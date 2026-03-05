17 ироничных историй из студенческой жизни, когда дни были длинными, а ночи — беззаботными — 5.03.26

Истории
1 час назад
17 ироничных историй из студенческой жизни, когда дни были длинными, а ночи — беззаботными — 5.03.26

Студенческая жизнь полна маленьких неожиданностей: иногда экзамен проходит идеально, иногда — совершенно нелепо. Преподаватели могут удивлять странными привычками, а сами зачеты — неожиданно радовать или пугать. Мы собрали истории студентов и преподавателей, которые доказывают: учеба — это не только знания, но и смешные, трогательные и незабываемые моменты, о которых хочется вспоминать снова и снова.

  • Экзамен по математическому анализу. Принимает автор внушительного (по размерам и весу) учебника по фамилии Кирпичникова. Ну и учебник мы, естественно, звали «Кирпич». Одногруппник сдает на «хорошо», забирает зачетку и на выходе полой пиджака задевает и сдвигает институтскую парту. У него был вшит карман изнутри, в котором был... правильно догадались, тот самый «Кирпич». Препод вслед покосилась, а что сделаешь — оценка поставлена. © Игорь К. / Dzen
  • Осень. Холодно. Заходит старшак к первокурсникам в комнату. Один первогодка что-то гладит утюгом на своей расстеленной кровати. Старшак: «Балбес, гладить нужно на подоконнике, подстелив покрывало». Первокурсник: «Сам ты балбес. Гладь дальше свои подоконники, а я в теплую кроватку сейчас спать лягу». © Наталья Ефремова / Dzen
  • Упорно готовилась к экзамену. Преподаватель требовал, чтобы мы во время устного ответа положили телефоны перед собой на стол. У меня под прозрачным чехлом была видна наклейка с черепашкой-ниндзя, которую мне подарил младший братик — якобы на удачу. Я положила телефон, а преподаватель вдруг оживился и говорит: «Это же мой любимый персонаж! Можно я куплю у вас эту наклейку?» У него прям глаза загорелись. Я отдала наклейку просто так. Начала отвечать на вопросы из билета, но он слушал меня вполуха, радуясь наклеечке. В итоге после первого вопроса сказал, мол, и так видно, что вы все знаете, и поставил пятерку. Наклейка действительно принесла удачу. © Карамель / VK
  • У моего сына обалденные голубые глаза. Препод по английскому (технический вуз) сначала долго выясняла, не линзы ли. Когда убедилась, что нет, велела сесть за первый стол напротив себя. Сын в конце семестра получил зачет. Теперь я знаю, что значит фраза «за красивые глаза». © Мара / Dzen
  • Полгруппы не могли сдать зачет — шла уже далеко не первая пересдача. Тут наш препод поднимает над головой черно-белую картинку и спрашивает: «Кто скажет, что это за животное, — тому зачет». Ну я молниеносно: «Лангуст!» По его лицу было видно, что он проделывал это не первый раз, но зачет ставил таким образом впервые. А я считаю, Жак-Ив Кусто плохому не научит. Не зря так много моего детского времени было инвестировано в такие передачи! © Чадо Брюн / ADME
  • Отмечали какой-то праздник в общежитии, я пошла на кухню готовить пончики — как самое быстрое и дешевое блюдо. Готовила их больше часа, ждали меня долго, чайник четыре раза ставили. А я не могла даже дно тарелки закрыть пончиками: каждый, кто заходил на кухню, просил попробовать и пробовал, несмотря на мои протесты. Только когда наша комната поставила охрану, я смогла нажарить пончиков. Эх, хорошее было время! © Елена Ларина / Dzen
  • На носу сдача «Теории государства и права» (я училась на юридическом). Зубрила всю ночь перед экзаменом, тряслась, как осиновый лист. Препод был не сказать чтоб зверюга, но я — перфекционист и весь семестр старалась. Пришла, тяну билет — и такая ситуация: один вопрос знаю, а другой вообще нет. Подготовила сколько смогла, иду отвечать. Первый вопрос отбарабанила, на второй только рот открыла — препод мне говорит: «Так лень тебя слушать — ты же всегда все знаешь, иди с миром», и ставит пятерку. У меня аж коленки подогнулись. Потом одногруппники сказали, что подумали — завалила, потому что вышла бледная, как привидение. © Любовь Лебедева / Dzen
  • Наш препод по философии приходил на лекции в разных носках. Мы бы, может, и не заметили, но он сам однажды показал, задрав штанину: «Видите, у меня разные носки? Это называется внутренней свободой». © Bisquit / ADME
  • На 4-м курсе в расписании вдруг поставили физику. Какие-то накладки — нужны были дополнительные часы и зачет по предмету. Препод на первом занятии, откровенно скучая, начал рассказывать взрослым дядям и тетям вещи из школьной программы. Вдруг спрашивает сонную аудиторию: «Как называется расстояние, когда мы маятник вот сюда оттягиваем?» «Амплитуда», — отвечаю с места через большую паузу, не выдержав испанский стыд за молчание класса. «Правильно! — обрадовался профессор. — Несите зачетку!» Как же неудобно я себя чувствовал, получая свой зачет в полной тишине под ненавидящие взгляды товарищей! © Александр Куканов / Dzen
  • В 19 лет я унаследовала однушку. И вдруг однокурсники, раньше меня не замечавшие, почти выстроились в очередь, звали на свидания и клялись в любви, предлагая съехаться хоть завтра. Быстро устала от такого внимания и решила схитрить — подговорила подругу пустить слух, что квартира на самом деле съемная. Буквально на следующий день вчерашние «влюбленные» перестали меня замечать. © threads__kz
  • Я все учила в универе, потому что мне никогда не везло. По гражданскому праву было 150 билетов, 149 выучила, достала именно 150-й. Сказала сразу, что не готова, и приду на пересдачу. Препод был в шоке, у меня за три года не было даже ни одной четверки, все пятерки. © Анна С. / Dzen
  • Я препод в вузе. Был у меня студент с феноменальной памятью: перед занятием открывал учебник на пару секунд — и потом дословно пересказывал страницы. Однокурсники восхищались, преподаватели обожали. Но на выпускном Слава раскрыл мне секрет. Оказалось, нет у него никакой фотографической памяти. Он просто все банально зубрил дома сутками. А делал он это, чтобы поражать однокурсников. © Палата № 6 / VK
  • У нас препод по истории был таким специфическим нарциссом. Я не сильно ходила на пары, так как мне было неинтересно, но минимум надо было отходить. Сижу я на паре и думаю о своем. Препод видит, что я не слушаю, и говорит: «Что я только что сказал?» Отвечаю: «Повторите, пожалуйста». Он: «Даже попугай может повторить, а вы нет». Тут я откровенно выпала. Настолько офигела, что сказала: «Ну и общайтесь тогда с попугаями». Все засмеялись, а я потом зубрила историю и еле сдала ее на 4. © tatsiana_pashkavets
  • Однажды на выпускном экзамене по литературе мне попалось рассказать стих современного поэта. А я была совершенно не готова к таким вопросам. Недолго думая, просто рассказала текст одной из моих на тот момент любимых песен и сразу же сделала разбор этого «стихотворения». Завалилась только на том, что не продумала, кто автор. Но получила 4 за экзамен. Эта четверка до сих пор кажется мне незаслуженной — считаю, что можно было и пять поставить. © anna_kashutskaya
  • У меня был замечательный препод по геологии. Помню, как в конце последней лекции курса он говорит: «Кто писал лекции зеленой ручкой?» Все молчат в недоумении, а он добавляет: «Жаль, хотел зачет автоматом поставить». Один наш студент взял и переписал все лекции зеленой ручкой и принес на сдачу зачета. Преподаватель молодец — поставил зачет, как и обещал. © silv2 / Dzen
  • Коллега рассказывала: досталась ей от бабушки квартира, и она по глупости, по молодости, когда знакомилась с парнями, рано или поздно говорила, что живет в своей квартире. Что тут с парнями делалось! Кто «жениться» прямо сейчас готов, кто чемоданы пакует, кто в гости горячо навязывается. Последней каплей стал чувак, который посреди ночи приперся с вещами переночевать, потому что поссорился со своей девушкой. Коллега через домофон отослала его подальше и с тех пор всегда говорила, что живет с мамой. © green_and_sticky
  • Препод на экзамене по физике: «Ну начнем. Кто первый — на балл выше». Одногруппница садится, дает пустой лист, зачетку и говорит: «Мне тройки хватит». Он улыбнулся и поставил. © ольга с. / Dzen

А какая самая неожиданная история из университета случалась с вами? Поделитесь с нами в комментариях.

Вам может понравиться:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее