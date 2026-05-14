20+ жизненных историй и семейных снимков, где сходство поколений видно с первого взгляда
Иногда смотришь на человека и диву даешься, от кого он унаследовал эти острые уши и обворожительную улыбку. Но генетика — штука занятная. Часто сходство со старшими поколениями бывает едва заметным, а иногда она передает по наследству не разрез глаз, а забавные привычки, смекалку и чувство юмора. Перед вами душевные фотографии и живые истории о людях, чьи семейные черты невозможно скрыть.
Иногда семейное сходство настолько очевидно, что тест ДНК не требуется
- Уже несколько поколений дружим семьями. Дружили наши бабушки и дедушки между собой, родители, я и мой лучший друг Иван. И помню, что родители смеялись после того, как мой лучший друг после ночевки у родственников (деревенский дом, спальных мест мало, поэтому спал с тетей), выдал фразу: «Папа, а ты спал на тете Зое? Она такая мягкая!» Нам было примерно по 5-6 лет. Я недоумевала — почему взрослые смеются. Прошло 30 лет. Очередное семейно-дружественное застолье. Шестилетний сын друга садится рядом со мной на диван, обнимает меня и говорит: «Папа, а ты обнимал тетю Марину? Она такая Мягкая!» Шах и мат. И тест ДНК не нужен. Генетическая память она такая.
«Нашла портрет прапрапрапрабабушки. Мы похожи как две капли воды»
«Мамуля в 2004 года и я»
Когда чувство юмора досталось по наследству
- Недавно бабушка рассказала историю о дедушке, и я сразу понял, в кого у меня своеобразное чувство юмора. Сидели они, значит, на семейном ужине, обсуждали какой-то серьезный вопрос. Все хмурые, будто на заседании. А деду стало скучно. Он не выдержал и запел: «Летят утки, летят утки и два гуся». Получив не слабый такой тычок от бабушки, дед выразил недовольство: «Ну а чего все такие грустные сидят?»
«Если бы не ДНК-тест, я никогда бы не узнала, что так сильно похожа на свою биологическую бабушку по отцовской линии»
«Дедушка в 1945 году и я в 2022»
Челка — это у них семейное
- В 4-м классе решила срезать челку. Получилось плохо, пришлось состричь под корень. Мама выпытывала зачем, а я честно отвечала: «Не знаю». Недавно позвонила и начала расспрашивать про тот случай. Мол, признавайся. Спрашиваю, с чего такой интерес, а она выдает: «Да вон у меня такой же „клиент“ сидит с обстриженной челкой». Оказалось, что мой брат 5-классник пошел по моим стопам, еще и за несколько дней до посвящения в кадеты. На все вопросы тоже отвечает: «Не знаю». Гены пальцем не задавишь.
Я отрезала потому что она мешала. Лет в 10. Поняла, что мало того, что выгляжу дебилкой, так еще и неудобно. С тех пор отращиваю ее с общей копной волос и закалываю вылезающие волосы невидимками
«Воссоздала портрет своей прабабушки 1918 года. Слева — прабабушка. Справа — я»
«Мой прадедушка и мой папа. Генетика творит чудеса»
Гены в этой семье работают в режиме случайного выбора
- Генетика вообще штука очень интересная, в моей семье она отрывается по полной:
Бабушка — славянской внешности, голубоглазая, светлокожая, светло-русые вьющиеся волосы. Дедушка— татаро-монгольских кровей, черноглазый, черноволосый, типичный азиат. У них рождается дочь. Здесь гены пошли по легкому и предсказуемому пути, и дочь — копия своего отца. Через год рождается вторая дочь и на своего отца похожа разве что овалом лица. Т. е. вся в маму: светлая, голубоглазая, кучерявая. Далее у старшей рождается дочь — белокожая блондинка с зелеными глазами. От мамы достался лишь разрез глаз. У младшей тоже рождается дочь (это я), кудрявая, зеленоглазая, загораю стоит только посмотреть на солнце. Не похожа ни на кого из родственников. Поэтому будущего мужа сразу предупредила, что гены в нашей семье с юмором.
«Слева — фотография моей бабули. Справа — моя»
«Прабабушка в 1920-м и правнучка в 2021-м. Обе в 20 лет»
Наследственность
- Были с дочкой у офтальмолога, надо очки обновить перед учебным годом. Врач, читая выписки:
— У вас тоже плохое зрение?
— Да. И у мужа. И у бабушки.
— Ни одного шанса ребенку не оставили...
«Всегда говорили, что я похожа на бабушку. Я справа»
«Мама в 2000 году и моя сестра в 2021-м»
Цвет глаз, который держит интригу
- У нас с мужем зеленые глаза. По генетике, у ребенка 75% могут быть зеленые глаза и лишь 25% голубые. Цвет глаз меняется до 4 лет. Сыну полтора года, у него голубые глаза. Если надену ему голубую футболку, то глаза становятся ярко-синими. Если зеленую — тогда цвет глаз приобретает зеленоватые оттенки у зрачка, а внешний ободок радужки остается все тот же ярко-синий. Очень красиво и очень интересно. Обожаю все эти игры природы, наблюдаю, победит меньшинство или большинство.
У меня глаза меняются от холодной воды или слез. Глаза голубые. Стоит умыться или поплакать становятся зелеными. Голубые - в отца, зеленые - в маму.
«Моя бабушка в 25 лет, я в 50 и моя дочь в 25»
«Мне очень часто говорят, что я точная копия прабабушки»
Бабушка, которая умела находить помощников
- Моя бабушка — очень ленивая, она не любит выносить мусор и ищет других людей для выполнения этой миссии. И не важно, родственник ты или нет. Но сегодняшний день побил все рекорды. Меня не было дома год из-за учебы по обмену, и за это время бабушка успела найти еще одного человека. Шеф мамы принес ей работу на дом. Дома была я и бабушка. Бабушка открыла дверь, поздоровалась, взяла папки и уже было закрыла дверь, как вдруг мамин шеф удивленно спросил: «А мусора нет?!» Я как стояла, так и села, согнувшись от смеха. И самое главное, что ее гены передались и мне.
«Моя бабулечка и я»
«Дедушка в 17 лет и я в 23. Острые эльфийские уши вообще пропустили моего папу»
От судьбы не уйдешь
- Встречаюсь с парнем уже два года. Недавно разбирала семейные фотоархивы и наткнулась на фотографию бабушки и дедушки в молодости. Мне всегда говорили, что я похожа на бабушку, но когда я увидела, что дедушка в молодости — копия моего парня, поверила в судьбу.
«Бабушка в 1950-х и я в студенческие годы. Говорят, что мы с ней путешествуем во времени»
«Мой прапрадедушка в 1910-х и я в 2026»
Нет , совсем не похож ( разве только немного усами ) на прапрадедушку
Дедушкины гены берут свое
- Сыну неделю назад исполнилось 5 лет. Обожает математику, знает таблицу умножения на 2 и 3. Сегодня спрашиваю у него, сколько будет 6 умножить на 5. Никогда такого с ним не решали. Проходит 5 секунд — выдает 30. Понимаю, что посчитал. Спрашиваю:
— Как?
Говорит:
— Так это же легко. 6 состоит из трех двоек, 2×5 — это 10, итого 3 десятки — это 30.
Ему 5 лет, мы никогда не объясняли ему, что можно так решать. Как он это делает? Списали на гены — его дедушка пишет учебники по математике.
«Бабушка в 1950-х годах и я в 2026»
«Генетика — это просто что-то невероятное. Родители всегда говорили, что я очень похожа на бабушку по папиной линии. Справа — бабушка c папой, слева — я с сыном. Эти снимки сделаны с разницей в 63 года!»
Когда побег на дискотеку оказался семейной традицией
- Сегодня я поняла, что генетика — это ни с чем не сравнимая сила. Мама стала рассказывать, как в юности убежала на дискотеку. Легла «спать» в комнате, аккуратно спустилась через окно (живем в частном доме), а пришла домой посреди ночи, тогда ее и застукала бабушка. Она сидела на кровати и ждала. Я долго смеялась, пришлось сознаться, что примерно в том же возрасте я тоже сбежала из той же комнаты и из кровати, которая стояла на том же месте, вот только не через окно, а через дверь. Ах да, и застукала меня тоже ее бабушка — моя прабабушка.
А вот еще подборка статей про наших любимых бабушек и дедушек: