18+ живых историй о романтике с запахом горячей пюрешки после тяжелого дня — 30.03.2026
Настоящая романтика — это не всегда миллион алых роз и ужины при свечах. Иногда она прячется в горячей пюрешке с котлетками, которая ждет тебя после тяжелого дня, в кованой розе, сделанной своими руками в гараже, или в готовности мужа укладывать ребенка по ночам, чтобы ты могла просто выспаться. В этих историях много той самой искренней заботы, от которой на душе становится тепло.
- Несколько лет назад высадила 10 кустов пионов под окном. Кусты разрослись, только не цвели. Вернее, бутоны завязывались, но какая-то неведомая зараза их сжирала. Чем только ни пробовала обрабатывать, ничего не помогало. Неделю назад получаю фото от подруги, где она стоит на фоне шикарных пионов. Тяжело вздохнула и порадовалась за подругу, глянув на свои бесцветковые кусты. Сегодня просыпаюсь, смотрю в окно, а мои кусты просто усыпаны цветками. Не веря глазам, бегу во двор и начинаю рассматривать. Пригляделась, а цветы просто вставлены в мои кусты. Муж, глядя в окно, с улыбкой прокричал: «Я тебя сфоткаю, а ты подруге отправишь!»
«Муж иногда дарит мне вот такой абонемент»
«Это значит, что я могу поставить подпись, сказать „у меня лапки“, отдать ему и целый день лежать на диване и ничего не делать. Он приготовит покушать, приберется в доме и будет за мной ухаживать. Очень расслабляет».
- Мужа сократили, бюджет трещал по швам. Я молча вычеркнула из расходов маникюр — не до красоты, когда на ипотеку еле хватает. Свекровь вздыхала, мол, запустила себя. Вчера муж вдруг усадил меня на кухне, взял за руки и серьезно заявил: «Милая, ты любишь маникюр, и я тебе его сделаю. В конце концов, я неплохо рисую. И вообще: инженер я или кто?» Весь вечер он сопел над моими пальцами, старательно выводил кисточкой узоры. И получилось неплохо, главное — с нежностью. Тогда я поняла: настоящая любовь пахнет не розами, а ацетоном и заботой. Муж работу активно ищет, но я за ноготочки теперь спокойна: дома есть мастер. Пусть не все идеально, но ему самому процесс понравился, будем практиковаться.
«Бабушка с дедушкой играют водным пистолетом. Это было прошлым летом, столько радости было у них. Бабушке 83, дедушке 85»
- Муж приехал ночью из командировки, дверь была закрыта ключом изнутри (да, я тупанула и оставила ключ в скважине). Вместо того, чтобы долбить дверь и звонить в звонок, он включил с телефона Алису в нашей спальне, которая играет ровно на третьей громкости, и я очень спокойно проснулась под тихую музыку. Потом позвонила ему, увидев пропущенный, он сказал, мол, я внизу, открывай. Я просто хочу быть с ним всю жизнь.
Наверно, на улице была тишь и благодать, вряд ли бы муж занимался политэсом, стоя под дождем и вьюгой
- Мой муж редко признается в любви, почти никогда не дарит цветы. Несколько лет назад подарил мне золотой кулон в виде паучка — я была в восторге. И вот однажды, торопясь на работу, застегнула цепочку небрежно. Коллеги сказали — расстегнута. Паучок пропал. Хотелось рыдать, а муж не отвечал — я обиделась. Потом признался: вернулся в метро и искал пропажу — не нашел. Через пару дней приехал домой... и протянул мне паучка. Нашел его в интернете, выяснил, что лимитированная серия, дозвонился на завод: «Жена очень переживает!» — и ему отправили последний кулон. Да черт с ними — цветами — мне кулончик вернули! Я рыдала от счастья и пересмотрела свой взгляд на романтику.
- После родов муж вышел на удаленку и каждую ночь на протяжении 1-1,5 месяца ТОЛЬКО он укладывал ребенка. Я спала в другой комнате, а он в спальне укладывал малыша и засыпал вместе с ним по возможности, не тревожа меня.
- Парень мой каждый вечер встречает меня с работы с цветами. Я сначала думала, вау, романтика, потом думаю, откуда столько денег на букеты, он же не олигарх. Спрашиваю его как-то: «Где берешь?» Мнется, улыбается, и говорит: «Бабушка на лавочке дает. Говорит, пока даришь — будете вместе». Я офигела. Как-то идем вместе, а там реально бабулька сидит с охапкой цветочков. Говорит: «Не зря вижу тебе цветочки давала, такую красотку нельзя терять». Мне так приятно стало. Парень предложил ее к нам на свадьбу пригласить, я не против.
«Переживаю из-за того, что мне исполняется 30 лет. Так муж сделал мне адвент-календарь из 30 подарков. Как же мне с ним повезло»
- Готовлю кекс, получается сухой. Муж: «О-о-о, я вот именно такой люблю как раз!»
Получается влажный. Он же: «Ва-а-ау-у давно хотел такой кекс, чтобы тааял во рту, ммм!»
Вчера кекс сгорел. Этот пирожочек выдает: «Какая хрустящая корочкаа, ка-айф!»
ОБОЖАЮ.
- У меня самый запоминающийся подарок от жены — спортивная сумка. На тот момент жена уже более года не работала. Соответственно, примерно о всех ее тратах я знал (не то, чтобы контролировал до копейки, но крупные покупки были видны, а сумка стоила на тот момент заметно для нашего бюджета). На свой день рождения я не ожидал никакого существенного подарка — знал, что будет какой-то символический подарок просто. И вот она дарит эту достаточно дорогую сумку. Откуда деньги?! Ну, не брала она из домашнего бюджета столько денег. Оказывается она последние пару месяцев понемногу копила (по 20-100 рублей, чтобы незаметно мне было). Так и накопила. Это было действительно неожиданно и приятно, что она так заморочилась.
Это что за бюджет такой, что за 2 месяца можно незаметно накопить на "достаточно дорогую сумку"?
«Подарок от мужа на день рождения. В коробке был набор лего, новая сумочка и шоколадка»
- Мы с мужем познакомились 1 января вечером, когда я была в гостях у его двоюродной сестры за 100 км от своего дома. Мой наряд состоял из старого фланелевого халата ее мамы, то бишь его тетки. Напросился в гости ко мне. Приехал без цветов и прочей ерунды, зато с чемоданом инструментов. На мою удивленно приподнятую бровь ответил: «Я ж помню, ты говорила, что живешь вдвоем с дочкой, поэтому наверняка надо починить розетки и подтянуть краны». Заодно и ковер из комнаты на снегу почистил. Как тут было устоять?
- Получилось так, что у нас четверо детей и в декретах находился муж, а я всегда работала и содержала семью. И хотя у нас общий бюджет, муж мой не мог перешагнуть через себя и на мою же зарплату дарить мне цветы. Но при этом букеты я получаю всегда, кроме зимнего периода. Он собирает все — полевые цветы, желтые листья, сирень, черемуху, жасмин, шиповник, иван-чай, ромашки, колокольчики, веточки с первыми листочками — все, что находится в свободном доступе. Эти цветы дороже мне всего на свете.
- Пошел муж в выходные в гараж машину ремонтировать. Решила наведаться к нему, ну и бутеров занести. Открываю дверь, а он с криком «Это моя территория!» меня выгоняет. А я слышу — не один он там. Расплакалась, дома чемоданы стала к маме паковать. И тут муж возвращается и вдруг вручает мне собственноручно сделанную кованую розу. Специально нанял мужика, который обучит его этому делу. Удивил, конечно.
Слышит, что он не один и покорно уходит? Да ещё дома докручивает себя? Пипец...
- В последнее время мы с мужем постоянно заняты: я пропадаю на работе, он тоже. Времени на общение остается совсем мало, ведь вечером мы сразу валимся с ног от усталости. И вот сегодня, сижу я в офисе, и тут приходит от него сообщение: «Вечером тебя ждет приятный сюрприз». Весь день я провела в предвкушении! Вечером муж встретил меня в коридоре, взял мою сумку и куртку, подал тапочки и сказал: «Проходи на кухню, сюрприз там». Я вошла на кухню и обомлела! На столе стояла горячая пюрешка с котлетками, шуба, медовик и ваза с цветами! Мой муж — настоящий романтик!
«Муж сделал мне ноготочки 2-й раз. Критика допустима»
- Алло, да ему надо продолжать! Милота! © Difficult_Gas6587 / Reddit
- Однажды я ехала на учебу в электричке, и напротив меня сидел человек, держащий в руках одинокую розу в простой целлофановой обертке. Он был очень бледен, неловко улыбался и часто вздыхал. Когда попутчики поинтересовались, в чем дело, он, запинаясь и краснея, поведал нам, что едет к даме сердца, с которой познакомился в интернете, и очень боится произвести на нее плохое впечатление. Он описал ее в самых ярких красках: умная, красивая, добрая, веселая. Когда пассажир вышел на своей остановке, мы болели за него всем сердцем. Почему я это рассказываю? Вам, должно быть, показалось, что ему лет 12–16. Но на самом деле ему было 82.
- С каждым разом все чаще и чаще убеждаюсь, что я женился на том человеке. Вчера просидел на работе до 10 вечера, да и вообще день был неожиданно выматывающий. Возвращаюсь домой, а супруга купила мне герметичный контейнер, чтобы я мог взять сваренный ей суп на обед. Купила она его потому, что утром я не взял обед, так как безответственно потерял где-то свой старый. И вот пришел я домой, увидел простой контейнер за 200 рублей, и так на душе тепло стало. Забота о близком, она ведь в мелочах. Цените это.
«Мы с супругом изготавливаем индивидуальные ювелирные изделия. А сами — сапожники без сапог»
«Представьте мое удивление сегодня утром, когда он преподнес мне эту красоту! Сделано из 14-каратного золота, инкрустировано бриллиантами и отделано яркой ручной гравировкой».
- Когда в 13 лет у меня появилась первая «серьезная» любовь я решил спросить совета у отца. «Поговори об этом с мамой», сказал он — и убежал на работу. Я пошел к маме, которая с наслаждением ела приготовленное папой мясо по-французски, и казалось бы, была влюблена в то, что она ест.
— Есть много способов завоевать девочку, — улыбнувшись, сказала она, накалывая на вилку очередной кусочек мяса. — Твой папа, например, появлялся везде, где была я. Куда бы я не пошла, везде слышала его имя. А потом он долго звал меня к себе домой на ужин, и я в конце концов согласилась.
— Так, значит, папа взял тебя измором? — спросил я, уже думая, как я буду следовать за своей возлюбленной по пятам.
— Да нет, почему же, — улыбнулась мама. — Я тогда шесть пар в университете провела. Голодная была, злая на весь мир. Пришла к нему — а он такой гуляш сделал.. И всегда так хорошо готовил.
Отодвинув тарелку, она заглянула мне в глаза.
— В общем, прикормил он меня, — сказала она и, вздохнув, пошла за добавкой.
Порой один вовремя приготовленный ужин или подоткнутое ночью одеяло говорят о любви больше, чем любые громкие признания. Будь то 82-летний мужчина с розой или муж, который полтора месяца сам укладывал ребенка, чтобы дать жене выспаться. Интересно, какие знаки внимания ценятся дороже любых бриллиантов в вашей семье?