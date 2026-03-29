Замечательный результат. Осталось только лишний блеск кожи убрать.
16 женщин, которые превратили обычный уход за собой в маленький праздник
Мы привыкли верить, что безупречная кожа — это результат работы баснословно дорогих процедур. Но героини нашей подборки доказали обратное: иногда копеечное касторовое масло, своевременная смена постельного белья или расставание с «токсичным» парнем омолаживают лучше любого скальпеля. Мы собрали 16 фотографий женщин, которые в 40 и даже в 70 лет выглядят ярче, чем в юности.
«Минус 10 лет на лице: было много взлетов и падений, но теперь я чувствую себя прекрасно!»
- Вау, твоя красота просто сносит крышу! © Laijou / Reddit
«Мне 47 лет, и я перешла на натуральную косметику. Результаты просто потрясные!»
- Я знаю ваш секрет: вы вампир! © Maximum_Shock8910 / Reddit
- А я использую касторовое масло уже около шести месяцев, и это довольно удивительно. На область вокруг глаз и губы — оно действует потрясающе, особенно если вы боретесь с сухостью. Но еще полезно наносить его на пятки после ванны или душа, надеть носки и дать маслу впитаться. У меня всегда была сухая и потрескавшаяся кожа на пятках. Вчера я делала педикюр, и впервые за 40 лет мне даже не пришлось обрабатывать их скребком. © Professional_Ad_8 / Reddit
Мне 47, и я все больше склоняюсь к натуральным средствам ухода за кожей. Использую разное: говяжий жир, масло ладана, касторовое масло и другие продукты. Кожа реагирует очень хорошо, я в восторге! Кстати, масло ладана я использую, потому что оно полезно для антивозрастного ухода.
«Я много лет боролась с прыщами, пока не осознала, что настоящая причина высыпаний кроется в неудачных отношениях с моим парнем (теперь уже бывшим)»
«До и после: как я подружилась с травяным пилингом»
- Выглядите на 10 лет моложе. Поразительно! © lowrcase / Reddit
Мне в целом повезло с кожей: она всегда была неплохой, без особых проблем, ничего сложного. Но примерно два года назад у меня внезапно начались высыпания. Ничего не помогало, меня это очень достало. Я сходила к косметологу, и там мне посоветовали травяной пилинг. На фото — результат после первого сеанса. Честно говоря, я была в восторге.
Правда, всегда старалась ухаживать за кожей регулярно, так что нельзя сказать, что это была заслуга только пилинга. Но разница стала заметна сразу. Скорее всего, в моем случае сработала комбинация из ежедневного ухода, пилинга, которую я повторяю на регулярной основе.
«Мне 41 год, я сбросила примерно 38 кг»
- Моя первая реакция: вы просто очаровательны. А волосы просто потрясающие! Наслаждайтесь своей красотой. © sunshine8279 / Reddit
«В свои 27 лет я обнаружила на лбу легкие морщинки. Теперь пытаюсь избавиться от них с помощью силиконовой маски для бровей»
«Я в молодости не знала, что солнце вредит коже, и теперь расплачиваюсь за это. Шесть месяцев я ухаживала за своей кожей и пользовалась солнцезащитным кремом»
«С момента, когда была сделана первая фотография, прошло 364 дня. Чувствую себя полностью обновленной. Теперь даже могу выйти на улицу без макияжа»
«Мне 71 год. И 35 из них я пользуюсь Третиноином»
«Мне 42 года. Для меня уход за кожей — это забота о себе»
Позвольте мне сказать: делайте, что вам нравится! Помните, что никто не рассматривает ваше лицо или тело с таким же осуждением, как вы сами. Двигайтесь. Ешьте разнообразную пищу. Высыпайтесь. Делайте то, что приносит вам радость. Окружите себя по-настоящему близкими людьми.
«Лимфодренаж для лица: до и после. Я заметила, что линия челюсти стала четче, а кожа начала сиять»
«Мое преображение кожи в 40 лет на 100% обусловлено образом жизни, а не косметическими средствами»
Мне 42 года, и, честно говоря, моя кожа выглядит лучше, чем в 30. Раньше я тратила целое состояние на косметику. Теперь мой ежедневный уход состоит из 4 недорогих средств. На этом фото на мне тонирующий солнцезащитный крем, тушь и хайлайтер без блесток.
«Мне скоро 38 лет и я выгляжу лучше, чем когда-либо»
- Единственное, что хочется вам сказать, это «вау!» © Luna_Lovegood95 / Reddit
Ну, наверное, я перепробовала уже почти все. Но лучше всего мне заходит дермапланинг (механический пилинг у косметолога) и слагинг — хотя бы раз в неделю. Днем использую увлажняющий крем с SPF, а на ночь — сыворотку с витамином С. Еще обожаю кубики льда и глиняные маски, тоже делаю их пару раз в неделю. И еще: меняйте наволочки для подушек почаще!
«Через пару недель мне исполнится 37. Я постоянно увлажняю кожу и смотрю на состав средства, а на бренд и заявления производителя не обращаю внимания»
«Сегодня тот самый день! Я официально сняла брекеты. Поставить их было одним из лучших решений, которые я когда-то принимала»
Красота — это не гонка за идеалом, а ежедневный праздник внимания к себе. Делитесь своими бьюти-находками в комментариях — возможно, именно ваш совет станет спасением для кого-то другого.
Осталось еще немного свободного времени? Вы как раз успеете прочитать 16 историй о мужчинах, чья логика удивляет своей оригинальностью.