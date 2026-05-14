20+ жизненных историй и семейных снимков, где сходство поколений видно с первого взгляда

Иногда смотришь на человека и диву даешься, от кого он унаследовал эти острые уши и обворожительную улыбку. Но генетика — штука занятная. Часто сходство со старшими поколениями бывает едва заметным, а иногда она передает по наследству не разрез глаз, а забавные привычки, смекалку и чувство юмора. Перед вами душевные фотографии и живые истории о людях, чьи семейные черты невозможно скрыть.

Иногда семейное сходство настолько очевидно, что тест ДНК не требуется

Уже несколько поколений дружим семьями. Дружили наши бабушки и дедушки между собой, родители, я и мой лучший друг Иван. И помню, что родители смеялись после того, как мой лучший друг после ночевки у родственников (деревенский дом, спальных мест мало, поэтому спал с тетей), выдал фразу: «Папа, а ты спал на тете Зое? Она такая мягкая!» Нам было примерно по 5-6 лет. Я недоумевала — почему взрослые смеются. Прошло 30 лет. Очередное семейно-дружественное застолье. Шестилетний сын друга садится рядом со мной на диван, обнимает меня и говорит: «Папа, а ты обнимал тетю Марину? Она такая Мягкая!» Шах и мат. И тест ДНК не нужен. Генетическая память она такая. © RedFromSiberia / Pikabu

«Нашла портрет прапрапрапрабабушки. Мы похожи как две капли воды»

«Мамуля в 2004 года и я»

Когда чувство юмора досталось по наследству

Недавно бабушка рассказала историю о дедушке, и я сразу понял, в кого у меня своеобразное чувство юмора. Сидели они, значит, на семейном ужине, обсуждали какой-то серьезный вопрос. Все хмурые, будто на заседании. А деду стало скучно. Он не выдержал и запел: «Летят утки, летят утки и два гуся». Получив не слабый такой тычок от бабушки, дед выразил недовольство: «Ну а чего все такие грустные сидят?» ADME

«Если бы не ДНК-тест, я никогда бы не узнала, что так сильно похожа на свою биологическую бабушку по отцовской линии»

«Дедушка в 1945 году и я в 2022»

Челка — это у них семейное

В 4-м классе решила срезать челку. Получилось плохо, пришлось состричь под корень. Мама выпытывала зачем, а я честно отвечала: «Не знаю». Недавно позвонила и начала расспрашивать про тот случай. Мол, признавайся. Спрашиваю, с чего такой интерес, а она выдает: «Да вон у меня такой же „клиент“ сидит с обстриженной челкой». Оказалось, что мой брат 5-классник пошел по моим стопам, еще и за несколько дней до посвящения в кадеты. На все вопросы тоже отвечает: «Не знаю». Гены пальцем не задавишь. © Подслушано / Ideer Мамарошка только что Я отрезала потому что она мешала. Лет в 10. Поняла, что мало того, что выгляжу дебилкой, так еще и неудобно. С тех пор отращиваю ее с общей копной волос и закалываю вылезающие волосы невидимками Ответить

«Воссоздала портрет своей прабабушки 1918 года. Слева — прабабушка. Справа — я»

«Мой прадедушка и мой папа. Генетика творит чудеса»

Гены в этой семье работают в режиме случайного выбора

Генетика вообще штука очень интересная, в моей семье она отрывается по полной:

Бабушка — славянской внешности, голубоглазая, светлокожая, светло-русые вьющиеся волосы. Дедушка— татаро-монгольских кровей, черноглазый, черноволосый, типичный азиат. У них рождается дочь. Здесь гены пошли по легкому и предсказуемому пути, и дочь — копия своего отца. Через год рождается вторая дочь и на своего отца похожа разве что овалом лица. Т. е. вся в маму: светлая, голубоглазая, кучерявая. Далее у старшей рождается дочь — белокожая блондинка с зелеными глазами. От мамы достался лишь разрез глаз. У младшей тоже рождается дочь (это я), кудрявая, зеленоглазая, загораю стоит только посмотреть на солнце. Не похожа ни на кого из родственников. Поэтому будущего мужа сразу предупредила, что гены в нашей семье с юмором. © UltraMint / Pikabu

«Слева — фотография моей бабули. Справа — моя»

«Прабабушка в 1920-м и правнучка в 2021-м. Обе в 20 лет»

Наследственность

Были с дочкой у офтальмолога, надо очки обновить перед учебным годом. Врач, читая выписки:

— У вас тоже плохое зрение?

— Да. И у мужа. И у бабушки.

— Ни одного шанса ребенку не оставили... © LitteleDoctor / Pikabu

«Всегда говорили, что я похожа на бабушку. Я справа»

«Мама в 2000 году и моя сестра в 2021-м»

Цвет глаз, который держит интригу

У нас с мужем зеленые глаза. По генетике, у ребенка 75% могут быть зеленые глаза и лишь 25% голубые. Цвет глаз меняется до 4 лет. Сыну полтора года, у него голубые глаза. Если надену ему голубую футболку, то глаза становятся ярко-синими. Если зеленую — тогда цвет глаз приобретает зеленоватые оттенки у зрачка, а внешний ободок радужки остается все тот же ярко-синий. Очень красиво и очень интересно. Обожаю все эти игры природы, наблюдаю, победит меньшинство или большинство. © Тайные истории / VK LE M только что У меня глаза меняются от холодной воды или слез. Глаза голубые. Стоит умыться или поплакать становятся зелеными. Голубые - в отца, зеленые - в маму. Ответить

«Моя бабушка в 25 лет, я в 50 и моя дочь в 25»

«Мне очень часто говорят, что я точная копия прабабушки»

Бабушка, которая умела находить помощников

Моя бабушка — очень ленивая, она не любит выносить мусор и ищет других людей для выполнения этой миссии. И не важно, родственник ты или нет. Но сегодняшний день побил все рекорды. Меня не было дома год из-за учебы по обмену, и за это время бабушка успела найти еще одного человека. Шеф мамы принес ей работу на дом. Дома была я и бабушка. Бабушка открыла дверь, поздоровалась, взяла папки и уже было закрыла дверь, как вдруг мамин шеф удивленно спросил: «А мусора нет?!» Я как стояла, так и села, согнувшись от смеха. И самое главное, что ее гены передались и мне. © Подслушано / Ideer

«Моя бабулечка и я»

«Дедушка в 17 лет и я в 23. Острые эльфийские уши вообще пропустили моего папу»

От судьбы не уйдешь

Встречаюсь с парнем уже два года. Недавно разбирала семейные фотоархивы и наткнулась на фотографию бабушки и дедушки в молодости. Мне всегда говорили, что я похожа на бабушку, но когда я увидела, что дедушка в молодости — копия моего парня, поверила в судьбу. © Подслушано / Ideer Мохнопопая егоза только что Я бы задумалась... Ответить

«Бабушка в 1950-х и я в студенческие годы. Говорят, что мы с ней путешествуем во времени»

«Мой прапрадедушка в 1910-х и я в 2026»

Дедушкины гены берут свое

Сыну неделю назад исполнилось 5 лет. Обожает математику, знает таблицу умножения на 2 и 3. Сегодня спрашиваю у него, сколько будет 6 умножить на 5. Никогда такого с ним не решали. Проходит 5 секунд — выдает 30. Понимаю, что посчитал. Спрашиваю:

— Как?

Говорит:

— Так это же легко. 6 состоит из трех двоек, 2×5 — это 10, итого 3 десятки — это 30.

Ему 5 лет, мы никогда не объясняли ему, что можно так решать. Как он это делает? Списали на гены — его дедушка пишет учебники по математике. © Подслушано / Ideer

«Бабушка в 1950-х годах и я в 2026»

«Генетика — это просто что-то невероятное. Родители всегда говорили, что я очень похожа на бабушку по папиной линии. Справа — бабушка c папой, слева — я с сыном. Эти снимки сделаны с разницей в 63 года!»

Когда побег на дискотеку оказался семейной традицией