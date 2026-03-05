17 ироничных историй из студенческой жизни, когда дни были длинными, а ночи — беззаботными — 5.03.26

Студенческая жизнь полна маленьких неожиданностей: иногда экзамен проходит идеально, иногда — совершенно нелепо. Преподаватели могут удивлять странными привычками, а сами зачеты — неожиданно радовать или пугать. Мы собрали истории студентов и преподавателей, которые доказывают: учеба — это не только знания, но и смешные, трогательные и незабываемые моменты, о которых хочется вспоминать снова и снова.