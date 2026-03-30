18+ живых историй о романтике с запахом горячей пюрешки после тяжелого дня — 30.03.2026

Настоящая романтика — это не всегда миллион алых роз и ужины при свечах. Иногда она прячется в горячей пюрешке с котлетками, которая ждет тебя после тяжелого дня, в кованой розе, сделанной своими руками в гараже, или в готовности мужа укладывать ребенка по ночам, чтобы ты могла просто выспаться. В этих историях много той самой искренней заботы, от которой на душе становится тепло.