © ya_strandjord
- Первое свидание с будущим мужем, поход в театр. В гардеробе снимаю пальто, вдруг мой кавалер молча надевает его на меня обратно и говорит «уходим». Я в непонятках, на улице спрашиваю, в чем дело? А он стеснительно так, мол, ты хороша и без юбки, но в таком виде в театр идти все же не стоит. Оказывается, я впопыхах блузку надела, а юбку забыла. Через 2 месяца мы поженились. © galakol4ina
- Я не хотела отношений вообще, только рассталась с бывшим. От ухажера не скрывала, говорила прямо, что мне приятны ухаживания, но ничего не будет. Он был настроен решительно. Приходил с цветами и сидел в подъезде по 3 часа, когда я пыталась его оттолкнуть. Сидел и писал конспекты по учебе. Через пару месяцев согласилась на отношения, просто попробовать. Мы бесконечно ссорились и расставались, я была провокатором. Я привыкла к драме, а он такой спокойный, заботливый, всегда уступает, поддерживает. Искала подвох. Чувства появились года через 2, и то скорее из привязанности. Через 5 лет я забеременела, и вот с того дня, как мы увидели 2 полоски, жизнь перевернулась. Я стала влюбляться каждый день, а он от новости о малыше окружил еще большей заботой, чуть ли не на руках носил. Сыну уже 1,5 года, мы женаты, люблю безмерно, благодарна, что он ждал и не давил. Он — лучшее, что со мной в жизни случалось. © mari.gvrl
- Прабабушка из магазина выходила с подружками, прадед с друзьями заходил. Она домой пришла, говорит: «Такого парня видела! Таких нет больше». И он так же сказал. Ее родители узнали, что у него больное сердце, и запрещали ей за него замуж выходить. Прабабушка сказала: «Хоть один день с ним проживу — все равно выйду». 25 лет прожили, семеро детей. На лужайке у дома сидели, он попросил ее принести стакан воды. А пока она ходила, он просто прикрыл глаза и тихо ушел в свой самый долгий и спокойный сон. © sk_buchfuehrung
- Были в кино, обратно ехали ночью. Я в туалет жутко захотела, он остановился, говорит, мол, иди в лесок сбегай. Темно, я иду-иду и просто проваливаюсь в болото. У меня реакция хорошая, я за ветку дерева зацепилась рукой и вылезла. Вышла к дороге, встала за дерево и зову: «Дима, Дима, подойди». Он подходит и как заорет: «Нифига себе!» Я стояла насквозь сырая и очень красиво опутана болотной тиной. После этого называл он меня исключительно Болотной феей. © marinemarine8686
- У нас с уже мужем все началось с дружбы без обязательств. Так было месяца 4, и совместный проект для архитекторов сделали. А потом я поняла, что у меня возникли чувства. Честно сказала, и он честно ответил, что у него их нет. Не виделись несколько недель. Я улетела в столицу на выставку, у него должна была быть операция важная на руку. Потеряла дар речи, когда в последний день выставки пришел он с моей чашкой любимой и любимым чаем. Отменил операцию. Прилетел за мной, чтобы меня забрать, потому что не готов потерять. Забрал. Спустя год сделал предложение. Я сказала «да». © vika_fleer
- Мой дедушка познакомился с бабушкой в магазине, где она работала продавщицей. Они мгновенно влюбились друг в друга. В этот же день бабушка написала про деда стихотворение. У них родились трое сыновей. Дедушка работал в типографии, делал моей бабушке забавные безделушки из обычных предметов и конструировал для мальчиков удивительные научные проекты из пустых кофейных банок и магнитов на холодильник. Их жизнь была прекрасна. Они не были богаты, но всегда были вместе, проводя порознь не более двух ночей. Бабушка заболела примерно в 80 и дедушка был ее главной опорой в течение трех лет. Он ушел из жизни следом за ней в ее день рождения. © casualfrances / Reddit
- Мы работали в одной компании. Он уволился. Как-то встретились, я говорю, мол, возьми меня на работу, мне тоже уволиться хочется. Он говорит: «Могу устроить в крутую компанию, в бухгалтерию. Я такая: «Ой нет, бухгалтерия — это злючие бабы». А потом спросила, а кто у тебя там? Он: «Мама главбух». Теперь его мама — моя свекровь. © moiseeva_mia
- Приехала после учебы по распределению девушка в другой город. Там познакомилась с парнем. Через 2 недели гуляли они, значит, и шли мимо ЗАГСа. Парень спросил: «Паспорт с собой?» «С собой». «Ну так пойдем заявление подадим! Мне квартиру должны скоро дать, однушку. А если поженимся, то двушку дадут!» Казалось бы, один расчет и корысть... 64 года вместе, двое детей, четверо внуков, четверо правнуков! Мои бабушка и дед. Квартиру, кстати, в итоге трешку дали, когда дети родились. © Елена М / Dzen
- В нашу первую встречу я поняла, что это мой будущий муж. Мы познакомились на работе, и все было как в кино. Потому что меня как будто током ударило. 5 месяцев мы просто общались, и у меня аж ноги подкашивались, когда он до меня дотрагивался. Теперь мы вместе уже 4 года, он сделал мне предложение, и сейчас это другое чувство, более зрелое, но я с каждым днем только больше его люблю и до сих пор таю от его прикосновений. © bozz.create
- Мне 12 лет. Выхожу из школы и вижу, как на мальчика из параллельного класса орет чья-то мамка. Я тут же вступаюсь, высказываю все, что думаю. Это сейчас нормально, а в 1983 году нас уже двоих отчитывать стали. И вот 19 февраля нашему старшему сыну исполнилось 35, внуку 8, лет, а внучке 1 месяц. Ну а я юрист. © Лора / Dzen
- Дедушка ехал свататься к одной завидной невесте в соседнее село. Ехали на телеге, с песнями, с гармошкой. По дороге увидел девушку, которая пыталась вытащить козу из канавы. Дед выскочил помочь, перепачкал весь выходной костюм в грязи, но козу спас. А когда доехали до места, посмотрела на него невеста да и отказала. Дед не расстроился и пошел сватать девчонку с козой. В деревне потом долго смеялись, что дед сначала влюбился в козу, а потом уже в бабушку.
- Я вообще с будущим мужем ничего не планировала, он был младше. Думала, найду себе мужика постарше. Нашла. Но у него перед свиданием радикулит случился, в итоге я все-таки пошла с молодым. 15 лет отмечаем в этом году. © anhelika_daad
- Мои тетя с дядей вместе уже тридцать лет. Через месяц после знакомства он подкараулил ее у подъезда с кольцом. Но так переволновался, что встал на одно колено прямо в лужу. Немая сцена. И тут он весь пунцовый и мокрый вместо заготовленной речи выдает: «Ну вот... в богатстве и в сырости?» Тетя сначала подумала, а потом тоже опустилась рядом и ответила: «С тобой хоть в луже».
А вот еще больше историй о любви, от которых на сердце распускаются подснежники:
Комментарии
Уведомления
Ответить
Похожее
15 курьезных историй, которые начались с обычного звонка в дверь
«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь
15+ человек, для которых спонтанное «Беру!» обернулось незабываемой историей
Фотоподборки
1 месяц назад
12+ вещей, на которых я перестала экономить, и ни разу об этом не пожалела
Авторские колонки
2 недели назад
16 начальников, чьи приколы сотрудники пересказывают вместо анекдотов
17 случаев, когда девушки изящно утерли нос своим бывшим
Интересное
2 недели назад
15 историй из командировок, в которых не обошлось без приключений
19 историй о том, как люди находили родственников, о существовании которых даже не подозревали
Истории
2 недели назад
17 добрых историй о простых вещах, от которых на душе становится теплее
15+ историй о встречах одноклассников, где реальность оказалась смешнее комедии
Истории
2 недели назад