15 историй любви, которые настолько хороши, что их будут пересказывать даже правнукам

Лет восемь назад парень делал предложение моей знакомой. От волнения он выронил кольцо, а оно неудачно упало - покатилось по улице. И парень, и знакомая бросились догонять его. А кольцо закатилось далеко под машину. Неловко стало обоим. В итоге позвонили они хозяину машины по оставленному номеру, тот отъехал, а парень подобрал потерянное. Он хотел уже было произнести речь, но начал опять волноваться, поэтому знакомая просто сказала "да". Сейчас они до сих пор вместе, безумно любят друг друга.