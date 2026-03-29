16 женщин, которые превратили обычный уход за собой в маленький праздник

Мне в целом повезло с кожей: она всегда была неплохой, без особых проблем, ничего сложного. Но примерно два года назад у меня внезапно начались высыпания. Ничего не помогало, меня это очень достало. Я сходила к косметологу, и там мне посоветовали травяной пилинг. На фото — результат после первого сеанса. Честно говоря, я была в восторге.



Правда, всегда старалась ухаживать за кожей регулярно, так что нельзя сказать, что это была заслуга только пилинга. Но разница стала заметна сразу. Скорее всего, в моем случае сработала комбинация из ежедневного ухода, пилинга, которую я повторяю на регулярной основе.